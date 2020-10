Apple Event 2020 : ce que vous avez manqué - Apple Watch 6 et iPad Air 4 en tête

L'Apple Event s'est tenue ce mardi à 19h (heure française). Il a été retransmis en direct et a dévoilé toute une série de nouveaux produits dont l' Apple Watch 6 , l'Apple Watch SE, l'iPad Air 4 et l'iPad de 8e Génération. Mais aussi des programmes inédits comme Apple One et Fitness+.

19:38 - Et voilà, Apple One est officiel. iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et Apple Fitness+ sont désormais réunis sous une même bannière, dans un seul service d'abonnement. L'abonnement individuel est de 14,95 € par mois et l'abonnement familial de 19,95 €.

19:11 - Une vidéo très glamour est diffusée maintenant. La série 6 des Apple Watch est ici, et c'est « la série la plus colorée jamais réalisée ». Bleu, or, graphite et même une version rouge.

« Nous gardons cependant espoir, et il se peut que les audiophiles ne soient pas complètement déçus. Nous avons entendu des spéculations de plus en plus nombreuses selon lesquelles un nouveau service d'abonnement Apple pourrait être annoncé aujourd'hui. Connu sous le nom d'Apple One, il combinerait des services comme Apple Music et Apple TV Plus dans des offres groupées à prix réduit ».

« Il y a même des rumeurs concernant l'Apple HomePod 2, une version plus petite et plus intelligente de l'enceinte intelligente de la marque. Si l'on considère la popularité des AirPods - ils sont sans doute les écouteurs sans fil les plus répandus sur la planète - tous les nouveaux écouteurs d'Apple vont certainement changer la donne dans le monde de l'audio ».

The #iPhone12 almost definitely isn't coming at the #AppleEvent today - but that doesn't matter! Because there already numerous daft knock-offs on #wish! pic.twitter.com/4maKRrZVu6September 15, 2020