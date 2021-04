Test du Nubia Red Magic 6

Si vous ne considérez pas votre smartphone autrement que comme une console de poche, alors le Nubia Red Magic 6 a de grandes chances de vous plaire - il délivre des performances de pointe, un taux de rafraîchissement d'écran élevé et met à disposition des gâchettes haptiques faciles à utiliser. Reste tout de même à composer avec un ventilateur bruyant, des soucis logiciels et une interface utilisateur qui divise. Ce qu’on peut lui pardonner, compte tenu de son prix compétitif.

Le Nubia Red Magic 6 en résumé

Nubia est l'un des trois plus grands constructeurs de smartphones gaming. Sa série Red Magic rentre en concurrence directe avec les gammes Black Shark de Xiaomi et ROG Phone d'Asus. Le Red Magic 6 est le dernier né de la société, il correspond à la troisième génération mobile de celle-ci (oui, le chiffre “6” est trompeur).

Lancé aux côtés d'un modèle Pro qui présente quelques différences mineures (comme un système de refroidissement interne), le Red Magic 6 possède tous les éléments nécessaires pour trôner comme le meilleur smartphone gaming de 2021. Quelques défauts gênants l’en empêchent toutefois.

Dans ses points forts, notons la présence d'un puissant processeur et de beaucoup de RAM, d'un mode Game Space pour améliorer la vitesse de défilement, ainsi que des hauts-parleurs globalement satisfaisants. Les lauriers reviennent à ses gâchettes haptiques, bluffantes, qui vous donneront un avantage certain en cours de partie. Tout comme son écran qui atteint un taux de rafraîchissement de 165 Hz - là où la concurrence stagne à 144 Hz.

Cependant, il subit aussi quelques bugs logiciels maladroits qui vous agaceront à maintes reprises. Par exemple, la bande originale d’un jeu continuera de défiler alors que vous avez fermé ce dernier quelques instants auparavant. Le ventilateur interne est également très bruyant, ce qui peut devenir contre-productif lorsque vous essayez de repérer un ennemi au bruit de ses pas.

Pour sa défense, le Nubia Red Magic 6 est assez abordable pour un smartphone gaming, suffisamment pour que nous puissions ignorer lesdits inconvénients. Son prix est largement inférieur à ceux de l'Asus ROG Phone 5 et du Lenovo Legion Phone Duel, en tête de notre classement actuel. Il possède pourtant certains des meilleurs composants adoptés par les derniers appareils mobiles d'Asus et de Lenovo.

Prix et disponibilité du Nubia Red Magic 6

Le Nubia Red Magic 6 est proposé dans une seule configuration, avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une édition qui est vendue aujourd’hui au prix de 599 €. il existe également un modèle Pro commercialisé à 699 €, avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

C'est un prix remarquable pour un smartphone gaming récent, si l'on considère que le Lenovo Legion Phone Duel commence à 899 €, tandis que la version de base de l’Asus ROG Phone 5 coûte 799 €.

Vous pouvez acheter le dernier smartphone gaming Red Magic sur la boutique en ligne du constructeur. Celui-ci livre également en France.

Design du Nubia Red Magic 6

Comme tous les smartphones gaming, le Nubia Red Magic 6 se révèle quelque peu encombrant : il mesure 169,9 x 77,2 x 9,7 mm et pèse 220 g. Il vous sera donc difficile de l'utiliser avec une seule main.

Au dos, le Red Magic 6 présente un motif assez similaire à celui de son prédécesseur, avec le logo Red Magic, des motifs d’un rouge flamboyant et une bosse assez petite pour supporter l'appareil photo. Le revêtement est en verre, avec un cadre métallique. Il y a deux bandes LED à l'arrière, plus compactes que celles disposées sur la majeure partie des smartphones gaming disponibles actuellement.

Les ports du Red Magic 6 sont dispersés sur tous les bords - vous profitez d’un port USB-C depuis la base, d’une prise jack 3,5 mm en haut, d’une bascule de volume et d’un curseur permettant de sélectionner les modes de jeu sur le flanc gauche, sans oublier le bouton d'alimentation et les deux gâchettes haptiques sur le flanc droit.

Ces gâchettes comptent parmi les meilleures du genre que nous ayons testées sur un smartphone gaming. Avec un toucher naturel, elles délivrent quelques vibrations en cours de partie, selon les commandes développées par l’éditeur du jeu lancé.

Le Nubia Red Magic 6 ne dispose pas d'un indice de protection IP, il est donc préférable de ne pas l'emmener à la plage avec vous. Il reste néanmoins assez solide et devrait résister aux coups accidentels et petites chutes.

Ecran du Nubia Red Magic 6

Le Nubia Red Magic 6 est doté d'un grand écran de 6,8 pouces, ce qui permet de disposer de beaucoup de surface d'écran pour mieux vous positionner et repérer vos ennemis pendant une partie. La caméra frontale est logée dans le cadre supérieur, de sorte que l'écran n'est nullement interrompu par un placement intrusif de l'objectif.

Il s'agit d'une dalle AMOLED d'une résolution de 2400 x 1080 pixels et d'environ 387 pixels par pouce. Les images sont très nettes et lumineuses, et le contraste brille de même par son excellence - vous distinguez aisément les différents détails d'un jeu en un rapide coup d'œil.

Cet écran s’impose surtout par son taux de rafraîchissement record de 165 Hz. Au moment de la sortie du Red Magic 6, il s’agissait du seul téléphone à atteindre ce niveau. Cela signifie que l'écran rafraîchit l'image 165 fois par seconde, contre 60 Hz pour votre smartphone "standard", 120 Hz pour un modèle haut de gamme et 144 Hz pour la plupart des smartphones gaming de 2021.

Par conséquent, les mouvements sont très fluides lorsque vous faites défiler les menus et lorsque vous exécutez des jeux qui prennent en charge des taux de rafraîchissement plus élevés. Celui-ci épuise tout de même rapidement la batterie, mais vous pouvez le rétrograder si vous le souhaitez, à différents taux inférieurs.

Nous avons cependant constaté que la possibilité d'activer le mode 165 Hz est bien cachée. Si vous vous rendez dans la partie “Affichage” des “Paramètres”, vous pouvez passer à 144 Hz. Mais pour activer l’option 165 Hz, il faudra passer par les paramètres rapides, faire défiler le menu jusqu'à l'icône framerate, appuyer sur la flèche déroulante, puis sélectionner 165 Hz. Cela peut paraître perturbant lorsque vous manipulez le Red Magic 6 pour la première fois.

Une autre spécification importante ici est la fréquence de saisie tactile de 500 Hz, ce qui signifie que l'écran scanne votre doigt 500 fois par seconde (ou 360 fois par seconde si vous utilisez plusieurs doigts à la fois). C'est bien plus que la "norme" de 120 Hz, dès lors vos réactions se retrouvent traduites bien plus rapidement à l'écran.

Le smartphone dispose d'un capteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran, que nous avons trouvé assez réactif, même s'il nous a fallu un peu de temps pour le repérer intuitivement sur un si grand téléphone.

Appareil photo du Nubia Red Magic 6

Bien que le Nubia Red Magic 6 ne soit pas exactement un photophone, vous bénéficierez de trois objectifs à l'arrière : un capteur principal de 64 Mpx f/1.8, un ultra grand angle de 8 Mpx f/2.0 et un capteur macro de 2 Mpx f/2.4.

L'objectif général offre des performances loin d’égaler les meilleurs photophones actuels mais satisfaisantes. La plage dynamique est correcte, bien que les clichés obtenus présentent quelques problèmes de surexposition. La mise au point demeure rapide et précise, et nous enregistrons des photos de 16 Mpx par défaut - qui peuvent passer à 64 Mpx en haute résolution.

Le mode haute résolution, justement, vous permet de zoomer numériquement jusqu'à 10x. Si les photos prises via ce zoom ne sont pas incroyables, elles restent parfaitement publiables et partageables.

Les problèmes surviennent lorsque vous essayez d'utiliser les autres appareils photo. Les modes Pro (ultra grand angle) et Macro se veulent complexes à lancer. Il vous faudra naviguer à travers une large grille d’options et trouver celles qui vous sont nécessaires. Nous aurions aimé une interface plus intuitive au sein de ce segment.

Pour autant, les photos prises avec les ultra grand angle et capteur macro se révèlent agréables à regarder. Les photos grand format conservent la même composition de couleurs que les photos standard, mais peuvent être déformées sur les bords. Les photos macro ont une résolution un peu faible, qui nous font préférer l’usage du capteur principal.

La caméra frontale propose une résolution de 8 Mpx et une ouverture f/2.0, et c'est une définition relativement faible pour un tel appareil. Les photos acquises demeurent assez lumineuses, mais peuvent aussi souffrir de granularité lorsqu’on les recadre.

Le Nubia Red Magic 6 peut enregistrer des vidéos en 8K ou en 4K/60fps - une spécification étonnamment élevée qui est probablement due au chipset haut de gamme du smartphone. Les paramètres comme le HDR ou la stabilisation ne sont pas disponibles en mode 8K.

Quelques photos prises avec le Nubia Red Magic 6

Performances du Nubia Red Magic 6

Le Nubia Red Magic 6 a fondamentalement les meilleurs composants gaming disponibles, soit la puce Snapdragon 888 et 12 Go de RAM, ainsi que la 5G.

Dans notre benchmark Geekbench 5, son score multi-core atteint 3 606 points, ce qui est assez élevé. Il se place derrière le OnePlus 9 (3 654 points) et l'Asus ROG Phone 5 (3 732 points). Bizarrement, cependant, lorsque nous avons soumis le téléphone aux mêmes tests avec le mode Game Space activé, le score chute à 3 196 points. Un score qui ne se reflète pas dans notre expérience de jeu, toujours impressionnante.

Un petit inconvénient : lorsque nous utilisons Game Space, le ventilateur interne du smartphone se met en marche, ce qui entraîne un bruit de fond passablement énervant. Vous pouvez désactiver ce dernier, au risque de voir l’appareil se chauffer exceptionnellement vite. Vous disposez alors de deux solutions : acheter un ventilateur externe à accrocher à l'arrière du smartphone, ou brancher des écouteurs pour ignorer le son nuisible.

La fluidité des jeux mobiles s’avère fantastique, merci au taux de rafraîchissement et à la fréquence de saisie tactile du Red Magic 6, de même qu’aux gâchettes haptiques ultra-réactives.

Le smartphone est enfin équipé de deux haut-parleurs frontaux, et nous les avons trouvés adaptés à n’importe quel jeu, fournissant une qualité équivalente au son surround et vous permettant de vous immerger totalement au cœur de vos parties.

Interface du Nubia Red Magic 6

Le Red Magic 6 tourne sous Android 11, avec la surcouche Redmagic 4 en complément. Sur cette interface, les icônes de l'écran d'accueil sont grandes et anguleuses, ce qui rend le tiroir d'applications particulièrement intimidant. Nous n’apprécions pas vraiment l’ergonomie de l'interface utilisateur, mais c'est totalement subjectif. Un point positif reste le menu rapide qui offre beaucoup plus d'options que sur la plupart des autres smartphones gaming. Vous retrouvez l’activation du rétro-éclairage, celle du ventilateur, le taux de rafraîchissement de l'écran - en plus des options habituelles comme le Wi-Fi, le Bluetooth et les données mobiles.

Si vous actionnez Game Space, vous accédez au mode de jeu dédié du téléphone qui vous invite à booster la puissance de traitement, couper les notifications et attribuer les commandes relatives aux gâchettes. Un mode indispensable pour les hardcore gamers.

Nous avons trouvé un grand nombre de bugs logiciels ennuyeux, gâchant le reste de notre évaluation. Certains d'entre eux affectent activement notre environnement ; une fois fermés, les jeux continuent d’être présents auditivement, sans possibilité de couper le son. Il y a aussi des coquilles orthographiques visibles sur quelques fonctions (comme “Chargement” qui devient “Charement”). Rien qui ne devrait résister à quelques mises à jour.

Autonomie du Nubia Red Magic 6

Nous avons été entièrement satisfaits par le niveau d'autonomie de la batterie du Nubia Red Magic 6, endurant plus d’une journée même en jouant activement. Nous devons remercier pour cela la batterie de 5 050 mAh - assez généreuse pour un smartphone dédié au jeu.

Le chargement s’effectue à 66W - Nubia précise qu'à cette vitesse, la batterie passera de 0 à 100% en 38 minutes, donnée amplement vérifiable après nos tests.

Il n'y a pas de recharge sans fil ou sans fil inversé ici, mais ces deux fonctions ne sont pas courantes sur les smartphones gaming, car vous ne pouvez pas utiliser l'alimentation sans fil en cours de partie.

Faut-il acheter le Nubia Red Magic 6 ?

Achetez-le si...

Vous êtes un adepte des compétitions multijoueurs

Les gâchettes haptiques du Red Magic 6 procurent un avantage certain dans les jeux en ligne incluant un mode multijoueur ou de type battle royale. Si vous ne renoncez jamais à la victoire, ce smartphone pourrait devenir votre meilleure arme.

Vous ne souhaitez pas vous ruiner

Le Nubia Red Magic 6 est assez abordable pour un smartphone gaming, ce alors qu’il intègre énormément de composants haut de gamme.

Il vous faut un framerate élevé, sinon rien

Si vous avez besoin du taux de rafraîchissement le plus élevé possible, le Nubia Red Magic 6 n'a rien à envier à ses concurrents avec un mode 165 Hz incroyable.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez une ouïe sensible

Comme mentionné ci-dessus, le Nubia Red Magic 6 compose avec un ventilateur bruyant - vous aurez besoin d'un casque ou d'un refroidisseur externe pour passer outre, ce qui nécessite un léger investissement supplémentaire.

Vous êtes un grand photographe

Certains smartphones gaming disposent de meilleures configurations photo que le Red Magic 6. Aussi, si vous aimez prendre des photos en plus de jouer, tournez-vous plutôt vers les offres d'Asus ou de Black Shark.