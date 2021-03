Test du Realme 8 Pro

Le Realme 8 Pro est un superbe téléphone qui paraît bien plus premium que son prix. Sa prise en main est magistrale, il capture des photos impressionnantes de détails et il se recharge très rapidement. C’est beaucoup plus que demandé en 2021, pour un smartphone de sa catégorie.

Le Realme 8 Pro en résumé

Si la marque Realme continue de se chercher en Occident, elle pourrait bien trouver une place de premier ordre cette année avec le lancement du Realme 8 Pro. Voici un fantastique smartphone abordable, qui peut creuser un certain écart avec les modèles plus réputés de Motorola, Nokia et Redmi. .

Lancé aux côtés du Realme 8 au début de 2021, et faisant suite à la série Realme 7 de l’an dernier, le 8 Pro est susceptible de devenir le meilleur smartphone économique de la marque chinoise. Il serait d’ailleurs plus juste de classer le Realme 8 Pro dans une catégorie spéciale “smartphones haut de gamme à petit prix”, dont feraient également partie le Moto G9 Plus et le Redmi Note 10 Pro.

Le Realme 8 Pro ne donne jamais l’impression d’appartenir au marché d’entrée de gamme (son tarif s’inscrit toutefois un chouïa au-dessus). D’ailleurs, s’il avait été lancé à un prix plus élevé, nous n'aurions pas sourcillé. Ce serait même pleinement justifié par sa caméra principale à très haute résolution, sa charge incroyablement rapide, et son design très élégant.

Ce dernier nous a relativement surpris. Là où la plupart des téléphones à bas prix s’imposent par leur épaisseur et leur incapacité à tenir correctement dans une main - sans parler du revêtement en plastique complètement cheap -, le Realme 8 Pro se veut fin, facile à manipuler, et sa texture demeure appréciable au toucher.

Il s'agit également de l'un des meilleurs photophones abordables du moment, grâce à un capteur principal d'une résolution impressionnante de 108 Mpx. Il permet de prendre des photos en très haute définition et offre une grande liberté d'édition et de recadrage.

La charge rapide de 50 W permet de recharger la batterie en un rien de temps, bien plus vite que la plupart des autres téléphones économiques. Votre smartphone peut ainsi tenir sur une journée complète d’utilisation régulière, entre deux charges.

(Image credit: Future)

Ces points positifs soulignent la progression bluffante de Realme face à la concurrence. Des améliorations majeures sont également apportées versus Redmi et Motorola, en termes de puissance de traitement et de qualité de l’écran.

Quels griefs pouvons-nous viser contre le Realme 8 Pro. Ils sont globalement mineurs : vous ne profiterez pas de la recharge sans fil ou de la connectivité 5G, et le taux de rafraîchissement stagne à 60 Hz, quand les champions haut de gamme de 2021 proposent 120 Hz. Rien d’éliminatoire, vous en conviendrez.

Le Realme 8 Pro est donc le smartphone abordable auquel nous comparerons tous les autres smartphones premium de 2021. Plus que cela, c'est une excellente raison de scruter les prochaines innovations mobiles de Realme, à l’avenir.

Prix et disponibilité du Realme 8 Pro

(Image credit: Future)

Le Realme 8 Pro a été lancé presque partout dans le monde (à l’exception des États-Unis et de l’Australie). En France, le smartphone est en précommande depuis le 24 mars, et sera livré à partir du 6 avril.

Son prix de lancement est de 299 €, soit à peine 20 € de plus que le Redmi Note 10 Pro de Xiaomi dont les performances se révèlent quelque peu inférieures à celles du Realme. Ce dernier se place également sur la fourchette tarifaire des Moto G9 Plus et Xiaomi Poco X3 NFC (la version à 128 Go).

Design du Realme 8 Pro

Si on ne peut pas le définir comme un appareil compact, le Realme 8 Pro se dévoile comme discret par rapport à ses concurrents. C’est un smartphone agréable à prendre en main pour les utilisateurs à petites paumes : il se montre fin et léger, avec une structure plus petite que les smartphones d’entrée de gamme usuels.

(Image credit: Future)

Son corps est revêtu de plastique, mais avec une couche texturée qui améliore nettement la sensation de toucher. Au dos, la devise de Realme - “Dare to Leap” ou “Osez le (grand) saut” - s’impose en grosses capitales qui peuvent sembler criardes pour certains.

Le smartphone intègre un port USB-C et une prise jack de 3,5 mm à la base, la bascule de volume et le bouton d'alimentation sont quant à eux situés sur le flanc droit. Grâce à sa taille et à l'emplacement judicieux des boutons, le Realme 8 Pro ne risque pas de vous échapper des mains.

Écran du Realme 8 Pro

L'écran du Realme 8 Pro mesure 6,4 pouces de large, c’est à peine moins que de nombreux autres modèles au même prix. Il est interrompu par un trou dissimulant la caméra frontale en haut à gauche.

L'écran affiche une résolution de 1080 x 2400 pixels, ce qui est assez standard pour... eh bien, pour tout smartphone. Il s’agit de la résolution par défaut aujourd’hui requise pour exécuter la plupart des jeux, des applications ou des services de streaming sur votre smartphone. Vous obtiendrez un format plus époustouflant sur les meilleurs smartphones haut de gamme de 2021, encore faut-il y mettre le prix.

Son taux de rafraîchissement est de 60 Hz, ce qui s’avère généralement la norme pour les appareils de ce prix, bien que certains le poussent actuellement à 120 Hz.

(Image credit: Future)

Nous avons trouvé cet écran AMOLED assez bon dans son utilisation générale, avec de belles couleurs vibrantes. De temps à autres, la luminosité automatique s’est révélée légèrement plus faible, ce qui nous obligeait à la modifier manuellement à partir des paramètres ou dans la barre de réglages rapides.

Étonnamment, pour un téléphone de ce prix, vous profitez d’un capteur d'empreintes digitales sous écran assez réactif. Il n'a pratiquement jamais manqué de capter notre pouce lors des premières tentatives de déverrouillage.

Appareil photo du Realme 8 Pro

Le Realme 8 Pro embarque un capteur photo principal de 108 Mpx. Ce n'est pas le premier photophone abordable du genre, le Redmi Note 10 Pro l'ayant devancé sur le terrain de la haute résolution. A côté, vous retrouvez un ultra grand angle de 8 Mpx, une caméra à détection de profondeur et une autre macro, toutes deux de 2 Mpx. N’oublions pas la caméra frontale de 20 Mpx.

“Haute résolution" n'est pas toujours synonyme de "beau" sur un smartphone, mais nous avons été impressionnés par les capacités photographiques du Realme 8 Pro. Dans les environnements bien éclairés, les clichés paraissent remarquables - avec des détails riches et un contraste correct. Même constat pour les selfies et les sujets en gros plan.

(Image credit: Future)

Grâce à cette haute résolution, nous avons pu facilement télécharger les photos du Realme 8 Pro sur un ordinateur, les éditer et les recadrer, sans nous retrouver avec des créations d’apparence brouillonne ou pixellisée.



Cependant, tout le monde ne souhaitera pas s’encombrer avec des photos de 108 Mpx - elles prennent beaucoup d'espace sur votre capacité de stockage.

L'ultra grand angle est également très performant, bien que les couleurs délivrées ici soient sensiblement différentes de celles de l'appareil photo standard. En fait, nous avons préféré le profil de couleur plus riche et plus sombre de cet objectif. Mais ce n'est qu'un avis subjectif.



Nous avons l'impression d'être un disque rayé sur ce point, reste que les caméras auxiliaires de 2 Mpx font toujours aussi gadgets. En outre, les prises de vue macro s’avèrent bruyantes et pratiquement inutilisables.

(Image credit: Future)

Via son capteur principal haute résolution, le Realme 8 Pro est doté d'un zoom numérique jusqu'à 20x. Nous ne recommandons pas d’activer cet échelon maximal, les photos devenant dans ce cas affreusement bruyantes. Le zoom 5x vous satisfera largement.

Nous félicitons également les efforts entrepris sur la caméra frontale : les selfies sont magnifiques, emplis de lumière et de couleurs. Le mode portrait est étonnamment précis lorsqu'il s'agit d'ajouter un flou d'arrière-plan et de modifier les paramètres d'une photo.

L'enregistrement vidéo peut grimper jusqu'à une résolution 4K à 30 images par seconde ou produire des films en Full HD à 60 images par seconde. Il existe un mode inédit appelé AI Mixed Portrait, qui vous permet de capturer un paysage, puis vous-même, et de superposer les images en mouvement. Ce n'est pas exactement un filtre de qualité professionnelle, mais c’est l’un des plus amusant à adopter.

Quelques photos prises avec le Realme 8 Pro

Image 1 sur 7 Photo prise avec la caméra principale (Image credit: Future) Image 2 sur 7 Même capteur, sujet différent (Image credit: Future) Image 3 sur 7 Une photo standard en forêt (Image credit: Future) Image 4 sur 7 Cliché pris avec l'ultra grand angle - si vous regardez le tronc droit, vous pouvez voir une certaine distorsion (Image credit: Future) Image 5 sur 7 Un selfie capturé avec l'objectif principal (Image credit: Future) Image 6 sur 7 Le même selfie pris avec le mode Portrait activé - elle apparaît plus nette que la photo précédente (Image credit: Future) Image 7 sur 7 Un panorama pris avec le capteur principal (Image credit: Future)

Performances du Realme 8 Pro

Le Realme 8 Pro possède la puce Snapdragon 720G de milieu de gamme associé à 8 Go de RAM. Aussi, ce n’est pas tout à fait une centrale d’envergure, mais nous ne l'avons jamais trouvé lent.

Sous Geekbench 5, le Realme 8 Pro présente un score multicoeur de 1679 points, ce qui correspond à un résultat de milieu de gamme équitable. Il se place juste en dessous des 1690 points du Moto G9 Plus, et au-dessus des 1600 points du Google Pixel 5.

Nous n'avons pas rencontré le moindre problème en lançant nos jeux mobiles. S’il ne choisit pas toujours les paramètres graphiques les plus élevés, il reste constamment vif en cours de partie, sans latence signalée.

Il en va de même pour la navigation, qu'il s'agisse d'ouvrir et de fermer des applications ou de faire défiler les flux d’activité sur les réseaux sociaux. Si nous n'avons jamais été estomaqués par la vitesse d’exécution du smartphone, nous n'avons jamais été déçus non plus. À moins que votre smartphone précédent appartienne à la catégorie des flagships super-premium de 2020 (voire 2019), vous le trouverez génial en toute occasion.

Interface du Realme 8 Pro

(Image credit: Future)

Le Realme 8 Pro est livré avec Android 11, exécutant la surcouche Realme UI - qui semble étonnamment similaire à l’interface ColorOS d'Oppo, une "coïncidence" qui s'explique peut-être par le fait que Realme et Oppo sont des sociétés sœurs.

La principale différence avec le menu Android "standard" repose dans la palette de couleurs proposée. Les icônes d'applications et les fonds d'écran se révèlent très lumineux sous Realme UI et nous aimons cela. Si, vous concernant, ils vous font mal aux yeux, vous pouvez toujours les modifier par le biais d’une grande suite d'options de personnalisation.

Lorsque nous avons démarré le téléphone pour la première fois, nous avons trouvé l'écran d'accueil un peu encombré, avec des applications telles que “Phone Manager” “Jeux” et "Fichiers" qui prennent trop de place. Entendons-nous bien : vous n’avez pas affaire ici à des programmes tierces préinstallés - et il ne vous faudra pas longtemps pour vous en débarrasser.

Autonomie du Realme 8 Pro

(Image credit: Future)

Le Realme 8 Pro inclut une batterie de 4 500 mAh, capable de porter votre smartphone sur une journée entière, en ouvrant régulièrement l’appareil photo et en lançant plusieurs jeux mobiles. Tenter le diable sur 48 heures d’usage est plus qu’audacieux, à moins de limiter votre navigation au strict minimum.

La charge est un champion de la recharge rapide, avec 50 W mis à disposition (le Realme 7 Pro atteignait 65 W). Et il nous a fallu moins d'une heure pour passer de 0 à 100% de batterie. Il n'y a pas de charge sans fil ici, ce qui est convenu sur un modèle économique.

Faut-il acheter le Realme 8 Pro ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous disposez d’un budget de 300 € maximum pour changer de smartphone

Comme nous l'avons précisé, le Realme 8 Pro ne ressemble pas à un smartphone d’entrée de gamme - de par ses performances gonflées -, mais il vous donnera l’impression agréable d’avoir gagné au loto.

Vous détestez recharger vos appareils mobiles

Avec une alimentation de 50 W, la batterie du Realme 8 Pro se charge en un rien de temps - plus besoin de le brancher de nuit.

Vous recherchez un téléphone "compact" à petit prix

Le terme "compact" peut être exagéré, mais le Realme 8 Pro est un modèle assez discret par rapport à ses concurrents, donc si vous ne voulez pas vous fatiguer la main en tapotant constamment sur votre écran, c'est une excellente option.

Ne l'achetez pas si...

Vous souhaitez passer à la 5G

Il y a quelques téléphones dans, ou même en dessous, de la fourchette tarifaire du Realme 8 Pro et qui offrent en bonus la connectivité 5G. A moins que la 4G ne vous suffise encore, vous devriez jeter un œil sur notre classement des meilleurs smartphones 5G.

Vous n’aimez pas retravailler vos photos

Il y a des avantages et des inconvénients à capturer des clichés avec une résolution de 108 Mpx - si vous ne prévoyez pas d'éditer et de recadrer vos photos, vous pourriez ne pas apprécier les avantages.