Test de l’iPhone 12 Pro

À première vue, l'iPhone 12 Pro ne se démarque pas démesurément dans sa gamme. Avec les mêmes dimensions et le même jeu de puces que l'iPhone 12, on peut facilement se demander si le Pro vaut le coup, surtout quand l’arrivée de l'iPhone 12 Pro Max approche, avec un meilleur capteur d'appareil photo et une plus longue autonomie de la batterie. Il y a quelques améliorations utiles, notamment l'appareil photo et le passage à 128 Go de stockage dans le modèle le moins cher. Il est également disponible dans des couleurs plus discrètes, d’aspect plus élégant. C'est certainement l'iPhone le plus évolué, mais il est difficile de ne pas vous encourager à adopter le 12 Pro Max si vous recherchez le meilleur iPhone.

L’iPhone 12 Pro en résumé

L'iPhone 12 Pro est l'iPhone le plus riche en fonctionnalités après l’iPhone 12 Pro Max, et c'est certainement le modèle à considérer si vous recherchez suffisamment de puissance brute, sans avoir le luxe de vous offrir le Pro Max.

Les principales améliorations par rapport à l'iPhone 12 sont subtiles : il y a un peu plus de RAM, mais la même puce à l'intérieur. Il y a trois capteurs photo à l'arrière, et non plus deux, ce qui vous permet de vous rapprocher des sujets et des scènes avec un zoom optique 2x.

L'ajout de LiDAR apporte plus d'options de focus, et ouvre la voie à des options de réalité augmentée plus avancées. À part cela, le Pro est largement identique au 12 « standard » : il a exactement la même taille et la même forme, même la technologie d'écran et la résolution sont identiques. Il fait également ses débuts dans la couverture 5G et introduit un catalogue d’accessoires qui fera progressivement parler de lui : MagSafe.

Le design de l'iPhone 12 Pro est à la fois futuriste et rétro : l'écran OLED de 6,1 pouces est clair, lumineux et s'étend plus loin sur les bords du téléphone, ce qui signifie que le 12 Pro est en fait plus petit que le 11 Pro dans la main.

La 5G est un ajout intéressant cette année. Apple sait clairement qu'il lui fallait adopter la norme de connectivité super rapide. En l'incluant dans chaque nouvel iPhone, elle a donné un coup de pouce à cette technologie encore relativement nouvelle. Cependant, nous avons du mal à trouver de nombreux endroits où l'utiliser pour le moment, et cela réduit sensiblement la durée de vie de la batterie - à mesure que la 5G se répandra et deviendra moins chère, l'iPhone 12 Pro deviendra un téléphone plus utile.

Apple a également ajouté la technologie innovante MagSafe, qui vous permet de brancher magnétiquement des chargeurs, des coques et d’autres gadgets à votre nouvel iPhone. MagSafe ne fera que s'améliorer avec le temps, à mesure que d'autres accessoires apparaîtront sur le marché.

L'élément clé de l'iPhone 12 Pro, c’est son nouveau module photo. La qualité des films que nous avons tournés, la clarté et le traitement intelligent des clichés nous ont donné envie de les partager avec nos amis et nous ont encouragés à expérimenter davantage l'appareil photo présent à l’arrière du smartphone. Le mode nuit est absolument époustouflant aussi, si ce n'est un peu lent pour traiter vos clichés.

L'autonomie du Pro est tout juste satisfaisante dans l'environnement des smartphones de 2020. Ce n'est pas grave si vous ne vous déplacez pas trop, mais si vous utilisez votre téléphone régulièrement, vous verrez le compteur de charge baisser un peu plus vite que vous ne le souhaiteriez. Il s'agit d'un compromis nécessaire pour l'ajout de la 5G. Cela dit, si vous passez d'un iPhone d'il y a trois ou quatre ans au 12 Pro, vous constaterez évidemment une nette amélioration de la durée de vie de la batterie.

Si les capacités photo d’un smartphone ne constituent pas votre premier critère d’achat, l'iPhone 12 est probablement une meilleure affaire. En revanche, si ces caractéristiques vous intéressent, le 12 Pro est à considérer… derrière le 12 Pro Max.

(Image credit: TechRadar)

L'iPhone 12 Pro a été annoncé aux côtés de l'iPhone 12, de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12 Pro Max le 13 octobre 2020. Alors que nous nous attendions initialement à voir les téléphones lors de l'Apple Event de septembre, conformément à la fenêtre de lancement typique de l'iPhone, les appareils ont été dévoilés un mois plus tard, probablement en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur les calendriers de production et d'approvisionnement.

L'iPhone 12 Pro a finalement été mis en vente le 23 octobre, trois semaines avant l’iPhone 12 Pro Max.

L'iPhone 12 Pro est disponible à partir de 1159 €. Ce tarif correspond à une capacité de stockage de 128 Go. Si vous souhaitez davantage d’espace, cela vous reviendra à 1279 € pour 256 Go et 1509 € pour 512 Go.

Design de l’iPhone 12 Pro

(Image credit: TechRadar)

Le design de l'iPhone 12 Pro est différent de celui de l'iPhone 11 Pro de l'année passée. Comme tous les téléphones de la gamme iPhone 12, il présente des flancs plats avec des angles nets à 90 degrés. Il est difficile de savoir s'il s'agit d'une modification fonctionnelle ou simplement d'un changement de design pour souligner qu'il s'agit d'un nouveau membre de la gamme IPhone 12 2020.

Il n'est pas non plus confirmé que le design plus plat permet une meilleure puissance du signal 5G. Étant donné qu'Apple souhaite que la nouvelle gamme d'iPhone devienne synonyme de la nouvelle norme de connexion rapide, elle aura tenu à mettre en œuvre tout ce qui peut aider dans ce domaine.

Autre nouveauté : le Ceramic Shield à l'avant, qui remplace le verre de l'iPhone 11. Apple a travaillé avec Corning pour créer une structure qui n'est pas réellement en verre, mais plutôt une structure "nanocristalline" dont la résistance est quatre fois supérieure à celle de l'écran de l'année dernière. Et si l'arrière de l'iPhone 12 Pro est toujours en verre comme en 2019, le nouveau design le rendra apparemment deux fois plus résistant que son prédécesseur en cas de chute.

Il est important de noter qu'Apple ne dit pas que ces iPhones sont incassables, mais simplement qu'ils sont plus robustes. Si l'iPhone 12 Pro fait une mauvaise chute, il peut toujours se casser : après avoir atterri à plat sur du béton, la vitre arrière de notre premier téléphone s'est fissurée et de petites rayures sont apparues sur le côté.

L'indice IP68 a été amélioré pour vous permettre d'immerger votre iPhone 12 Pro plus longtemps qu'auparavant, ce qui signifie qu'il est plus résistant à l'eau (pas étanche, bien sûr).

Si vous pensez que vous pouvez vous passer d'une coque et/ou d'un film protecteur, détrompez-vous : le nouvel écran de l'iPhone 12 Pro peut toujours être rayé par des objets pointus ou le verre brisé, même s'il offre un degré de protection bien plus élevé que la gamme iPhone 11.

(Image credit: TechRadar)

Les bords plus plats de ce téléphone à écran de 6,1 pouces permettent d'appuyer plus facilement sur les boutons latéraux, car ils sont légèrement plus prononcés. Le téléphone n'est pas plus confortable à tenir que l'iPhone 11 Pro de l'année dernière, mais il est un peu plus facile à utiliser.

N'oublions pas les nouvelles couleurs, plus élégantes et discrètes que les options plus colorées de l'iPhone 12. L'iPhone 12 Pro est disponible en graphite, argent, or et bleu Pacifique.

Une autre grande nouveauté est la disparition du chargeur au sein de la boîte. Apple affirme que cela aura un impact environnemental énorme et pense qu'il n'est pas nécessaire d'inclure ce composant car tout le monde en a déjà un en sa possession. Si votre câble Lightning fonctionne encore parfaitement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Toutefois si ce n'est pas le cas, vous devrez acheter un nouveau chargeur, car le câble dans la boîte 12 Pro est de type USB-C vers Lightning. Comme il s’avère plus récent, peu d’utilisateurs sont actuellement susceptibles de posséder un chargeur avec un port USB-C.

Nous comprenons qu'Apple essaie de réduire l'impact environnemental de ses produits, mais il serait sûrement plus logique qu'il le fasse une fois que les chargeurs USB-C seront plus omniprésents. Cela ressemble ici à un effort pour inciter les gens à passer à une expérience de chargement plus rapide, qui revient à payer 25 euros supplémentaires pour se procurer le chargeur USB-C 20W de la société.

Écran de l’iPhone 12 Pro

(Image credit: TechRadar)

L'iPhone 12 Pro possède, pour l'essentiel, la même technologie d'écran OLED que l'année dernière. Le grand changement concerne la taille de l'écran, qui passe de 5,8 pouces à 6,1 pouces sans augmenter la taille du boîtier par rapport à l'ancien modèle.

Il est maintenant de la même taille que l'écran de l'iPhone 12, ce qui est surprenant. Nous nous serions attendus à ce qu'Apple fasse davantage pour différencier ces deux modèles, étant donné qu'ils partagent déjà le même design. Un écran légèrement plus grand aurait été un bon moyen d'y parvenir.

Avec la technologie OLED utilisée ici, vous obtenez l'un des meilleurs écrans qui existent. Il est capable d'afficher des noirs profonds, des blancs éclatants et une vaste gamme de couleurs, surtout lorsque vous regardez des séquences HDR. Cela dit, nous ne sommes pas entièrement convaincus que le HDR soit vraiment nécessaire sur un téléphone - certains des contenus Netflix non-HDR que nous avons visionnés étaient superbes, mais certains des films iTunes (qui sont automatiquement mis à jour en HDR gratuitement) semblaient un peu trop sombres par endroits.

L’écran de l'iPhone 12 Pro est toutefois l'un des meilleurs du marché, que vous regardiez des photos de haute qualité d'Instagram ou que vous souhaitiez simplement profiter de vos films personnels, qui peuvent être capturés au format Dolby Vision haut de gamme en 4K, à une vitesse de 60 images par seconde.

Il aurait été agréable de voir la technologie d'affichage à 120 Hz faire ses débuts sur un iPhone avec le Pro et le Pro Max. Ce taux de rafraîchissement plus élevé rend le défilement de votre téléphone beaucoup plus fluide et, étant donné que de nombreux téléphones Android haut de gamme disposent désormais de cette fonction, il est dommage qu'elle soit absente des modèles haut de gamme d'Apple en 2020.

5G et iPhone 12 Pro

(Image credit: TechRadar)

La 5G a été une fonctionnalité délicate à examiner, car certaines personnes la trouveront brillante, et d'autres ne pourront pas l'utiliser pleinement, voire pas du tout.

Si vous achetez un iPhone de la nouvelle gamme, vous obtenez la connectivité 5G par défaut, et c'est une excellente chose. Apple fait entrer la technologie de connectivité de nouvelle génération dans votre prochain téléphone, que vous le vouliez ou non.

Quand elle fonctionne correctement, elle change la donne. Télécharger un livre audio de 110 Mo ne nous a pris que 30 secondes, et là où notre téléphone 4G ne pouvait pas se connecter à Spotify en raison de l'encombrement du réseau en centre-ville, nous avons pu nous connecter instantanément et commencer à diffuser en streaming sur la 5G sur l'iPhone 12 Pro (sur EE à Londres, Royaume-Uni).

La 5G peut sembler tape-à-l'œil, et il est difficile de ne pas être ébloui par les promesses de vitesses de 200 Mbps en déplacement, mais c'est en fait une technologie vraiment utile et robuste. Elle vous permettra de vous connecter à Internet en toute transparence dans des environnements très fréquentés. Si vous avez déjà essayé de naviguer sur le web lors d'un événement sportif ou de télécharger une photo lors d'un concert, vous apprécierez de pouvoir faire ces choses facilement grâce à une connexion 5G.

Du moins, c'est la théorie. Le problème est que si l'iPhone 12 Pro peut se connecter à une grande variété de réseaux 5G différents, y compris mmWave aux États-Unis avec Verizon, ces réseaux n'ont pas encore été complètement déployés dans de nombreux endroits.

Nous avons dû changer de ville pour essayer les vitesses 5G, et bien qu'elles soient très intéressantes quand on peut y accéder, si vous n'avez pas la 5G chez vous ou si vous ne pouvez pas vous y fier dans vos déplacements, alors il ne vaut pas la peine d'acheter un téléphone 5G juste pour cette technologie. Le jour où elle sera présente un peu partout, et où les forfaits de données deviendront également moins chers, alors votre iPhone 12 Pro vous sera plus utile.

Ne pensez pas que la 5G va changer votre vie. C'est un luxe coûteux qui, comme vous le verrez plus tard, se paie au prix de l'autonomie. Cela étant dit, quand le réseau fonctionne, c'est un excellent ajout générationnel.

Quid de MagSafe ?

(Image credit: TechRadar)

Nous sommes de grands fans de MagSafe, l’une des dernières innovations Apple. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, il s'agit d'un anneau magnétique caché dans le boîtier arrière de la gamme iPhone 12, et vous pouvez facilement clipser des chargeurs, des étuis et des accessoires sur l'iPhone.

Comme MagSafe contient une puce qui peut communiquer avec l'iPhone lui-même, il peut être sûr que l'appareil connecté ne se comporte pas de manière incorrecte. Cela signifie que des éléments comme le chargeur sans fil MagSafe peuvent fournir une charge sans fil plus rapide car l'iPhone 12 sait qu'il provient d'une source fiable et qu'il n'endommagera pas la batterie.

Mais, comme pour la 5G, il s'agit d'une fonction pour l'avenir, plutôt que d'une fonction qui suscite l'enthousiasme dès maintenant. Actuellement, acheter un iPhone 12 Pro pour pouvoir profiter des avantages de MagSafe n'a de sens que si vous investissez également dans un chargeur sans fil, qui coûte 45 euros.

L'utilisation de MagSafe est vraiment agréable mais nous vous recommandons d'attendre un peu pour voir apparaître de nouveaux accessoires - si l'écosystème est vraiment florissant, alors cela deviendra une excellente raison de faire la mise à niveau.

Appareil photo de l’iPhone 12 Pro

(Image credit: TechRadar)

La gamme d'appareils photo de l'iPhone 12 Pro se compose de trois capteurs distincts : une option grand angle classique, un capteur ultra grand angle et un zoom 2x pour se rapprocher de ses sujets (ce qui rend également le mode portrait de l'iPhone 12 Pro plus efficace).

Il y a un quatrième capteur en 2020 : l'iPhone 12 Pro et Pro Max sont équipés d'un scanner LiDAR, qui permet à l'iPhone de déterminer plus facilement ce qu'il regarde. Il est très utile pour détecter les visages des gens en cas de faible luminosité, ce qui permet à l'appareil de faire la mise au point automatiquement et rapidement. Pour les portraits en mode nuit, c'est une fonction vraiment efficace.

(Image credit: TechRadar)

L'autre grand changement sur l'iPhone 12 Pro et Pro Max, du point de vue des appareils photo, est l'introduction du format de fichier ProRAW. Il est globalement similaire au format brut utilisé par de nombreux photographes, qui préserve toutes les informations de l'image obtenues par le capteur pour vous offrir une plus grande flexibilité lors de l'édition. Cependant, si vous ne savez pas comment tirer parti de ces informations supplémentaires en traitant vos images brutes, elles peuvent paraître plates et ternes par rapport aux JPEG, qui sont traités dans l'appareil photo, ou dans votre téléphone.

Vous pouvez toujours retoucher et améliorer vos images dans votre application de retouche photo préférée, mais à l'avenir, vous pourrez également éditer vos clichés directement à partir des photos elles-mêmes, avec le lancement du logiciel ProRAW en fin d'année. Comme l'amélioration Deep Fusion de l'année dernière, l’application n'est pas disponible au lancement et nous devrons donc attendre pour le tester complètement.

Image 1 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 (Image credit: TechRadar)

Alors que les appareils photo de l'iPhone 12 Pro ne semblent pas être une grande mise à niveau par rapport à la gamme 11 Pro de l'année dernière, la grande nouvelle est que vous pouvez maintenant utiliser le mode nuit avec tous les appareils.

Le mode nuit a été une fonction vraiment impressionnante lors de son arrivée sur l'iPhone 11 l'année dernière. Il peut ainsi éclairer de façon spectaculaire n'importe quelle photo, même celles prises dans des conditions presque noires, à condition de maintenir le téléphone immobile pendant 1 à 15 secondes (selon l'obscurité).

Les résultats sont impressionnants, dans la mesure où vous ne bougez pas auquel cas votre photo peut rapidement devenir floue, surtout si vous utilisez le zoom ou des appareils photo ultra-larges.

L'appareil photo large principal de l'iPhone 12 a été mis à niveau pour améliorer les performances en cas de faible luminosité. Grâce à une ouverture plus large de f/1,6, il rend la photo d'intérieur moyenne de nuit un peu plus lumineuse, tout en donnant à la fonction Mode nuit une image de départ plus lumineuse pour travailler.

Image 1 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 6 (Image credit: TechRadar)

Le mode nuit a également été étendu à la caméra frontale, ce qui vous permet de capturer des selfies plus beaux dans des conditions plus sombres. Vous pouvez également utiliser le mode portrait dans l'obscurité, avec le flash rétine (où l'écran s'illumine pour éclairer votre visage) qui s'atténue lentement pour capturer le moment.

C'est un domaine dans lequel l'iPhone 12 Pro a un net avantage sur l'iPhone 12 : le capteur LiDAR supplémentaire vous permet de prendre des portraits clairs et nets en mode nuit, là où l'iPhone 12 ne peut tout simplement pas prendre assez de lumière pour appliquer des effets de flou d'arrière-plan précis.

Image 1 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 (Image credit: TechRadar)

La caméra selfie, dans l'ensemble, fait un pas en avant par rapport aux années précédentes. Elle possède presque toutes les caractéristiques des capteurs arrière : le Smart HDR 3 pour un meilleur traitement de l'image, l'enregistrement vidéo Dolby Vision et enfin l'amélioration de l'image Deep Fusion. Cependant, nous voyons encore des détails gênants, comme des mèches de cheveux floues en arrière-plan, et parfois un léger voile autour des sujets.

L'une des grandes caractéristiques qu'Apple vante pour l'iPhone 12 Pro et Pro Max est la possibilité d'enregistrer, de monter et de regarder du contenu Dolby Vision en 4K à 60 images par seconde. C'est un bel avantage de l'iPhone 12 Pro.

Comme nous ne sommes pas des cinéastes chevronnés, c'est quelque chose qu'il est un peu difficile de tester avec confiance, mais la stabilisation de l'image, même lorsque nous étions en train de courir, est remarquable. Les résultats quant à eux étaient frappants, et semblaient bien plus réalistes lorsqu'ils étaient tournés en 4K et à 60 images par seconde, au point de paraître presque trop vrais.

Caractéristiques et performances de l’iPhone 12 Pro

(Image credit: TechRadar)

Comme l'iPhone est l'un des smartphones les plus puissants du monde depuis un certain temps, il semble presque redondant de parler du potentiel de l'iPhone 12 Pro. Cependant, étant donné que beaucoup l'achèteront pour cette raison, cela vaut la peine de s'y attarder.

Le smartphone est alimenté par la puce A14 Bionic, et semble être équipé de 6 Go de RAM (selon nos diagnostics) pour permettre une capacité maximale lors de l'exécution de tâches telles que le montage vidéo mentionné plus haut. L'iPhone 12 Pro est le smartphone le plus puissant que nous n’ayons jamais testé, au même titre que l’iPhone 12 Pro Max - les deux battant la concurrence en termes de puissance brute.

Si vous savez que vous aurez besoin d'un téléphone capable de supporter les applications les plus exigeantes, c'est celui qu'il vous faut. Cela dit, nous n'avons pas constaté de différence de performances entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, bien que ce dernier dispose de 6 Go de RAM, contre 4 Go, ce qui lui confère généralement une grande puissance. Il y a aussi l'amélioration du stockage : l'iPhone 12 Pro commence à 128 Go de capacité, et va jusqu'à 512 Go pour l'option la plus chère.

Cela semble être l'une des raisons les plus convaincantes pour dépenser un peu plus pour acheter le 12 Pro. L'iPhone 12 coûte 909 € pour 64 Go, et il parait désormais judicieux de doubler la capacité de stockage, notamment si vous pensez enregistrer beaucoup de fichiers vidéo haute résolution.

Autonomie de l’iPhone 12 Pro

(Image credit: TechRadar)

L'autonomie des iPhone 12 et 12 Pro reste un mystère, dans la mesure où nous entendons des rapports (actuellement non confirmés) selon lesquels les derniers iPhones ont des batteries plus petites que la génération précédente.

En termes de durée de vie globale de la batterie, nous avons remarqué qu'avec une consommation légère (comme en utilisant peu le téléphone pendant la journée, juste pour prendre des photos et écouter de la musique via Spotify), le smartphone peut tenir 48 heures avant d'avoir désespérément besoin d'une charge.

Cependant, ne vous laissez pas berner en pensant que la durée de vie de la batterie de l'iPhone 12 Pro est excellente car elle ne l'est pas. C'est juste qu'à condition de passer la plupart de leur temps en veille, les batteries de l'iPhone 12 sont très efficaces. Si vous passez plus de temps à la maison à vous connecter à un réseau Wi-Fi stable et agréable, vous serez peut-être ravi de découvrir que vous n'avez pas à vous soucier constamment du niveau de la batterie.

En revanche si vous êtes en déplacement, cela pourrait devenir frustrant. L'autonomie était beaucoup plus "instable", en particulier lorsque nous utilisions le téléphone pour naviguer sur le web, jouer à des jeux ou, plus généralement, pour garder l'écran allumé lorsque nous entrons et sortons du signal 5G (ce qui est fréquent vu que les réseaux sont encore en cours de déploiement).

Lorsque tout est calme au bureau ou à la maison, l'iPhone 12 Pro ne consomme pas beaucoup d'énergie ; mais lorsque vous vous déplacez, attendez-vous à perdre entre 10 et 15% par heure, même si vous n'utilisez pas le téléphone en permanence (et davantage si vous jouez à un jeu connecté intensif ou si vous naviguez sur le web, par exemple).

Ce n'est pas aussi bien que certains iPhones récents, comme l'iPhone 11 ou le XR, et certainement pas au même niveau que de nombreux téléphones Android, même si cela reste acceptable.

Dans nos benchmarks, nous avons également constaté une nette diminution de l'autonomie lors de l'utilisation de réseaux 5G par rapport à la 4G, ce qui signifie que l'une des grandes nouveautés de l'iPhone 12 Pro présente un inconvénient.

L'autonomie est réduite de 15 à 20% si vous utilisez le signal 5G uniquement sur l'iPhone 12 Pro, ce qui explique probablement pourquoi Apple a ajouté un mode de données intelligent qui ralentit les vitesses 5G pour les ramener à des niveaux 4G si la 5G n'est pas nécessaire.

Une chose à retenir : si vous n'avez pas un vieux câble Lightning et un bloc de charge qui traîne, vous allez devoir investir dans un chargeur rapide, car l'iPhone 12 Pro n'en a pas dans sa boîte.

Ce n'est pas la fin du monde, et vous bénéficierez réellement d'une expérience de chargement beaucoup plus rapide pour la somme supplémentaire de 25 €.

Pour conclure...

(Image credit: TechRadar)

À première vue, l'iPhone 12 Pro est difficile à promouvoir par rapport à l'iPhone 12 standard. Leur design sont identiques, et un coup d'œil à la fiche technique montre qu'ils sont similaires à l'intérieur également. Cependant, certains points clés nous ont davantage impressionnés : les couleurs de l'iPhone 12 Pro sont très élégantes, le bleu Pacifique étant l'une des plus belles teintes que nous ayons vues sur un téléphone.



Techniquement cela reste un smartphone attrayant. Le zoom téléobjectif est très utile, sans doute plus que le capteur ultra-large. Le scanner LiDAR, bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts en tant que technologie pour iPhone, s'avère déjà utile lors de prises de vue en basse lumière. La question du stockage est également importante et commencer à 128 Go est bien plus agréable que 64 Go pour l'utilisateur d'un smartphone moderne.

Si vous pensez avoir besoin d'un peu plus de mémoire vive ou si vous voulez simplement vous assurer que vous avez l'un des meilleurs téléphones qu'Apple a mis sur le marché, alors cela vaut la peine d'investir. Bien sûr, l’iPhone 12 Pro Max apporte une meilleure configuration photo et vous pourriez l’envisager si vous disposez d’un budget plus conséquent.