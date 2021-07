Les meilleurs VPN Netflix en 2021

Regarder Netflix est sans aucun doute l'une des raisons majeures pour lesquelles les gens téléchargent un VPN. La perspective d'accéder à des séries et des films exclusifs que vous ne pourriez normalement pas regarder dans le pays où vous résidez a fait des VPN pour Netflix un outil essentiel pour les binge-watchers du monde entier.

Les meilleurs fournisseurs de VPN Netflix (énumérés ci-dessous) vous permettent d'accéder très facilement aux catalogues des différents pays hébergeant Netflix. En plus de débloquer facilement des contenus Netflix géorestreints, ils sont également super simples à utiliser sur une large gamme de supports, allant de votre ordinateur portable et à votre mobile, en passant pas les Smart TV, consoles et autres appareils de streaming.

Pas de gros changement dans notre classement si ce n'est l'arrivée de protonVPN qui intègre notre Top 5 et confirme sa capacité à progresser de mois en mois.

Quelles sont les meilleures séries Netflix du moment ?

L'utilisation d'un VPN Netflix vous permet de localiser votre ordinateur portable, votre téléphone, votre tablette, votre console de jeux ou même votre support de streaming TV (Chromecast, Roku, Amazon Fire) dans un pays complètement différent de celui où vous vous trouvez réellement. Ainsi, si vous êtes en France, vous pourrez accéder à des programmes exclusivement disponibles sur les catalogues des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada ou d'ailleurs. Et vice versa.

La prise en main d'un VPN Netflix est relativement simple. Une fois que vous avez installé votre VPN sur le support de streaming de votre choix et que vous l'avez activé, il vous suffit de choisir un serveur dans le pays qui héberge vos programmes préférés. Netflix vous localisera dans le pays hôte et vous proposera des séries et des films qui y sont diffusés.

N'oubliez pas, cependant, que l'accès à des contenus non programmés dans votre région est volontairement restreint par Netflix - et expressément interdit dans les conditions d'utilisation de la plateforme. Naturellement, vous empruntez cette voie du déblocage de contenu à vos propres risques, néanmoins nous n'avons jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait vu son compte Netflix suspendu pour y avoir accédé via un VPN.

Le top 3 des meilleurs offres VPN Netflix en ce moment :

1. ExpressVPN - n°1 des meilleurs VPN Netflix

Dans un marché déjà bien encombré, c'est la vitesse, la sécurité et la simplicité qui font qu'ExpressVPN se distingue comme l'un des meilleurs. Dans nos derniers tests, il a débloqué Netflix dans 100% des cas. De plus, il est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours.

2. NordVPN - le plus grand nom du secteur

Il y a de fortes chances que, même si vous ne connaissez pas grand-chose aux VPN, vous ayez déjà entendu parler de NordVPN. Il a la réputation de débloquer les services de streaming géorestreints et d'offrir une sécurité optimale si vous prévoyez de diffuser des contenus sur des réseaux Wi-Fi publics.

3. Surfshark VPN - un excellent VPN pour un prix vraiment bas

Si les offres ci-dessus sont trop chères, ne cherchez pas plus loin : Surfshark est là. À partir de seulement 2,06 EUR par mois, c'est une excellente solution, incroyablement simple à utiliser et qui est devenue l'une des favorites de TechRadar. Il offre la plupart des fonctionnalités proposées par les autres services haut de gamme, mais à moindre coût.

Les 5 meilleurs VPN Netflix en 2021 :

Le meilleur VPN Netflix en 2021 - Obtenez 3 mois gratuits avec un abonnement annuel

ExpressVPN est en tête de notre classement des meilleurs VPN Netflix pour toute une série de raisons importantes. Lorsque nous avons testé ExpressVPN, il a débloqué Netflix à chaque fois que nous l'avons demandé, sans difficulté. Et l'un de ses principaux avantages est qu'il est incroyablement simple à installer et à utiliser, ce qui ne devrait pas être trop décourageant pour ceux qui ne sont pas familiers avec les VPN.

Quel que soit l'endroit où vous regardez Netflix - sur votre ordinateur portable, votre smart TV, votre mobile, votre Amazon Fire TV Stick, ou un autre appareil de streaming -, ExpressVPN sera disponible pour que vous puissiez utiliser un streaming sécurisé et géolocalisé où bon vous semble. En effet, son DNS MediaStreamer, débloque Netflix sur les appareils qui ne prennent pas immédiatement en charge les VPN (comme l'Apple TV, certaines Smart TV et consoles de jeux).

Nous testons des catalogues dans le monde entier lorsque nous effectuons des évaluations pour ce guide. ExpressVPN a fonctionné sans problème en se connectant sur des serveurs localisés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et même au Japon - ce dernier point demeurant délicat pour d'autres fournisseurs.

La constance des débits d'ExpressVPN est un véritable atout ici, et nous avons bénéficié d'une connexion rapide même en nous greffant à des serveurs dans des coins éloignés du globe. Oubliez donc les mises en mémoire tampon frustrantes lorsque vous regardez le dernier blockbuster ou un documentaire époustouflant en définition 4K.

Débloquer Netflix est une chose, mais si vous êtes un streamer sérieux, vous aurez inévitablement une collection d'autres abonnements et services OD préférés. Presque tous les services que nous avons essayés avec ExpressVPN (par exemple Amazon Prime Video, BBC iPlayer, YouTube) ont été débloqués en un rien de temps.

ExpressVPN rend les choses beaucoup plus faciles en vous connectant automatiquement au serveur le plus adapté. Certains fournisseurs de VPN moins performants vous laissent vous débrouiller seul et vous obligent à passer d'un serveur à l'autre jusqu'à trouver le bon? Ce n'est pas le cas d'ExpressVPN. De plus, si vous rencontrez des problèmes, ouvrez une session de chat en direct sur la page assistance, demandez à l'agent quels sont les meilleurs serveurs pour Netflix, et ils vous indiqueront immédiatement le meilleur choix. Ce service client est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et s’avère vraiment efficace.

C'est une prestation plus chère ici que chez pléthore de concurrents, mais ExpressVPN offre en contrepartie une excellente expérience pour les utilisateurs de Netflix et une garantie de remboursement de 30 jours si vous voulez essayer avant de vous engager pleinement.

Obtenez le meilleur VPN Netflix avec 49% de réduction et 3 mois GRATUITS

ExpressVPN, en plus d’être le meilleur, est disponible à un super prix. En effet, les lecteurs de TechRadar bénéficient de 3 mois gratuits supplémentaires lorsque vous souscrivez à une offre sur un an. Et n'oubliez pas que vous pouvez essayer ExpressVPN pendant un mois, en sachant que vous pouvez obtenir un remboursement complet sans aucun problème.

NordVPN est une excellente option pour visionner Netflix. Le fournisseur offre des performances rapides grâce à son protocole propriétaire NordLynx, et lors des tests, il a à peine affecté nos débits - vous ne remarquerez donc aucune différence, que vous choisissez de regarder vos contenus en résolution HD ou 4K.

Et nous ne parlons pas seulement d'un serveur unique. Nous avons pu nous connecter depuis de multiples zones sur la planète, sans aucun problème. Le service nous a également permis d'accéder facilement à d'autres services, notamment BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+ et YouTube.

Outre la France, NordVPN prend actuellement en charge Netflix aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, en Allemagne, en Australie, en Inde et dans de nombreux autres pays du monde. Et si vous rencontrez des difficultés, les pages d'assistance personnalisées de NordVPN vous permettront de regarder vos séries préférées et les nouveautés des catalogues existants en un rien de temps. En outre, l'équipe d'assistance est à votre service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et devrait être en mesure de vous aider à tout moment.

Parmi les autres avantages de ce fournisseur, citons un cryptage 2048 bits très puissant, une protection contre les fuites DNS, un kill switch et un vaste choix de serveurs. La société a une politique de « zero log » de l'activité en ligne de l'utilisateur qui a été vérifiée par les célèbres auditeurs de PricewaterhouseCooper. Tout cela contribue à faire de NordVPN un choix de premier ordre pour toute utilisation, en plus du visionnage de Netflix.

NordVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours. La facturation mensuelle étant assez chère, l’abonnement annuel offre le meilleur rapport qualité-prix, si vous voulez vous engager.

A bien des égards, Surfshark est taillé sur mesure pour les personnes souhaitant utiliser leur VPN principalement pour le streaming Netflix. Il affiche ses références fièrement, affirmant débloquer les géorestrictions sur le service dans seize pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et l'Australie.

Dans le cadre de notre test, nous avons accédé à Netflix depuis cinq sites différents. À chaque fois, sans aucun problème ni complication.

Comme nous savons que l'utilisation d'un VPN pour Netflix est l'un des usages les plus courants du logiciel, nous testons régulièrement cette fonctionnalité. Par le passé, nous avons constaté que l'accès aux catalogues de l'Australie et du Japon fonctionnait, mais que la vitesse des serveurs était plutôt lente et rendait la navigation dans les menus de Netflix assez pénible. Toutefois, ce qui caractérise les meilleurs fournisseurs, c'est leur détermination à s'améliorer sans cesse, et tout récemment Surfshark a lancé Netflix Australie et Japon en toute fluidité.

Pour ceux qui ne connaissent pas les VPN Netflix, Surfshark a deux cordes supplémentaires à son arc. Tout d'abord, il est très facile à utiliser et il n'y a pas beaucoup de services qui possèdent des interfaces aussi intuitives - en fait, pour les utilisateurs qui ont de grands projets pour leur VPN, Surfshark manque peut-être de quelques fonctions supplémentaires que la concurrence propose et nous pensons qu'il est grand temps qu'il fasse appel à des auditeurs externes comme le font ExpressVPN et NordVPN pour un examen complet de sa politique de « zero log ».

Mais pour tous ceux qui s'inquiètent de devoir installer un VPN coûteux, Surfshark propose l'un des meilleurs prix du marché - en tête de notre liste des meilleurs VPN bon marché – et dispose d’une garantie de remboursement de 30 jours si vous n’êtes toujours pas sûr de votre choix.

Si votre principal problème est la mise en mémoire tampon (et nous vous comprenons), alors Hotspot Shield pourrait bien être votre meilleur choix pour un VPN Netflix. De tous les services premium sur le marché en ce moment, Hotspot est tout en haut de la liste quand il s'agit des VPN les plus rapides grâce à son protocole Catapult Hydra personnalisé.

Ainsi, pour les vitesses de connexion pures, Hotspot est le meilleur, ce qui est une bonne nouvelle pour quiconque recherche un VPN utile pour le streaming ou partager des fichiers torrent. Mais ce ne serait pas une bonne recommandation de VPN Netflix s'il n'avait pas aussi de sérieux atouts de déblocage. Heureusement, nos tests ont montré qu'il n'avait aucun mal à contourner les restrictions de Netflix, et qu'il était tout aussi efficace pour accéder à BBC iPlayer, Amazon Prime Video et Disney+.

Un autre atout de Hotspot Shield qui ne cesse d'impressionner est sa facilité d'utilisation. Que ce soit sur un ordinateur de bureau ou sur un téléphone portable, naviguer dans les menus jusqu'aux fonctions souhaitées est un jeu d'enfant (même si nous aimerions que le centre d'assistance en ligne soit aussi intuitif).

Une chose à surveiller, cependant... si c'est un contenu particulièrement exclusif au Canada auquel vous espérez accéder avec votre VPN Netflix, Hotspot semble avoir quelques difficultés avec des baisses importantes de ses vitesses habituelles et l'incapacité de certains serveurs à accéder à autre chose que les originaux Netflix.

Seul bémol : Hotspot Shield n'est pas aussi facile à utiliser sur différents appareils que ses concurrents cités ci-dessus. Le service admet volontiers qu'il ne fonctionne pas avec les consoles de jeu, les tablettes Kindle, Kodi, les Smart TV non Android et les téléphones Windows. Par conséquent, si vous effectuez la majeure partie de votre streaming avec l'un de ces appareils, vous feriez mieux d'opter pour l'une des autres options de ce guide.

Sinon, Hotspot Shield vous propose un confortable essai de 45 jours, que vous pouvez décider d’annuler à n’importe quel moment pour être remboursé.

5. ProtonVPN Déblocage de Netflix dans le monde entier Débloque Netflix : Oui | Assistance client 24/7 : Non | Garantie de remboursement : 30 jours | Débloque également : Amazon Prime Video, BBC iPlayer, YouTube, Hulu | Appareils de streaming : Chromecast, Android TV | Nombre maximum d'appareils pris en charge : 5 ProtonVPN - Basic 4 $US /mois Proton VPN - Plus 8 $US /mois Visiter le siteà ProtonVPN Fonctionne sur toutes les régions Netflix testées Des applications sympas pour regarder en déplacement Idéal pour les autres services de streaming également Forfait Plus requis Moins de compatibilité avec les appareils que les autres

Dans notre classement global des meilleurs VPN, c'est un fournisseur qui continue de grimper lentement mais sûrement. Avec les améliorations que ProtonVPN continue d'apporter, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'atteigne le top 5 - et c'est exactement ce qui s'est passé ici sur notre classement dédié aux VPN Netflix.

Alors que CyberGhost, VyprVPN, Private Internet Access et IPVanish (qui sont tous d'excellents fournisseurs en général) trébuchent dans certaines régions lorsqu'ils essaient d'accéder aux exclusivités Netflix, ProtonVPN rejoint l'élite des quelques services qui ont un excellent palmarès dans le monde entier. L'accès aux catalogues des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et du Japon a fonctionné comme un dans un rêve lors de nos tests les plus récents, tandis que le contenu australien a été débloqué avec un peu de bricolage.

Maintenant, si vous pensez : "ProtonVPN a un excellent VPN gratuit, donc c'est le choix évident", alors vous devrez vous retenir. Le déblocage de Netflix n'est disponible que sur le forfait premium "Plus" de Proton. Et nous sommes un peu déçus par la compatibilité du service avec les différents appareils - il ne peut pas rejoindre les rangs de nos fournisseurs favoris de VPN pour Amazon Fire TV Stick ou VPN pour Apple TV, par exemple.

Mais avec la possibilité de débloquer des programmes comme Hulu, Disney+, BBC iPlayer et Amazon Prime Video en plus de Netflix, ProtonVPN devient rapidement le meilleur ami des streamers.

Meilleur VPN Netflix : FAQ

Quel est le meilleur VPN Netflix ? ExpressVPN est le meilleur VPN Netflix du moment. Naturellement, il a débloqué Netflix dans différentes régions à chaque fois que nous l'avons demandé pendant nos tests et ExpressVPN rend les choses si faciles à faire (avec une excellente assistance par chat en direct 24/7 disponible dans le cas improbable où les choses tourneraient mal). Il est rapide, sécurisé et disponible sur à peu près tous les appareils que vous pouvez imaginer. Vous pouvez donc l'utiliser sur votre ordinateur portable, votre téléphone mobile, votre télévision intelligente, votre PlayStation, votre Xbox ou n'importe lequel des nombreux appareils de streaming TV. Un abonnement permet des connexions simultanées sur cinq appareils, ce qui vous permet de laisser vos amis et les membres de votre famille l'utiliser également.

Comment choisir le meilleur VPN Netflix ? De nombreux fournisseurs ont abandonné le déblocage de Netflix, ce qui a conduit à la fameuse erreur de proxy vous conseillant de désactiver votre VPN lorsque vous regardez Netflix. Mais les cinq VPN recommandés ci-dessus fonctionnent tous pour Netflix. La vitesse de connexion est une priorité, bien sûr - le streaming vidéo est une activité gourmande en bande passante, et vous aurez besoin de niveaux de performance très élevés pour éviter de souffrir de bégaiements, en particulier lorsque vous regardez du contenu HD ou 4K. La présence d'un grand nombre de serveurs signifie que vous aurez plus de chances de trouver une connexion rapide. Il est également intéressant d'opter pour un service offrant une excellente assistance client, au cas où vous rencontreriez des problèmes. La confidentialité et la sécurité sont importantes, avec une politique de "zero-logs" et un bon cryptage ; quelle que soit la principale raison pour laquelle vous utilisez un VPN. La prise en charge des appareils mobiles et, espérons-le, des clients natifs pour iOS/Android sera évidemment pratique pour regarder des films en déplacement. Une autre bonne idée est d'opter pour un fournisseur offrant une garantie de remboursement - ce qui sera utile si les choses changent soudainement et que le VPN que vous avez choisi finit par être décevant. Vous pouvez d’ailleurs aller lire notre test sur les meilleurs VPN avec essai gratuit. Certains pays bloquent complètement Netflix - par exemple, la Chine - et là encore, vous pouvez utiliser l'un de nos meilleurs VPN Netflix ci-dessus pour contourner ce problème.

Pourquoi Netflix a des restrictions régionales ? La raison pour laquelle les catalogues de Netflix diffèrent d'un pays à l'autre est simple : la loi sur les droits d'auteur. Les studios de cinéma ont des contrats différents selon les pays, il est donc possible qu'une série soit disponible dans un pays mais pas dans un autre. Il faut également tenir compte des droits de diffusion locaux : certains pays peuvent détenir les droits de certaines émissions et ne pas autoriser leur diffusion sur Netflix. House of Cards à Hong Kong en est un bon exemple : parce qu'un réseau de télévision local détient les droits de la série Netflix, celle-ci n'est pas disponible en ligne. Il n'est pas surprenant que l'Amérique possède la meilleure bibliothèque Netflix. La majorité des contenus originaux provenant des États-Unis, il est logique que davantage de séries y soient disponibles.

Comment contourner l'erreur de proxy VPN Netflix ? Netflix a investi beaucoup d'argent dans la détection et le blocage des VPN, et les utilisateurs peuvent attester que les serveurs qui fonctionnent avec Netflix un jour peuvent ne plus fonctionner le lendemain. Vous avez probablement vu le fameux message "Streaming Error" ci-dessous si vous avez essayé d'accéder à Netflix depuis l'extérieur de la France avec un VPN. Netflix a systématiquement trouvé et mis sur liste noire les adresses IP VPN suspectes. Et si ces dernières années ont été une bataille permanente entre les VPN et les restrictions de Netflix, les VPN mettent désormais en place des emplacements de serveurs spécifiques destinés à être utilisés avec Netflix.

Comment certains fournisseurs contournent le blocage réseau de Netflix ? Chaque adresse IP est associée à un code pays, que Netflix utilise ensuite pour rerouter ou bloquer l'accès au réseau. Comme la majorité des fournisseurs de VPN ont plusieurs serveurs dans des villes et des pays du monde entier, sauter d'un endroit à l'autre est essentiellement le seul moyen de diffuser la bibliothèque Netflix américaine à l'étranger. C'est un peu fastidieux, mais ça marche. Sachez que tous les serveurs ne fonctionnent pas - il est préférable de contacter l'assistance client du fournisseur pour savoir quels serveurs fonctionnent à une date donnée. ExpressVPN, par exemple, a été l'un des principaux fournisseurs à garder une longueur d'avance sur l'interdiction des VPN Netflix. La société (ainsi qu'une poignée d'autres fournisseurs de VPN) a fait des heures supplémentaires pour acquérir de nouvelles adresses IP, qu'elle peut ensuite distribuer lorsqu'une ancienne adresse ne fonctionne plus. Dès que Netflix détecte et bloque une adresse IP spécifique, le VPN passe à une autre adresse IP et encourage les clients à utiliser cet emplacement spécifique pour le streaming.

Fanny Gautier a également contribué à la rédaction de ce guide d'achat.