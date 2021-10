Test de Windows 11

On se souviendra du système d'exploitation Windows 11 pour avoir fait entrer Windows dans l'ère moderne, grâce à la mise à niveau somptueuse du design et à des applications totalement repensées. Oui, mais des améliorations plus profondes restent à déployer dans les prochaines versions. A commencer par des exigences plus souples quant à la configuration PC minimale requise pour installer le nouvel OS de Microsoft.

Windows 11 est enfin là - ce qui, d'une certaine manière, est surprenant, car Windows 10 était annoncé comme l’ultime mouture de Windows. Mais ne dit-on pas qu’il faut évoluer avec son temps ? Ainsi, vous pouvez télécharger et installer la version finale de cette nouvelle interface, le premier bouleversement majeur de votre bureau depuis 2015.

Présentant un design "inédit", des applications d'hier et d'aujourd'hui redessinées, comme des fonctionnalités totalement optimisées, cette mise à niveau semble avoir satisfait les bêta-testeurs Windows.

Il y a encore beaucoup à faire pour donner à Windows 11 le titre de meilleur OS de tous les temps. Mais pour ce qui est de ses premiers pas, ils se dévoilent assurément prometteurs et vont façonner l'avenir de Microsoft, aussi bien matériel que logiciel, pour la prochaine décennie.

Prix et disponibilité

Windows 11 est gratuit pour tous ceux qui répondent aux exigences matérielles définies par Microsoft.

La mise à jour est disponible en deux versions : Famille ou Pro. La version Pro offre des fonctionnalités principalement destinées aux entreprises ou aux freelances. Ceux-ci apprécieront la possibilité de crypter leur disque dur grâce à la sécurité optimisée ici.



La plupart des particuliers ne regretteront nullement d’opter pour l’édition Famille, conçue pour accompagner créativité comme productivité mais aussi pour prendre en charge vos divertissements.

Si la mise à niveau gratuite est la bienvenue, la communication autour de la configuration requise pour installer Windows 11 a été plutôt mauvaise. Elle fait l’objet de multiples débats sur les forums d’entraide et les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs se demandant encore si leur PC est compatible.

Pour accéder à Windows 11, il faudra disposer d'un compte Microsoft et d'une connexion Internet. Sans ces éléments, vous resterez bloqué sur l'écran de configuration. Bien que compréhensible d'un certain point de vue, cela pourrait frustrer les utilisateurs peu enclins à livrer leurs données personnelles, particulièrement s’ils ne se connectent qu’occasionnellement sur leur PC et Internet.

Par le passé, Microsoft a suscité quelques débats houleux concernant les données collectées auprès de ses utilisateurs. Avec des réactions suffisamment vives pour obliger la société à laisser le choix à chacun de partager ou non ses datas de navigation sous Windows 10.

Il est donc dommage que Microsoft semble avoir fait un pas en arrière avec Windows 11. Espérons que l'entreprise se montrera plus transparente sur ce sujet, tout en fournissant davantage d’outils pour aider les utilisateurs à mieux protéger leur vie privée.

Nouveau design

Microsoft n'a pas manqué de mentionner, lors de la présentation officielle de Windows 11 le 24 juin, que l'interface utilisateur a bénéficié d'une refonte majeure appelée "Fluent design". Il s’agit du langage de conception succédant à Metro, que nous utilisons depuis Windows 8.

Le mode Clair et le mode Sombre sont mieux représentés, avec des bords arrondis et un design unifié sur l’ensemble de l’interface Windows 11.

À première vue, tout semble moderne et raffiné, et l'explorateur de fichiers a enfin été mis à jour, tout comme les menus contextuels, s’éloignant enfin de la conception obsolète de Windows XP.

Toutefois, lorsque vous naviguez plus en profondeur, les similitudes avec Windows 10 demeurent. Par exemple, si vous effectuez - via votre souris - un clic droit sur un dossier et faites apparaître le menu "Propriétés", vous trouverez les mêmes paramètres qu'auparavant, mais avec des boutons arrondis et une nouvelle icône.

Il s’agit au final d’une surcouche de Windows 10. Bien qu'il s'agisse d'un grand pas en avant, il reste encore quelques efforts à appliquer. Se débarrasser du ruban de l'Explorateur de fichiers et d'autres applications intégrées est un bon début, car vous composez maintenant avec dix icônes simplifiées sur la barre d'outils au lieu des quatre onglets et des innombrables paramètres perturbateurs imposés par Windows 10.

Les gadgets sont également de retour sous Windows 11, mais ils sont désormais appelés "Widgets". Ils possèdent leur propre section, comme sous macOS, et vous ne pouvez donc pas les placer librement sur votre bureau. Il suffit de glisser sur le côté gauche de l'écran pour les faire apparaître, et ils remplissent leur rôle en fournissant des informations résumées visibles au premier coup d'œil.

Il existe une multitude de widgets disponibles. A vous de choisir ceux que vous mettrez en avant, comme l’application météo, les cartes Bing, les actualités, etc. Les éditeurs tiers pourront solliciter leurs propres créations, de sorte que le catalogue Windows s’avérera aussi fourni que ceux des boutiques iOS et iPadOS d’Apple.



Le seul ajout étrange est la barre de recherche localisée au milieu de ces widgets - elle déteint totalement avec l’ensemble, offrant un raccourci vous redirigeant vers le moteur de recherche Bing.

Nous avons également remarqué que l'ajout d’un accès au widget Calendrier, adressé à divers comptes professionnels, ne fonctionne pas. Microsoft est conscient de ce problème et devrait mettre en ligne un correctif incessamment sous peu.

Accessibilité

Windows 11 met clairement l'accent sur l'accessibilité. De nouvelles options d'alertes audio pour les utilisateurs malvoyants peuvent maintenant les avertir de l'apparition d'une notification, de la disponibilité d'une mise à jour, et bien plus encore.

La saisie vocale peut également aider les autres utilisateurs à saisir par la voix une adresse web sur la barre dédiée de Microsoft Edge ou à dicter la rédaction d'un e-mail. La prise en charge de la loupe, des applications de commande vocale et des lecteurs d'écran est également améliorée, mais tous ne seront pas supportés au lancement.

Menu Démarrer

Le menu Démarrer est maintenant "alimenté par le cloud", de sorte qu'il change dynamiquement en fonction de l'heure de la journée, et du contenu avec lequel vous travaillez.



Venons-en au fait : ce nouveau menu Démarrer de Windows 11 doit être retravaillé. Il semble à moitié achevé, comme s'il s'agissait d'une transition éphémère entre Windows 10 et une interface tactile conçue pour les nouvelles tablettes Surface.

Visuellement, il est superbe, mais une fois que vous creusez plus profondément, les problèmes commencent à se révéler. Tout est centré, avec vos applications affichées, suivies d'une section "Recommandé". Cette dernière est étrange : elle affiche vos applications et fichiers récents, mais vous ne pouvez pas en effacer l’accès rapide. Plus curieux encore : lorsque vous cliquez sur "Plus", vous ouvrez une liste étendue affichant la date d’installation/modification et l'emplacement des fichiers.

De plus, quand vous essayez de lancer une recherche, votre requête vous redirige vers une liste de résultats, et non directement vers l’application ou la fonctionnalité la plus à même de vous satisfaire. Nous avons perdu l'unification du menu Démarrer de Windows 10, délivrant des résultats instantanés, et nous devons composer en contrepartie avec un menu général plus poussif.



Un autre point discutable concerne la barre des tâches elle-même (rebaptisée Dock), qui aligne dorénavant le menu Démarrer et les applications phares, non plus de gauche à droite, mais au centre. Encore une fois, cela fait sens et s’avère convivial si vous utilisez Windows 11 depuis une tablette. En revanche, vous risquez d’être désorienté si vous avez pour habitude de naviguer avec une souris. Heureusement, il est possible de retrouver et d’utiliser la barre des tâches Windows 10 - en la définissant par défaut via l'application Paramètres.



L’application de messagerie Teams apparaît aussi par défaut au sein du dock. Ce qui vous permet de lancer / rejoindre plus facilement visioconférences et appels vidéo. Cela semble manifester le premier signe de la disparition de Skype sous Windows.

Reste à voir si Microsoft tiendra compte des habitudes les plus communes de ses utilisateurs et transformera le menu Démarrer comme la barre des tâches de Windows 11 en fonction. Mais n’espérez pas qu’une telle révision soit immédiate, il faudra probablement patienter jusqu’au premier anniversaire du nouveau système d’exploitation.

Applications intégrées

Un thème commun à toutes les versions de Windows est le manque d’attention portée aux applications intégrées, telles que Paint, l’outil Capture d’écran, la calculatrice et bien d’autres. Sous Windows 11, ces dernières ont toutes été rafraîchies et mises à jour, ce qui va certainement plaire à de nombreux utilisateurs.

Ici, le nouveau design convient à la fois à la souris et aux commandes tactiles, avec 100% de réussite. Paint est une fois de plus agréable à utiliser, tandis que l’outil Capture d’écran devient enfin la seule application capable d’enregistrer des images, au cadrage ultra-précis, depuis une fenêtre active.

La nouvelle version de l’application Alarmes et Horloge est tout autant surprenante. Vous pouvez désormais y gérer votre productivité en définissant des "Focus" qui font office de planificateur personnel et priorisent vos tâches les plus urgentes. Une fonctionnalité similaire au mode Concentration d’iOS 15. A l’instar de son rival Apple, Focus vous permet de créer des profils personnalisés qui peuvent automatiser l'accès à certaines applications en se basant sur votre agenda, votre localisation (entreprise ou foyer) et plus encore.

Chacune de ces applications semble enfin unifiée avec Windows 11 - il n'y a pas de mélange de Fluent Design et de Metro design, quelque chose dont Windows 10 souffre aujourd’hui. Un raffinement total.

Microsoft Store

Évidemment, le Microsoft Store a lui aussi été repensé. Il n'est un secret pour personne que la boutique s’avère quelque peu négligée sous Windows 10. Sa mise à niveau inclut davantage d’applications, de jeux et des magasins tiers auxquels vous pouvez accéder en toute sécurité, sans crainte d’installer moults logiciels malveillants.



Les applications WPA, EWP et Win32 sont maintenant toutes représentées dans le Microsoft Store. Si un éditeur dispose d'un moteur compatible, il peut de ce fait conserver 100% des revenus générés par le Microsoft Store.

Son design demeure assez simple, avec une barre de recherche placée en haut de l'écran et affichant, elle, des résultats instantanés. Ainsi que trois catégories personnalisables dans la barre latérale à gauche.

Pour les utilisateurs novices, il s'agit d'une excellente vitrine permettant de dénicher puis d’installer facilement et rapidement des applications essentielles.

Alors qu'il a été annoncé que les applications Android de l'Amazon Store arriveront sur le Microsoft Store à un moment donné, une fenêtre d’ouverture en 2022 paraît se préciser. Elle vous donnera la possibilité, pour la première fois, de télécharger et de lancer des services populaires tels que TikTok ou Instagram sur votre PC.

Autres fonctionnalités de Windows 11

Windows 11 est truffé de fonctionnalités exclusives. Vous venez d’installer Windows 11 sur votre ordinateur ou votre tablette ? Vous avez alors la possibilité de déplacer des fichiers et même votre bureau sauvegardé en intégralité depuis OneDrive. Comme avec l'assistant de migration de macOS. C'est une fonctionnalité très appréciée qui va simplifier la vie de ses utilisateurs, en réduisant au minimum le degré de stress propre à toute configuration (fastidieuse) d'un nouveau PC.

La fonction inédite Snap Groups simplifie, pour sa part, la gestion des différentes applications ouvertes. Bien qu'elle soit davantage destinée aux appareils à écran tactile, il s'agit d'une variante améliorée de l’option d’ancrage des fenêtres, introduite initialement sous Windows 10 et qui facilite grandement la gestion d'une configuration multi-écrans.

Un programme complémentaire, appelé Snap Layouts, vous permet de paramétrer plusieurs fenêtres sur l'écran, non seulement côte à côte, mais aussi en colonnes, en sections et plus encore.

En parallèle, Windows 11 offre une meilleure prise en charge de vos différents appareils. Et lorsque vous reconnectez un moniteur externe à votre appareil Windows, Windows 11 se souvient des positions précédentes des fenêtres qui étaient sur ce moniteur.



Les commandes du trackpad mis à disposition dans les modèles Surface sont intégrées à l'écran tactile, ce qui apporte plus de convivialité. Le moteur haptique fait son apparition dans Windows 11 lorsque vous utilisez un stylet, pour un meilleur retour d'information lorsque vous dessinez ou faites des croquis.

Le clavier virtuel a enfin été redessiné, avec une option de “clavier lite” adapté à votre pouce, et une foule d’emojis prêts à l’emploi. Microsoft indique que la dictée sera également améliorée, avec des commandes vocales ajoutées comme "Supprimer ça".

Jeux sur Windows 11

Les jeux font l'objet d'une attention beaucoup plus grande sous Windows 11. L'application Xbox de Windows 10, lente et frustrante à utiliser, est remplacée par une nouvelle application Game Pass qui vous permettra d'acheter, de gérer et de supprimer vos jeux, facilitant ainsi l'accès et le téléchargement de titres divers, de Doom Eternal à - prochainement - Halo Infinite.

Le HDR se veut également pris en charge sur les machines compatibles, offrant un éclairage et un contraste améliorés pour les jeux et le visionnage des médias. Le stockage direct est aussi présent, avec les principaux fichiers du jeu pouvant être téléchargés et installés séparément, vous invitant à lancer vos jeux encore plus rapidement qu'auparavant.

Pour conclure...

C'est la première des nombreuses mises à jour à venir de Windows 11, et sur la base de ce qu'elle apporte, il s’agit d’une introduction fantastique. Fluent Design est un excellent successeur de l'interface Metro qui prévaut depuis Windows 8 - il transporte Windows dans une ère moderne et plus colorée, déjà adoptée par Apple.



Cependant, la refonte donne souvent l'impression d'obtenir une simple surcouche de Windows 10, du moins pour le moment. Indépendamment de quelques modifications opérées dans l'Explorateur de fichiers, Paint, l’outil Capture d’écran et d'autres applications. Dès que l'on va plus loin, on retrouve les mêmes fonctionnalités qu'avant, mais avec des bords arrondis et des icônes plus esthétiques.

En attendant, le Microsoft Store amélioré est un réel progrès - et il s’avère très facile de naviguer dessus et de repartir avec de multiples applications à télécharger. Avec celles d’Android bientôt disponibles, il constituera un excellent point de départ pour les utilisateurs débutants qui veulent remplir leur nouveau PC rapidement.

Microsoft doit encore affiner la façon dont d'autres applications, telles que la gestion des disques et même le bloc-notes, peuvent fonctionner sous Windows 11. Si vous utilisez un PC de façon occasionnelle, vous allez apprécier le nouvel OS. Mais pour tous ceux qui l'utilisent professionnellement ou pour jouer plus de huit heures par jour, cette mise à jour incrémentale ne sera qu’une brique de plus. En attendant la prochaine.