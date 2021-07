watchOS 8 : date de sortie, version bêta, montres compatibles, principales améliorations de l'Apple Watch

Au cours de la WWDC 2021 en juin dernier, Apple a dévoilé watchOS 8, la prochaine mise à jour du système d'exploitation de l'Apple Watch. Bien que son lancement complet n'aura probablement pas lieu avant septembre ou octobre, date à laquelle l'Apple Watch 7 devrait être lancée, les utilisateurs impatients peuvent déjà télécharger et installer la version bêta de watchOS 8 dès maintenant.

La mise à jour watchOS 8 apporte une nouvelle application – Mindfulness -, un suivi de la fréquence respiratoire, une optimisation de Fitness Plus… et plus encore. Ces changements n'ont pas l'air majeurs pour autant.

Il existe aussi de bonnes nouvelles pour les anciens propriétaires d'Apple Watch : la liste des appareils compatibles avec watchOS 8 n'a pas changé par rapport à celle de watchOS 7 décidée l’an dernier. Ce qui signifie que l’Apple Watch 3 et les montres plus récentes pourront toutes télécharger le système d'exploitation.

Apple a déployé une version bêta destinée aux développeurs. La version bêta proposée aux particuliers, elle, est disponible depuis la fin du mois de juin.

WatchOS 8 en résumé

De quoi s'agit-il ? La prochaine mise à jour logicielle des Apple Watch

La prochaine mise à jour logicielle des Apple Watch Quand sera-t-elle déployée ? Probablement en septembre 2021

Probablement en septembre 2021 Combien coûtera-t-elle ? Elle sera gratuite

La mise à jour watchOS 8 va probablement débarquer en septembre 2021, en même temps que les nouvelles générations de produits Apple, ici l'Apple Watch 7 et l'iPhone 13 très attendus cette année.

watchOS 8 a été présenté officiellement lors de l’événement annuel destiné aux développeurs partenaires de la société (WWDC), qui se tenait cette année entre le 7 et le 11 juin. Immédiatement après, Apple a mis en ligne la version bêta pour développeurs. Pour la récupérer, il vous suffit de posséder un compte développeur et de vous rendre sur le site dédié aux programmes Apple en cours.

Apple vient en outre de mettre à disposition une version bêta publique fin juin. Là encore, il est nécessaire de créer un compte via cette page officielle et de récupérer le certificat approprié. Bien entendu, certaines fonctionnalités pourraient ne pas être révélées avant que le lancement de la build définitive.

Appareils compatibles avec watchOS 8

La mise à jour watchOS 8 est officiellement compatible avec tous les modèles à partir de l'Apple Watch 3, selon l'annonce officielle de la société lors de la WWDC 2021. Il n’y a aucune différence avec watchOS 7 ici, de ce fait si vous êtes parvenu à installer la mise à jour de l’an dernier, il n’y a aucune raison de ne pas pouvoir déployer watchOS 8 sur votre smartwatch Apple.

Vous aurez besoin d'un iPhone compatible avec la prochaine version d'iOS, donc si vous voulez passer à watchOS 8, vous devrez le coupler avec au moins un iPhone 6S exécutant iOS 15. Cela devrait être effectif sur les bêtas développeur et publique - gardez votre iPhone à jour avec la dernière version d'iOS pour exécuter la pré-version de watchOS sur votre Apple Watch.

Caractéristiques principales de watchOS 8

La mise à jour watchOS 8 devrait offrir un certain nombre de fonctionnalités mineures, toutes améliorant la façon dont vous utilisez normalement vos Apple Watch. Bien que nous n'ayons pas encore constaté de mises à niveau monumentales cette fois-ci, on note quelques optimisations des apps existantes.

Wallet : plus de clés numériques pour ouvrir vos portes

L'application Wallet ajoute de nouvelles façons d'interagir à distance avec des lieux et des objets. Certaines de ces fonctionnalités sont limitées à l'Apple Watch 6 et à sa technologie Ultra Wideband, comme la possibilité de déverrouiller votre voiture (dévoilée pour la première fois à la WWDC 2020 et disponible pour certains véhicules) et de la démarrer depuis le siège conducteur.

Mais la plupart des Apple Watch devraient pouvoir bénéficier de l'ajout de plus de clés numériques à leur Wallet pour leur maison, leur bureau et leur hôtel.

Peut-être le plus surprenant : les utilisateurs – américains tout du moins - pourront ajouter leur permis de conduire ou leur carte d'identité sur Wallet. Votre Apple Watch les affichera intégralement en cas de contrôle.

Pleine conscience et contrôle de votre respiration

La nouvelle fonctionnalité Réflexion, intégrée à Pleine conscience, vous accompagne lors de vos séances de méditation. Quant à l’application Sommeil, elle prend désormais en compte un nouveau paramètre : la fréquence respiratoire. Celle-ci mesure le nombre d’inspirations / expirations par minute. Toutes les données entrées dans l'application Santé sont également intégrées dans la nouvelle application Tendances, qui permet de suivre l'évolution de vos paramètres de santé sur de plus longues périodes.

Applications Workout et Apple Fitness Plus

L'application watchOS Workout reçoit deux nouvelles activités sportives : le tai-chi et le pilates, des exercices visant à travailler la relaxation, aux côtés du yoga. Elles s’appuient sur les algorithmes de fréquence cardiaque et de mouvement personnalisés.

L'application Apple Fitness Plus sous watchOS offre également de nouvelles fonctionnalités, comme la prise en charge de l'image dans l'image et davantage de filtres. Vous pouvez également transférer des séances d'entraînement de manière transparente entre les appareils Apple, en mettant l'exercice en pause sur l'un d'eux et en le reprenant sur un autre.

Fitness Plus ajoute aussi des sessions d'entraînement réalisées par la célèbre coach Jeanette Jenkins, ainsi qu'une nouvelle collection musicale Artist Spotlight, avec un accompagnement mené par Lady Gaga, Jennifer Lopez, Keith Urban ou Alicia Keys.

L'application Photos a été repensée et permet de naviguer plus facilement au sein de vos galeries. Tandis que les séries Mémoires et Photos en vedette sont synchronisées avec l'Apple Watch depuis l'application iOS. Un nouveau mode Portraits vous permet de modifier la profondeur de vos selfies en tournant la couronne circulaire.

Messages et réponses GIF

Messages obtient également des contrôles plus précis, comme la possibilité de rechercher et de répondre avec des GIFs. Il y a aussi une nouvelle application Contacts transférée sous watchOS pour identifier, modifier et partager des fiches contacts depuis votre Apple Watch.

De nouvelles fonctionnalités viennent également s'ajouter, telle qu’Intercom, une mise à niveau de l'application Domicile qui vous permet de voir qui est devant votre porte d’entrée via un flux vidéo en live.

La nouvelle fonctionnalité Concentration d'iOS est également disponible sous watchOS 8 : vous pourrez ainsi paramétrer vos priorités journalières, que vous choisissez de donner plus d’importance à votre forme physique, votre temps de sommeil, vos tâches professionnelles, ou simplement vos moments de calme absolu.