Meilleurs casques et écouteurs sans fil : lesquels possèdent encore un son parfait en 2020 ?

Il est loin le temps où nos écouteurs sans fil saturaient, perdaient régulièrement leur connexion et finissaient à la corbeille au bout de quelques mois d’utilisation. Aujourd’hui, grâce aux avancées incroyables sur la technologie Bluetooth, les meilleurs écouteurs et casques sans fil disposent d’une connectivité à toute épreuve. Ils n’abandonnent jamais votre smartphone en pleine écoute, même si celui-ci est un téléphone mobile d’entrée de gamme.

Il est vrai qu’une paire d'écouteurs ou un casque audio sans fil coûtent plus cher qu'un modèle filaire similaire, mais c’est parce qu’ils offrent une plus grande liberté de mouvement. Mieux, comme ils n’utilisent pas de câble auxiliaire, ils constituent d'excellents compagnons pour les smartphones privés de prise jack, à l’instar de l'iPhone 11 Pro ou du Samsung Galaxy S20.

Si vous souhaitez passer le cap et adopter ces indispensables accessoires audio, ce guide d’achat existe pour vous aider à choisir les meilleurs casques sans fil et les meilleurs écouteurs sans fil, quel que soit votre budget. Vous trouverez ci-dessous le nec plus ultra des modèles que nous avons testés et comparés. Afin de vous garantir un ou plusieurs achats en toute confiance.

Sans fil vs True Wireless : quelle est la différence ?

Quel style de casque ou d'écouteurs vous convient le mieux ? Nous mettons à jour régulièrement de nombreux guides d’achat consacrés aux différents types de casques et d’écouteurs audio. Vous pouvez d’ores et déjà consulter notre comparatif des meilleurs casques audio disponibles à l’achat. Le bruit environnant ou celui de votre open-space vous agresse ? Faites votre choix parmi les meilleurs casques audio anti-bruit. Si vous pratiquez un sport régulier ou que vous n’avez pas de prise jack, les meilleurs casques et écouteurs sans fil ou encore les meilleurs écouteurs True Wireless n’attendent que vos oreilles.

Les casques audio sans fil pourraient être définis comme « deux écouteurs reliés par un serre-tête (arceau)». En réalité, ils ont surtout la faculté d’amenuiser plus ou moins le bruit environnant pour vous offrir le meilleur confort sonore. Il faut distinguer les casques supra-auriculaires qui se posent sur l’oreille et les casques circum-aural qui englobent celle-ci pour un son plus immersif.

Les écouteurs sans fil sont apparus avec la technologie Bluetooth. Bien qu'ils soient alimentés par une batterie et qu'ils ne soient pas physiquement connectés à votre téléphone, ils sont dotés d'un cordon reliant les deux extrémités - et parfois aussi d’une bande autour du cou. On distingue les écouteurs classiques qui se posent au creux de l’oreille des écouteurs intra-auriculaires qui se glissent dans le conduit auditif.

Les écouteurs True Wireless vont plus loin puisqu’ils suppriment totalement le cordon. Vous obtenez dès lors une vraie liberté de mouvement avec une technologie sans fil intégrale. A noter que cette dernière existe également pour les casques audio.

Les meilleurs casques et écouteurs sans fil en un coup d’œil

Sony WH-1000XM4 Bose Noise Headphones 700 Bowers & Wilkins PX7 Jabra Elite 85H Bose QuietComfort 35 II Beyerdynamic Amiron Wireless Audio-Technica ATH-M50xBT Sennheiser Momentum 3 Wireless AKG N60NC Wireless Microsoft Surface Headphones 2

Quel casque audio sans fil acheter en 2020 ?

(Image credit: Sony)

1. Sony WH-1000XM4 Dites adieu aux agressions sonores ! Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 255 g | Réponse en fréquence : 4 Hz - 40 kHz | Diaphragme : 40 mm | Sensibilité : 104,5 dB | Impédance : 47 Ohms | Autonomie : 30 heures | Portée sans fil : 30 mètres | NFC : oui 295,76 € Voir à Fnac FR Réduction du bruit améliorée Fonction d'upscaling audio Détection des conversations Pas d'étanchéité

Le WH-1000XM4 de Sony offre une excellente réduction du bruit et une qualité sonore surprenante, le tout dans un design léger et confortable. Bien qu'il ne soit pas très différent de ses prédécesseurs, le WH-1000XM4 dispose d'un certain nombre de nouvelles fonctions, notamment l'appairage multipoint, la conversion ascendante DSEE Extreme, la prise en compte des conversations et la lecture/pause automatique grâce à un capteur intégré, qui lui permettent de remporter le titre de meilleur casque audio en 2020.

Tout ce que nous trouvions formidable avec le casque WH-1000XM3 a été repris par son successeur le WH-1000XM4, mais des ajouts très utiles font également leur apparition. Sony a affiné son approche de l’annulation du bruit, notamment dans les gammes moyennes - ces zones sonores qui délivre un bourdonnement de faible niveau, que vous pourriez attribuer à un ventilateur, une climatisation, ou à un bruit du moteur. Dès que vous écoutez votre musique, vous n’entendez plus le monde extérieur.

Le codec LDAC de Sony fait un bon travail d’appairage, en laissant passer beaucoup de détails. L'introduction de DSEE Extreme, un processus piloté par l'IA qui cherche à restaurer les détails des formats compressés perdus, permet d'apporter de la clarté même aux formats et fichiers de moindre qualité que vous pouvez lancer sur le WH-1000XM4. Enfin, Sony continue à développer Reality 360, son format audio immersif maison, qui vous place au milieu d'un mixage de son surround impressionnant.

Lire notre test complet : Sony WH-1000XM4

(Image credit: Bose)

2. Bose Headphones 700 Seule l’élégance de son design fait grand bruit. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 289 g | Réponse en fréquence : N / A | Diaphragme : 40 mm | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie : 20 heures | Portée sans fil : 100 mètres | NFC : Non 269,99 € Voir à Cdiscount FR Réduction de bruit bluffante Beau et agréable à porter Son immersif La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure Plus cher que Sony

Bose poursuit sa progression dans le secteur des casques anti-bruit avec ce second essai réussi qu’est le Headphones 700. Véritable alternative au Sony WH-1000XM3, il offre à son utilisateur 11 modes prédéfinis de réduction du bruit, pour obtenir la meilleure écoute possible en fonction de votre environnement. Un mode « Conversation », assez similaire à l’« attention rapide » de Sony, coupe le son momentanément si vous devez démarrer une discussion ou si vous recevez un appel téléphonique.

Côté performances, le Headphones 700 brille par un son merveilleusement fluide, avec des mediums et des aigus très clairs. Le diable est dans les détails et ce casque Bose les restitue parfaitement.

Autre bon point : le casque a été dessiné pour vous procurer un confort intégral, épousant parfaitement le contour de vos oreilles. Sans paraître trop volumineux, ce qui s’avère la grande faiblesse des appareils de ce genre.

Avec une autonomie se rapprochant de celle du WH-1000XM3 et un prix plus bas, il aurait trôné en tête de ce classement.

Lire notre test complet (en anglais) : Bose Headphones 700

(Image credit: Future)

(Image credit: Bowers & Wilkins)

3. Bowers & Wilkins PX7 Garantis sans latence (ou presque). Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 310 g | Réponse en fréquence : 10 Hz - 30 kHz | Diaphragme : 43,6 mm | Sensibilité : N/A | Impédance : 22 Ohms | Autonomie : 30 heures | Portée sans fil : N/A 310 € Voir à EBAY-FR La meilleure qualité sonore de sa catégorie Batterie robuste Connectivité Bluetooth efficace Non repliable

Si vous recherchez des écouteurs sans fil à réduction de bruit de premier ordre et que vous n'êtes pas rebuté par un prix élevé, le dernier modèle phare de Bowers & Wilkins vaut la peine d'être considéré. Ses concurrents moins chers, les WH-1000XM3 de Sony, sont peut-être légèrement meilleurs, mais avec une qualité sonore et un design d’une grande élégance, sans parler de la technologie ANC et de la durée de vie de la batterie des plus décentes, les PX7 constituent une paire immanquable.

Si vous connaissez les PX ou tout autre produit Bowers & Wilkins, vous ne serez pas dépaysé par les PX7 qui présentent la même conception légère et confortable, enveloppant vos oreilles sans les chauffer grâce à leurs coussinets en cuir souple. Leur seul défaut : les oreillettes ne se replient pas vers l’intérieur, comme tout bon casque sans fil du XXIe siècle.

Au-delà de ce raté, les PX7 sont parfaitement à jour et innovent en prenant en charge le dernier codec aptX, aptX Apdative. Celui-ci réduit le temps de latence entre votre casque et la source audio. Tandis que le codec aptX HD assure une lecture streaming de haute qualité (24 bits). Dans la pratique, cela se traduit par un décalage indiscernable lorsque vous regardez Netflix ou jouez à Candy Crush.

Côté performances audio, les PX7 délivrent une scène sonore puissante et claire avec des aigus nets, des médiums riches et des basses assez fluides. Les accros de basses pures chercheront ailleurs mais l’ensemble vaut largement le détour.

Lire notre test complet (en anglais) : Bowers & Wilkins PX7

(Image credit: Jabra)

4. Jabra Elite 85H Il donne à Sony et à Bose une leçon de style. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 296 g | Réponse en fréquence : 10-20 kHz | Diaphragme : 40 mm | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie : 36 heures | Portée sans fil : 10 mètres 179 € Voir à Cdiscount FR 412 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Durée de vie de la batterie inégalée Excellentes performances Élégant et confortable Peu de support pour les codecs haut de gamme

Composé d'un étui en similicuir robuste et d'un intérieur en tissu doux, le Jabra Elite 85H dégage une impression de qualité premium dès le départ. Minimaliste, pliable, coloré et chic, protégé contre les intempéries, ce casque supra-auriculaire fait sensation chez les audiophiles qui y trouvent un esthétisme laissé de côté chez Sony, moins tape-à-l’œil chez Bose.

Beau certes mais loin d’être futile, l’Elite 85H s’accompagne d’une interface intuitive qui optimise le volume et s’occupe des balances selon le style de musique écoutée et l’environnement dans lequel vous l’écoutait. De plus, sa compatibilité avec Siri, Google Assistant et Amazon Alexa vous permet de le contrôler en mode mains-libres.

Le rendu sonore se veut bien équilibré et digne de celui d’une référence incontestable comme le Bose QuietComfort 35 II. Les puristes regretteront peut-être l’absence de prise en charge des codecs audio haut de gamme mais le résultat est tout à fait louable. Nous sommes impatients de voir ce que réserve Jabra dans le futur des casques sans fil.

Lire notre test complet (en anglais) : Jabra Elite 85H

(Image credit: Bose)

5. Bose QuietComfort 35 II Le casque préféré de Google (et de ses services). Type de casque : fermé | Poids : 234 g | Longueur de câble : 1,2 mètre | Réponse en fréquence : N / A | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie : 20 heures et plus | Portée sans fil : 10 mètres | NFC : oui 156,99 € Voir à Cdiscount FR 142 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Scène sonore large et claire Réduction de bruit incroyable Commandes simples Ajout de Google Assistant Arceau fragile

On ne change pas une formule qui gagne. Le QuietComfort 35 II est la copie conforme de l’original que Bose a mis à jour avec un bouton direct pour activer Google Assistant. Si vous possédez un smartphone Android, vous pouvez consulter rapidement vos notifications, y répondre, et contrôler la plupart des applications Google.

Ne nous perdons pas dans les gadgets, la raison d’être du QC 35 II, c’est sa réduction de bruit considérée comme la plus impressionnante de sa catégorie. Vous aurez l’impression d’évoluer dans un caisson de flottaison - la sensation de pression en moins – alors que vous traversez une rue animée. La qualité sonore est, elle aussi, au rendez-vous, faisant la part belle à la retransmission des voix. D’une pureté impressionnante.

Si vous voyagez beaucoup ou avez l’impression de passer votre vie dans les transports, il vous plaira par sa prise en main rapide et surtout sa batterie endurante. Vous le trouvez trop cher ? Aucun problème, le Bose QuietComfort premier du nom vous suffira. Après tout, vous devriez pouvoir vous contenter d’un superbe casque sans Google Assistant.

Lire notre test complet (en anglais) : Bose QuietComfort 35 II

(Image credit: TechRadar)

6. Beyerdynamic Amiron Wireless Un casque inépuisable grâce à son mode de recharge rapide. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 380 g | Longueur de câble : 1,2 mètre, détachable | Réponse en fréquence : 5 - 40 000 Hz | Diaphragme : 50 mm | Sensibilité : 100 dB à 1 KHz | Impédance : 32 ohms | Autonomie : 30 heures | Portée sans fil : 10 mètres 553,33 € Voir à Amazon Excellente qualité de fabrication Son détaillé, dynamique et spacieux Recharge via câble USB-C Les mêmes performances que sa version filaire Isolation acoustique à améliorer

Les Amiron Wireless de Beyerdynamic vont vous donner envie d’élargir ou de redécouvrir votre bibliothèque musicale pendant des jours et des jours. Non seulement, la durée de vie de leur batterie est l’une des plus imposante de ce top mais en plus, ces casques percutants se rechargent rapidement par le biais d’un câble USB-C.

Leur son est spacieux, détaillé, énergique. Plus étonnant, l’Amiron Wireless partage des performances sonores identiques à celles de son pendant filaire. Sans perte de signal. La qualité se veut supérieure à celle de l’écoute d’un CD grâce à la prise en charge de multiples codecs audio. Petit moins : son utilisation dans les transports en commun, le métro en tête, est un tantinet désagréable - bien que supportable. Tant son isolation phonique est moyenne.

Reste un casque circum-aural très bon élève, donnant le meilleur de lui-même dans les espaces fermés.

Lire notre test complet (en anglais) : Beyerdynamic Amiron Wireless

(Image credit: Audio-Technica)

7. Audio-Technica ATH-M50xBT Un rapport qualité / prix difficile à battre. Type de casque : fermé, dynamique | Poids : 310 g | Longueur de câble : 1,2 mètre, détachable | Réponse en fréquence : 15 - 28000 Hz | Diaphragme : 45 mm | Sensibilité : 99 dB à 1 KHz | Impédance : 38 ohms | Autonomie : 40 heures | Portée sans fil : 10 mètres 185 € Voir à Amazon Super prix Ecoute agréable même au volume max Arceau robuste Design un peu trop industriel

Audio-Technica fabrique depuis longtemps des écouteurs, des microphones et des accessoires pour platines de grande qualité. Avec la sortie de l'ATH-M50xBT, elle offre un casque sans fil digne de sa réputation, avec un facteur déterminant en plus : le prix. Comparé à des modèles haut de gamme, l’ATH-M50xBT est un appareil performant en tout point, abordable pour presque toutes les bourses.

Conçu par des ingénieurs mélomanes désireux de reproduire fidèlement un son à peine enregistré en studio, le casque d’Audio-Technica possède les basses les plus claires, sans distorsion y compris lorsque vous poussez le volume à fond.

Il présente également de bons résultats en termes de durée de vie de la batterie et de connectivité Bluetooth. Vous pouvez ainsi l’utiliser une semaine entière, pendant votre temps de transport, sans recharge. Ne vous fiez donc pas à son design quelque peu basique, vous avez ici un compagnon audio de premier choix pour vos oreilles.

Lire notre test complet (en anglais) : Audio-Technica ATH-M50xBT

(Image credit: Sennheiser)

8. Sennheiser Momentum 3 Wireless Indispensable pour les têtes en l’air. Type de casque : fermé | Poids : 258 g | Longueur de câble : 1,45 mètre | Réponse en fréquence : 6 Hz - 22 kHz | Diaphragme : 42 mm | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie : 17 heures | Portée sans fil : 10 mètres | NFC : oui 299,90 € Voir à Fnac FR Qualité audio fantastique Design cool Réglages personnalisables Autonomie limitée Plus cher que ses rivaux

En terme de qualité audio, ce casque circum-aural Sennheiser diffuse un son fantastique, avec des niveaux de détail élevés, des basses chaudes et des aigus extrêmement naturels. Les modes personnalisables de réduction du bruit sont aussi un atout considérable. Bien qu’ils n’atteignent pas encore les normes de pointe définies par Sony et Bose. La durée de vie de la batterie peine également, plafonnant en dessous de la moyenne de 20 heures constatée sur les modèles haut de gamme. Problème : il est plus onéreux que bon nombre d’entre eux.

Alors, pourquoi acheter le Sennheiser Momentum Wireless ? Et bien, outre sa qualité sonore, il s’appaire parfaitement avec la plupart des smartphones Android comme iOS, sans latence signalée. Il intègre de même avec aisance Google Assistant et Siri. Une fonction de localisation vous permet de faire sonner le casque si vous l’avez égaré à domicile, à l’école ou sur votre lieu professionnel. Son design original, enfin, provoquera la jalousie des aficionados des casques Bose.

Lire notre test complet (en anglais) : Sennheiser Momentum Wireless 3

(Image credit: AKG)

9. AKG N60NC Wireless L’alternative économique au Bose QuietComfort 35. Type de casque : fermé | Poids : 199,4 g | Longueur de câble : 1,24 mètre | Réponse en fréquence : 10 - 22000 Hz | Sensibilité : 111 dB SPL / V @ 1 kHz | Impédance : 32 ohms | Autonomie : 15 heures | NFC : Non 119,95 € Voir à Amazon 301 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Prix attractif Son raffiné Confort à revoir Commandes complexes

En dehors d’un port peu confortable pour l'oreille, il est difficile de trouver pléthore de défauts à l'AKG N60NC Wireless. Le casque supra-auriculaire distribue un son raffiné, bénéficie d’excellentes performances de réduction du bruit et, une fois que vous avez maîtrisé les rouages farfelus de ses commandes manuelles, il s’avère aussi addictif que ses concurrents bien plus onéreux.

Hormis les oreillettes, le casque s’avère beau et solide. L’arceau est en plastique mais se veut flexible et résistera aux maladresses quotidiennes. La maniabilité des boutons est tout aussi maladroite d’ailleurs (pour passer d’un titre à l’autre, vous glissez votre doigt de bas en haut).

Il n’empêche que le N60NC n’a pas à rougir sur l’essentiel : le rendu sonore. Il se rapproche à ce titre du premier Bose QC 35 avec des basses harmonieuses et un environnement sonore riche en détails. Le tout pour un prix défiant toute logique marchande. Un produit premium en soldes toute l’année en quelque sorte.

Lire notre test complet (en anglais) : AKG N60NC Wireless

(Image credit: Microsoft)

10. Microsoft Surface Headphones 2 Un son chaud et une suppression du bruit exigeante. Type de casque : fermé | Poids : 293 g | Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz | Sensibilité : 115 dB | Impédance : N / A | Autonomie : 20 heures | NFC : non 259,08 € Voir à Amazon Scène sonore chaude et large Commandes anti-bruit simples à l’usage Un prix à la baisse Le son pourrait être plus détaillé

Le Microsoft Surface Headphones 2 correspond à la seconde génération de casques anti-bruit développé par la firme de Redmond. Vous retrouverez ce qui a fait le succès de la première, comme des commandes intégrées sur chaque côté, permettant de supprimer aisément tout bruit environnant. Il offre aussi une tonne de grandes améliorations par rapport au modèle original, en particulier une plus longue durée de vie de la batterie ainsi qu’un design désormais axé sur le confort de vos oreilles.

Et pourtant, malgré ces ajouts conséquents, le Surface Headphones 2 coûte moins cher que son prédécesseur et s’inscrit comme une excellente alternative au WH-1000XM4 de Sony - en tête de ce classement. Comme lui, il reproduira avec fidélité la plupart de vos styles musicaux préférés, avec un son chaud et des fréquences de basses généreuses.

Lire notre test complet (en anglais) : Microsoft Surface Headphones 2