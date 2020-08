Amazon Prime Day 2020 : date finale, meilleures offres, toutes les astuces pour ne rater aucun bon plan

L’Amazon Prime Day aurait dû se tenir à la mi-juillet 2020. Comme en 2019, il était même envisagé que l’opération commerciale d’Amazon court sur deux jours entiers, avec un lot considérable de bons plans. Mais finalement, la date officielle a été reportée. Et non pas annulée tient à souligner le géant du commerce en ligne.

L'Amazon Prime Day 2020 est aujourd’hui attendu en octobre. Précédemment, le directeur financier d'Amazon, Brian Olsavsky, a déclaré que le Prime Day aura lieu au quatrième trimestre 2020. Plus récemment, un courriel adressé aux vendeurs tiers a laissé entendre que le mois d'octobre serait la date arrêtée la plus proche pour accueillir le marathon shopping d’Amazon.

Pourquoi l'Amazon Prime Day a-t-il été retardé ?

En cette période particulière de pandémie mondiale, les consommateurs, potentiellement intéressés par l’événement exceptionnel d’Amazon, se retrouvent confrontés à un contexte économique difficile. Face à l’incertitude des marchés, l’épargne des ménages prime actuellement sur les décisions d’achat. Dans cette optique, Amazon a préféré reprogrammer son rendez-vous phare et mise sur la rentrée (plus particulièrement scolaire) pour profiter d’un regain de la consommation.

De même, de nombreuses marques ont été amenées à retarder le lancement de leurs nouveaux produits. Plus ou moins pour les mêmes raisons. Elles comptent aujourd’hui sur le report de l’Amazon Prime Day pour écouler leurs stocks. Ce, avant la date incontournable - et prolifique - du Black Friday.

La date officielle de l'Amazon Prime Day serait actée en octobre, comme nous l’avons indiqué un peu plus haut. A ce jour, Amazon n’a coché aucune case précise sur son calendrier 2020. A l’instar des années précédentes, l’événement devrait démarrer un lundi. En outre, à l’image de l’édition 2019, le Prime Day 2020 devrait se poursuivre sur 48h et se poursuivre donc tout au long du mardi suivant.

Nous disposons donc de quatre dates distinctes, en attendant qu’Amazon n’officialise sa grand-messe annuelle. Ces dates sont :

Lundi 5 octobre / Mardi 6 octobre 2020

Lundi 12 octobre / Mardi 13 octobre 2020

Lundi 19 octobre / Mardi 20 octobre 2020

Lundi 26 octobre / Mardi 27 octobre 2020

Amazon devra sans doute surveiller la date de lancement de l'iPhone 12 d'Apple, encore inconnue, mais qui risquera de monopoliser les projecteurs. Au détriment de ses affaires.

Dès que nous aurons vent de la date officielle du Prime Day 2020, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article, afin que vous puissiez préparer au mieux votre liste de souhaits Amazon.

Achats tech : faut-il profiter du Prime Day d'Amazon ou attendre le Black Friday ?

Traditionnellement, l’Amazon Prime Day propose une grande variété de produits récents et/ou populaires aux prix les plus bas. Au même titre que le Black Friday et que le Cyber Monday qui devraient se tenir respectivement les 27 et 30 novembre 2020. Alors doit-on effectuer ses gros achats en octobre ou en novembre ?

La réponse est très simple : pour les produits les plus récents, vous ne devriez pas avoir de baisses promotionnelles massives entre l'Amazon Prime Day et le Black Friday. Choisissez donc l’un ou l’autre en fonction de vos économies actuelles. En revanche, pour les produits phares comptabilisant un ou deux d’ancienneté, des remises plus importantes peuvent être opérées pendant le Black Friday. Y compris sur Amazon. La patience est donc de mise.

Quels seront les produits les plus impactés par les promotions du Prime Day 2020 ?

La liste des offres du Prime Day d'Amazon, bien qu'elle reste un mystère jusqu'au jour J, suit souvent les mêmes tendances chaque année. Ce qui nous permet de savoir à quoi nous attendre, d’une édition sur l’autre. Le Prime Day 2020 proposera presque certainement des réductions importantes sur les produits majeurs d'Amazon. A savoir les liseuses Kindle, les appareils Echo et Fire TV.

Nous avons également vu le Prime Day dispenser des offres incroyables sur les ordinateurs portables. Qu’il s’agisse de Chromebooks bon marché, de PC portables Windows ou de quelques MacBooks. Le dernier MacBook Pro est maintenant en vente, attendez-vous à ce qu'il fasse partie des promos immanquables cette année.

Et puis il y a les produits basiques présents sur toutes les grandes opérations marketing de l’année : gadgets domotique, tablettes tactiles, enceintes Bluetooth, écouteurs ou casques audio… Attendez-vous à ce que le prix de tous ces appareils soit également réduit.

1. Consultez notre sélection des meilleures offres Amazon en ligne

Le jour du Prime Day 2020, vous serez submergé par une avalanche de promos fantastiques. Il n’est jamais compliqué de trouver les réductions que vous recherchez, la vraie question est de savoir quelles offres méritent le plus votre argent. C'est pourquoi nous établissons toujours une liste des offres les plus intéressantes pendant les 48 heures du Prime Day.

2. Assurez-vous de disposer d’un abonnement Amazon Prime

Amazon a lancé Prime Day en 2015 pour augmenter le nombre de souscriptions à Prime. Et ce marathon d'achats en ligne - en opposition au Black Friday - a permis d'atteindre cet objectif.

Vous devez vous inscrire à Prime (vous pouvez obtenir un essai gratuit de 30 jours) pour profiter des meilleures offres du Prime Day. L’abonnement comprend deux jours de livraison gratuite et l'accès à Prime Video, entre autres petits avantages. Dans certaines villes, Amazon a mis en place un service de livraison gratuite en un jour, voire le jour même pour certains articles.

3. Créez une liste de souhaits pour organiser vos achats

Vous aurez également intérêt à créer préalablement une liste de souhaits, qui vous permettra de déterminer ce que vous désirez acheter pendant le Prime Day. Et combien vous pourrez économiser grâce aux dernières offres Amazon, en obtenant un accès direct aux produits dont le prix a baissé. Cela vous donnera une longueur d'avance.

4. Découvrez les meilleures offres du Prime Day 2020 avant qu'elles ne disparaissent

Les chiffres ne mentent pas. Les statistiques du Prime Day de l'année dernière nous ont donné un aperçu de ce qui s'est vendu en grandes quantités il y a près de 12 mois. Préparez-vous à être choqué, vraiment !

Amazon a expédié 100 000 boîtes repas, 100 000 ordinateurs portables, 200 000 téléviseurs, 300 000 casques audio, 350 000 produits de beauté de luxe, 400 000 accessoires pour animaux de compagnie, 650 000 produits d'entretien ménager et plus d'un million de jouets.

Nous trouvons souvent les meilleures affaires en quelques minutes, et Amazon dresse, à partir des dernières tendances, une liste des bons plans les plus populaires puis des bons plans « bis », juste derrière la courbe. Il s’agit respectivement des rubriques « Offres en cours » et « Offres à venir ». Consultez-les régulièrement.

Les meilleures offres Prime Day de l'année dernière

L'Amazon Prime Day 2020 sera sans aucun doute différent de tous les autres. Mais nous soupçonnons que de nombreux bons plans seront le reflet de ce qui a déjà été programmé l'année dernière.

En 2019, les abonnés Prime ont acheté plus de 175 millions d'articles pendant les 48 heures de l’événement. C'est plus que ce qu'Amazon a vendu lors du Black Friday et du Cyber Monday réunis. C'est pourquoi nous affichons aujourd’hui certaines des meilleures affaires proposées il y a un an. Pour vous faire une idée de l’édition 2020 et la préparer en conséquence.

Enceinte connectée Echo Dot (3e génération) | 24,99 € (au lieu de 59,99 €)

La troisième génération Echo Dot était en vente pour moins de 25 € pendant le Prime Day 2019. C'est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour une enceinte intelligente qui joue de la musique, répond aux questions, vérifie le temps, et plus encore sous les directives de votre voix.

Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa | 24,99 € (au lieu de 39,99 €)

Le Fire TV Stick est un best-seller du Prime Day. Vous pouvez obtenir ce lecteur multimédia au meilleur prix et bénéficier des services Prime Video, Netflix, Disney Plus ou encore Molotov TV sur votre téléviseur connecté.

Tablette Amazon Fire 7 pouces | 49,99 € (au lieu de 69,99 €)

La tablette Amazon Fire 7 s’est vendue comme des petits pains pendant le Prime Day 2019. Cet appareil extrêmement abordable vous permet de lire vos contenus multimédia aisément, et même de lire vos ebooks ou de lancer vos livres audio favoris. Contés par l’assistant vocal Alexa.



Liseuse Kindle Paperwhite | 89,99 € (au lieu de 129,99 €)

Amazon a mis à jour la Kindle Paperwhite en 2018 pour y ajouter l’étanchéité IPX8 et la prise en charge des livres audio Audible. L'écran est toujours aussi fantastique avec une magnifique résolution HD sur 6 pouces. Ses 8 Go disponibles permettent de doubler la capacité de la Kindle classique, soit de transporter jusqu’à 2 400 ebooks.



Aspirateur robot iRobot Roomba 671 | 209 € (au lieu de 349 €)

Cet aspirateur robot extrêmement populaire auprès des acheteurs Amazon a bénéficié de 40% de réduction pendant le Prime Day 2019. Un très bon prix pour garantir l’éclat de votre foyer sans vous fatiguer, grâce à une programmation efficace depuis l’application mobile iRobot.



Casque Bose QuietComfort 35 II | 270 € (au lieu de 379 €)

Le QC 35 II de Bose reste aujourd’hui un casque anti-bruit très prisé. La qualité sonore est, elle aussi, au rendez-vous, faisant la part belle à la retransmission des voix. D’une pureté impressionnante. Si vous voyagez beaucoup ou avez l’impression de passer votre vie dans les transports, il vous plaira par sa prise en main rapide et surtout sa batterie endurante.

Huawei P30 Pro | 749 € (au lieu de 999 €)

Le P30 Pro embarque une quadruple caméra, dont un capteur principal de 40 Mpx. Vous disposez également d’un des processeurs les plus puissants du marché, d'un capteur d'empreintes digitales intégré et du chargement sans fil inversé. C'est surtout le dernier grand Huawei P accueillant l'interface et les services Google, et en cela il conserve notre préférence par rapport au P40 Pro.

iPad Pro 11 64 Go | 709 € (au lieu de 899 €)

L'iPad Pro 11 est la meilleure tablette Apple à ce jour mais aussi la meilleure tablette tout OS confondu que vous puissiez acheter. Elle est onéreuse, c’est certain, particulièrement si vous craquez pour le pack optionnel avec stylet et clavier. Sauf qu’à ce prix-là, vous est offert un véritable ordinateur 2-en-1.

Garmin Forerunner 735XT | 199 € (au lieu de 349 €)

Avec 11 jours d’autonomie et un GPS de haute précision, la Forerunner 735XT a conquis les plus sportifs des abonnés Prime. La remise de 43% délivrée l’an dernier n’est pas étrangère à cette popularité - loin d’être spontanée, concédons-le.