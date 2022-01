Test Samsung Galaxy S21 FE

Sur le papier, le Samsung Galaxy S21 FE est un bon smartphone de milieu de gamme, avec des caractéristiques premium comme un écran attrayant, une puce puissante et des capteurs photo performants. Cependant, son prix de lancement est encore beaucoup trop élevé pour ce que vous obtenez, sans parler de problèmes récurrents tels que la lenteur de chargement, une interface plus capricieuse et une autonomie peu impressionnante.

Le Samsung Galaxy S21 FE en résumé

Le Samsung Galaxy S21 FE remet vraiment en question l'idiome "mieux vaut tard que jamais". Arrivé environ cinq mois après les prévisions - et onze mois plus une semaine après le déploiement des autres smartphones de la famille Galaxy S21 - le S21 FE est enfin là. Alors que la future gamme Galaxy S22 devrait nous parvenir en février ou mars 2022.

Ce smartphone est censé être le modèle le plus abordable de la série commercialisée en 2021, offrant les caractéristiques principales du S21 standard à un prix inférieur. Il fait suite au Samsung Galaxy S20 FE plutôt populaire.

D'emblée, la question du prix se révèle un problème. Le S21 FE débarque beaucoup trop tardivement, il a donc laissé les autres membres de la série S21 profiter de belles réductions tarifaires. Tandis que ce nouveau-né maintient un prix fort, ce qui le rend curieusement moins compétitif par rapport au modèle de base.

Ce smartphone ne nous fait pas tiquer uniquement sur la facture qu’il propose. Même avec son système de chargement sans fil intégré, il s’avère plutôt lent à récupérer et se décharge trop rapidement pour un Galaxy S21. Nous avons parfois dû réduire notre utilisation habituelle pour que le téléphone se maintienne sur une journée entière.

Nous avons également constaté que la navigation entre les menus ou l’ouverture d’une application se montraient moins fluides que souhaitées. Tout comme le déverrouillage de l’écran d’accueil. C'est une mauvaise surprise compte tenu de la puce puissante implantée ici, du taux de rafraîchissement de l'écran et de la RAM du smartphone. Pour autant, ce n'est pas la première fois que nous constatons quelques micro-ratés au niveau de l'interface One UI.

Pour être clair, le Samsung Galaxy S21 FE ne constitue pas un smartphone de second plan. C'est pourquoi nous lui avons donné une note mitigée plutôt qu'une note négative. Nous avons trouvé l'écran du S21 FE vif et lumineux, ce qui rend le visionnage de contenus toujours agréable. La puce répond idéalement à l’exécution de jeux poussés - et les caméras capturent des photos et vidéos on ne peut plus décentes.

Si vous pouvez vous procurer le smartphone dans le cadre d'une offre groupée, avec une remise intéressante, reconditionné ou d'occasion, alors vous pourriez certainement en profiter au meilleur rapport qualité-prix. Mais à son tarif de base, il est difficile de le recommander.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy S21 FE est disponible en deux versions distinctes. D'abord, il y a le modèle incluant 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et qui coûte 759 €. Si vous préférez une variante plus généreuse, vous disposerez de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage moyennant 829 €.

C'est moins que le prix de lancement du Galaxy S21, mais plus que son tarif actuel, estimé en moyenne à 610 €. Qui plus est, de nombreux smartphones de milieu de gamme comme le Realme GT, le Pixel 5 et l'iPhone SE (2020) coûtent beaucoup moins cher aujourd’hui. Et la plupart sont dotés de spécifications comparables qui en font des mobiles plus alléchants.

Design

On pourrait vous pardonner de confondre le Galaxy S21 FE avec les autres modèles S21. Car, à part sa taille, il ressemble comme deux gouttes d'eau aux éditions standard et Plus de cette gamme.

Comme les smartphones susmentionnés, le FE possède la même caméra arrière, ainsi qu’une bosse Contour Cut pour abriter ses trois objectifs. La seule petite différence est que le FE utilise du plastique autour, alors que le S21 privilégie un revêtement métallique.

C'est exact, il s'agit d'un smartphone en plastique - ou peut-être devrions-nous l'appeler Glasstic, qui est le terme marketing de Samsung pour le désigner. Un smartphone en plastique présente des avantages et des inconvénients : il est plus durable et plus facile à prendre en main, mais il donne l'impression d'être un peu bon marché.

Comme avec le S21, le bouton d'alimentation et la bascule de volume du FE se placent sur le flanc droit du smartphone, et s’avèrent faciles à atteindre. Il y a aussi un port USB-C mais pas de prise casque 3,5 mm - ce qui signifie que vous aurez besoin d'un adaptateur USB-C vers 3,5 mm, ou d'un casque Bluetooth, pour écouter de la musique.

C'est un mobile très fin : il présente la même épaisseur que le S21, malgré sa taille plus importante, donc il se veut assez confortable à manipuler. Samsung n'a manifestement pas gaspillé d'espace ici, un élément de conception également perceptible dans le cadre.



Il existe quatre couleurs de Samsung Galaxy S21 FE : noir, blanc, rose et vert. Et comme nos photos le montrent, nous avons évalué la première.

Ecran

Avec un écran de 6,4 pouces, le Galaxy S21 FE se situe entre le S21 de 6,1 pouces et le S21 Plus de 6,7 pouces. Tout comme sur ces mobiles, l'écran possède une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un autre point de similitude entre les trois combinés est le support de la technologie d'affichage Dynamic AMOLED 2X - il s'agit en fait de la dalle AMOLED vive et lumineuse qui a fait son apparition sur les smartphones Galaxy S20.

L'écran constitue le point fort du Galaxy S21 FE. Les couleurs, le contraste et la luminosité s’avèrent tous superbes, et le streaming de programmes télévisés ou de jeux s’impose comme un véritable plaisir.

Cette dalle est interrompue par une découpe dissimulant la caméra frontale le long du bord supérieur. Heureusement, elle ne s’avère pas trop grande, avec peu de perte de surface sur l’écran du S21 FE.

Photo et vidéo

Les performances de l'appareil photo du Samsung Galaxy S21 FE sont largement comparables à celles du S21 et du S21 Plus. Nous dirions même qu'il y a beaucoup plus de similitudes que de différences.

Le capteur photo principal de 12 Mpx, ainsi que l'ultra grand angle de 12 Mpx, sont identiques à ceux du S21. Mais alors que le S21 délivre également un téléobjectif de 64 Mpx, le S21 FE ne renferme qu’une alternative de 8 Mpx.

La résolution de ce téléobjectif se montre peut-être inférieure à celle du S21, mais ce dernier offre un zoom optique 1,1x ou un zoom hybride 3x ; ce déclassement apparent ne sera donc pas perçu par la plupart des utilisateurs.

La face avant du smartphone est équipée d'un appareil photo de 32 Mpx, ce qui représente une augmentation conséquente par rapport aux 10 Mpx des autres modèles S21.

Nous avons trouvé les photos prises avec le capteur principal très colorées, ce qui se révèle assez standard pour un smartphone Samsung Galaxy. Il est évident que le logiciel d'optimisation de la marque ne laisse passer aucune sursaturation. Néanmoins, les capacités de ce capteur font que ces clichés sont instantanément dignes de vos publications Instagram, par exemple. En particulier les photos prises dans des environnements bien éclairés.

Nous apprécions en outre que les photos prises par les trois objectifs partagent le même profil de couleur - de nombreux photophones souffrent de désynchronisation, de sorte que le passage d'un zoom à une prise de vue classique peut affecter l'aspect des couleurs et de la luminosité. Pour le S21 FE, nous pouvions garantir que, quel que soit le niveau de zoom choisi, les couleurs demeurent les mêmes.

De nombreux modes photo et vidéo des précédents smartphones Samsung sont présents ici, y compris des options comme la prise unique, qui capture une photo sur plusieurs objectifs à la fois afin que vous puissiez choisir le meilleur. Ou le double enregistrement, qui vous invite à tourner une vidéo depuis les caméras arrière et avant simultanément.

En ce qui concerne la caméra frontale, les photos apparaissent claires et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité - ce qui s’avère impressionnant. Mais nous nous sommes retrouvés à éviter le mode Portrait, parce qu'il se révélait parfois imprécis lorsqu’il s’agissait d’appliquer un arrière-plan bokeh. Et ce même s'il reste déterminant pour équilibrer l'exposition et le contraste afin de distinguer le sujet de son arrière-plan.

Si nous avons une critique à formuler, elle concerne l'autofocus un peu flou pour les sujets en gros plan, qu'ils soient très proches, comme les fleurs, ou à distance moyenne, comme les animaux domestiques. Il est possible d'activer l'autofocus pendant la prise de vue, mais dans le cas des animaux, il nous manque souvent le temps de modifier manuellement la mise au point.

Côté vidéo, les caméras avant et arrière peuvent atteindre une résolution 4K et 60 images par seconde, et si cela est attendu pour la caméra arrière, c'est une surprise pour la caméra avant. Très peu de smartphones proposent un enregistrement de selfies 4K. Le Galaxy S21 peut en fait enregistrer des vidéos 8K, donc le FE pourrait décevoir les quelques personnes qui veulent bénéficier de cette option sur un mobile. Pas nous.

Quelques exemples de photos prises avec le Samsung Galaxy S21 FE

Image 1 sur 5 Une photo standard d'un parc (Image credit: Future) Image 2 sur 5 La même photo prise avec l'ultra grand angle (Image credit: Future) Image 3 sur 5 Une photo d'intérieur, avec un joli sapin de Noël saturé (Image credit: Future) Image 4 sur 5 Une photo prise avec la caméra selfie (Image credit: Future) Image 5 sur 5 Une photo standard - nous avons dû nous battre avec l'autofocus pour capturer cette image, et même ainsi, seule une fleur parait vaguement nette (Image credit: Future)

Performances

Nous ne serions pas surpris que le Samsung Galaxy S21 FE finisse par devenir l’ultime smartphone utilisant le chipset Snapdragon 888 - la meilleure puce mobile de 2021. A l’heure actuelle, le Snapdragon 8 Gen 1 récemment dévoilé équipe déjà quelques nouveaux smartphones haut de gamme.

Le Snapdragon 888 est compatible avec la 5G, de sorte que le Galaxy S21 FE peut se connecter aux réseaux de nouvelle génération si vous avez un abonnement mobile 5G et que vous vous trouvez dans une zone géographique élue. La puce se veut de même associée à 6 Go ou 8 Go de RAM, selon le modèle pour lequel vous optez.

Bien qu'il ne s'agisse pas du chipset le plus récent ou le plus puissant du moment, la différence entre le Snapdragon 888 et ses successeurs s’avère marginale. Le premier reste un processeur extrêmement réactif qui exécute des applications exigeantes sans trop de difficultés.

Nous avons lancé certains jeux gourmands sur le S21 FE, et il s'est comporté de manière admirable - avec un chargement rapide, les meilleures options graphiques disponibles, et aucun retard ou freeze significatif.

Le smartphone supporte autant les jeux mobiles que le binge-watching sur des plateformes de streaming vidéo. Nous vous recommandons toutefois d'utiliser des écouteurs. Pourquoi ? Parce que nous avons trouvé qu'il était très facile de couvrir accidentellement les haut-parleurs du smartphone lorsqu'on le tient horizontalement.

Interface

Le Galaxy S21 FE fonctionne sous Android 12, avec la surcouche One UI 4 de Samsung en complément. Les principaux changements apportés par Android 12 par rapport aux versions précédentes sont une personnalisation accrue, en particulier dans votre capacité à choisir un schéma coloré pour les menus et les icônes. One UI 4 apporte cet extra.

La RAM, le processeur et le taux de rafraîchissement de l'écran devraient rendre la navigation dans les menus du FE simplissime. Cependant, au cours de notre évaluation, ce n'était pas le cas. Nous avons trouvé que le glissement entre les pages d'accueil, l'ouverture des applications et le déverrouillage du smartphone paraissaient un peu lents.

Tout le monde ne s'en rend pas compte ou ne s'en soucie pas, car le téléphone n'est en aucun cas poussif au global. Nous devons également préciser que cette lenteur ne concerne que les menus du mobile - lorsque vous utilisez des applications, le smartphone s’avère parfaitement vif.

Autonomie

Le Samsung Galaxy S21 FE est doté d'un bloc d'alimentation de 4 500 mAh, une taille assez standard pour un appareil mobile - hélas, nous avons tout de même été déçus par son niveau d'autonomie.

Dans le cadre d'une utilisation moyenne, c'est-à-dire la navigation sur les réseaux sociaux, la lecture de musique en streaming, un jeu lancé par-ci ou une photo attrapée par-là, la batterie a tout juste atteint la ligne d'arrivée et a à peine survécu à une journée entière sans seconde charge. En revanche, en cas d'utilisation intensive, nous devions recharger le mobile en début de soirée pour le faire fonctionner jusqu'au lendemain matin.

L'alimentation n'est pas non plus très impressionnante, car la puissance de 25W du FE est étonnamment peu compétitive par rapport au grand nombre de smartphones à charge rapide disponibles sur le marché. Dont certains peuvent atteindre 65W ou même 120W. À 25W, le smartphone prend environ une heure et demie pour passer de 0 à 100%.

Étonnamment pour un smartphone "économique", le Galaxy S21 FE offre également une alimentation sans fil de 15W et une alimentation sans fil inversée de 4,5W, cette dernière permettant de recharger d'autres mobiles. Il ne s'agit pas non plus de débits ultra-rapides, mais étant donné que peu de flagships proposent l'alimentation sans fil, ces spécifications peuvent tenter certains acheteurs.

Faut-il acheter le Samsung Galaxy S21 FE ?

Achetez-le si...

Vous recherchez un bel écran de taille moyenne

Bien que le Samsung Galaxy S21 FE ait des caractéristiques d'écran similaires à celles des autres modèles S21, il se situe à un niveau intermédiaire appréciable en termes de taille.

Vous êtes tenté par la configuration photo du Galaxy S21

Malgré quelques légères modifications ici et là, le Galaxy S21 FE possède essentiellement les mêmes capacités photographiques que le smartphone standard de la génération S21.

Vous appréciez les smartphones relativement fins

Nous avons trouvé le Samsung Galaxy S21 FE agréable à tenir en main, avec un corps fin et un poids léger, donc si vous ne voulez pas d'un appareil trapu, c'est une bonne option.

Ne l'achetez pas si...

Vous trouvez le Galaxy S21 moins cher

Le Samsung Galaxy S21 est un smartphone mieux équipé que l’option FE à bien des égards. Donc si vous le trouvez à un prix inférieur - ce qui est le cas aujourd’hui - achetez-le à la place. Sinon, vous pouvez attendre le S22, qui devrait arriver bientôt.

Vous avez besoin d’un chargement rapide

L'alimentation de 25W du FE n'est certainement pas rapide, pas quand cela signifie que l'appareil prend bien plus d'une heure pour se recharger complètement. Il existe actuellement de multiples alternatives plus rapides.

Vous utilisez intensément votre smartphone en journée

Nous avons souvent constaté que nous devions optimiser nos usages pour que le Galaxy S21 FE tienne une journée complète entre deux charges. Si vous voulez un mobile fiable pendant plus d'une journée, il ne vous conviendra pas.