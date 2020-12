Test des Apple AirPods Max

Les Apple AirPods Max en résumé

Après des années de folles rumeurs à leur propos, les AirPods Max d'Apple sont enfin là ! La société désigne son produit au pluriel, faisant référence à des écouteurs plutôt qu’à un casque audio - probablement pour bénéficier de la popularité de la marque AirPods sur ce nouveau lancement audio.

Ils ont été discrètement annoncés par un communiqué de presse, un fait étonnant compte tenu de l’attrait d’Apple pour les conférences virtuelles en cette fin d’année 2020. De notre avis, les AirPods Max méritaient un lancement aussi tonitruant que les iPhone 12, Macs M1 ou encore l’HomePod mini présentés quelques mois plus tôt. Le communiqué lui-même se veut synthétique : les AirPods Max offrent « un son haute-fidélité incroyable, un égaliseur adaptatif, une suppression active du bruit et un son spatial ». La continuité des AirPods Pro ni plus, ni moins, si ce n’est un arceau.

Le design inhabituel des AirPods Max d'Apple et l'étui-chargeur qui les accompagne divisent clairement l'opinion - mais là encore, les AirPods originaux ont fait de même lors de leur commercialisation en 2016. Nous retrouvons le minimalisme tant apprécié sur les produits Apple, reste que la solidité du casque est ici difficile à éprouver. Pour un tel budget, c'est fort ennuyeux.

(Image credit: TechRadar)

Le meilleur point d'accroche des AirPods Max est leur son, tout simplement exceptionnel. Ils peuvent facilement rivaliser avec le Sony WH-1000XM4, avec une scène sonore large et immersive et un profil soigneusement équilibré, présentant des aigus nets, des médiums doux et des basses puissantes.

Avec des niveaux de détail et de clarté élevés, les AirPods Max retransmettent vos morceaux préférés avec une richesse impressionnante, qui se révèle un cran au-dessus de la plupart des meilleurs casques haut de gamme.

L'annulation active du bruit atteint aussi le summum dans sa catégorie, égalant les performances d'un champion comme le Bose 700. Tandis que le mode transparence se veut indéniablement pratique lorsque vous avez besoin de sortir temporairement de votre bulle musicale.

(Image credit: TechRadar)

En évaluant les AirPods Max, une question cruciale s'est imposée au-dessus des autres : à quel public se destine exactement le casque d'Apple ?

Si nous jugeons de leur prix extrêmement élevé et leur qualité sonore fantastique, nous serions tentés de répondre qu'ils visent les audiophiles les plus méticuleux, ceux recherchant l'ultime challenger Hi-Fi, concentrant tous les codecs et amplificateurs Hi-Res Audio. Il n'en est rien.

Les AirPods Max s'adressent directement aux Apple Addicts qui possèdent déjà un iPhone, utilisent régulièrement Siri et ont peut-être déjà investi dans une paire d'AirPods dans le passé. Il y a énormément d'avantages offerts si vous couplez un produit Apple, dont l'audio spatial immersif, la possibilité de basculer automatiquement entre chaque appareil iOS, un paramétrage simplifié et l'activation mains libres de Siri.

Pour les utilisateurs d'Android, les AirPods Max sont simplement un casque anti-bruit avec d'excellentes performances et un design inhabituel. Auprès de ces derniers, le tarif des AirPods Max est clairement difficile à justifier.

(Image credit: TechRadar)

Les Apple AirPods Max sont vendus au prix de 629 € depuis le 15 décembre 2020.

Cependant, en raison des pénuries prévues, vous pourriez avoir du mal à vous procurer les AirPods Max avant les premières semaines de 2021, que vous l’achetiez via l'Apple Store ou chez des détaillants tiers. Nous avons tout de même listé les magasins renouvelant régulièrement leur stock – n’hésitez pas à consulter notre guide pratique ici.

Les AirPods Max sont aujourd’hui bien plus chers que la plupart des meilleurs casques supra-auriculaires disponibles sur le marché, y compris notre modèle haut de gamme favori : le Sony WH-1000XM4 ; quiconque espérait un nouveau produit audio abordable, à l’instar de l’HomePod Mini, se retrouvera forcément déçu.

Il y a, bien sûr, toujours des spéculations laissant envisager la sortie prochaine d’une variante moins onéreuse et plus sportive des AirPods Max. Néanmoins, même si cette hypothèse se précise, vous pouvez vous attendre à ce que cet appareil coûte un joli pactole.

(Image credit: TechRadar)

Design des Apple AirPods Max

Les Apple AirPods Max présentent une conception minimaliste typique de la marque à la pomme, avec des lignes épurées et une structure en acier inoxydable. Ils sont disponibles dans une gamme variée de couleurs élégantes, dont le gris sidéral, l'argent, le bleu ciel, le vert et le rose. Nous avons testé le modèle gris sidéral, défini par sa discrétion presque absolue… s’il ne devait composer avec un arceau plutôt inhabituel.

Celui-ci est recouvert d’un tissu maillé et, selon Apple, devrait « répartir le poids des écouteurs et réduire la pression sur la tête ». Nous ne sommes pas entièrement convaincus par l’esthétique du tissu (qui rend l’arceau quasi-invisible), mais nous ne pouvons pas nier que les AirPods Max sont réellement confortables à porter. Totalement ajustable, il affiche une certaine solidité tout en restant assez léger.

Les oreillettes en mousse à mémoire de forme sont également agréables à l’essai. Apple affirme qu'elles sont fixées à l’arceau par un mécanisme qui « équilibre et répartit la pression sur les oreilles, permettant de pivoter et de tourner indépendamment pour s'adapter aux contours uniques de la tête de l'utilisateur ».

(Image credit: TechRadar)

Les commandes intégrées sur chaque oreillette sont minimes ; il est intéressant de noter qu'Apple a repris le cadran Digital Crown (ou couronne numérique) de l'Apple Watch, qui permet un contrôle précis du volume, ainsi qu’une prise en compte instantané des modes lecture / pause / zapping / prise d’un appel téléphonique / activation de Siri.

Il vous suffit de tourner simplement le cadran en haut de l'oreillette droite pour régler le volume, ou appuyer une fois pour écouter / mettre en pause votre musique, mais aussi pour prendre un appel ou l’interrompre. Il faudra en revanche appuyer deux fois pour passer à la piste suivante, et trois fois pour revenir en arrière.

Nous avons apprécié ce choix ergonomique qui se révèle plus facile et rapide à l’usage. Et pas du tout capricieux en comparaison des boîtiers tactiles traditionnels, sur lesquels il s’avère complexe de mémoriser les différentes commandes.

(Image credit: TechRadar)

L'oreillette droite abrite, pour sa part, un bouton de transition qui permet de passer du mode d'annulation active du bruit au mode transparence, pour laisser circuler les bruits ambiants et se montrer plus vigilant dans un environnement dangereux (la route, en particulier). Enfin, sur le même flanc droit, vous trouvez à la base un port Apple Lightning afin de recharger l’appareil.

Nous regrettons, hélas, l’absence d’une prise jack de 3,5 mm qui aurait laissé le choix à tout audiophile d’une connexion filaire. Si celle-ci vous manque, vous devrez vous procurer un adaptateur Lighting vers mini-jack 3,5 mm qui coûte environ 10 €. Il est ennuyeux que cet adaptateur ne soit pas fourni avec le casque, compte tenu de son prix déjà déroutant.

(Image credit: TechRadar)

Les AirPods Max sont livrés avec un chargeur / étui connecté qui place le casque dans un « état d'ultra faible consommation ». D’après Apple, ce dernier aide à préserver la durée de vie de la batterie pendant une utilisation régulière. Le Smart Case a été comparé jusqu'à présent à un soutien-gorge, un bandeau de sommeil et un sac à main par des utilisateurs stupéfaits de son apparence. Recouvert d’un matériau caoutchouté, il s'enroule autour des oreillettes des AirPods Max et s'enclenche magnétiquement, laissant l’arceau exposé - ce qui ajoute à l'aspect « sac à main ».

Bien que nous appréciions le fait que cet accessoire optimise efficacement l’autonomie des AirPods Max, nous ne sommes pas sûrs qu'il les protège pleinement dans un sac à dos, lorsque vous décidez de les ranger. Rien n'empêche la poussière ou quelques micro-débris d'atteindre les écouteurs, et à ce prix, nous nous attendons vraiment à un étui rigide qui protégera de façon plus sereine les AirPods Max des dommages comme de la saleté.

(Image credit: TechRadar)

Performances audio des Apple AirPods Max

La qualité audio offerte par les Apple AirPods Max est tout simplement exceptionnelle. Ils sont livrés avec une scène sonore large et bien équilibrée qui laisse beaucoup de place au potentiel de chaque instrument - associez cela à des fonctionnalités supplémentaires intéressantes comme la mise en pause automatique lorsque vous retirez votre casque et l'audio spatial et vous obtenez un produit audio des plus séduisants pour vos tympans.

L'écoute de Garden Song de Phoebe Bridgers nous permet d'apprécier sa voix douce qui sonne ici lisse et claire. Chaque détail est méticuleusement retransmis par les AirPods Max, offrant l'équivalent d'un concert acoustique haute définition.

Passant à Love My Way de The Psychedelic Furs. Chaque instrument est bluffant de justesse, de la basse au glockenspiel. Lorsque nous augmentons le volume, nous ne rencontrons aucun problème de distorsion, en partie grâce au moteur à aimant néodyme présent à l'intérieur du casque et qui alimente ses haut-parleurs de 40 mm.

(Image credit: TechRadar)

Les AirPods Max sont parfaits pour écouter à peu près tous les styles musicaux, que vous aimiez la pop scintillante avec des voix puissantes ou le hip-hop avec des lignes de basse percutantes - et contrairement aux AirPods Pro, ils peuvent également gérer la musique classique. Alors que nous écoutions Jupiter de Mozart, l'ouverture expressive reste pure, sans la moindre altération. Alors que les passages à la flûte plus calmes voient leur son réhaussé pour sublimer tous les détails.

Hélas, il manque aux AirPods Max la prise en charge des fichiers Hi-Res Audio - limitée aux pistes Digital Masters, qui ne sont disponibles que via Apple Music. Encore une fois, cela donne l'impression que nous sommes quelque peu lésés, car, à ce prix, nous nous attendons à une intégration intégrale des bibliothèques de codecs audio.

(Image credit: TechRadar)

Quid de la fonction Audio spatial

Comme les AirPods et AirPods Pro, les AirPods Max sont équipés de la puce H1 d'Apple présente dans chaque oreillette. Celle-ci comporte pas moins de 10 cœurs audio pour vous fournir une égalisation adaptative, ainsi que la suppression active du bruit, le mode transparence et l'audio spatial.

Lancée dans le cadre d'iOS 14, la fonction d'audio spatial est apparue pour la première fois sur les AirPods Pro et fonctionne en 5.1, 7.1 et Dolby Atmos, positionnant le son tout autour de vous dans une sphère virtuelle. Dès lors, si vous regardez par exemple une scène en Dolby Atmos dans laquelle un avion passe par-dessus l’écran, vous aurez l'impression que l'engin survole réellement au-dessus de votre tête.

En fait, les AirPods Max sont capables de suivre les mouvements de votre tête à l'aide d'accéléromètres et de gyroscopes intégrés, ainsi que via la localisation de votre appareil iOS; cela signifie que lorsque vous bougez la tête, le son conservera tenacement sa position originale.

Pour l'instant, il semble que cette option ne prenne en charge que le catalogue de contenus diffusés en streaming sur Apple TV Plus et Disney Plus. Qui plus est, vous devrez appairer vos écouteurs avec votre iPhone et mettre celui-ci à niveau vers iOS 14 pour en bénéficier. Nous espérons que la spatialisation audio sera adoptée par d'autres plateformes au fil du temps, à l'instar de Netflix et d'Amazon Prime Video.

(Image credit: TechRadar)

Apple Airpods Max et suppression du bruit

L'annulation active du bruit déployée sur les Apple AirPods Max est vraiment puissante, égalant sans sourciller les standards élevés du Sony WH-1000XM4 et du Bose 700.

Chaque écouteur est équipé de trois microphones orientés vers l'extérieur pour détecter les bruits ambiants, tandis qu'un microphone interne filtre le son qui atteint votre oreille. Les AirPods Max utilisent un système de calcul audio pour adapter en permanence leurs performances de suppression du bruit en fonction de l'ajustement du casque et de ses mouvements en temps réel.

Assis dans notre cuisine, nous ne pouvions pas entendre le vrombissement de la machine à laver ou le bruit des marteaux piqueurs forant la route à l'extérieur - un peu de bruit ambiant a réussi à passer, mais il n'était pas suffisant pour gâcher l'expérience auditive.

Nous avons également testé les AirPods Max dans les transports en commun. La plupart des nuisances sonores du métro étaient bloquées et, avec la musique active, nous ne pouvions pas du tout les entendre.

Le mode transparence est également utile ; il suffit d'appuyer sur le bouton d'annulation du bruit de l'écouteur droit pour laisser passer le bruit ambiant dans le casque, ce qui vous permet de faire davantage attention à votre environnement proche. Un mode nécessaire pour répondre à une personne qui vous sollicite dans la rue, ou éviter de se faire écraser lorsque vous marchez au bord d’une route. Le tout, sans stopper votre écoute musicale. Une option qui a parfaitement fonctionné lors de nos tests.

(Image credit: Techradar)

Autonomie et connectivité des Apple AirPods Max

Toujours selon Apple, les AirPods Max offrent jusqu'à 20 heures de lecture audio, de conversation téléphonique ou de visionnage de contenus vidéo en haute fidélité. Ce n’est pas un ratio énorme si on le compare à la concurrence. Cependant, étant donné que l'annulation active du bruit demeure activée, ce chiffre se veut au final assez respectable.

Les meilleurs casques supra-auriculaires profitent généralement d’une autonomie d'environ 30 heures, bien que de nombreux modèles décents n'atteignent qu'une vingtaine d'heures. Ce qui s’avère suffisant pour une journée ou deux d'utilisation.

La connectivité est assurée par la norme Bluetooth 5, les temps d'appairage sont donc rapides et vous devriez conserver votre connexion, même lorsque vous vous éloignez de la source audio - tant que vous ne dépassez pas 420 mètres, ou que vous ne placez pas plusieurs murs épais entre les AirPods Max et celle-ci.

Pour activer l’audio spatial ou l’appairage automatique, il est nécessaire de coupler votre casque avec un appareil Apple s’exécutant sous iOS 14.3, iPadOS 14.3, macOS Big Sur 11.1, watchOS 7.2, tvOS 14.3 ou des versions ultérieures de ces systèmes d’exploitation. Les appareils Android, eux, demeurent en retrait sur ces options premium mais font le job sur l’ensemble des contrôles classiques.

(Image credit: TechRadar)

La fonction d’appairage automatique permet aux utilisateurs de passer facilement d'un iPhone à un iPad ou à un Mac, et vice versa, sans la moindre latence audio. Il est ainsi aisé d’enchaîner l’écoute d’une playlist musicale, le zapping vers votre série préférée sur Apple TV+, la récupération d’un appel téléphonique et l’exécution d’une partie de jeu vidéo sur Apple Arcade. Votre casque ne flanchera pas malgré cette surexploitation.

Evidemment, Apple a aussi inclus la prise en charge de son assistant intelligent Siri. Vous pouvez de ce fait employer des commandes vocales pour écouter de la musique, passer des appels téléphoniques, régler le volume et obtenir des instructions de votre application GPS lorsque vous êtes en déplacement, entre autres choses. Siri peut également lire vos SMS entrants.

Faut-il acheter les Apple AirPods Max ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-les si...

Vous possédez déjà un appareil iOS

Le couplage et l'utilisation des AirPods Max avec des appareils iOS est incroyablement simple, et nous ne pouvons pas nous empêcher de féliciter Apple pour l'expérience utilisateur sensationnelle fournie avec ce premier casque supra-auriculaire.

Vous recherchez un casque original

Les AirPods Max ne ressemblent à aucun casque sur le marché aujourd'hui, et ce design élégant ne manquera pas de faire tourner les têtes lors de vos déplacements quotidiens.

Vous visionnez énormément de vidéos haute résolution

Si vous regardez beaucoup de films et de séries sur votre appareil iOS, l'inclusion de la fonction Audio spatial transforme les AirPods Max en barre de son superbement immersive, vous plaçant au cœur de l’action - ou à défaut de la scène.

Ne les achetez pas si...

Vous êtes actuellement sous Android

Le prix élevé des AirPods Max signifie que nous ne les recommanderions pas à moins que vous ne soyez déjà un adepte d'Apple - sinon, vous manquerez de nombreuses fonctionnalités haut de gamme qui les distinguent de la concurrence.

Vous souhaitez une prise en charge de tous les codecs audio

En plus du tarif élevé du casque, vous devrez vous abonner au catalogue d’Apple Music pour bénéficier de la norme Hi-Res Audio, indispensable à tout audiophile exigeant.