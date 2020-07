Comment installer Google Stadia sur votre smartphone ?

Vous pouvez actuellement télécharger Google Stadia sur n'importe quel smartphone Android récent. Alors que les gammes Samsung Galaxy, OnePlus, Google Pixel, Asus ROG et Razer supportent quant à elles officiellement le service de Google, certains smartphones ne le supportent pour l’instant que de manière « expérimentale », vous pouvez donc utiliser n'importe quel autre appareil utilisant le même système d’exploitation pour y accéder.

Cela signifie qu'à moins que vous ne possédiez un iPhone ou bien un très vieux téléphone Android, vous pourrez réussir à jouer à Google Stadia, et grâce à l'essai gratuit, cela ne vous coûtera pas un centime pendant une certaine période.

Si vous êtes un joueur qui veut s’essayer à Google Stadia sur son téléphone, vous avez de la chance, car contrairement aux téléviseurs où vous avez besoin de la manette Stadia pour jouer, vous pourrez utiliser l'application sur smartphone directement avec votre manette PS4 ou Xbox One. Certaines manettes de jeu mobile fonctionnent également, comme par exemple la « Razer Kishi » de Razer.

Le processus pour connecter votre manette de jeu à votre smartphone peut être un peu compliqué, et il vous faudra vous adapter à la plateforme, c’est pourquoi nous avons élaboré ce guide afin de vous aider à franchir toutes les étapes sans encombre.

À l’aide d’un smartphone compatible, rendez-vous sur le Play Store pour télécharger l'application Google Stadia. Cela ne devrait pas être trop difficile, vous savez probablement déjà comment obtenir des applications sur votre téléphone. Si vous n'avez pas de compte Google, il sera sûrement plus pratique pour vous d’en créer un sur le site stadia.google.com et de revenir vous connecter sur l'application par la suite.

Une fois dans l'application, vous devriez pouvoir accéder à l’interface Stadia ainsi qu’à tous les jeux que vous allez avoir acheté. Que vous utilisiez ou pas votre téléphone pour jouer à Stadia, vous aurez besoin de télécharger l'application pour pouvoir jouer à des jeux et parcourir la bibliothèque, celle-ci devrait donc devenir pour vous assez familière au fil du temps.

Au départ, pour pouvoir jouer sur mobile, vous deviez passer par l’achat du pack Google Stadia Premiere Edition (sauf si vous aviez un code promotionnel), celui-ci comprenait la manette ainsi que trois mois d’abonnement à Stadia Pro. Mais désormais, vous n'aurez plus besoin de Stadia Pro pour jouer à Stadia.

Vous ne pourrez pas jouer à Google Stadia sur smartphone en utilisant vos doigts, vous devrez obligatoirement vous procurer une manette pour utiliser ce service. Si vous possédez déjà une console, rien de plus simple, dans le cas contraire, vous devrez peut-être vous procurer la manette Stadia sur le site dédié.

Peu de gens savent que vous pouvez connecter une manette de jeu à votre smartphone, mais c'est en fait assez facile, et cela peut s’avérer très utile si vous êtes un joueur mobile. Vous pouvez par exemple connecter une manette DualShock 4 (PS4), ou une manette Xbox One ou Xbox 360 (aucun point ici si vous trouvez la console), ou encore leur propre manette Google Stadia. La manette Switch Pro, ainsi que les claviers et les souris ne fonctionneront pas dans cette configuration, bien que vous puissiez les utiliser pour Stadia sur ordinateur.

Une autre possibilité pour connecter votre manette à votre smartphone est la connexion par USB, et il convient de noter qu’il s’agit parfois de la seule option possible sur certaines manettes, vous pouvez voir lesquelles ici.

Comme votre smartphone aura surement un port USB-C ou microUSB, vous aurez besoin d'un adaptateur pour pouvoir y brancher votre manette, manette qui aura probablement une prise USB 3.0 qui sert également à la charger depuis la console. Vous devrez probablement aller faire un petit tour en magasin pour trouver cet adaptateur, mais celui-ci vous assurera néanmoins une connexion stable.

Tous les smartphones compatibles Vous trouverez tous les smartphones et contrôleurs compatibles avec Stadia sur le site web de Google en cliquant ici.

L'autre option dont vous disposez pour connecter votre smartphone à votre manette est le Bluetooth, cela fonctionne pour la manette PS4 ainsi que pour les manettes standard Xbox One et Xbox Adaptive. Assurez-vous tout d’abord que votre manette est déconnectée de votre console avant d'essayer de la connecter à votre smartphone.

Mettre votre manette en mode d’appairage en maintenant les boutons Options et PS sur la manette de la PS4 (le second est le petit bouton au centre de la manette, pas le trackpad) ou en maintenant le bouton de synchronisation sur la manette Xbox pendant quelques secondes.

Sur votre smartphone, trouvez le menu Bluetooth en faisant apparaître vos réglages rapides d’un glissement du haut vers le bas et en appuyant sur l’icône Bluetooth. Assurez-vous que votre smartphone est bien en train de détecter d’autres appareils si ce n’est pas déjà le cas, et votre manette sans fil devrait apparaître dans la liste.

Il est important de noter que parfois, il faut s’y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir détecter votre manette et qu’il vous faudra peut-être éteindre et rallumer le Bluetooth quelques fois pour pouvoir réussir à appairer vos deux appareils. Votre manette n’essaiera plus de se connecter après un certain temps si le processus d’appairage ne réussit pas, donc si cela ne marche pas, n’hésitez pas à réessayer de nouveau. Après un certain temps, si votre manette n’est plus connectée à votre console, celle-ci et le smartphone devraient pouvoir s’appairer. Maintenant, il vous faut réussir à faire fonctionner votre manette avec Google Stadia.

Même si vous parvenez finalement à coupler votre manette à votre téléphone, il n'est pas toujours simple de la faire reconnaître par Stadia. Nous vous recommandons d’abord de vous assurer que votre smartphone est mis à jour sous la dernière version d’Android : Android 10.

Ensuite, dans l'application Google Stadia, appuyez sur l'icône de la manette dans le coin supérieur droit de l'écran (à droite de l'icône du compte). Si votre téléphone est à jour, et que votre manette est appairée avec succès, vous devriez la voir apparaître ici afin de pouvoir la sélectionner et ainsi coupler les deux appareils.

Il est important de souligner que lors de nos tests, nous avons eu quelques problèmes avec cette étape, mais une mise à jour vers Android 10 a réglé le problème. Google indique qu'il faut être sur la dernière version de son système d'exploitation pour utiliser une connexion Bluetooth ici, bien que nous ayons entendu parler de personnes sur Android 9 qui avaient réussi à utiliser une connexion USB pour tout faire fonctionner.

Quoi qu'il en soit, nous vous recommandons la mise à jour vers Android 10 juste pour ses bénéfices intrinsèques, et tous les smartphones officiellement compatibles ont de toute façon la mise à jour, aucune raison de s'en tenir à Android 9 donc.

Si tout a bien fonctionné, votre manette de PS4, Xbox ou Stadia devrait maintenant être reconnue par l'application, et vous pouvez maintenant aller vous plonger dans vos jeux favoris. Si vous avez besoin de suggestions pour savoir à quoi jouer, nous vous avons préparé une liste des meilleurs jeux Google Stadia que vous pouvez consulter, des nouveautés y sont ajoutées en permanence.