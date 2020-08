Sony WH-1000XM4 contre Sony WH-1000XM3 : une mise à jour indispensable ?

Le Sony WH-1000XM4, dernier-né des casques antibruit de Sony, est enfin arrivé et semble apporter une tonne de nouvelles fonctionnalités.

Parmi celles-ci, on peut citer une meilleure réduction de bruit grâce à un algorithme amélioré et un Bluetooth plus performant, une meilleure qualité d'appel ainsi qu'une fonction d'optimisation du son pour les formats compressés. Ce nouveau casque embarque également le Bluetooth 5.0, l’appairage multipoint sur plusieurs appareils ainsi qu’un capteur intégré qui permet de mettre automatiquement la musique en pause lorsque vous retirez le casque.

Ceci dit, il coûte autant que le WH-1000XM3 lors de son lancement il y a un an et ont exactement la même autonomie, soit environ 30 heures.

Un choix s’opère automatiquement dans les têtes : Dois-je passer au nouveau Sony WH-1000XM4, ou rester avec le 1000XM3 ? Nous avons listé tout ce qui pourrait faire pencher la balance ci-dessous.

Quoi de neuf sur le Sony WH-1000XM4 ?

(Image credit: Future)

Et bien, la différence évidente est que le Sony WH-1000XM4 est tout neuf et qu’il a été lancé le 6 août 2020, tandis que le Sony WH-1000XM3 date de 2018. Mais, en plus d'être plus récent, le Sony WH-1000XM4 possède un certain nombre de nouvelles caractéristiques que vous ne trouverez pas sur les générations précédentes.

En bref, voici pourquoi vous devriez opter pour le WH-1000XM4 de Sony :

Meilleure réduction de bruit. Si vous achetez un casque pour sa réduction de bruit, vous voulez sans doute quelque chose qui bloquera vraiment toute nuisance, pas vrai ? Et bien, c’est exactement ce que fait le Sony WH-1000XM4. Sony a remanié son algorithme de suppression du bruit et propose désormais un nouveau circuit Bluetooth pour bloquer plus de bruit dans les moyennes et hautes fréquences. L'avantage ? Dites adieu au bruit de climatisation, de chiens qui aboient et de sonneries intempestives.

Restauration audio grâce à l’IA. Celle-ci risque d’être un petit peu plus difficile à entendre pour certains audiophiles, mais Sony dit avoir beaucoup travaillé pour mettre en place un système de conversion audio appelé DSEE Extreme qui prend les formats audio compressés comme le MP3 et le MP4 et vient en "combler les lacunes". L'avantage est ici que vous pourrez grâce à cela avoir toute une bibliothèque de MP4 qui ne prennent pas beaucoup de place sur votre téléphone et qui sonneront comme une bibliothèque pleine de fichiers FLAC sans perte. Mais même si vous ne stockez pas de musique du tout, les chansons compressées jouées sur YouTube devraient également avoir un meilleur son.

Qualité de voix améliorée. L'une des plus grandes plaintes concernant le Sony WH-1000XM3 était sa qualité au niveau des appels. Sony espère donc changer la donne avec ce WH-1000XM4 qui utilise une nouvelle technologie appelée Precise Voice Pickup. Cette technologie utilise les cinq microphones de chaque écouteur pour affiner votre voix pendant que vous parlez et réduit également la quantité de bruit ambiant capté par le casque.

Détection de port du casque pour la lecture/mise en pause automatique. Si vous êtes le genre de personne à laisser constamment votre casque en train de fonctionner pour le retrouver déchargé quelques heures plus tard, le WH-1000XM4 de Sony pourrait avoir une fonction très intéressante pour vous : la lecture/mise en pause automatique. Nouveauté de ce modèle 2020, Sony a intégré un capteur de proximité qui permet de déterminer quand le casque est porté ou non et qui met automatiquement la musique en pause ou en lecture sans que vous ayez à y penser. Si vous l’enlevez et le laissez inerte pendant 15 minutes, le casque s'éteindra automatiquement, préservant ainsi son autonomie.

Et le Sony WH-1000XM3 alors ?

(Image credit: Future)

Il est vrai que Sony a pratiquement amélioré tous les aspects de son casque phare en apportant de petites modifications comme la révision du rembourrage de l’arceau et l'amélioration de celui des coussinets pour réduire la sensation de pression. Cela dit, il s'agit là de petites améliorations plus que des révisions majeures.

Voici pourquoi vous voudriez plutôt vous procurer le Sony WH-1000XM3 :

Moins cher, surtout si vous l’achetez d'occasion : Lorsque nous avons demandé à Sony ce qu'il adviendrait des Sony WH-1000XM3 après la sortie des nouveaux WH-1000XM4, la marque nous a répondu que ceux-ci ne seraient plus produits. Cela dit, il en reste encore sûrement des tas dans les magasins du monde entier, ce qui signifie que vous allez certainement voir leurs ventes augmenter au cours des prochains mois. Vous trouverez également une foule de revendeurs qui chercheront à se débarrasser de leurs WH-1000XM3 à moindre prix, ce qui pourrait être un bon moyen de s’offrir un bon casque sans se ruiner.

Autonomie équivalente : L’autonomie de ce casque n’est bien sûr pas meilleure ici que sur le Sony WH-1000XM4, mais elle n'est pas non plus inférieure. Les deux casques sont conçus pour une durée de lecture d'environ 30 heures, donc vous ne verrez pas de grands changements sur l’autonomie ici en privilégiant le WH-1000XM4.

Vainqueur : Sony WH-1000XM4

Ce n'est pas une surprise. Le Sony WH-1000XM4 est sûrement le meilleur casque actuel. Il ne s'améliore pas dans tous les domaines, mais il comporte suffisamment de nouveautés par rapport à ses prédécesseurs pour valoir son coût supplémentaire s’il s’agit de votre premier achat en matière de casque.

Maintenant, si vous possédez déjà une paire de WH-1000XM3 qui vous plaît et qui fonctionne encore bien, ne vous sentez pas non plus dans l’obligation d’aller acheter ce WH-1000XM4 au prix fort. Attendez une juste qu’il y ait une bonne offre pour foncer.