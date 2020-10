Test de l'iPad Air 4 (2020)

Le nouvel iPad Air 4 (2020) marque un grand changement pour la gamme de tablettes de milieu de gamme d'Apple : il ne s'agit plus d'une version améliorée de l'iPad standard, mais plutôt d'un iPad Pro plus accessible. Le design a été revu et corrigé, tandis que l’interface se veut plus réactive que jamais. La firme de Cupertino aurait pu se montrer plus généreuse en espace disponible – mais, désormais, vous aurez du mal à choisir entre iPad Pro et iPad Air.

L’iPad Air 4 en résumé

L'iPad Air 4 (2020) n'apporte rien de révolutionnaire à la gamme de tablettes milieu de gamme d'Apple, mais il voit bon nombre des fonctionnalités qui étaient auparavant exclusives à l'iPad Pro transférées dans cet appareil beaucoup plus abordable - et donc plus attrayant.

Cette ultime édition de la série a été présentée pendant l’Apple Event 2020, au milieu des nouvelles montres connectées de la firme de Cupertino (l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE), du nouvel iPad 2020 ainsi que de l’abonnement tout-en-un Apple One. L’iPad Air 4 était, à n’en pas douter, le produit le plus haut de gamme exposé pendant cette keynote. Et peut-être aussi le plus intrigant.



Jusqu’à cette quatrième génération, Apple semblait en difficulté avec sa famille iPad Air, ne sachant pas où la situer. A bien des égards, l’iPad Air 3 n’est qu'une version plus grande de l'iPad d'entrée de gamme. L'iPad Air 4 a plutôt des éléments en commun avec les modèles iPad Pro (2020), il semble donc qu'Apple ait un plan plus noble pour les futures tablettes Air.

Un plan qui coûte cher : presque 120 € de plus que la précédente génération. En échange de quoi, vous obtenez un design mis à niveau, la prise en charge de l’Apple Pencil (de seconde génération) et la nouvelle puce haut de gamme A14 - que vous retrouvez au sein de la série iPhone 12.

Cette puissance inégalée permet à l'iPad Air 4 d'effectuer confortablement toutes les tâches que vous lui demanderez, de l'exécution d'applications exigeantes à la diffusion de vidéos en haute qualité. Les quatre haut-parleurs offrent également un son de belle facture, et la caméra arrière passe désormais à une résolution de 12 mégapixels.

Tout semble donc plus raffiné sur l'iPad Air 4, à tel point qu'il est désormais difficile de justifier l’achat d'un iPad Pro si vous appréciez ce design mais que vous n’avez pas besoin pour autant d'un écran à 120 Hz.

Le prix du nouvel iPad Air est assez variable. La version de base comprenant 64 Go et une connectivité Wi-Fi sera vendue 689 €. Si vous préférez une capacité de stockage plus large, de 256 Go, il vous en coûtera 839 €. Une édition cellulaire (4G) existe et elle sera facturée 809 € (pour le modèle 64 Go) ou 979 € (pour celui de 256 Go).

En comparaison, l'iPad Air 3 a été lancé à 569 € l’an dernier, ce qui correspond à une augmentation conséquente entre deux générations. Inflation qui s’explique par l’adoption d’une configuration bien plus premium.

Les précommandes de l'iPad Air 4 ont été ouvertes dès le 16 octobre. Avant de gagner les boutiques à partir du vendredi 23 octobre.

Design de l’iPad Air 4

Le design du nouvel iPad Air a beaucoup de points communs désormais avec celui de l’iPad Pro. Le bouton d'accueil a été abandonné au profit d'un design tout écran pour le rendre plus conforme aux produits Pro d'Apple.

Et, en effet, l'iPad Air 4 est beaucoup plus haut de gamme que l'iPad Air 3. Cette tablette a longtemps été critiquée pour sa conception dépassée, et il semble qu'Apple ait enfin remarqué les critiques de ses utilisateurs. Nous avons comparé ce modèle avec le nouvel iPad 2020, qui conserve le look plus classique de l'iPad, et il est remarquable de constater à quel point l'Air est passé dans une fontaine de jouvence grâce à ses bords et à sa façade plus sobrement dessinés.

Les bords sont plus carrés, plus nets que sur les précédentes tablettes de la société, et si vous passez d'un appareil plus ancien à cet iPad Air 4, il vous faudra sans doute un peu de temps pour vous y habituer. Il y a toujours un cadre épais, comme sur l'iPad Pro, mais dans l'ensemble nous franchissons un véritable cap et une meilleure prise en main.

Côté audio, nous disposons de quatre haut-parleurs, deux sur les bords supérieur et inférieur, et un bouton de verrouillage sur le flanc gauche - celui-ci abritant également le capteur d’empreintes digitales Touch ID. Un composant qui fonctionne parfaitement, comme l’ont confirmé nos tests : notre pouce tombe naturellement sur le capteur avec une reconnaissance sans faille. Sur le flanc droit, enfin, se trouvent les commandes de volume, ainsi qu’un connecteur magnétique destiné à accueillir et recharger l’Apple Pencil.

Il y a un deuxième connecteur sur la face arrière, et vous pouvez l'utiliser pour connecter le Smart Keyboard d'Apple. Si vous recherchez une tablette compatible avec ces deux accessoires fort pratiques d’Apple, l'iPad Air 4 le fait pour vous à moindre prix. Le Smart Keyboard est parfait pour assurer un traitement de texte rapide, tandis que l'Apple Pencil vous permettra de réaliser de magnifiques croquis et dessins, prendre des notes ou simplement signer des documents administratifs.

La version Wi-Fi de la tablette pèse 458 grammes, la version cellulaire est légèrement plus lourde, avec 460 grammes. Les dimensions des deux modèles égalent 247,6 x 178,5 x 6,1 mm.

Le changement le plus important pour l'iPad Air 4 est peut-être l'introduction de couleurs inédites. Auparavant, la plupart des iPad n'étaient disponibles que dans une seule teinte et il fallait se procurer un étui pour personnaliser son appareil. Pour cette génération, Apple propose une gamme de couleurs plus audacieuses.

Vous avez le choix entre Silver (argent), Space Grey (gris), Rose Gold (rose), Green (vert) ou Sky Blue (bleu) - nous sommes un peu contrariés de n'avoir pu examiner que l'édition Silver de la tablette, et nous sommes impatients de découvrir l'option Sky Blue par la suite.

Ecran de l’iPad Air 4

L'iPad Air 4 est disponible en une seule taille, avec un écran Liquid Retina de 10,9 pouces. Pour nous, c'est la taille optimale pour une tablette, car vous disposez d’un écran assez large pour être tenu à deux mains, sans être titanesque.

La résolution est impressionnante avec 2360 x 1640 pixels, ce qui équivaut à 264 pixels par pouce. Visionner des vidéos se révèle ici comme une expérience fantastique, avec des couleurs vives et une forte luminosité de pointe. Des conditions optimales pour profiter de vos programmes Netflix ou ceux issus d’autres services de streaming.

L'écran est entouré d'épaisses bordures noires, ce qui signifie qu'il n'est pas aussi haut de gamme que certaines tablettes Android, notamment la Samsung Galaxy Tab S7 Plus - mais ce modèle est également beaucoup plus cher que l'iPad Air 4.

C'est un écran au taux de rafraichissement typique de 60 Hz. Vous ne bénéficiez pas de l’option plus élevée de la gamme iPad Pro, à 120 Hz. Aussi, le défilement de vos contenus ou l’exécution de vos applications ne sera pas aussi fluide que sur la tablette haut de gamme de la compagnie. Si vous n'avez jamais utilisé d’écran à 90 Hz ou 120 Hz, vous ne nourrirez aucun regret. Et il est normal, dans ce cas, que le constructeur ait choisi de conserver certaines caractéristiques milieu de gamme pour éviter que le tarif final de l’iPad Air 4 ne le sorte définitivement de son marché.

Performances de l’iPad Air 4

L'iPad Air 4 est doté de certains des meilleurs composants réservés aux appareils mobiles. Sur papier, il bat même l'iPad Pro, avec le dernier jeu de puces A14, alors que l’ultime édition Pro se limite au processeur A13 de l’an dernier.

Nous avons constaté que la puce A14 Bionic répondait phénoménalement bien à toutes nos requêtes. L'iPad Air (2020) ouvrant les applications en un temps record et gérant facilement le multitâche et d'autres opérations complexes. A noter cependant que, pour le multitâche, une puce comme l’A12Z s’avère plus performante - elle dispose en effet de huit cœurs contre quatre pour la A14, et donc de bien plus de puissance brute.

Néanmoins, si vous n’avez pas l’intention de faire du montage vidéo ou de vous adonner à d'autres tâches aussi intensives, alors l'iPad Air 4 reste une machine totalement adéquate.

Vos options de stockage sont de 64 ou 256 Go, ce qui pose problème pour ceux qui ont besoin de beaucoup d'espace disponible mais qui ne peuvent pas s'offrir le modèle le plus spacieux. De nos jours, 64 Go ne suffisent pas pour la plupart des utilisateurs, et il n'y a pas de support Micro SD ici. Il est donc difficile d'opter pour cette solution plutôt que pour une tablette de 128 Go ou plus. Il convient également de noter que si vous êtes un utilisateur plus expérimenté, même 256 Go peuvent ne pas suffire. Certains produits iPad Pro offrent jusqu'à 1 To d'espace à bord, mais ce n'est pas une option sur l’Air 4. Et cela peut s’avérer un facteur de rupture pour quelques-uns, alors que la firme de Cupertino conseille de se tourner vers la création d’un compte iCloud pour stocker de grandes quantités de photos, de vidéos et d'autres fichiers.

À l'arrière de l'iPad Air 4 se trouve un objectif de 12 mégapixels avec une ouverture de f/1,8 qui vous sert d'appareil photo principal et qui s'avère également utile lorsque vous activez des fonctions telles que la réalité augmentée. Il est peu probable que vous vous serviez de cet appareil pour prendre des photos « pro », mais il vous conviendra parfaitement si vous cherchez à illustrer vos publications Facebook ou Instagram.

Sur la face avant de la tablette se trouve un appareil photo autonome de 7 mégapixels que nous avons trouvé satisfaisant, mais qui n'est pas particulièrement impressionnant - étant donné que beaucoup de tablettes Android offrent maintenant de meilleures caméras frontales. Comme beaucoup d'entre nous usent et abusent des messageries vidéo en 2020 (et pour cause), il aurait été intéressant pour Apple d'améliorer cette caméra spécifique. Un rendez-vous manqué.

Autre problème mineur : la caméra vidéo se trouve en haut de l'écran de la tablette, une position délicate lorsque vous effectuez des appels vidéo en mode paysage. Nous avons vu Samsung et Amazon optimiser cette orientation, nous sommes toujours dans l’expectative chez Apple.

Interface de l’iPad Air 4

L'iPad Air (2020) utilise le dernier système d’exploitation d'Apple dédié aux tablettes : iPadOS 14. Et c'est sans aucun doute le meilleur OS que vous trouverez sur une tablette - Android n'est pas aussi avancé pour ce type d’appareils actuellement.

Toutes les principales applications sont optimisées pour l'écran de la tablette, et seules quelques exceptions, comme Instagram, peuvent paraître un peu plus lentes à l’usage. iPadOS 14 apporte également un nouveaux système de widgets, plus pratique pour personnaliser votre écran d’accueil.

Si vous avez un iPhone, il vous sera assez facile de vous familiariser avec iPadOS, mais il se peut qu'il y ait une légère courbe d'apprentissage si vous venez d'une tablette Android.

Autonomie de l’iPad Air 4

Nous ne connaissons pas encore précisément la capacité de la batterie de l'iPad Air 4 - ce n'est pas une spécification qu'Apple partage souvent - mais les performances de celle-ci semblent aussi bonnes que celles des iPad précédents. De même, nous avons découvert que nous pouvions utiliser la tablette pendant environ 10 heures avant de brancher à nouveau son chargeur.

Une seule charge suffit pour environ neuf heures d'utilisation d'applications standard, de navigation sur le web et de lecture vidéo, par Wi-Fi. Si vous utilisez votre tablette plus légèrement, attendez-vous à ce qu’elle dépasse une journée sans alimentation.

Si vous optez pour la version cellulaire de l'iPad Air 4, vous constaterez que la batterie se décharge un peu plus rapidement lorsque vous êtes connecté sur réseaux mobiles, car l'usage de ces derniers se révèle plus épuisant que celui du Wi-Fi.

Ce n'est pas la meilleure autonomie que nous ayons jamais évaluée sur une tablette, mais elle reste plus que décente - et la plupart des utilisateurs devraient être parfaitement satisfaits.

Vous recevez en supplément un chargeur de 20W dans la boîte - Apple a cessé d'inclure des chargeurs dans les packs iPhone 12, mais laisse le packaging de ces tablettes tranquille pour le moment. Cet élément peut recharger votre tablette plus rapidement que celui de l’iPad Air 3. Nous avons constaté qu'il était capable de rebooster la tablette de zéro à 27 % en une demi-heure.

Faut-il acheter l'iPad Air 4 ?

Achetez-le si...

Votre iPad vieillit et vous avez besoin d'une mise à jour

L'iPad Air 4 apporte peu d’innovations dans la famille iPad Air, si ce n’est un design plus raffiné et certaines des meilleures fonctionnalités actuelles, comme la prise en charge du stylet Apple.

Vous avez besoin de spécifications plus haut de gamme

Cette tablette ne sera pas aussi performante qu'un iPad Pro pour le multitâche, mais il vous délivre tout de même une bonne dose de puissance additionnelle. Pour un prix plus modéré.

Vous recherchez une tablette colorée

Il est rare de trouver une tablette dont la couleur par défaut n'est ni argentée ni grise. L'iPad Air 4 est la première tablette qu'Apple propose avec une variété de coloris intéressante. Sans besoin d’investir dans un étui facultatif.

Ne l'achetez pas si...

Vous préférez vivre l'expérience ultime de l'iPad

La gamme iPad Pro offre toujours une expérience utilisateur légèrement meilleure dans divers domaines clés. Son affichage à 120 Hz sera important pour les gamers et les collectionneurs compulsifs d’applications.

Vous regardez plutôt les iPad moins chers

L'iPad Air 4 n'est pas aussi abordable que certains l'auraient espéré, et ce n'est pas une alternative aux tablettes les moins chères de la compagnie. Le modèle Air 4 le moins cher est la variante de 64 Go, et cela ne suffira pas pour un bon nombre d’entre nous.