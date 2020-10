iPhone 12 : quels gadgets MagSafe devriez-vous acheter ?

Au-delà de la prise en charge de la 5G, le concept innovant de l’iPhone 12, pour cette année, s’appelle MagSafe. Cette technologie magnétique étonnante a déjà testée par Apple sur les MacBook, mais c’est sur l’iPhone 12 que MagSafe devrait se populariser assez rapidement. A condition d’étoffer son catalogue d’accessoires disponibles.

Dans le passé, Motorola a tenté de populariser ce type d’accessoires à fixation magnétique - les Moto Mods. Hélas, les téléphones Motorola n'ont pas connu l'adoption généralisée dont jouit l'iPhone, et cette idée géniale a terminée discrètement abandonnée.

Côté Apple, vous disposez actuellement d’un chargeur MagSafe, plus quelques coques et portefeuilles. Le chargeur est très pratique puisqu’il offre une recharge rapide sans fil de 15 W, soit deux fois plus que sur l'iPhone 11. Les coques MagSafe sont également une bonne idée - le nouvel iPhone peut reconnaître la couleur de l'étui imbriqué grâce à sa puce, dès lors l'écran brillera de la même teinte. Et il vous est désormais inutile de les extraire pour recharger votre appareil mobile. Enfin, les portefeuilles et porte-cartes MagSafe vous permettent de disposer de vos papiers d’identité et moyens de paiement à proximité de votre iPhone - et pour cause, ils seront aimantés l’un à l’autre.

Bien qu'au lancement cette fonctionnalité soit limitée aux accessoires pré-cités, elle devrait s’étendre par la suite à de multiples gadgets tiers, comme une manette de jeu, une imprimante photo ou une batterie de secours.

Si vous ne savez pas trop comment fonctionne MagSafe, nous vous expliquons l’essentiel de son principe ci-dessous. Tout en vous lisant les gadgets les plus intéressants du moment, pour compléter votre iPhone 12.

(Image credit: TechRadar)

Pour faire simple, MagSafe est un aimant puissant placé sous le dos de l'iPhone 12 (et des 12 Mini, 12 Pro et 12 Pro Max). L'aimant en forme d'anneau se positionne au centre de la face arrière et il s’avère assez imposant.

Les gadgets MagSafe sont des accessoires que vous pouvez acheter séparément de votre iPhone, qui utilisent cet anneau magnétique pour s'y accrocher. Vous pouvez même fixer plusieurs périphériques MagSafe, comme une coque et un portefeuille même temps, même si nous imaginons que tous ne sont pas compatibles entre eux.

Ces accessoires MagSafe comportent une petite puce que l'iPhone est capable de lire, afin d'enregistrer ce qu'ils sont censés faire. La fonction principale de MagSafe demeure tout de même le chargement « sans fil » des plus efficaces, comme nous l’avons décrit plus haut.

Quels sont les meilleurs accessoires MagSafe disponibles ?

(Image credit: Apple)

1. Apple Silicone Case with MagSafe La coque du futur. Protège votre téléphone 24/7 Une grande variété de coloris Parfaite pour l'iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro

Si vous souhaitez utiliser MagSafe pour protéger votre smartphone, vous devriez considérer les nouvelles coques en silicone mises à disposition par Apple. Proposées sous plusieurs coloris (noir, prune, bleu marine, rouge, kumquat, rose agrume, blanc), certaines bénéficient actuellement d’une réduction de 16% sur Amazon. Grâce à leur texture revisitée, elles sont à la fois agréables au toucher et ne quittent jamais votre smartphone - puisque vous pouvez recharger votre iPhone à même la coque. Ce qui limite définitivement les risques de casse.

(Image credit: Apple)

2. iPhone 12 MagSafe charger Enfin un chargeur qui ne cause aucun problème d’insomnie. Chargement rapide Pas de risque de glisse Pas tout à fait sans fil

En plus de doubler les performances de son prédécesseur livré avec l’iPhone 11, le chargeur MagSafe s'enclenche avec précision. Apple a mis fin au problème qui touchait les générations précédentes : celui du chargeur sans fil qui glisse lors d’un chargement nocturne et la désagréable surprise de se réveiller avec un smartphone totalement hors service. L’iPhone 12 et MagSafe expulsent cette anomalie aux oubliettes.

(Image credit: Apple)

3. iPhone 12 MagSafe leather wallet Tout ce que votre iPhone 12 ne peut stocker. Plusieurs compartiments disponibles Se clipse facilement sur les coques Apple Existe uniquement en cuir

Si vous conservez habituellement votre smartphone dans un étui-portefeuille, Apple propose dorénavant un modèle MagSafe similaire. Vous pouvez clipser ce portefeuille spacieux avec les coques compatibles - et choisir jusqu’à quatre couleurs différentes. En revanche, il n’existe qu’une édition cuir qui ne plaira pas forcément à tout le monde.