Sony WH-1000XM6 : date de sortie présumée et premières fuites possibles

Si vous pensez que le Sony WH-1000XM6 doit bientôt remplacer le modèle actuel, vieux de plusieurs années, vous avez peut-être raison. Le WH-1000XM5 de Sony fait partie des meilleurs casques antibruit disponibles aujourd'hui, mais il s'agit d'un marché incroyablement concurrentiel et les prétendants à la couronne ne manquent pas. Les casques de Sony sont si bons que le modèle précédent, le WH-1000XM4, est actuellement en tête de notre guide des meilleurs achats.

Cela signifie que Sony doit continuer à améliorer ses écouteurs phares s'il veut continuer à en vendre de nouvelles paires. Selon les rumeurs, c'est ce qu'il va faire et le Sony WH-1000XM6 sera bientôt parmi nous... mais pas trop tôt.

Étant donné que le WH-1000XM5 a obtenu cinq étoiles sur cinq dans notre évaluation, qui notait également que le WH-1000XM4 était si bon que les améliorations étaient « plus marginales qu'auparavant », qu'est-ce que Sony pourrait bien préparer pour la prochaine génération ? Voici ce que nous pensons savoir à ce jour.

En juin dernier, GSM Arena a rapporté deux informations importantes : premièrement, les Sony LinkBuds et LinkBuds S recevraient une mise à jour 2024 en même temps ; deuxièmement, les écouteurs WH-1000XM5 et WF-1000XM5 ne recevraient pas de mise à jour. Au lieu de cela, Sony visait très probablement « les six premiers mois de l'année prochaine » pour ses produits phares.

Étant donné que la première histoire s'est avérée exacte lorsque Sony a annoncé deux nouveaux modèles LinkBuds, et que la deuxième histoire provient de la même source, nous sommes enclins à penser que la prédiction d'un lancement au cours du premier semestre 2025 est probablement fondée elle aussi. Une autre fuite sur le site de médias sociaux chinois Weibo indique que Sony souhaite synchroniser les cycles de mise à jour des deux produits phares, ce qui signifierait à nouveau un lancement en 2025, puisque c'est à cette date que les écouteurs Sony WF-1000XM5 auront deux ans et devront être mis à jour, selon la cadence habituelle de Sony.

Nous n'avons pas encore vu beaucoup de fuites à ce sujet, jusqu'à récemment, peut-être. Les observateurs de Sony sur The Walkman Blog ont repéré un nouveau code de casque sans fil Sony dans des documents d'importation. Il porte le code produit YY2984 et, selon le blog, il « pourrait s'agir » de l'un des modèles XM6. Mais il s'agit simplement d'une sorte de casque sans fil avec une coque en plastique, donc il pourrait s'agir de n'importe quoi.

Cela dit, lorsque les modèles actuels étaient à environ trois mois de leur sortie, ils sont apparus dans les dossiers réglementaires de la FCC ; les appareils ont besoin de beaucoup de paperasse avant d'être mis en vente, il n'est donc pas impossible que les YY2984 soient en effet ces futurs candidats aux meilleurs écouteurs Sony. C'est une sauce assez faible, je sais, mais c'est le monde passionnant des écouteurs pour vous. C'est le dépôt auprès de la FCC qu'il faut attendre avec impatience, car c'est lui qui déclenchera le compte à rebours. Peut-être qu'il sera déposé en décembre pour un lancement vers le mois de mars.

WH-1000XM6 de Sony : Ce que nous aimerions voir

Annulation des bruits de fond à la Bose : Sony est passé du statut de leader absolu à celui de simple bon élève. Les derniers écouteurs à réduction de bruit de Bose sont dotés d'un système ANC exceptionnel qui surpasse celui de Sony, alors voyons si ce dernier peut reprendre sa couronne.

Une meilleure autonomie : Sony a dicté la moyenne dans ce domaine depuis des années, en atteignant régulièrement les 30 heures. Mais quand le Sennheiser Momentum 4 Wireless et le Cambridge Audio P100 atteignent 60 heures, Sony devrait vraiment nous offrir plus.

Résistance à l'eau : Il s'agit d'une caractéristique de plus en plus courante chez les concurrents, et il serait bon de voir des indices de protection IP officiels.

Le retour du pli : Le design révisé du XM5 a rendu le casque moins portable, ce qui a été une surprise - il pourrait revenir dans notre liste des meilleurs casques de voyage grâce à cette modification. L'arceau pourrait également être un peu plus rembourré, tant que je me plains.

Son spatial Dolby Atmos : Il ne fait aucun doute que le 360 Reality Audio de Sony sera à nouveau présent, mais comme le Dolby Atmos est pris en charge par plusieurs services musicaux et, plus important encore, par tous les grands services cinématographiques, nous aimerions qu'il soit pris en charge par le Dolby Atmos. Surtout s'il est accompagné du head-tracking de Dolby, qui est excellent sur le Sonos Ace et le LG Tone Free T90S.

Audio USB-C : Un son haute résolution facile à obtenir à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur portable ? La plupart des meilleurs casques sans fil offrent cette possibilité, mais pas Bose, ce qui permet à Sony de prendre une longueur d'avance sur son ancien rival.