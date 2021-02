Test du Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Le Xiaomi Redmi Note 9T est un smartphone décent pour son prix. Son utilisation est assez fluide, son design est agréable, il tient parfaitement dans votre paume, et vous bénéficiez d'une connectivité 5G qui n’a pas à rougir face aux modèles plus premium. Il n'est pas parfait - l'écran n'est pas aussi lumineux que souhaité, et les performances de l'appareil photo sont peu inspirantes - mais ces limitations sont liées à son tarif réduit. Il demeure une bonne alternative, même si le Xiaomi Mi 10T Lite offre de meilleures spécifications pour un coût similaire.

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G en résumé

Xiaomi est l'un des constructeurs mobiles les plus prolifiques sur les marchés d’entrée et de milieu de gamme, à tel point que son plus grand concurrent est souvent… lui-même. Ainsi, en termes de caractéristiques techniques et de fonctionnalités, le Redmi Note 9T concurrence davantage les autres smartphones de la marque - comme le Xiaomi Mi 10T Lite et le Poco X3 NFC - plutôt que les téléphones de Motorola, Nokia ou Oppo.

Lancé aux côtés du Redmi 9T, le modèle Note 9T succède au Note 8T de la fin 2019. Pourtant, les deux téléphones ont peu en commun, si ce n'est leur fourchette de prix et leur dénomination. Il est peut-être plus logique de considérer le Xiaomi Redmi Note 9T comme un contemporain du Poco X3 NFC et du Xiaomi Mi 10T Lite mentionnés ci-dessus, qui offrent des caractéristiques comparables pour le même montant. Les avantages du nouveau smartphone Redmi est ici sa connectivité 5G et une batterie légèrement plus volumineuse.

Le principal problème du Redmi Note 9T est l'existence même du Mi 10T Lite. Celui-ci disposant en effet d’une meilleure configuration photo, d’une puce et d’un chargement plus rapides, ainsi que d’une conception soignée.

Alors, pourquoi s’intéresser au Redmi Note 9T ? Nous avons été assez impressionnés par sa vitesse de traitement - la puce MediaTek du téléphone fonctionne bien, et lorsque vous jouez à des jeux ou que vous passez d'une application à l'autre, vous obtenez un temps de réponse comparable à celui d’un smartphone haut de gamme.

Nous devons également saluer son design, bien que ce soit bien sûr un point plus subjectif. L'arrière en plastique de l'appareil a une finition texturée qui n'est pas très différente du cuir au toucher, et il est facile à prendre en main. Le capteur d'empreintes digitales monté sur le côté est bien place et des plus réactifs.

(Image credit: Future)

Le Redmi Note 9T n'est pas parfait - il possède moins de capteurs photo que son prédécesseur, et ses deux objectifs auxiliaires semblent quelque peu redondants. Si vous avez besoin d'un photophone décent et abordable, il existe de meilleurs appareils. Nous avons également trouvé l'écran un peu terne en évaluant la luminosité automatique. Et même à pleine luminosité, il n'était pas vraiment éblouissant.

Le plus ennuyeux, c'est que le problème de bloatwares propre à Xiaomi se pose à nouveau, avec une multitude d'applications préinstallées que vous devrez supprimer rapidement pour gagner en stockage et en fluidité.

En synthèse, c'est un smartphone de milieu de gamme assez moyen, mais si vous recherchez un téléphone 5G abordable, c'est un bon choix, sinon le meilleur choix.

Xiaomi Redmi Note 8T et 9T (Image credit: Future)

Prix et disponibilité du Xiaomi Redmi Note 9T

Le Xiaomi Redmi Note 9T coûte 249,90 € avec 64 Go de stockage, et 269,90 € pour la version 128 Go - c'est une modeste augmentation de prix pour doubler l’espace disponible sur ce smartphone. Aussi, nous vous recommandons d'opter pour ce dernier modèle.

Le prix du smartphone de 64 Go correspond à celui du Xiaomi Mi 10T Lite, disposant de la même capacité de stockage, qui détenait jusqu’ici la couronne du « smartphone 5G le moins cher » dans les pays où il est vendu. Cependant, le Mi 10T Lite de 128 Go est proposé à 299 €, ce qui représente une forte augmentation de prix. Si vous avez besoin de plus de stockage, le Redmi Note 9T l’emporte donc.

Design du Xiaomi Redmi Note 9T

Xiaomi Redmi Note 9T (Image credit: Future)

Avec des dimensions de 161,2 x 77,3 x 9,1 mm et un poids de 199 g, le Xiaomi Redmi Note 9T n'est certainement pas le plus grand des smartphones abordables, et à moins de composer avec de très petites mains, il est assez confortable à utiliser.

Sur le bord droit du téléphone, se trouve un capteur d'empreintes digitales greffé sur le bouton d'alimentation - nous avons trouvé ce dispositif facile à atteindre et à activer, ce qui rend le Redmi Note 9T pratique à déverrouiller. Au-dessus de ce bouton se trouve les commandes de volume, et le smartphone s’avère également équipé d'un port USB-C, d'une prise jack de 3,5 mm et d'un blaster infrarouge.

Ce dernier outil permet à votre téléphone d'envoyer des signaux infrarouges, principalement utilisés par l'application Mi Remote pour vous permettre d'utiliser votre smartphone comme une télécommande ou un vidéoprojecteur.

La plupart des appareils de cette gamme de prix affichent un dos en plastique, qui, tout en étant durable et offrant généralement une bonne prise en main, peut donner une impression « bon marché ». Cependant, le dos en plastique du Redmi Note 9T a une texture bosselée qui lui donne un aspect étonnamment semblable à celui du cuir, plus facile à manipuler.

Xiaomi Redmi Note 9T (Image credit: Future)

Les objectifs de l'appareil photo sont logés dans une bosse presque circulaire, avec le haut et le bas plus carrés - le Poco X3 NFC et le Mi 10T Lite emploient tous deux cette conception. Cette bosse ne dépasse pas trop, bien qu'elle empêche le téléphone de se poser à plat, lorsqu'il est positionné face vers le haut sur des surfaces dures.

Le Redmi Note 9T est disponible en noir, comme illustré tout au long de cet article, ou en violet. Une esthétique attrayante qui est cependant contrariée par la présence d’icônes de certification trop voyantes.

Ecran du Xiaomi Redmi Note 9T

La taille de l'écran du Xiaomi Redmi Note 9T est de 6,53 pouces, soit un peu plus que l'écran de 6,3 pouces du Note 8T, mais il reste plus petit que la dalle de 6,67 pouces du Note 9 Pro. Comme ces appareils, et d'ailleurs la grande majorité des smartphones, il dispose d'une résolution Full HD+.

C'est un écran LCD, donc les couleurs ne se révèlent pas aussi éclatantes que nous le souhaiterions, et les couleurs sombres ressortent moins que sur un OLED. Nous avons trouvé le profil colorimétrique par défaut de la dalle assez chaud, ce que vous pouvez changer dans le menu des paramètres - bien que les personnes habituées aux tons froids des OLED puissent trouver les résultats encore trop chauds.

Xiaomi Redmi Note 9T (Image credit: Future)

Contrairement à la plupart des smartphones Redmi précédents, l'affichage est ici porté à 90 Hz, ce qui signifie que l'image à l'écran est rafraîchie 90 fois par seconde au lieu de 60 fois sur un smartphone standard. Les mouvements semblent ainsi plus fluides, même si les utilisateurs les plus exigeants préfèreront le Poco X3 NFC qui peut atteindre 120 Hz.

L'écran apparait convenable au quotidien, mais peut s’avérer terne sur certains usages. La luminosité maximale de 450 nits n'est pas vraiment éblouissante, et la luminosité automatique rend rarement l'écran aussi lumineux qu'il devrait l'être. Régulièrement, nous nous sommes retrouvés à désactiver la fonction et à ajuster manuellement la luminosité à la place.

Un autre petit problème constaté : parfois, l'écran ne détecte pas toutes les commandes proposées sur écran, de sorte que nous devons appuyer sur celles-ci plusieurs fois avant qu’elles ne soient prises en compte. Le phénomène demeure rarissime mais il convient de le souligner.

Appareil photo du Xiaomi Redmi Note 9T

Le Xiaomi Redmi Note 9T hérite de trois des objectifs photo arrière de son prédécesseur - un capteur principal de 48 Mpx f/1.8, un capteur macro de 2 Mpx f/2.4 et un capteur de profondeur de 2 Mpx f/2.4. Il manque ici un ultra grand angle, donc vous ne prendrez pas de photos époustouflantes avec le Note 9T. Toutefois, si la photographie n’est pas un critère prioritaire pour l’achat de votre prochain smartphone, vous ne verrez aucun inconvénient à cette configuration.

Les photos n'ont pas une gamme dynamique trop étendue, les couleurs semblent donc se ressembler un peu plus qu'elles ne le devraient, et cela se remarque davantage en gros plan qu'en plan large. Les images restent cependant assez claires.

(Image credit: Future)

L'autofocus peut se révéler un peu nerveux, et nous avions parfois du mal à déterminer ce que nous voulions photographier (avec des prises de vues rapides parfois floues au niveau du sujet, mais avec un arrière-plan net).

L’objectif macro devrait vous permettre d'obtenir des gros plans décents, alors que le capteur de profondeur améliorera l’effet de flou en arrière-plan. Il s’agit plus d’extras que de fonctionnalités complémentaires enrichissant la fiche technique du Note 9T.

Nous nous sommes plaints des problèmes surgissant lors de la prise de gros plans, mais les paysages plus larges n'ont pas autant souffert. Avec un éclairage suffisant, nos clichés scéniques avaient l'air appréciables, et même les photos prises au crépuscule ont brillé.

Xiaomi Redmi Note 9T (Image credit: Future)

L'enregistrement vidéo est disponible sur le Redmi Note 9T avec une résolution maximale de 4K/30fps. Il existe de même un mode vidéo macro, mais celui-ci n'est disponible qu'en 720p/30fps.

Néanmoins, lors de nos tests, le téléphone n'a pas bien géré l'enregistrement 4K. Après que nous ayons appuyé sur le bouton de capture, l'appareil s'est figé pendant quelques secondes, de sorte que le début de la vidéo résultante est resté statique, provoquant par la suite un certain décalage. Lorsque nous avons essayé de mettre fin à l'enregistrement, le téléphone a freezé de nouveau, pendant environ 10 secondes, bien que cela n'ait pas semblé avoir d'impact sur la fin de la vidéo.

Le Note 9T possède quelques modes vidéo que nous avons appréciés sur les précédents téléphones Xiaomi, notamment l’option Vlog (qui produit de courts extraits vidéo avant de les monter automatiquement ensemble), ainsi que les fonctions Timelapse, Slow motion, Portrait et Nuit.

L'un des points forts du Xiaomi Redmi Note 9T en matière de photographie est sa caméra frontale. Nous avons été satisfaits de la performance de cet appareil 13 Mpx f/2.3, avec des images apparaissant claires et détaillées. En mode Portrait, le flou artificiel de l'arrière-plan se montre assez précis, avec les traits du visage restant globalement nets.

Camera samples

Image 1 sur 8 (Image credit: Future) Image 2 sur 8 (Image credit: Future) Image 3 sur 8 (Image credit: Future) Image 4 sur 8 (Image credit: Future) Image 5 sur 8 (Image credit: Future) Image 6 sur 8 (Image credit: Future) Image 7 sur 8 (Image credit: Future) Image 8 sur 8 (Image credit: Future)

Performances du Xiaomi Redmi Note 9T

Le Xiaomi Redmi Note 9T est équipé d'un chipset MediaTek Dimensity 800U qui libère une puissance de traitement assez impressionnante.

Dans un benchmark complet, le Note 9T a obtenu un score de 1 799 points, ce qui est élevé pour un téléphone de ce prix. Il bat le Motorola Edge et le Google Pixel 5, qui coûtent tous deux beaucoup plus cher. Parallèlement, le Mi 10T Lite a obtenu un score de 1 931 points.

Ces chiffres se traduisent par des performances impressionnantes dans le monde réel. Le Redmi Note 9T exécute impeccablement chaque jeu mobile - PUBG a dévoilé des graphismes de haut niveau avec seulement quelques micro-latences, et d'autres titres plus ambitieux se sont lancés rapidement. Le smartphone Xiaomi propose aussi une navigation web fluide, et ouvre (ou ferme) les applications avec peu de retard.

Le MediaTek Dimensity 800U dispose d’un modem 5G, prenant de ce fait en charge la connectivité next-gen (il s’agit du premier smartphone Redmi qui en est capable), bien qu'il ne soit certainement pas le premier téléphone 5G abordable de Xiaomi. Le débit 5G varie en fonction de votre emplacement et de votre opérateur, mais le Note 9T ne nous a jamais lâchés en cours de navigation.

(Image credit: Future)

Il y a des haut-parleurs stéréo sur le Redmi Note 9T, mais nous vous recommandons d'utiliser la prise jack 3,5 mm pour écouter votre musique - lesdits haut-parleurs émettant un son plutôt déformé et manquant de basses.

Interface du Xiaomi Redmi Note 9T

Le Xiaomi Redmi Note 9T utilise Android 10, avec une surcouche MIUI maison en complément. C'est une interface utilisateur utile, avec de nombreuses options de personnalisation et un design agréable, mais elle a un gros problème : le bloatware. Xiaomi n'est pas la seule entreprise à développer ce processus contestable, mais c'est sans doute la plus forcenée.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous trouverez de nombreuses applications préinstallées, que vous finirez probablement par supprimer pour la plupart. Il s'agit notamment d'Amazon Shopping, TikTok, eBay, LinkedIn, AliExpress, Agoda, WPS Office et six jeux, ainsi que de nombreuses applications propres à Xiaomi. Les smartphones Xiaomi souffrent de ce problème depuis un certain temps, et bien qu'il semble avoir réduit la quantité de bloatwares installés depuis 2020, le constructeur reprend aujourd’hui ses vieilles habitudes.

Les bloatwares du Redmi Note 9T (Image credit: Future)

Passé ce défaut, MIUI met en avant l'une des caractéristiques les plus remarquables sur un smartphone d’entrée de gamme : l’interface analyse les applications avant que vous ne les installiez, afin que vous puissiez vérifier qu'elles sont exemptes de virus ou de logiciels malveillants - la notification occupe cependant tout l'écran et minimise tout ce que vous faites.

Android 10, sur lequel est basé MIUI 12, comprend des fonctions comme un mode sombre pour tout le système et des outils numériques de bien-être - c'est aussi l'un des premiers smartphones Xiaomi à avoir un enregistreur d'écran que vous pouvez activer à partir du menu « Réglages rapides ».

Autonomie du Xiaomi Redmi Note 9T

Avec une batterie de 5 000 mAh, nous avons constaté que la Xiaomi Redmi Note 9T endurait facilement toute une journée d'utilisation, que nous envoyions occasionnellement des messages ou que nous nous engagions dans des parties vidéoludiques plus intensives.

Nous pensons que la durée de vie de la batterie ne s'étendra que sur une seconde journée si vos usages restent économes, du moins d'après nos tests. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vraiment parler d'une « autonomie de deux jours », mais vous devriez généralement être en mesure de tenir 48 heures sans recharge.

Le Redmi Note 9T se charge à 18W, ce qui n'est pas vraiment rapide, surtout si l'on tient compte de la taille de la batterie - et il a fallu plus d'une heure pour recharger complètement le combiné de 0 à 100%.

Faut-il acheter le Xiaomi Redmi Note 9T ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous recherchez un smartphone 5G à bas prix

Si vous désirez passer à la connectivité 5G sans vous ruiner, pour jouer en streaming ou télécharger des films, c'est une excellente option.

Vous ne supportez pas la lenteur

Beaucoup de smartphones abordables peuvent sembler assez lents à utiliser, mais le Redmi Note 9T n'en fait pas partie. C'est l'un des appareils mobiles les plus rapides dans sa gamme de prix.

Il vous faut un smartphone parfait pour toutes les paumes

Le Redmi Note 9T est extrêmement facile à manipuler, jusqu’à son capteur d'empreintes digitales placé sur le côté. Si vous préférez déverrouiller votre téléphone en posant votre pouce sur le bord du combiné, vous voici fixé.

Ne l'achetez pas si...

Vous protégez votre téléphone avec une coque

Le Xiaomi Redmi Note 9T est agréable à tenir, mais si vous utilisez des coques de protection, vous ne pourrez pas en profiter.

Vous avez besoin d'une configuration photo poussée

Xiaomi n'a pas encore vraiment réussi à résoudre l’équation du « photophone à bas prix », et il existe de meilleurs choix si vous voulez obtenir un champ photographique large sans effrayer votre banquier.