Comment retrouver un boîtier AirPods perdu ?

Avez-vous déjà fouillé dans votre poche ou votre sac, pour ensuite sentir votre cœur lâcher en réalisant que l'étui de vos AirPods n'était pas là où vous l'aviez laissé ? Nous sommes là pour vous aider. Dans cet article, nous allons expliquer comment trouver un étui d'AirPods en quelques étapes simples et rapides.

Mais d'abord, on veut retracer (pas vos pas puisqu'on imagine que vous avez déjà probablement essayé de le faire) comment on en est arrivé là en premier lieu. Lorsque Apple a lancé les AirPods originaux, cela a libéré les EarPods des fils emmêlés auxquels les premiers utilisateurs d'iPhone s'étaient habitués. Mais cela signifiait qu'il y avait un nouvel élément à prendre en compte : le boîtier.

Tous les meilleurs AirPods, à part les AirPods Max supra-auriculaires, ont un étui séparé qui abrite les écouteurs individuels, servant à la fois de lieu de rangement lorsqu'ils ne sont pas utilisés et, bien sûr, de chargeur. Naturellement, nous avons rapidement commencé à entendre des histoires d'utilisateurs qui perdaient leur étui d'AirPods.

Pendant un moment, il n'y avait aucun moyen de retracer son boîtier d'AirPods. Mais heureusement, on peut maintenant utiliser l'application Localiser d'Apple pour trouver le boîtier des AirPods Pro 2 de la même manière que si on cherchait à savoir comment trouver des AirPods perdus. Avec Localiser, on peut utiliser n'importe quel appareil iOS ou iCloud pour soit localiser sa position sur une carte, soit déclencher un bruit. Voici comment faire :

Étapes à suivre pour trouver un boîtier pour AirPods

Ouvrez l'application Localiser ou connectez-vous à iCloud .

ou connectez-vous à . Allez dans Tous les appareils et sélectionnez votre boîtier AirPods.

et sélectionnez votre boîtier AirPods. Suivez la carte jusqu'au dernier emplacement ou émettez un son.

Outils et critères pour trouver un boîtier d'AirPods

AirPods Pro 2 [Note : cette fonction n'est disponible que pour ce modèle]

Un appareil iOS ou un ordinateur avec une connexion internet

Guide étape par étape

Comment trouver un boîtier AirPods avec l'application Localiser ? (Image: © Future) Avant de pouvoir utiliser l'application Localiser, qui est préinstallée sur la plupart des appareils iOS (à partir d'iOS 13), vous devez vous assurer qu'elle est activée dans Réglages, sur l'option Réseau Localiser. Une fois cette opération effectuée, vous serez prêt à retrouver votre boîtier AirPods perdu.

Ouvrez l'application Localiser et allez dans Appareils où vous verrez une liste de tous vos appareils Apple connectés sous une carte avec leurs emplacements épinglés sur l'application avec des icônes. Cliquez sur vos AirPods Pro 2, qui devraient indiquer qu'ils ne se trouvent pas dans leur boîtier ou la distance en kilomètres qui les sépare.

Vous accédez alors à un nouvel écran qui affiche uniquement le boîtier et l'emplacement de chaque AirPod (gauche et droite) sur la carte. En sélectionnant le boîtier, vous le mettrez en surbrillance sur la carte et ouvrirez un nouvel écran d'options dans lequel vous pourrez Émettre un son, utiliser la fonction Localiser à proximité (s'ils sont à proximité et à portée Bluetooth), Itinéraire, configurer des Notifications pour vous avertir lorsqu'ils ont été localisés ou les Marquer comme étant perdus.

Comment trouver un boîtier AirPods à l'aide d'iCloud ? (Image: © Future) Si vous n'avez pas accès à l'application Localiser, vous pouvez également utiliser un navigateur web pour y accéder par le biais d'iCloud. Cependant, cette méthode n'affichera pas votre boîtier séparément ; elle n'est utile que si vous avez laissé au moins un de vos AirPods à l'intérieur.

Pour ce faire, ouvrez un navigateur et recherchez : icloud.com/find. Suivez les consignes de connexion pour accéder à votre compte iCloud. Comme pour l'application Localiser, vous accédez à un écran affichant tous vos appareils connectés sur une carte. Cliquez sur vos AirPods Pro 2 dans la liste.

Un nouvel écran s'ouvre alors, avec uniquement vos AirPods sur la carte. Cliquez sur les AirPods avec leur boîtier et suivez l'emplacement de la carte pour les trouver ou émettez un son s'ils se trouvent à proximité.

Cela vaut-il la peine de marquer votre boîtier AirPods comme perdu ? Si vous possédez des AirPods (3e génération), des AirPods Pro ou des AirPods Max, vous pouvez utiliser l'application Localiser pour activer le mode Perdu. Mais cela ne fonctionne que pour les AirPods eux-mêmes. Avec les AirPods Pro 2, vous pouvez marquer chaque pod et le boîtier comme perdus individuellement. Lorsqu'il est activé, la personne qui le trouve voit votre numéro de téléphone une fois qu'il est connecté à un appareil Apple, ce qui déclenche également l'envoi d'une notification si l'appareil est connecté en Bluetooth. Le mode Perdu n'empêche pas quelqu'un d'utiliser votre boîtier AirPods perdu, mais il vaut la peine de l'activer car les données iCloud resteront attachées à votre compte.

(Image credit: Future)

Il n'est jamais agréable de perdre quelque chose, et encore moins le boîtier d'une des meilleures paires d'écouteurs que vous puissiez acheter. Mais nous espérons que cet article vous a aidé à le retrouver en toute sécurité. Si vous cherchez d'autres conseils et astuces pour tirer le meilleur parti de vos AirPods et autres, consultez notre page "Tutos".