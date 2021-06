Test du Realme GT

Le Realme GT est un petit smartphone Android puissant doté d'un processeur de pointe, d'un système de charge rapide et d'une structure svelte. Il y a beaucoup à apprécier le concernant, à commencer par son prix, qui vous permet de bénéficier de spécifications premium pour moins de 450 €. Même les quelques légers problèmes relevés, comme des bugs logiciels et une mauvaise gestion de la chaleur, n'enlèvent rien à l'ensemble.

Le Realme GT en résumé

Vous connaissez peut-être Realme pour ses smartphones bon marché et ses écouteurs comme ses montres connectées à bas prix. Eh bien, l'entreprise vient de livrer son appareil mobile le plus poussé à ce jour et il se nomme Realme GT.

Une appellation inspirée par les bolides sportifs Gran Turismo, qui dénote une apparence élégante et des performances supérieures. Le Realme GT veut ainsi marquer un virage important dans l’histoire du constructeur chinois.

Realme a déjà commercialisé des smartphones de milieu de gamme auparavant, avec une série X qui restait néanmoins sur sa ligne. Le GT, lui, fait vrombir son moteur pour proposer un téléphone réellement premium et impressionnant… toujours à prix réduit.

En termes de puissance de traitement, le Realme GT surpasse ses concurrents, car c'est l'un des smartphones les plus abordables à embarquer le chipset Snapdragon 888. Ce processeur haut de gamme garantit une utilisation ultra-rapide du téléphone, parfaite pour les jeux comme pour l'édition photo / vidéo.

En parlant de vitesse, le Realme GT dispose aussi d'un chargement incroyablement rapide, passant de 0 à 100% de batterie en un peu plus de 30 minutes. C'est une vraie prouesse, surtout pour un téléphone à moins de 450 €.

L'écran se révèle superbe - il s'agit d'une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz - le corps du téléphone n'étant pas trop grand, cela nous permet de le manipuler facilement avec une seule main.

Nous ne pouvons pas oublier de faire l'éloge du design du Realme GT, car il est certainement original. La version principale du téléphone est proposée dans un jaune vibrant, qui contraste avec une bande noir de jais à l’arrière du modèle. Cela donne au smartphone un air de Ford Mustang GT (ou kill-billesque si vous êtes plus fan de Quentin Tarantino que d‘automobile).

Il convient également de signaler quelques petits problèmes propres au GT. Nous avons par exemple constaté qu'il chauffe assez rapidement lorsque vous jouez dessus ou si vous effectuez un processus intensif. Côté photo, il lui manque de même un téléobjectif (indispensable pour les prises de vue avec zoom optique), d'autant plus que le capteur macro livré ici n'a rien d'exceptionnel. Nous avons enfin rencontré un problème récurrent lors de la lecture de médias sur des applications comme Spotify et Netflix, avec des latences et des freezes aléatoires.

Ce sont des anomalies relativement mineures, cependant, et dans l'ensemble il est facile de recommander le Realme GT comme un fantastique flagship. Lancé quelques mois seulement après le grand Realme 8 Pro, ce nouveau pilote donne un coup de boost certain à la marque dans sa conquête du marché Android.

Prix et disponibilité du Realme GT

La disponibilité du Realme GT est un point délicat - il est techniquement en vente en France, via la boutique de l’entreprise ou depuis AliExpress, moyennant un certain délai d’importation. Il mettra probablement un certain temps à arriver chez vous, et vous devrez faire attention à prévoir dans la commande globale des droits de douane éventuels. Vous ne pouvez pas acheter le Realme GT chez des détaillants plus communs, à l’instar d’Amazon ou d’un opérateur mobile officiel. Le prix conseillé est de 449 €, au moment de son lancement.

Design du Realme GT

Le Realme GT a un design distinctif, avec (sur l’unité que nous avons évaluée) un verso jaune en similicuir, brisé par une bande noire qui traverse et habille la bosse du module photo. C'est la plus grande influence Gran Turismo du téléphone, et c'est certainement un look accrocheur.

Il existe également une édition sans cuir, disponible en argent ou en bleu, mais celle-ci ne fera pas autant tourner les têtes. D’autant que si vous n'êtes pas un fan des revêtements en cuir pour des raisons éthiques, ne vous inquiétez pas : celui du Realme GT se veut végétal.

Au-delà de son apparence, le Realme GT est un peu plus conforme à la norme esthétique des smartphones de milieu de gamme. Il se révèle un peu petit par rapport à la myriade de téléphones Android de grande taille, avec des dimensions de 158,5 x 73,3 x 8,4 mm et un poids de 186 g. Ce n'est pas minuscule, mais c'est en dessous de la moyenne.

Nous avons trouvé le Realme GT assez confortable à utiliser en raison de cette taille, avec tous les boutons latéraux, et une grande partie de l'écran, faciles à atteindre. À l'arrière, la bosse de l'appareil photo propose un relief minime, ce qui ajoute à l'attrait élégant du smartphone.

Le flanc droit du téléphone abrite le bouton d'alimentation, tandis que les commandes de volume se trouvent sur le bord opposé. Le téléphone dispose également d'une prise jack de 3,5 mm, que les amateurs de casques filaires seront heureux d’exploiter. Ainsi qu’un port USB-C.

Ecran du Realme GT

Le Realme GT possède un écran de 6,43 pouces qui est interrompu par une découpe pour la caméra frontale en haut à gauche. Il y a très peu de cadre, de sorte que l'écran occupe la majeure partie de la façade avant.

Cet écran utilise la technologie Super AMOLED, les couleurs se veulent donc vives et éclatantes, avec un bon contraste - bien que ce type d'écran puisse être plus difficile à visualiser en plein soleil. La résolution de l'écran est de 1080 x 2400 pixels, ce qui reste assez moyen pour un smartphone, et il vous conviendra parfaitement pour lire des vidéos en streaming, lancer des jeux, ou consulter les réseaux sociaux.

Quelque chose que vous ne voyez pas toujours à ce niveau de prix est l'affichage 120Hz du Realme GT, ce qui signifie que l'image de l'écran se réactualise 120 fois par seconde. La norme était autrefois de 60 Hz, et beaucoup de téléphones s'y tiennent encore, mais la mise à niveau du GT permet d’apporter une fluidité plus affirmée. Vous pouvez toujours rétrograder ce taux à 60 Hz, histoire d’économiser la batterie. A vous de voir.

Appareil photo du Realme GT

(Image credit: Future)

Le Realme GT dispose de trois caméras à l'arrière et d’une à l'avant : au dos, vous activez une caméra principale de 64 Mpx, un ultra grand angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx - tandis qu’à l'avant, une caméra de 16 Mpx servira vos envies de selfies et d’appels vidéo.

Les photos prises avec l'appareil frontal demeurent très lumineuses, grâce aux outils de post-traitement de Realme - ce qui donne parfois un air trop artificiel aux clichés. Vous pouvez modifier les paramètres pour y remédier partiellement, mais si vous vous contentez de partager vos selfies sur les réseaux sociaux, le résultat par défaut vous conviendra amplement.

Les photos du capteur principal sont bonnes, mais pas exceptionnelles. Elles s’avèrent pleines de détails, et les clichés pris sous un bon éclairage sont lumineux, bien qu’avec des signes évidents de surexposition. La mise au point apparaît en outre difficile sur les sujets les plus à proximité.

Les photos de l’ultra grand angle se montrent impressionnantes, avec très peu de distorsion par rapport aux clichés que nous avons pris sur d'autres téléphones à ce prix. Ces clichés sont assez lumineux, et grâce à l'angle de 119 degrés de l'objectif, le champ de vision se veut beaucoup plus large que celui de l’objectif principal.

Nous avons été moins enthousiasmés par le capteur macro. Les meilleurs gros plans que nous avons pris avec cet appareil n'étaient jamais plus poussés que ceux du capteur principal. Comme pour la plupart des résolutions macro de 2 Mpx, son inclusion ici semble davantage destinée à étendre la liste des spécifications du smartphone que d'améliorer l'expérience photo de l’utilisateur.

Vous devrez composer sans téléobjectif, ce qui s’avère dommage car il aurait été plus utile que la proposition macro actuelle. Vous pouvez zoomer numériquement, jusqu'à 10x, mais au-delà de 2x, les photos deviennent trop floues pour en valoir la peine.

Le Realme GT vous permet d'enregistrer des vidéos en résolution 4K à 30fps ou 60fps. Il existe également un mode qui utilise l'IA pour reconnaître les couleurs, de sorte que vous pouvez filmer en monochrome mais avec une couleur choisie toujours présente - pensez à la fille au manteau rouge dans La Liste de Schindler . C’est un outil intéressant pour les vidéastes en herbe.

Quelques photos prises avec le Realme GT

Image 1 sur 6 Un selfie pris en mode Portrait Image 2 sur 6 Une photo standard, bien éclairée Image 3 sur 6 Cette fois, un cliché pris avec l'ultra grand angle Image 4 sur 6 Même prise de vue, avec l'objectif principal Image 5 sur 6 Une photo standard - les clichés macro de la même fleur ne rendent pas aussi bien Image 6 sur 6 Une photo standard avec quelques problèmes d'exposition

Performances du Realme GT

Vous ne trouverez pas beaucoup de téléphones au prix du Realme GT qui se révèlent aussi puissants que ce dernier. Le smartphone est doté du chipset haut de gamme Snapdragon 888, le processeur le plus puissant à ce jour sur les meilleurs smartphones Android. Il est associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive (8 Go pour notre modèle de référence) et à 128 Go de stockage.

Grâce à ce chipset haut de gamme, le Realme GT exécute n’importe quel jeu mobile avec simplicité - nous n'avons pratiquement constaté aucune latence même sur des titres AAA - et les applications se chargent toujours rapidement.

En utilisant la plateforme de test Geekbench 5, le smartphone a obtenu un score multicoeur de 3508 points - c'est exactement le niveau de l'Asus Zenfone 8, et presque celui du Xiaomi Mi 11 (3569 points), du OnePlus 9 (3654 points), et du Nubia Red Magic 6 (3606 points). Tous plus onéreux.

Le Realme GT peut occasionnellement chauffer lorsque vous lancez un jeu ou une application énergivores, ou même lorsqu'il est soumis à un logiciel de benchmark. Rien de néfaste pour les performances, du moins.

Les haut-parleurs du Realme GT sont... adaptés à l'usage. Ils feront l'affaire pour écouter un podcast sous la douche, ou si vous avez besoin de passer un appel sur haut-parleur, mais les utiliser pour écouter de la musique ou lire une vidéo en streaming n'est pas recommandé - ils se veulent un peu ternes.

Interface du Realme GT

Comme tous les téléphones Realme, le GT fonctionne sous Realme UI, une surcouche Android standard, très similaire à ColorOS d'Oppo.

Comme ColorOS donc, Realme UI est livré avec de nombreux paramètres de personnalisation. En plus de changer le fond d'écran et la disposition des applications, comme vous pouvez le faire sur tous les mobiles, il est possible de concevoir votre propre affichage permanent, changer la couleur des icônes sur le téléphone, ou même leurs tailles et formes. Sans oublier la police du système, modifiable à souhait.

Oppo et Realme sont détenus par la même maison mère, qui détient également Vivo et OnePlus dans ses actifs, de sorte que les similitudes entre les téléphones et leurs logiciels sont courantes.

Lorsque nous avons allumé le Realme GT pour la première fois, plusieurs bloatwares sont apparus. Il s'agit d'applications propres à Realme comme Phone Manager, Realme Link et une boutique de thèmes, ainsi qu'un étrange mélange d'applications tierces comme Booking.com, Agoda et LinkedIn (une sélection qui dépend probablement de la région). Ci-dessous, vous pouvez voir une capture d'écran des écrans d'accueil, avant que nous ne nous lancions dans un nettoyage - c'est une tâche fastidieuse mais nécessaire pour configurer un smartphone complètement à votre image.

En matière de navigation, le Realme GT est un régal à utiliser. Son processeur et son écran 120 Hz permettent de se déplacer dans l'interface utilisateur rapidement et sans effort.

Autonomie du Realme GT

Le Realme GT embarque une batterie de 4 500 mAh, ce qui est à peu près la moyenne pour un téléphone de ce prix, et c'est exactement le qualificatif que nous emploierons pour l'autonomie de cet appareil : "moyenne".

Le Realme GT peut tenir une journée entière entre deux charges, quel que soit son usage quotidien (lecture multimédia, navigation web, partie rapide de Call of Duty: Mobile…).

Avec une utilisation plus intensive, nous avons parfois vu l'autonomie chuter dès la tombée de la nuit, mais nous n'avons jamais eu besoin de recharger le téléphone en journée. Pour autant, vous n’arriverez pas à en tirer 48 heures successives de service.

Ce qui ne s’avère pas si moyen, en revanche, c'est la vitesse de chargement du combiné : à 65W, le Realme GT dépasse ses concurrents dans ce domaine. Le téléphone passe dès lors de 0 à 100% de batterie en un peu plus d'une demi-heure, de sorte que vous n'avez pas besoin de vous soucier de le brancher avant de dormir, une simple mise sur secteur le matin, pendant le petit-déjeuner, suffit à le recharger intégralement.

Faut-il acheter le Realme GT?

Achetez-le si...

Vous voulez un smartphone puissant

Avec le chipset Snapdragon 888 et 8 ou 12 Go de RAM à bord, c'est un smartphone super puissant, surtout par rapport à ses rivaux de milieu de gamme.

Vous oubliez souvent de charger votre smartphone

Capable de passer de vide à pleine en une demi-heure ou moins, la batterie du Realme GT ne cassera pas votre routine quotidienne et ne vous empêchera pas de dormir non plus.

Vous aimez les looks originaux

Le design du Realme GT est certainement accrocheur, et il est difficile de ne pas succomber à son apparence. Est-ce suffisant pour vous donner envie d'acheter le téléphone ? Certains diront que oui.

Ne l'achetez pas si...

Vous préférez les grands smartphones

Si vous collectionnez les phablettes, avec des écrans plus grands qui vous permettent de mieux voir vos séries favorites en streaming ou de lancer des jeux sublimes, vous passerez à côté du Realme GT plus compact - et facile à utiliser d’une seule main.

Il vous faut une interface initialement pure

Le bureau de Realme contient beaucoup de bloatwares, donc si supprimer des tas d'applications tierces vous agace, vous voudrez peut-être regarder ailleurs.

Vous adorez zoomer

Le Realme GT n'a pas de caméra téléobjectif, mais propose des caméras ultra grand angle et macro à la place. Vous devrez uniquement compter sur son zoom numérique, et les résultats ne sont pas impressionnants.