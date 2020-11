Test de l’iPhone 12 mini

L'iPhone 12 mini est conçu pour ceux qui rêvent d'un petit téléphone mais ne veulent pas pour autant faire de compromis sur la qualité. Apple a fait un excellent travail pour que cela devienne réalité. Il n'est pas parfait, son autonomie est moyenne et son prix élevé pour seulement 64 Go de stockage, mais si vous pouvez mettre ces points négatifs de côté, vous adorerez les capacités de ce petit format. L'appareil photo est polyvalent, l'écran est fantastique, il est très puissant et les avantages supplémentaires de la 5G et de MagSafe en font un téléphone qui vous accompagnera des années.

L’iPhone 12 mini en résumé

L'iPhone 12 mini d'Apple est un triomphe, avec une technologie de pointe et un design haut de gamme qui se combinent pour produire un téléphone capable de rivaliser avec certains des meilleurs appareils du marché dans un boîtier plus compact.

L'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max offrent une expérience légèrement améliorée grâce à leurs moteurs plus puissants, leurs batteries plus grosses et toute une série d'autres réglages, mais si vous cherchez un petit iPhone, vous n'avez plus à vous inquiéter de passer à côté des meilleures fonctionnalités.

L'écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces est très précis et nettement plus performant que l'écran LCD de l'iPhone 11. Vous constaterez ces améliorations notamment en regardant des vidéos qui supportent le HDR.

L'iPhone 12 mini a également un aspect haut de gamme, avec un design en verre protégé appelé Ceramic Shield et des bords angulaires en aluminium qui pourraient vous rappeler l’Iphone 4. Il est disponible en cinq couleurs (noir, blanc, rouge, vert ou bleu).

La dernière puce A14 Bionic équipe cet appareil, et vous disposez d'un ensemble d'appareils photo haut de gamme avec deux caméras arrière de 12 Mpx qui fonctionnent aussi bien que celles de l'iPhone 12.

La technologie de connectivité 5G nouvelle génération a été également ajoutée et vous permet de bénéficier d’un débit rapide et d'une connexion plus facile lors de l'utilisation de données mobiles. Bien que la 5G soit une excellente technologie d’avenir, elle reste encore inaccessible dans de nombreuses régions, ce qui signifie que dans l’immédiat, elle n’apportera pas de changement radical à la plupart des utilisateurs.

(Image credit: TechRadar)

Il y a aussi MagSafe, la nouvelle technologie d'amarrage magnétique d'Apple, qui permet de connecter un chargeur sans fil et d'autres accessoires (deux ou trois au moment du lancement) en les accrochant simplement à l'arrière du téléphone.

L'iPhone 12 mini n'est pas exempt de frustrations, car l'autonomie de la batterie n'est pas aussi puissante que certains pourraient l'espérer, et les 64 Go de stockage ne semblent pas suffisants pour un téléphone en 2020. Les fans d’Apple en quête d’un smartphone compact de qualité ne tiendront pas rigueur à ces problèmes mineurs.

L'iPhone 12 mini est en vente depuis le 13 septembre 2020

Son prix de départ est de 809 €

L'iPhone 12 mini est disponible à partir de 809 €. Ce tarif correspond à un stockage de 64 Go. Si vous souhaitez davantage d’espace, cela vous reviendra à 859 € pour 128 Go et 979 € pour 256 Go.

Pour le contexte, l'iPhone 12 commence à 909 €, l’iPhone 12 Pro est proposé à partir de 1159 €, et on trouvera l’iPhone Pro Max pour 1259 €.

L'iPhone 12 mini est commercialisé en boutique ou en ligne depuis le 13 novembre 2020. A noter qu’Apple a déclaré publiquement que les stocks seront "limités" dans un avenir proche. L'iPhone 12 mini est livré sans écouteurs dans la boîte, Apple cherchant à réduire les déchets électroniques. Si vous ne possédez pas une bonne paire d'écouteurs, cela augmentera le coût de votre appareil, car vous devrez les acheter séparément.

Si vous souhaitez acquérir de nouveaux écouteurs Apple, vous pouvez vous procurer les AirPods.

Design de l’iPhone 12 mini

Un design qui rappelle l'iPhone 4

Le plus petit iPhone depuis plusieurs générations

Une main suffit pour le tenir et l'utiliser

Le design de l'iPhone 12 mini est son principal argument de vente, une alternative bienvenue pour ceux qui veulent un iPhone plus petit, et qui ont vu avec consternation qu'Apple n’a cessé de sortir des téléphones toujours plus grands.

Il reprend essentiellement le design de l'iPhone 12, mais dans un boîtier plus facile à manipuler. Malgré sa petite taille, le téléphone est doté d'un grand écran de 5,4 pouces.

Avec des dimensions de 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, c'est le plus petit iPhone depuis longtemps, et cela inclut l'iPhone SE qui est sorti plus tôt en 2020. Avec ses 135 grammes, il a un poids léger idéal et il est facile à glisser dans une poche. Il n’est pas bon marché, mais si son prix ne vous effraie pas, c’est le meilleur petit format Apple.

L'iPhone 12 mini présente des bords plus plats que ceux des dernières générations d'iPhone. Il est toujours agréable de voir l'évolution du design d'un iPhone, mais cette dernière, qui fait un clin d'œil à l'aspect des anciens iPhones, ne sera peut-être pas au goût de tout le monde.

Image 1 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 (Image credit: TechRadar)

Apple n’utilise pas des matériaux moins chers pour atteindre un prix inférieur, et vous obtenez les mêmes éléments de design et la même qualité de construction que dans le reste de la gamme iPhone 12, y compris le cadre en aluminium.

L'arrière du téléphone en verre ne semble pas glissant, comme cela peut se produire chez certains smartphones. Vous commencerez cependant à remarquer rapidement des empreintes digitales à l'arrière du téléphone.

Le bouton d'alimentation se trouve sur le côté droit du téléphone, tandis qu'à gauche se trouvent les boutons de volume et le mode silencieux... Sur le bord inférieur se trouvent le port Lightning pour la charge, et le haut-parleur stéréo, avec une grille de chaque côté du connecteur.

En termes de couleurs, plusieurs options pour ceux qui souhaiteraient quelque chose d'un peu plus lumineux pour leur téléphone : le bleu, le blanc, le rouge, le vert ou le noir.

L'un des grands changements au niveau de la conception n’est pas visible : MagSafe, une série d'aimants à l'arrière du téléphone, qui vous permet de connecter divers accessoires tels que des étuis, des chargeurs sans fil ou un support pour voiture.

Apple propose déjà des accessoires pour ce type de produits, et nous en verrons certainement d'autres, tant chez Apple que chez des tiers à l'avenir. C'est une mise à jour qui en vaut la peine, même si vous n'avez pas besoin d'utiliser les accessoires disponibles dès le premier jour.

Écran de l’iPhone 12 mini

La nouvelle technologie Super Retina XDR OLED est impressionnante

476 pixels par pouce

Un taux de rafraîchissement conservé à 60 Hz

L'iPhone 12 mini a un écran phénoménal, et c'est l'un des meilleurs que nous n’ayons jamais vu sur un iPhone. Pour la première fois, la société a intégré sa technologie Super Retina XDR OLED à tous ses nouveaux iPhones, et la différence entre celle-ci et l'écran LCD est remarquable.

L'écran mesure 5,4 pouces et vous pouvez atteindre confortablement tous les coins lorsque vous utilisez le téléphone d'une seule main.

La résolution est plus élevée que celle de l'iPhone 11, à 1080 x 2340, et la différence est notable. Cette résolution est de 476 pixels par pouce, et c'est l'écran le plus net que nous n’ayons jamais vu sur un iPhone. L’écran est donc plus petit que celui de l'iPhone 12 Pro ou Pro Max, mais il est sans doute meilleur. L'image est nette et claire, et la luminosité est également impressionnante.

(Image credit: TechRadar)

L'écran est également compatible HDR10, ce qui signifie que vous remarquerez plus de détails dans les zones sombres et claires lorsque vous regarderez les contenus encodés avec cette technologie. La différence est particulièrement notable lorsque vous regardez des vidéos provenant de sources comme Netflix ou iTunes. Cela signifie également que les photos et autres images sont plus belles.

De nombreux constructeurs Android proposent désormais des écrans à haut débit de rafraîchissement sur les téléphones, ce qui permet d'obtenir des images plus fluides lorsque vous jouez, regardez des vidéos ou faites défiler votre flux Twitter, mais Apple n'a pas inclus cette fonctionnalité sur l'iPhone 12 mini.

Le 12 mini utilise toujours un écran à 60 Hz, donc l'expérience de défilement n'est pas aussi impressionnante que sur d'autres téléphones qui coûtent le même prix. C’est une fonctionnalité que nous avons appréciée sur d’autres téléphones, et nous aimerions qu'Apple la mette en place bientôt.

Appareil photo de l’iPhone 12 mini

Deux objectifs de 12 Mpx à l'arrière

La caméra selfie (12 Mpx aussi) fonctionne remarquablement bien

(Image credit: TechRadar)

Les appareils photo d'Apple sont parmi les plus performants du marché, et les capteurs de l'iPhone 12 mini ont obtenu de très bons résultats lors de nos tests. La configuration photo est identique à celle de l'iPhone 12, donc vous ne manquerez rien en optant pour le téléphone plus petit.

Il comprend un objectif "standard" de 12 mégapixels avec une ouverture de f/1,6 et un ultra grand angle de 12 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et une ouverture de f/2,4. Il n'y a pas de téléobjectif, comme sur l'iPhone 12 Pro et Pro Max, ce qui signifie que vos photos zoomées ne seront pas aussi impressionnantes.

Selon Apple, la principale amélioration par rapport à la dernière génération d'appareils est la performance en basse lumière, en grande partie grâce à l'ouverture de la caméra principale qui passe de f/1,8 sur l'iPhone 11 à f/1,6 ici, et nous avons constaté que la caméra fonctionnait très bien dans les environnements sombres.

Le mode nuit d'Apple fonctionne avec les deux caméras arrière cette année (et avec la caméra autonome), et de manière similaire à la technologie d'autres fabricants, où l'iPhone remarque le manque de lumière et vous demande de tenir le téléphone immobile, pendant une durée variable (en fonction de la quantité de lumière ambiante) pour être sûr qu'il puisse filmer.

Image 1 sur 2 Une prise de vue avec un bon éclairage naturel, sans mode nuit (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 Une prise de vue similaire avec un éclairage beaucoup plus faible, et en utilisant le mode nuit (Image credit: TechRadar)

Si vous prenez des photos dans l'obscurité quasi totale, même le mode nuit pourra s’avérer insuffisant, mais vous serez impressionné par la capacité de l'appareil à éclaircir l'exposition pour qu'une photo prise dans l'obscurité donne l'impression d'avoir été prise en plein jour.

Les portraits - où le téléphone peut modifier l'arrière-plan pour faire la mise au point sur votre visage, soit en le rendant flou, soit en le remplissant d'une couleur - reviennent ici, et nous avons constaté qu'ils fonctionnent bien sur l'appareil photo arrière sans trop de manipulations.

Les appareils photo peuvent parfois sembler un peu lents, mais c'est probablement dû à la technologie Smart HDR 3 d'Apple, qui fonctionne automatiquement sur certaines prises de vue. Cette technologie utilise l'intelligence artificielle pour identifier les éléments de ce que vous filmez et optimiser l'exposition pour mettre en valeur certaines caractéristiques ou zones.

L'enregistrement vidéo sur l'iPhone 12 mini est impressionnant : vous pouvez enregistrer en 4K à 24, 30 ou 60 images par seconde, et l'enregistrement en Full HD est disponible en plus de fonctions comme le ralenti.

Le plus grand changement est l'introduction du Dolby Vision HDR, et lors de nos tests, nous avons constaté que la qualité était nettement meilleure que celle des clips non HDR que nous avons tournés, avec des images plus colorées et plus détaillées. C'est une amélioration solide pour ceux qui veulent une meilleure qualité vidéo.

Un exemple de selfie capturé par la caméra frontale de l'iPhone 12 mini (Image credit: TechRadar)

L'appareil photo frontal est un autre capteur de 12 mégapixels, et il conviendra parfaitement aux selfies et aux appels vidéo. La qualité est impressionnante, et le mode portrait fonctionne à merveille grâce au capteur de profondeur 3D qui fait le gros du travail (c'est aussi ce capteur qui alimente l'identification des visages).

Quelques exemples de photos prises avec l'iPhone 12 mini

Image 1 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 10 (Image credit: TechRadar)

Caractéristiques et performances de l'iPhone 12 mini

Intègre 4 Go de RAM et la nouvelle puce Apple A14

Trois capacités de stockage disponibles : 64 Go / 128 Go / 256 Go

La 5G, enfin prise en charge

L'iPhone 12 mini est peut-être petit, mais il ne manque certainement pas de puissance. La dernière puce d'Apple, l'A14 Bionic, est le même processeur que celui que l'on trouve dans le reste de la famille de l'iPhone 12, et c'est le moteur le plus puissant que la société ait jamais fabriqué pour un smartphone.

Caractéristiques techniques de l'iPhone 12 mini Poids : 135 g

Dimensions : 131.5 x 64.2 x 7.4 mm

Ecran : 5.4 pouces

Résolution : 2340 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement : 60Hz

Densité des pixels : 476 ppp

Puce : Apple A14

RAM : 4 Go

Stockage : 64 Go / 128 Go / 256 Go

Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx

Caméra frontale : 12 Mpx

Batterie : 2227 mAh

Nous l'avons déjà aperçu sur l'iPad Air 4, ainsi que sur les iPhone 12 et 12 Pro, et il fonctionne tout aussi bien ici. Nous avons mis la puce à l'épreuve avec une variété d'activités multitâches, et l'A14 Bionic a toujours réussi à suivre le rythme de tout ce que nous voulions qu'il fasse, y compris exécuter des jeux graphiquement exigeants.

Il y a 4 Go de RAM et, bien que cela ne soit pas comparable à ce qu'offrent beaucoup d'autres fabricants sur papier, nous avons constaté que l'iPhone 12 mini ne manquait jamais de ressources. Si vous avez besoin d'un peu plus de puissance pour le traitement vidéo haut de gamme ou autre, alors la série 12 Pro dispose de 6 Go de RAM, mais pour la plupart des gens, 4 Go suffisent.

Petit bémol toutefois avec le stockage interne : vous avez le choix entre 64 Go, 128 Go ou 256 Go pour l'iPhone 12 mini. Si vous êtes un utilisateur intensif, vous devrez opter pour un iPhone 12 Pro, qui commence à 128 Go et va jusqu'à 512 Go.

Le fait est que 64 Go ne représentent pas beaucoup d'espace sur un téléphone de nos jours, et la plupart des gens ne mettront pas longtemps à le remplir d'applications, de photos, de musique et d'autres médias.

L'iPhone 12 mini est livré avec iOS 14.2, ce qui vous permet de bénéficier de tous les avantages de la dernière version de l'OS mobile d'Apple, comme la bibliothèque d'applications et les widgets de l'écran d'accueil. Vous devriez vous attendre à ce que ce téléphone bénéficie également de mises à jour pour au moins les prochaines années, car Apple est fidèle à ses mises à jour logicielles.

Autonomie de l’iPhone 12 mini

La batterie tient une journée entière sans recharge, en usage normal

Le chargement est plus lent que sur le reste de la gamme

Apple n'a pas encore confirmé la taille exacte de la batterie de l'iPhone 12 mini, mais selon une agence de téléphonie mobile au Brésil, il s'agirait d'une cellule de 2227mAh. Comme pour la plupart des modèles récents d'iPhone, l'autonomie de la batterie s'est améliorée par rapport aux appareils plus anciens, mais elle ne vous donnera toujours pas la meilleure durée de vie possible.

Lors d'une journée d'utilisation moyenne à forte, nous avons constaté que l'iPhone 12 mini arrivait à la fin de la journée avec 22 % de charge restante. Cela représente quatre heures et 20 minutes de temps d'écran, et une variété de tâches en arrière-plan comme la lecture de musique et les notifications.

Si vous passez de la 5G à la 4G pendant vos déplacements, vous risquez de voir la durée de vie de la batterie diminuer également. Nous avons constaté que les jours où nous n'avions pas accès au Wi-Fi, la durée de vie de la batterie diminuait plus rapidement.

L'autonomie reste solide pour une utilisation moyenne, mais si vous utilisez votre téléphone de manière constante tout au long de la journée sur les réseaux mobiles, il aura certainement besoin d'être rechargé au milieu de la journée.

Selon Apple, l'iPhone 12 mini peut durer jusqu'à 15 heures de lecture vidéo, tandis que l'iPhone 12 et l'iPhone 11 ont une autonomie de 11 heures. Ces affirmations sont exactes d'après nos tests, et elles reflètent la différence d'autonomie entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 plus grand.

(Image credit: TechRadar)

Apple a amélioré sa technologie de chargement rapide par rapport à l'iPhone 11, ce qui signifie que vous bénéficiez désormais d'un chargement rapide de 20W. L’iPhone 12 mini est ainsi capable de se recharger de zéro à 60 % en seulement 30 minutes.

Si vous voulez profiter au maximum de ces vitesses et si vous ne le possédez pas déjà, vous devrez acheter un chargeur spécifique fourni par Apple pour 25 euros.

Cela fait partie de la mission d'Apple de réduire les déchets électroniques, de sorte que vous n'avez qu'un câble de recharge dans la boîte. Le problème, c'est que le câble est un USB-C vers Lightning, un connecteur que beaucoup de ceux qui possèdent déjà un iPhone n'ont pas.

Le chargement sans fil Qi fait ici un retour pour l'iPhone 12 mini, et cela a généralement bien fonctionné lors de nos tests. En utilisant le chargeur rapide MagSafe (le chargeur officiel d'Apple est de 12W), nous avons constaté que le téléphone était capable de charger 12 % en une demi-heure.

C'est plus lent que tous les autres membres de la famille de l'iPhone 12. La raison exacte de cette différence n'est pas claire, et cela signifie que vous obtiendrez un téléphone à charge légèrement plus lente chez Apple si vous voulez vraiment cette spécification haut de gamme.

Faut-il acheter l’iPhone 12 mini ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si…

Vous voulez un petit iPhone

Cela peut sembler évident, mais le principal argument de vente de ce téléphone est sa taille unique. Si vous optez pour un iPhone et que vous souhaitez un appareil plus petit, c'est l'option parfaite pour vous - et c'est aussi l'un des plus petits téléphones 5G du marché.

Vous êtes enthousiaste à propos de la 5G

Si vous souhaitez profiter de la connectivité 5G, l'iPhone 12 mini est l'une des premières possibilités qui s'offrent à vous. Au moment où nous écrivons ces lignes, la 5G est encore une technologie naissante, mais si vous êtes prêt pour l'avenir des débits de données mobiles, vous devriez acheter le 12 mini afin d'être à l'épreuve du futur.

Vous souhaitez obtenir un iPhone 12 à moindre coût

L'iPhone 12 mini est le membre le moins cher de la famille des iPhone 12, mais il ne ressemble pas à un iPhone "bon marché". Les caractéristiques et les performances sont bien meilleures que celles de l'iPhone SE (2020), alors si vous recherchez un modèle moins cher, optez pour ce modèle.

Ne l’achetez pas si…

Vous avez besoin du meilleur smartphone Apple

L'iPhone 12 Pro Max est le champion absolu de cette famille de téléphones. Si vous voulez les meilleures spécifications avec des appareils photo haut de gamme et des performances fantastiques, vous voudrez y jeter un coup d'œil. Le prix est peut-être plus élevé et le téléphone est physiquement beaucoup plus gros, mais lui, ou le 12 Pro, conviendra à certains bien mieux que le mini.

Il vous faut une recharge sans fil haut de gamme

Le chargement sans fil de l'iPhone 12 mini est plus lent que celui des autres appareils de la gamme de la société. Si vous ne souhaitez pas utiliser un câble pour recharger votre appareil à grande vitesse, vous pouvez opter pour un autre membre de la famille à la place.