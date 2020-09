Le nouvel iPad 2020 est une excellente valeur ajoutée sur le marché des tablettes tactiles d’entrée de gamme, même s'il s'agit d'une mise à jour mineure par rapport à la version de l'année dernière. Il est doté d'une puce plus puissante et d'un chargeur rapide de 20 W dans la boîte, qui s'ajoutent aux caractéristiques de l’édition précédente. Comme la compatibilité avec le stylet Apple Pencil et le Smart Keyboard. Mieux encore, le prix n'a pas augmenté d'une année sur l'autre.

Le nouvel iPad 2020 est la meilleure version d’un iPad d'entrée de gamme à ce jour. Et même s'il n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'iPad 2019, il reste une tablette des plus recommandables. La qualité, et pas seulement un prix relativement bas pour un produit Apple, est la principale raison de se laisser séduire par l'iPad 2020 de 10,2 pouces. En effet, il partage de nombreuses caractéristiques avec les iPad plus chers : accès aux mêmes jeux et applications, compatibilité avec un Apple Pencil et avec le Smart Keyboard.

Il contraste fortement avec l'iPad Air 4 qui sortira en octobre et dont le design a été rafraîchi. Sur ce dernier, l'écran est porté à 10,9 pouces, tandis que ses performances le poussent clairement dans la cour des grands. Un modèle extrêmement tentant donc, sauf que l’iPad 2020, lui, remporte clairement la bataille du rapport qualité-prix.

Cet iPad 8, qui est techniquement une nouvelle version, présente aussi de nouveaux avantages. Dans la boîte, il inclut un adaptateur de 20 W permettant une recharge rapide via un câble USB-C vers Lightning, alors que l’appareil en lui-même est alimenté par la puce A12 Bionic. Cela offre un atout solide qui devrait permettre à cet iPad de durer plusieurs années.

Le clavier intelligent d'Apple (vendu séparément) augmente la valeur de l'iPad 2020, tout comme son excellente autonomie de dix heures. Mais, on ne peut pas tout avoir à ce prix ; la capacité de stockage du modèle standard se limite à 32 Go. Et vous lui préférerez assurément la version 128 Go pour compiler et travailler vos photos comme vos vidéos.

Bien que la mise à jour logicielle iPadOS 14 soit maintenant disponible sur certains iPad datés, elle apporte un véritable plus sur les nouvelles éditions. Nous avons le droit à des fonctionnalités inédites, comme le gribouillage, qui permettent de rentabiliser l'achat de l'Apple Pencil 1.

Il est toujours difficile de ne pas être impressionné par cet iPad « de base » si l'iPad Pro ou l'iPad Air sont au-dessus de votre budget.

(Image credit: Future)

Depuis le 18 septembre 2020, l'iPad 10.2 (2020) est vendu à partir de 389 €, avec une capacité de stockage de 32 Go. Si vous gonflez cette dernière à 128 Go, la facture atteindra 489 €, pour la version Wi-Fi. Les utilisateurs qui préfèrent profiter d’une connexion internet 4G devront débourser 529 € (pour le modèle 32 Go) ou 629€ (pour celui de 128 Go).

Ces tarifs correspondent à ceux pratiqués par Apple pour distribuer l’iPad de l’année dernière. Il n’y a aucune augmentation et ce sont d’ailleurs les prix les plus bas pour obtenir un iPad neuf. Cependant, si vous faites le tour des anciens modèles chez des revendeurs tiers, vous pourriez trouver une tablette Apple moins chère, surtout à l'approche du Black Friday.

(Image credit: Future)

Même iPad joue encore

Votre point de vue sur le nouveau iPad 10.2 (2020) dépendra de la façon dont vous avez suivi l'évolution de l'iPad au fil des ans. Les vrais fans d'Apple déploreront le fait que l'iPad le moins cher n'a pas bénéficié d'une mise à niveau significative, à part une puce plus puissante et rapide.

Ces utilisateurs fidèles trouveront cela frustrant, car ils aspirent à chaque fois à de nouvelles fonctions révolutionnaires… qui incombent finalement à la gamme phare iPad Pro, dont le prix dépasse rapidement les 1 000 €.

L’iPad 2020 conviendra à quelqu'un qui n'a pas acheté d'iPad depuis un certain temps ou qui souhaite remplacer sa tablette bon marché obsolète. L'objectif d'Apple est de s'assurer que cette personne achète la dernière génération, plutôt que d'aller chercher un modèle antérieur en vente chez un autre détaillant. Pour ce faire, la société offre le chipset plus rapide susmentionné et ajoute un chargeur rapide dans le pack. Ainsi, pour un utilisateur qui ne s’est pas rué sur l'iPad 7 de l'an dernier, cette « nouvelle » version est attrayante pour sa compatibilité avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil. Ces options supplémentaires, à ce prix, constituent un véritable cadeau de la marque.

Le reste des mises à jour n’a rien d’exceptionnel sur cette édition 2020. Les tests des capacités graphiques du nouvel iPad, en comparaison au plus zélé iPad Pro 2020, ont montré qu'il n'embarquait pas la même puissance sous le capot. Ceci dit, il en reste suffisamment pour qui ne pratique pas le montage vidéo de qualité professionnelle ou ne décide pas de faire du multitâche au quotidien, avec plusieurs applications ouvertes côte à côte en même temps.

Au-delà de ces considérations premium, l’iPad 2020 vous donnera entière satisfaction pour télécharger et installer rapidement les applications les plus récentes de l’App Store, tout en les exécutant rapidement et facilement, à titre individuel.

En combinant la polyvalence du marché d’applications d'Apple avec le clavier intelligent et le stylet conçus par la compagnie, nous avons l'impression que le nouvel iPad 10.2 assure un vrai terrain de jeu pour les créatifs amateurs, les dévoreurs de contenus multimédia et les casual gamers.

(Image credit: Future)

Design et écran du nouvel iPad 2020

Il faut souligner que nous utilisons régulièrement l'iPad Pro 2020 depuis son lancement fin mars, et qu'il existe une nette différence de qualité de fabrication, entre cette tablette Apple haut de gamme et le nouvel iPad 10.2.

Cela se manifeste avant tout par un écran tactile moins réactif et plus terne que celui de la gamme pro. L’un utilise la technologie classique Retina, l’autre est passé au Liquid Retina, avec support de True Tone et ProMotion, apportant une fluidité et une colorimétrie des plus remarquables sur une tablette à ce jour. L'écran du nouvel iPad 10.2 n’en demeure pas moins clair et net, au même niveau que celui de l’an dernier.

Car sans sa puce renforcée et un chargeur plus rapide, le nouvel iPad est en tout point semblable au précédent. Il y a des compromis évidents en matière de design, avec un haut-parleur unique qui se révèle fonctionnel mais nullement impressionnant lorsque vous regardez un film. Apple le sait, et c'est pourquoi le constructeur propose en face le nouvel iPad Air équipé de haut-parleurs stéréo, alors que le premium iPad Pro 2020 est équipé de haut-parleurs à quatre chambres.

De même, le Lightning Connector situé au bas de la tablette semble soudain archaïque - le nouvel iPad Air et l'iPad Pro utilisent tous deux l'USB-C comme un « véritable » ordinateur et permettent de connecter bien plus de périphériques. L'Air et le Pro disposent ainsi du Magic Keyboard, qui rappellera n’importe quel ordinateur portable, avec un pavé tactile et des touches cliquables.

Toutefois, si vous recherchez simplement un iPad capable de saisir du texte, lire des contenus, réaliser des croquis et d'interagir avec une souris, le nouvel iPad 10.2 suffira amplement à votre bonheur - sans vous ruiner.

(Image credit: Future)

Pour conclure…

Nous avons évalué le nouvel iPad 10.2 (2020) au cours des dernières 24 heures, mais d’emblée, il s’avère difficile de s'enthousiasmer pour les mises à jour proposées. Tant elles ne proposent rien de manifestement original à côté de l’iPad 2019. Même le design demeure classique, Apple ayant renoncé à la folie d’adapter les coloris bleu et vert de l'iPad Air.

Il s'agit d'une proposition basique d'Apple, dont l’objectif est de suivre le rythme du marché à raison d’une tablette à ajouter au catalogue chaque année. Tout en répondant aux critères de performances standards pour continuer à répondre aux attentes de l'utilisateur moyen. La possibilité de combiner un clavier et un stylet garantit un extra intéressant pour les iPad d’entrée de gamme. Même si ces achats optionnels restent assez coûteux.