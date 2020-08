Test du Sony WH-1000XM4

Le WH-1000XM4 de Sony offre une excellente réduction du bruit et une qualité sonore surprenante, le tout dans un design léger et confortable. Bien qu'il ne soit pas très différent de ses prédécesseurs, le WH-1000XM4 dispose d'un certain nombre de nouvelles fonctions, notamment l'appairage multipoint, la conversion ascendante DSEE Extreme, la prise en compte des conversations et la lecture/pause automatique grâce à un capteur intégré, qui devrait lui permettre de remporter le titre de meilleur casque en 2020.

Le Sony WH-1000XM4 en résumé

Après avoir effectué toutes les mesures possibles, le Sony WH-1000XM4 se révèle être un excellent casque sans fil à réduction de bruit. Il tient parfaitement ses promesses, et même plus, grâce à son exceptionnelle fonction annulation du bruit et le support de codecs de pointe.

Bien qu'il n'y ait pas eu de refonte esthétique massive du Sony WH-1000XM3, sorti en 2018, le WH-1000XM4 comporte un certain nombre de nouvelles améliorations, comme la conversion audio DSEE Extreme et l’appairage multipoint, qui devraient plaire à tous.

En plus des fonctions énumérées ci-dessus, le WH-1000XM4 prend en charge le format Sony 360 Reality Audio qui permet un son spatial sur un casque stéréo, ainsi que le codec LDAC qui peut envoyer un débit binaire allant jusqu'à 990 kbps. Mais malheureusement, il ne prend plus en charge aptX ou aptX HD.

Nous le recommandons pour un usage classique mais aussi, plus particulièrement, aux voyageurs. En revanche, ce casque ne sera pas adapté aux sportifs qui ont besoin d'un ajustement sûr et d'une résistance à l'eau ou aux hommes d'affaires qui ont besoin d’un meilleur microphone. Pour presque tous les autres, cependant, ce sont les meilleurs écouteurs que vous pouvez acheter (jusqu'à présent) cette année.

Le Sony WH-1000XM4, annoncé le 6 août 2020, est le casque phare de Sony pour le moment. Il se situe au-dessus du milieu de gamme composé par les Sony WH-CH710N et WF-1000XM3.

En termes de prix, il est commercialisé 379€ - ce qui est exactement le prix du WH-1000XM3 lors de son lancement en 2018.

Le Sony WH-1000XM4 se situe donc dans la même fourchette de prix que le casque Bose Noise-Cancelling 700, mis en vente à 399€ mais que l’on peut trouver à présent pour 320€.

Design du Sony WH-1000XM4

Modifications imperceptibles du design comparé au 1000XM3

Construction robuste et rembourrage confortable

Nouveau SoC pour une meilleure suppression du bruit

Aucune étanchéité

Bien que le Sony WH-100XM4 ait ajouté une série de nouveaux composants à l'intérieur du casque lui-même, il n'y a pas de différence majeure entre lui et ses prédécesseurs en termes d'esthétique. En fait, si vous les placez l'un à côté de l'autre, vous aurez du mal à distinguer le 1000XM3 du 1000XM4.

Mais ce n'est pas la fin du monde, car le design de la 1000XM3 est raffiné et subtil, ce qui lui permet de se fondre dans les stations de métro, les avions et les bureaux sans attirer l'attention.

En ce qui concerne les matériaux, il s'agit surtout d'un plastique de haute qualité allié à un rembourrage souple en cuir. Le résultat est un produit qui offre une sensation de durabilité tout en restant extrêmement confortable à porter pendant une longue période.

À l'extérieur des oreillettes, vous trouverez deux boutons de contrôle physique pour l'alimentation/l’appairage et un bouton qui permet de passer d'un mode à l'autre, ainsi qu'une prise auxiliaire de 3,5 mm et un port USB-C pour le chargement. La partie extérieure des écouteurs fait office de panneau de contrôle tactile qui peut être utilisé pour jouer, mettre en pause ou changer de musique, et augmenter ou diminuer le volume.

Mais c'est à l'intérieur des écouteurs que la magie opère. Sony a remplacé l'ancien système sur puce (SoC) par un nouveau qui promet une meilleure suppression du bruit. La clé de ce système est bien sûr le processeur Sony QNe1 qui échantillonne constamment le son ambiant pour ajuster le niveau d’annulation du bruit. Cette ingénieuse conception le distingue de l'algorithme d’annulation du bruit des autres fabricants.

La mauvaise nouvelle, cependant, est que les Sony WH-1000XM4 ne sont pas à l'épreuve des éclaboussures et n’offre aucune résistance à l'eau. Sony recommande de les garder au sec et loin de toute source d'eau qui pourrait les endommager. Si cela semble relever du bon sens – et s’avère assez facile à réaliser - cela limite les endroits où vous pouvez l’utiliser.

Fonctionnalités du Sony WH-1000XM4

Une réduction de bruit au top

Analyse de l’environnement et détection de conversation

Couplage multipoint pour se connecter à deux appareils

Mise en pause si vous chantez

Tout ce que nous trouvions formidable avec le casque WH-1000XM3 a été repris par son successeur le WH-1000XM4, mais des ajouts très utiles font également leur apparition.

Tout d'abord, et c'est peut-être le plus important, Sony a affiné son approche de l’annulation du bruit pour un casque sans fil. La différence est subtile, au point que vous ne la remarquerez peut-être pas au début, mais avec les nouveaux modèles WH-1000XM4, vous obtenez une meilleure sensation d'annulation du bruit dans les gammes moyennes - ces zones sonores qui délivre un bourdonnement de faible niveau, que vous pourriez attribuer à un ventilateur, une climatisation, ou à un bruit du moteur. Même si ce n'est jamais complètement silencieux, on s’en rapproche nettement, et dès que vous écoutez votre musique, vous n’entendez plus le monde extérieur. Même si des vents violents peuvent générer un peu de bruit parasite, le WH-1000XM4 est sans conteste l'un des meilleurs (sinon le meilleur) systèmes de réduction du bruit que nous ayons entendu avec un casque sans fil.

Ces modes de réduction du bruit sont également intelligents : avec votre permission, le casque WH-1000XM4 peut vous géolocaliser et appliquer votre niveau préféré de réduction du bruit ou de diffusion du son ambiant en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Ainsi, à la maison, vous préférerez peut-être un mode d'annulation totale du bruit, tandis qu'au bureau, vous souhaiterez peut-être que les voix passent. Lorsque cette fonction est activée, le casque Sony émet un petit carillon lorsqu'il identifie l'un de vos emplacements et adapte le niveau d'annulation du bruit de manière appropriée. Le GPS ne pouvant pas fonctionner pendant un trajet souterrain, vous pouvez prérégler votre destination dans l'application Headphones Connect qui l'accompagne, et lui demander d'activer vos paramètres de réduction du bruit préférés en surface avant de descendre.

Les meilleures nouvelles fonctionnalités du WH-1000XM4 sont celles qui sont pratiques. Ce sont des ajouts simples et efficaces. Un capteur dans les écouteurs reconnaîtra le moment où vous enlevez les écouteurs et mettra la musique en pause en conséquence, reprenant automatiquement la lecture lorsque vous les remplacez. S'ils sont mis en pause pendant quelques minutes (à un moment de votre choix), ils s'éteignent automatiquement pour économiser la batterie. Une nouvelle connexion multipoint permet au casque de se connecter à deux appareils à la fois, en passant intelligemment de l'un à l'autre selon les besoins de chaque appareil, par exemple pour envoyer une notification ou répondre à un appel.

Le plus impressionnant est la nouvelle fonction "Speak-to-Chat". Une fois cette option activée, le microphone du casque reconnaîtra intelligemment le moment où vous avez commencé à parler et mettra votre musique en pause. Vous pourrez ainsi bavarder naturellement sans avoir à retirer vos écouteurs, une courte pause se produisant lorsque vous arrêtez de bavarder avant de reprendre la lecture de la musique. Cependant, ce système est presque trop efficace. Si vous décidez de vous mettre à chanter en même temps que vos morceaux avec la fonction activée, elle mettra votre morceau en pause, mettant ainsi fin à votre session de karaoké. C'est donc pratique, à condition de faire preuve de retenue dans vos expérimentations vocales.

Qualité sonore du Sony WH-1000XM4

Utilise des drivers de 40 mm

Un son chaud et équilibré, des basses claires et puissantes

Supporte 360 Reality Audio pour un son spatial

LDAC et AAC mais pas aptX ou aptX HD

Sony utilise dans le WH-1000XM4 les mêmes drivers de 40 mm que dans le WH-1000XM3, si bien que, sur le plan de la sonorité et du mixage, il n'y a pas grand-chose pour différencier le WH-1000XM4 des casques WH-1000XM3 qui les ont précédés. Il s'agit d'un son chaud et équilibré qui a le mérite d'offrir une scène sonore large lorsque cela est nécessaire et laisser percer un détail à travers de basses puissantes.

En ce qui concerne la réduction du bruit, Sony utilise sa technologie de double capteur de bruit, en utilisant deux micros dans chaque écouteur pour aspirer le son et l'analyser avec le processeur de réduction du bruit QN1. Cela permet au casque d'ajuster sa réponse de suppression du bruit plus de 700 fois par seconde. C’est incroyablement puissant et ne gêne jamais la diffusion de votre musique.

Alors que la prise en charge de la HD aptX aurait été la bienvenue, le codec LDAC de Sony, présenté ici, fait un bon travail avec les appareils qui le prennent en charge, en laissant passer beaucoup de détails. L'introduction de DSEE Extreme, un processus piloté par l'IA qui cherche à restaurer les détails des formats compressés perdus, permet d'apporter de la clarté même aux formats et fichiers de moindre qualité que vous pouvez lancer sur le WH-1000XM4. Sony continue à développer son offre de Réalité 360, son format audio immersif maison, qui vous place au milieu d'un mixage de son surround. Cela reste impressionnant, même si l'accès à sa bibliothèque se limite à quelques services de streaming et que la croissance du catalogue est très lente.

Comme toujours, nous avons mis les écouteurs à l'épreuve avec un mélange de services de streaming, de formats de fichiers et de clips. Les écouteurs WH-1000XM4 de Sony nous ont impressionnés sur toute la ligne.

Le Last Goodbye de Jeff Buckley brille de mille feux, le guitare slide laissant place à un groove de basses chaud et à des couches de guitares acoustiques avec la voix de Buckley est confortablement installée au premier plan. C'est un mélange compliqué, mais le casque WH-1000XM4 lui rend justice.

En mettant la basse à l'épreuve en diffusant Army of Me de Bjork, vous pouvez entendre la gestion magistrale des basses fréquences. Pour quelque chose d'un peu plus doux, le First Day of My Life de Bright Eyes offre une grande clarté vocale, associée à des accords de guitares étincelants et à une contrebasse réconfortante.

À l'autre bout du spectre, le son de Janelle Monae, Make Me Feel, est extrêmement puissant dans le casque WH-1000XM4. Du bop de la percussion au mur sonore qui accompagne le pré-chœur, le WH-1000XM4 de Sony s’en tire très bien, avec une séparation claire et distincte entre chaque instrument.

Autonomie du Sony WH-1000XM4

Pas d'amélioration de l’autonomie cette année

30 heures avec la suppression du bruit activée / 38 heures sans

Chargement rapide (cinq heures de charge après seulement 10 minutes)

Dure aussi longtemps ou plus longtemps que la concurrence

Alors que le Sony WH-1000XM4 n'a pas augmenté la durée de vie de la batterie par rapport à ses prédécesseurs, vous bénéficiez d'une durée de vie substantielle de 30 heures avec la fonction de suppression du bruit activée et d'environ 38 heures avec la fonction de suppression du bruit désactivée.

Au début, ce chiffre nous a quelque peu déçus - comment un produit ne pourrait-il pas améliorer la durée de vie de la batterie d'une année sur l'autre ? Puis, nous avons réalisé que les écouteurs sont maintenant équipés d'un système de détection de la voix, d'un nouveau système de commande vocale et d'un nouvel algorithme, ainsi que de nouveaux capteurs. Le fait qu'il soit resté le même malgré l'ajout d'une foule de nouvelles fonctionnalités est en fait assez impressionnant.

Et bien qu'il n’améliore pas son autonomie, le 1000XM4 pousse les choses aussi loin que possible grâce au nouveau capteur marche/arrêt automatique et lecture/pause à l'intérieur de l'écouteur qui peut dire quand vous avez retiré le casque. C'est un avantage considérable pour les personnes qui pourraient oublier d'éteindre leurs écouteurs à la fin de la journée pour découvrir qu'ils sont morts 24 heures plus tard.

Ces 30 heures devraient suffire pour vous permettre de prendre plusieurs vols internationaux. De plus, les écouteurs peuvent être rechargés en quelques minutes grâce à la recharge rapide. Selon Sony, vous pouvez obtenir environ cinq heures de charge à partir de 10 minutes d'alimentation et une charge complète après environ trois heures.

Comment le WH-1000XM4 de Sony se positionne-t-il par rapport à la concurrence ? Très favorablement. Le Bose Noise-Cancelling 700 n'a atteint qu'une autonomie d'environ 20 heures avec la fonction antibruit activée, tandis que le Bowers & Wilkins PX7 est comparable au Sony avec 30 heures d’autonomie.

Faut-il acheter le casque sans fil WH-1000XM4 de Sony ?

Achetez-le si...

Vous voulez les meilleurs écouteurs antibruit

Il ne fait aucun doute dans notre esprit que, lorsqu'il s'agit de réduire le bruit de fond, vous ne pouvez pas faire mieux que le Sony WH-1000XM4. Grâce à la longue durée de vie de la batterie et à leur ANC (active noise control) exceptionnel, ils sont parfaits pour votre vol en avion et valent bien leur pesant d'or pour les voyageurs.

Vous voulez un casque polyvalent avec un bon son

En général, vous êtes obligé de choisir entre une paire de casques antibruit qui bloquent bien les bruits extérieurs, ou des casques qui excellent dans la lecture audio. Le Sony WH-1000XM4 est excellent dans les deux cas, ce qui signifie que vous n'avez pas à choisir.

Vous travaillez à domicile et avez besoin de calme et de tranquillité

Le volume étant monté et le bruit se dissipant, il ne fait aucun doute que ces écouteurs peuvent enfin vous apporter ce calme si nécessaire à la maison. Si vous avez été confiné chez vous à cause du Covid-19 et que vous avez besoin de calme, le WH-1000XM4 de Sony peut vous apporter le nirvana sonore que vous recherchez.

Ne l'achetez pas si...

Vous prévoyez de les apporter à la salle de sport ou à la plage

Bien qu'ils puissent certainement vous aider à ignorer les grognements de votre voisin de salle de sport, la coupe ample et le manque d'étanchéité du WH-1000XM4 devraient vous faire réfléchir à deux fois avant de les mettre dans votre sac de sport.

Vous faites des tonnes de conférences téléphoniques

Si le WH-1000XM4 de Sony est le meilleur casque à utiliser pour aller de réunion en réunion, il n'est pas le meilleur casque à utiliser dans vos réunions téléphoniques. Optez plutôt pour une paire de Jabras si vous passez constamment des appels téléphoniques et que vous avez besoin d'une qualité vocale de haut niveau.