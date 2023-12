Comment protéger votre nouvelle Xbox avec un VPN

Imaginez la scène : vous démarrez enfin la Xbox que vous avez reçue à Noël, vous prévoyez de passer les derniers jours de l'année 2023 branché dessus, et cela va devenir un des plus beaux Noël que vous ayez eu depuis votre enfance. La dernière chose que vous souhaitez, c'est qu'un pirate informatique douteux ou un tricheur mal intentionné vienne gâcher le plaisir. Heureusement, il existe de nombreux moyens de protéger votre nouvelle Xbox.

Depuis plusieurs années, nous mettons les VPN à l'épreuve et nous avons acquis une grande expérience pratique - et nous sommes également des joueurs invétérés.

En choisissant l'un des meilleurs VPN du marché, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour protéger votre Xbox des tentatives de piratage, des attaques DDoS perturbatrices et même de la restriction de la bande passante qui peut avoir un impact sur votre expérience de jeu en ligne - et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans ce guide pratique, nous allons partager nos meilleurs choix de VPN pour la Xbox, et les caractéristiques à rechercher avant de faire votre choix.

Le meilleur VPN pour Xbox en 2023

Quiconque a passé du temps sur le web sait que ce n'est pas toujours l'endroit le plus sûr où se trouver. Les pirates, les cybercriminels et les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) sont tous avides de vos données, et des gouvernements oppressifs peuvent même restreindre votre accès à certains sites et services en les censurant complètement.

C'est là qu'un VPN peut vous aider. Les réseaux privés virtuels (VPN) créent un tunnel sécurisé entre votre appareil et un serveur distant. Toutes les données qui transitent par ce tunnel sont cryptées et illisibles, et vous aurez l'impression de vous trouver au même endroit que le serveur VPN. Vous renforcez ainsi votre sécurité numérique, vous vous protégez des menaces qui, autrement, feraient des ravages sur votre console, et vous pouvez accéder à des contenus soumis à des restrictions géographiques. Tout le monde y gagne.

Le cryptage est également le moyen par lequel un VPN met un terme aux attaques DDoS. Les cybercriminels (et les mauvais perdants) lancent ces attaques en inondant votre adresse IP de trafic indésirable qui encombre le réseau, le ralentit et l'empêche de fonctionner comme il le devrait. Un VPN vous donne une nouvelle adresse IP temporaire, ce qui complique considérablement la tâche de ceux qui veulent perturber votre session de jeu.

1. ExpressVPN: le choix numéro 1 pour votre Xbox

ExpressVPN est le meilleur du secteur. Pourquoi ? Il est super rapide, dispose d'applications élégantes pour tous vos appareils et propose même des guides pratiques pour vous aider à sécuriser votre Xbox avec un minimum de stress. Essayez ExpressVPN, sans risquer un centime, grâce à sa garantie de remboursement de 30 jours, et voyez pourquoi tout le monde en parle.

2. Surfshark : un fournisseur d'accès économique et de qualité

À la recherche d'une bonne affaire ? Surfshark vous couvre. Il s'agit d'un service d'un bon rapport qualité-prix qui équilibre sécurité, puissance de déblocage et vitesse, et qui peut même se vanter d'offrir des connexions simultanées illimitées. N'oubliez pas de mettre à l'épreuve sa garantie de remboursement de 30 jours et d'essayer le meilleur VPN bon marché par vous-même, à votre rythme.

3. NordVPN : rapide comme l'éclair et axé sur la confidentialité

NordVPN est l'un des favoris des YouTubers et des joueurs, grâce à ses vitesses absolument incroyables. C'est le VPN le plus rapide que nous ayons jamais testé, et une solution de sécurité tout-en-un qui bloque les publicités et met un terme aux logiciels malveillants qui pourraient dévaster votre console. Testez NordVPN avec une garantie de remboursement de 30 jours.

Il existe des centaines de VPN sur le marché, et personne n'a le temps de les passer tous au crible. Pour vous aider, nous avons dressé une liste des facteurs les plus importants à prendre en compte lors du choix d'un VPN.

Vitesse : c'est une évidence, car la dernière chose que souhaite un joueur, c'est qu'un VPN ralentisse sa connexion. Un VPN rapide maintiendra la latence au minimum, fournira des performances stables et garantira que vous n'aurez pas à vous soucier du décalage, que ce soit dans des jeux d'équipe compétitifs ou dans des raids avec des amis.

Emplacement des serveurs : la plupart des VPN ont des serveurs disséminés dans le monde entier, ce qui est idéal pour les joueurs qui veulent bénéficier des meilleures offres sur les jeux AAA (très chers) du moment, ou même acheter des titres qui ne sont pas disponibles dans votre région. Vous pouvez également vous connecter à un serveur VPN proche du serveur du jeu pour réduire le ping.

Sécurité : Les VPN sont dotés d'outils conçus pour protéger vos informations personnelles contre les pirates et les cybercriminels astucieux. Recherchez le cryptage OpenVPN et WireGuard pour vous défendre contre les attaques DDoS, une politique stricte d'absence de logs, ainsi qu'un kill switch qui vous permettra d'éviter toute fuite accidentelle d'informations en cas d'interruption de service du VPN.

+1 Avec un VPN, vous aurez tout ce qu'il faut pour empêcher les tricheurs de vous cibler avec des attaques DDoS, tout en mettant un terme aux pics de lag, à la perte de paquets et à la réduction de la bande passante.

Facilité d'utilisation : personne ne veut passer plus de temps à configurer son VPN qu'à jouer. Une configuration rapide et facile est indispensable, et vous devrez vous assurer que votre choix de VPN est compatible avec les appareils que vous possédez, qu'il s'agisse d'un PC, d'un téléphone portable, d'une console ou d'un routeur.

Prix : tout le monde est à la recherche d'un bon prix en ce moment, en raison de la crise du coût de la vie, et il est important d'en avoir pour son argent. Le VPN idéal dépendra de votre budget, mais il existe des options formidables pour toutes les gammes de prix. Les VPN gratuits peuvent être utiles en cas d'urgence, mais ils ne disposent généralement pas des fonctionnalités nécessaires pour assurer la sécurité de votre Xbox, telles que plusieurs connexions simultanées, un vaste réseau de serveurs et un interrupteur d'arrêt d'urgence (kill switch).

Assistance clientèle : les problèmes sont inévitables. Vous aurez donc besoin d'un VPN doté d'une équipe d'assistance fiable, capable de répondre aux questions les plus techniques (et de les traiter rapidement). Vérifiez si le VPN que vous avez choisi propose une assistance par chat en direct, et si elle est assurée par des humains ou des robots, et jetez un coup d'œil aux documents d'assistance disponibles sur le site du fournisseur, qui pourraient vous aider à résoudre certains problèmes par vous-même.

Nous effectuons une analyse complète des 30 meilleurs VPN tous les 6 mois pour nous assurer que nous travaillons avec les informations les plus récentes.

Notre processus de test est très approfondi, et tout commence par le site Web du fournisseur. Nous examinons les revendications du VPN et vérifions si elles semblent trop belles pour être vraies, la politique de confidentialité et ses petits caractères, et même le nombre de cookies de suivi. Cela nous donne une idée de l'engagement du VPN envers la vie privée de l'utilisateur dès le départ.

Ensuite, nous téléchargeons et installons le VPN, et nous mettons chaque application à l'épreuve. Cela nous permet de savoir si le VPN fonctionne bien, sur toutes les plateformes, et nous aide à déterminer s'il manque des fonctionnalités clés à certaines applications. Nous passons ensuite au test de ces fonctionnalités, qui comprennent des éléments tels que le kill switch et le fractionnement des flux (split tunneling). En gros, nous nous assurons que tout fonctionne comme le VPN le prévoit.

Nous sortons ensuite les outils pour tester le chiffrement du VPN. Lancer des logiciels malveillants et d'autres nuisances sur le fournisseur nous aide à repérer les problèmes potentiels - et nous les signalons directement au VPN lui-même si nous en trouvons. De plus, nous vous informons également de ce qui s'est passé.

La vitesse vient ensuite, et nous testons les performances de chaque service au moins 120 fois au cours de deux sessions. Nous utilisons une connexion domestique américaine et un centre de données britannique à 1 Gbps pour nous faire une idée précise de la façon dont le VPN fonctionne dans le monde réel. Nous changeons de protocole, testons différents sites et services et essayons de nous connecter aux heures de pointe. C'est également à ce moment-là que nous voyons quelles plateformes de streaming le service peut déverrouiller de manière fiable - et s'il s'agit d'un VPN Netflix exceptionnel.

Si vous souhaitez obtenir tous les détails sur la façon dont nous mettons les VPN à l'épreuve, vous pouvez vous rendre sur la page de la méthodologie de test des VPN [en anglais] pour un compte-rendu complet.

FAQ sur le VPN Xbox

Quel est le meilleur VPN pour Xbox ? ExpressVPN est notre premier choix pour la Xbox. Certes, il est un peu cher, mais vous obtenez un produit haut de gamme pour un prix haut de gamme. ExpressVPN est rapide comme l'éclair et possède des serveurs dans 94 pays, ce qui est une excellente nouvelle si vous jouez avec des amis internationaux en ligne ou si vous recherchez les meilleures offres dans d'autres régions, et il possède des applications faciles à utiliser pour à peu près tous les appareils que vous pouvez imaginer.

Comment utiliser un VPN sur ma Xbox ? L'installation d'un VPN sur votre Xbox peut s'avérer un peu fastidieuse, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas impossible. La vie serait tellement plus facile si vous pouviez télécharger un VPN directement sur votre Xbox via le Microsoft Store, comme vous le faites avec un PC ou un téléphone portable, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Techniquement, votre Xbox n'est pas conçue pour fonctionner avec un VPN. Tout d'abord, vous devez choisir un VPN de gaming extrêmement fiable et souscrire à l'offre qui vous convient le mieux. Les fournisseurs ont différentes façons de se connecter à votre Xbox, mais les méthodes les plus courantes sont les suivantes : Configurer des DNS intelligents sur votre Xbox Partager votre connexion VPN via un autre appareil Installation du VPN sur votre routeur Quelle que soit l'option que vous choisissez, votre fournisseur de VPN devrait être en mesure de vous aider, que ce soit avec des documents d'assistance, des fils de discussion communautaires ou une assistance par chat en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.