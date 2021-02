iOS 15 : date de sortie, appareils compatibles, nouvelles fonctions - tout ce que nous savons jusqu'à présent

Le développement d'iOS 15 est encore loin d'être achevé, mais nous entendons déjà les premières fuites et rumeurs à son sujet - spéculations que vous trouverez toutes ci-dessous. En outre, nous commençons à disposer d’une image globale sur la date de sortie et les appareils compatibles avec iOS 15.

Qu’attendons-nous d’iOS 15 par rapport à iOS 14 ? Apple a révisé son système d'exploitation mobile, mais la dernière version disponible n'est pas sans problèmes. Nous avons relevé cinq points qui permettraient à la société de convertir un grand nombre d’utilisateurs.

Nous mettrons également à jour cet article chaque fois que nous apprendrons quelque chose de nouveau sur la prochaine grande mise à jour logicielle d'Apple pour l'iPhone. De ce fait, revenez régulièrement pour connaître tous les détails.

iOS 15 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine grande mise à jour d'iOS

La prochaine grande mise à jour d'iOS Quand sortira-t-il ? Probablement en septembre 2021

Probablement en septembre 2021 Combien coûtera-t-il ? Comme les versions précédentes, son installation sera gratuite

Les dernières versions d'iOS nous sont parvenues à la mi-novembre. En général, elles s’accompagnent du lancement d'un nouvel iPhone, de sorte que nous pourrions voir iOS 15 atterrir aux côtés de l'iPhone 13. A noter que l’an dernier, Apple a retardé le lancement de l'iPhone 12 à octobre 2020 tout en lançant iOS 14 quelques semaines avant le 16 septembre. De sorte qu'avec ou sans nouvel iPhone, septembre 2021 pourrait très probablement être le mois dédié à iOS 15.

Bien évidemment, nous devrions découvrir l’ultime OS pour iPhones plusieurs mois avant, avec un lancement officiel qui se tient habituellement courant juin. La firme de Cupertino tient, à ce moment de l’année, la WWDC ou Worldwide Developers Conference - le rendez-vous essentiel de la société pour présenter l’ensemble des mises à jour logicielles des appareils Apple.

Au lendemain de cette annonce, une version bêta devrait être mise à disposition des développeurs partenaires, tandis qu’une seconde bêta publique apparaîtra au début de l’été 2021. Si les bugs ne vous dérangent pas, vous pourrez ainsi tester iOS 15 et ses exclusivités d'ici la fin du mois de juillet.

En parallèle d'iOS 15, iPadOS 15 devrait suivre le même calendrier sur les tablettes Apple compatibles.

Liste des iPhones compatibles avec iOS 15

La fuite la plus avancée concernant iOS 15 à ce jour est la liste des iPhones qui pourront télécharger et installer le système d’exploitation dès sa sortie. D’après un article récent, la mise à jour ne sera disponible que pour l'iPhone 7 et les versions ultérieures. Cela signifie que parmi les appareils qui peuvent aujourd’hui passer sous iOS 14, l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus et l'iPhone SE original se verront privés de la nouvelle interface.

Bien que la source associée à cette information (un site appelé The Verifier) possède un bilan plus ou moins fiable, cette affirmation demeure crédible, dans la mesure où Apple abandonne généralement la génération la plus ancienne à chaque nouvelle mise à jour logicielle. En fait, en 2020, nous nous attendions à ce que l'iPhone 6S ne puisse supporter iOS 14 - ce vieil iPhone aura donc bénéficié d’un certain sursis.

Voici la liste complète des iPhones qui pourraient prendre en charge iOS 15 :

Ce que nous voulons voir

iOS 14 constitue l’une des plus grosses mises à jour existantes dans l’historique d’Apple. Elle a déployé de nombreuses améliorations sur les iPhones compatibles. Et pourtant, iOS 15 pourrait encore faire évoluer une grande variété de facteurs.

1. Ralentir l’obsolescence programmée de l’iPhone

L'iPhone 6S ne supportera probablement pas iOS 15 (Image credit: Future)

Apple a tendance à prendre en charge ses appareils mobiles pendant plusieurs années, donc nous ne pouvons pas vraiment en vouloir à la société quand elle arrête de prendre en charge certains modèles jugés obsolètes. Toutefois, nous souhaiterions que ce support dure encore plus longtemps, ce qui signifie une couverture de tous les iPhones compatibles iOS 14 sous iOS 15.

L'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus et l'iPhone SE original sont sortis entre 2015 et 2016, nous recevrions donc une agréable surprise si Apple poussait leur durée de vie une année de plus.

2. Siri, toujours plus intelligent

Siri s'améliore à chaque nouvelle version d'iOS, et bien qu'il soit plutôt bon et réceptif aujourd’hui, il y a toujours place à l'optimisation des requêtes utilisateur. D'autant plus qu'il s’avère toujours à la traîne derrière Google Assistant.

Nous voulons avant tout que Siri nous comprenne mieux et réponde à toutes nos questions de manière précise et utile. Nous aimerions aussi que l’IA se fie moins aux résultats des moteurs de recherche web et qu'elle nous fournisse des réponses plus personnalisées.

3. Des itinéraires et guides touristiques Apple Maps pour tous

(Image credit: Apple)

Apple Maps est bien meilleur qu'à ses débuts (fort heureusement), et deux fonctionnalités récentes ont encore évolué. Il s'agit des itinéraires dédiés aux cyclistes et des guides touristiques, ces derniers étant alimentés par des recommandations d’utilisateurs sur les choses à faire et à voir dans une zone donnée.

Hélas, aucune de ces fonctionnalités n'est consultable partout dans le monde actuellement. En fait, au moment où nous écrivons ces lignes, ces contenus sont limités à une poignée de grandes villes. Nous aimerions que les itinéraires cyclables, en particulier, soient proposés aussi largement que possible. Et pour cause, ils vous indiquent les meilleures pistes et voies cyclables à prendre, pour réduire vos temps de trajet tout en réduisant votre empreinte carbone.

4. Une liste de souhaits ouverte sur l'App Store

L'App Store disposait d'une fonction de liste de souhaits qui vous permettait de dresser une liste des applications et des jeux qui vous intéressaient, ce qui se révélait des plus pratiques pour disposer plus facilement d’idées cadeaux pour un anniversaire, la Saint Valentin ou encore Noël. Cependant, Apple a supprimé cette option il y a des années. Nous aimerions réellement qu'elle fasse son retour avec iOS 15.

5. Davantage de langues traduites automatiquement

Avec iOS 14, Apple a ajouté une application « Traduire » sur les iPhones compatibles, vous permettant ainsi de traduire facilement plusieurs langues. Néanmoins, à son lancement, ce service ne prenait en charge que 12 langues - ce qui est bien moins que Google Translate et quelques autres applications concurrentes.

Nous voulons voir de grandes améliorations dans ce domaine avec iOS 15. Nous pensons qu'Apple continuera à y travailler, et que de nouvelles langues soient rapidement adoptées via la nouvelle version d'iOS. Il y a encore beaucoup à faire, ceci dit, pour que « Traduction » devienne demain la meilleure solution linguistique du marché.