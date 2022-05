Test Samsung Galaxy A53

Le Samsung Galaxy A53 est un smartphone économique attirant, avec un bel écran et des caméras impressionnantes pour son prix. Si les amateurs de photos prises à la volée et de streaming vidéo n’auront aucun mal à l’apprécier, sa lenteur de chargement et ses performances saccadées ne conviendront pas à tout le monde.

Le Samsung Galaxy A53 en résumé

Le Samsung Galaxy A53 est, à toutes fins utiles, une version "allégée" du Samsung Galaxy S22. Samsung ne le caractériserait pas ainsi, mais cela a du sens pour nous car la série Galaxy A apporte généralement de nombreuses fonctionnalités du Galaxy S à un prix plus accessible. Le A53 en est un excellent exemple.

Comme les membres de la famille Galaxy S22, le A53 possède un écran attrayant. En fait, puisque le S22 et le A53 ont la même résolution et la même fréquence de rafraîchissement, avec seulement 0,1 pouce de différence dans la taille de l'écran, nous imaginons que la plupart des acheteurs ne seront pas en mesure de distinguer le A53 du Galaxy S22 Plus plus grand, sans comparer les deux smartphones côte à côte.

Il est possible que le A53 embarque la meilleure configuration photo que l'on puisse trouver sur un téléphone à ce niveau de prix - ses quatre objectifs arrière se combinent à une longue liste de modes photo/vidéo proposés par Samsung pour vous permettre de capturer des médias étonnamment remarquables.

Bien sûr, les clichés de l'A53 ne se compareront pas à ceux produits par le Galaxy S22 Ultra, mais ces photos demeurent lumineuses et vives - parfaites pour être partagées sur Instagram ou d'autres plateformes sociales. Idem pour les selfies.

Au-delà de ces prises de vue appréciables, le Galaxy A53 peut aussi vous taper dans l'œil par son design éblouissant avec des coloris qui ne manqueront pas de plaire à toutes les cibles, particulièrement la version pêche.

Vous pouvez obtenir tout cela pour un prix relativement bas : le smartphone est proposé à partir de 459 € - ce qui se révèle plutôt " abordable " sur le marché du milieu de gamme. Moyennant quelques compromis fonctionnels.

Tout d'abord, le smartphone prend presque deux heures à se réalimenter via un chargeur 25 W, particulièrement lent. Si l'on considère que des smartphones moins chers que celui-ci sont dotés d'un chargement beaucoup, beaucoup plus rapide - le Redmi Note 11 Pro Plus dispose d'une charge de 120W, par exemple -, c’est un frein qui peut apparaître majeur.

Et en parlant de choses lentes, l’interface elle-même peine de temps en temps. Cela ne nous a pas empêchés de naviguer sur la plupart des applications et jeux proposés. Mais fréquemment, l'appareil bégaie, avec des applications qui se figent ou un défilement qui ralentit - plus que sur d'autres combinés à ce prix.

Si cela ne vous dérange pas, ce Samsung de milieu de gamme devrait figurer sur votre liste de souhaits. Mais si vous préférez les performances à la photographie ou si vous recherchez un modèle un peu plus rapide, il existe de meilleures options pour vous.

Prix et disponibilité

Le prix du Samsung Galaxy A53 est bien inférieur à celui de ses cousins de la série S. Vous pouvez l'acheter à partir de 459 € avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous l’achetez depuis la boutique en ligne Samsung (opens in new tab), vous obtiendrez une offre de remboursement de 30 € vous permettant de l’acquérir à 429 € seulement. Et ce jusqu’au 5 juillet 2022.



Mieux encore : il existe une variante vous donnant accès à 256 Go d’espace disponible, actuellement pour le même prix de départ que le modèle susmentionné, soit 459 € (au lieu de 519 €). Là encore, il s’agit d’une offre limitée dans le temps.



Le smartphone a été mis en vente début avril 2022 après un lancement mi-mars. Il est disponible sans carte SIM ou avec un forfait, en fonction de votre opérateur choisi.

Note : 3,5/5

Design

Disponible en pêche, blanc, noir et bleu

Smartphone Android de taille moyenne

Caméra arrière discrète

Nous avons déjà fait l'éloge du design de ce smartphone, principalement en raison de ses couleurs disponibles. Vous pouvez choisir le téléphone en pêche, comme nous l'avons fait, ainsi qu'en blanc, noir et bleu. La couleur de votre choix affecte à la fois le panneau arrière en plastique et le cadre métallique.

Le smartphone mesure 159,6 x 74,8 x 8,1 mm et pèse 189 g. On peut donc dire qu'il est de taille moyenne. Il n'est pas si inconfortable à utiliser, tant que vos mains ne sont pas massives.

Le bord droit abrite le bouton d'alimentation et la bascule de volume, tandis que le port USB-C est exactement là où vous vous attendez à le trouver. Il n'y a pas de prise casque de 3,5 mm, contrairement à d'autres téléphones abordables, mais il abrite un capteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran. Ce que nous ne voyons pas souvent dans du milieu de gamme.

À l'arrière, le module photo du téléphone se veut assez discret. Cela s'explique en partie par le fait qu'il ne dépasse pas trop de la base, mais aussi par le fait que l'arrière de l'appareil l’épouse parfaitement.

Ce que nous n'aimons pas dans ce modèle, c'est que son dos s’entache de certifications et d'autres détails - nous préférerions vraiment que notre smartphone n’indique pas une vague boîte postale à Dublin.

Le Galaxy A53 est certifié IP67, ce qui signifie qu'il s’avère totalement étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Le dos en plastique le protège également contre les chutes et les rayures mineures.

Note : 4/5

Écran

Écran de taille moyenne de 6,5 pouces

Résolution FHD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Dalle AMOLED colorée et audacieuse

Le Samsung Galaxy A53 possède l'un des plus beaux écrans que vous pourrez voir sur un smartphone de ce prix.

Il s'agit d'un écran de 6,5 pouces, avec une résolution FHD+, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 800 nits. Avec ces spécifications, le A53 ne se démarque pas des autres modèles de prix similaire, mais la technologie d'affichage de Samsung est la véritable championne ici, avec une dalle Super AMOLED qui semble vive et colorée.

Sur le papier, le A53 possède le même écran que le A52, mais nous avons mis les deux téléphones côte à côte et avons trouvé que le plus récent se révélait un peu plus léger. De même, la découpe en forme de trou pour la caméra frontale en haut de l'écran n'empiète pas beaucoup sur l'espace de vision, et nous avons rapidement cessé de la remarquer.

Note : 4/5

Caméras

64 Mpx (capteur principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 5 Mpx (macro), 5 Mpx (capteur de profondeur)

Nombreux modes photo classiques

Caméra selfie 32 Mpx

Bien que les performances de la configuration photo du Samsung Galaxy A53 ne soient pas tout à fait comparables à celles des photophones Galaxy S de la société, il surclasse les concurrents du même prix par ses prises de vue remarquables.

Le capteur photo principal est un 64 Mpx f/1.8 avec un objectif grand angle, et il est rejoint par un ultra grand angle de 12 Mpx avec un objectif f/2.2, un macro 5 Mpx f/2.4 et un capteur de profondeur 5 Mpx f/2.4.

Ces appareils prennent des photos lumineuses et colorées, qui font ressortir les clichés d'animaux sauvages, de nourriture, de paysages ou de personnes. La plage dynamique est élevée pour un smartphone de ce prix et les photos s’avèrent également nettes, tant que vous les prenez via le capteur principal.

La photographie de nuit apparaît tout aussi décente. Nous avons pris quelques photos en basse lumière qui ont conservé pas mal de détails ; ce n'est pas tout à fait la qualité iPhone, mais difficile de faire mieux à ce niveau de prix.

Si vous prêtez attention au marché des smartphones économiques, vous avez probablement vu des tas de modèles équipés d'une caméra macro ou d'une caméra de profondeur de 2 Mpx afin d'étoffer la liste des spécifications, mais ce n'est pas le cas ici. L'appareil photo macro prend de belles photos d'objets rapprochés, bien que l'objectif présente une légère distorsion sur les bords. La caméra de profondeur produit des photos avec un flou d'arrière-plan assez naturel.

Une sélection de modes photo vous aide à tirer le meilleur parti de l'ensemble des capteurs du Galaxy. Deux d'entre eux se distinguent tout particulièrement : le mode Prise unique, qui vous permet de choisir un cliché dans une vidéo, et le mode Alimentation, qui vous permet de sélectionner une zone de mise au point particulière pour créer des clichés à l'aspect spectaculaire.

Avec la fonction Prise unique, vous enregistrez une vidéo d'un objet, puis un algorithme d'IA en extrait des images fixes, les édite et les recadre, et vous propose une sélection ; à partir de cet ensemble, vous pouvez choisir votre cliché préféré.

Le mode Nourriture - qui, malgré son nom, fonctionne également pour la faune et la flore “vivantes” - vous permet de produire le genre de photos que les gens aiment partager sur les réseaux sociaux. Nous avons parfois trouvé que les clichés produits avec ce mode paraissaient sursaturés, mais c'est exactement ce qui est en vogue sur lesdites plateformes.

À l'avant du smartphone se trouve une caméra selfie de 32 Mpx f/2.2, et celui-ci, comme la caméra arrière, est plutôt excellent pour un modèle de milieu de gamme. Les clichés se veulent lumineux et éclatants, que ce soit dans des conditions ensoleillées ou plus sombres. Si nous avons un reproche à faire, c'est que le Bokeh des portraits ne paraît pas toujours très visible ; à part cela, les selfies demeurent superbes.

Il existe une autre fonctionnalité que nous avons un peu honte d'admettre avoir utilisée. Il s'agit du mode "Fun", qui reprend les filtres AR de Snapchat et vous permet de les exploiter depuis l'application caméra. Vous pouvez remplacer votre tête par des nuages, ajouter un diadème ou utiliser un filtre qui affiche simplement le mot "Cute" sur votre visage. Bien que ce mode puisse être amusant pour certains, il se révèle un peu dépassé aujourd’hui. Nous ne sommes plus dans l’âge d’or de Snapchat après tout.

Passons maintenant à la vidéo : vous pouvez filmer des vidéos 4K à 30fps ou 1080p à 60fps sur les caméras arrière, mais aussi sur les caméras avant. Il est rare de voir un téléphone qui offre ce type d'enregistrement haute résolution sur le capteur frontal. Il y a aussi le ralenti et le "Super Slow-Mo", qui fait exactement ce qui est écrit sur la boîte.

Le mode Pro Video de Samsung répond également présent, ce qui vous donne toutes les options de la photo Pro, y compris l'ISO et la balance des blancs… mais pour la vidéo. Toutes les fonctions du S22 Ultra ne sont pas présentes ici, car ce téléphone phare vous permet également de régler les paramètres de zoom sur divers objectifs et de choisir la zone d'enregistrement du microphone.

Note : 3,5/5

Quelques photos prises avec le Samsung Galaxy A53

Image 1 sur 8 Une photo prise avec l'ultra grand angle - faites glisser le curseur pour obtenir un zoom et une résolution de 1x. (Image credit: Future) Image 2 sur 8 Une photo "standard" prise avec l'appareil photo principal, avec un zoom 1x. (Image credit: Future) Image 3 sur 8 Une photo zoom qui utilise la caméra principale, avec un zoom 2x. (Image credit: Future) Image 4 sur 8 Une photo de nuit qui présente une bonne quantité de détails. (Image credit: Future) Image 5 sur 8 Une photo prise avec le mode Nourriture, qui augmente beaucoup la saturation. (Image credit: Future) Image 6 sur 8 Une photo standard d'un canard. (Image credit: Future) Image 7 sur 8 Une photo en gros plan d'une fleur. (Image credit: Future) Image 8 sur 8 Un selfie pris avec la caméra 32 Mpx. (Image credit: Future)

Performances

Puce Exynos 1280

Lent à l’emploi

C'est un smartphone 5G

Le Samsung Galaxy A53 peut surpasser ses concurrents en termes de photographie et d’affichage lumineux, mais il est loin derrière lorsqu'il s'agit de performances. La puce utilisée est l'Exynos 1280, un kit de milieu de gamme fabriqué par Samsung - et elle laisse beaucoup à désirer.

Lorsque nous avons soumis le smartphone au test de référence Geekbench 5, il a renvoyé un score multicœur de 1813 points, ce qui le place juste en dessous du Oppo Find X2 Lite, du OnePlus Nord et du Honor 9X Pro, trois autres modèles de milieu de gamme qui sont tous sortis fin 2019 ou début 2020. Un peu dépassé, non ?

La navigation semble lente - pas tout le temps, mais assez fréquemment. Parfois, lorsque nous déverrouillions le smartphone, chargions des applications ou les fermions, le combiné enregistrait des latences et se figeait.



Ce problème s'est toutefois atténué avec le temps. Si vous lisez cet article après avoir acheté l'appareil, ne vous inquiétez pas, ces anomalies sont vouées à être résolues via diverses mises à jour logicielles.

Note : 2/5

Interface

Android 12 avec surcouche One UI

Beaucoup d'applications Google préinstallées

Tous les smartphones Samsung fonctionnent sous Android avec une surcouche One UI développée par la société. Le Galaxy A53 est équipé d'Android 12, et certaines des fonctionnalités de cette version comprennent l'hibernation des applications (si vous n'utilisez pas une application pendant une longue période, elle est masquée dans le menu) ainsi que Material You, qui vous permet de personnaliser la palette de couleurs des menus du smartphone pour l'assortir à votre fond d'écran actuel.

One UI est principalement une refonte graphique d'Android standard, et vous l'aimerez ou non ; nous ne pouvons pas vous dire ce que vous devez en penser. Mais elle est remplie d'applications propres à Samsung, ce qui est parfois déroutant car elles peuvent faire doublon avec les services Google préinstallés.

Il y a Samsung Pay, Gallery, Store et bien d'autres, mais elles ont toutes des équivalents chez Google - Pay, Photos et Play Store. Il y a beaucoup plus d'applications qui occupent frontalement les menus lorsque vous configurez le téléphone, comme Samsung Free, qui propose quelques jeux, livres, podcasts et émissions de télévision gratuits. Et quelques applications tierces comme Booking.com, LinkedIn ou Microsoft Office.

Nous critiquons souvent les marques mobiles chinoises pour leur bloatware, mais Samsung est tout aussi mauvais sur ce point. En tant qu'utilisateurs reconnus des applications Google, nous avons dû supprimer celles de Samsung après avoir allumé l'appareil mobile pour la première fois.

Note : 3,5/5

Autonomie

Une batterie de 5 000 mAh plutôt épaisse

La plupart du temps, mais pas toujours, elle tient une journée entière

Le chargement de 25 W est lent

Le Samsung Galaxy A53 dispose d'une batterie de 5 000 mAh, ce qui est un peu gros, même si nous voyons beaucoup de modèles de milieu de gamme embarquer ces cellules puissantes. Elle s’avère cependant utile ici, car la connectivité 5G et l'écran lumineux ont besoin de toute l’énergie qu'ils peuvent obtenir.

En pratique, le smartphone tient une journée entre deux charges. Nous pourrions quémander une autonomie légèrement supérieure si nous utilisons l'appareil avec parcimonie, ou inférieure si nous passons beaucoup de temps à prendre des photos. Mais une journée complète d'utilisation reste une bonne moyenne approximative.

Si celle-ci n'est pas mauvaise, les smartphones de milieu de gamme composent souvent avec une autonomie fantastique, et le A53 semble quelque peu limité en comparaison.

Malheureusement, le chargement complet de ce téléphone prend un temps terriblement long. Dans un monde où l'on trouve des chargeurs de 80 W et 120 W, les 25 W du Galaxy A53 ne suffisent pas.

Lors de nos tests, il a fallu plus de deux heures pour recharger le téléphone de 0 à 100% - il s’agit d’un délai trop long lorsque vous êtes pressé le matin, mais raisonnable lorsque vous le brancher à votre prise murale avant de dormir. Ce qui s’avère déconseillé, cette pratique endommageant votre batterie au fil du temps.

Note : 2/5

Faut-il acheter le Samsung Galaxy A53 ?

Achetez-le si...

Vous publiez beaucoup de photos et vidéos sur les réseaux sociaux

Le Samsung Galaxy A53 prend des photos et vidéos lumineuses qui ne demandent que peu de temps pour être retouchées, afin d'être directement partagées sur Instagram ou YouTube. C'est aussi vrai pour les clichés macro que pour les selfies ou les vlogs.

Vous voulez attirer les regards

En général, il faut un smartphone pliable pour que la foule daigne porter intérêt à votre appareil mobile. Et pourtant les coloris du Galaxy A53 sont suffisamment tape-à-l'œil pour susciter des tas d'éloges.

Vous visionnez toutes vos séries en streaming sur un smartphone

Si Netflix, Prime Video ou YouTube sont les applications que vous utilisez le plus, le bel écran du Galaxy A53 répondra parfaitement à vos habitudes.

Ne l'achetez pas si…

Vous êtes un joueur mobile

Le Samsung Galaxy A53 n'a pas les capacités de rivaliser avec d'autres smartphones de milieu de gamme en termes de performances - ce qui le rend inapte aux jeux.

Vous avez besoin de charger rapidement votre appareil

Deux heures pour une charge complète, c'est incroyablement lent pour n'importe quel smartphone en 2022. Et nous ne pouvons pas recommander le A53 si vous aimez les sessions de charge rapide.

Vous oubliez souvent de recharger vos équipements

Certains smartphones de milieu de gamme peuvent durer plus de deux jours avec une seule charge. Ce n'est pas le cas du Samsung Galaxy A53, qui tiendra généralement une journée complète.