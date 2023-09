Test de NordVPN 2023

Suite de sécurité intégrée avec un antivirus, un gestionnaire de mot de passe et plus encore

Les vitesses NordLynx fulgurantes de NordVPN, les résultats de déblocage haut de gamme et la politique de non-enregistrement vérifiée en font un service attrayant. Il y a quelques petits problèmes d'utilisation de l'application et les prix de renouvellement sont plus chers que chez la plupart des concurrents, mais dans l'ensemble, c'est un VPN de haute qualité qui a beaucoup à offrir.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Il y a beaucoup de concurrence sur le marché, et avec autant d'avis sur NordVPN, beaucoup se demandent s'il s'agit du meilleur VPN. Heureusement, nos experts effectuent régulièrement des évaluations approfondies de NordVPN - avec une gamme complète de tests de performance, un tour d'horizon des dernières nouvelles, et une FAQ complète qui répond aux questions les plus courantes sur les applications et le service.

NordVPN va-t-il enfin s'emparer du trône sur lequel siège ExpressVPN en tant que meilleur service VPN, ou va-t-il une fois de plus se faire coiffer au poteau ?

Commençons par un résumé rapide de l'analyse pour ceux qui ne veulent pas de détails, et qui veulent juste savoir si NordVPN vaut la peine d'être acheté, et comment il se positionne face aux VPN rivaux, en un mot.

NordVPN : test en 2 minutes

NordVPN est performant pour ce qui concerne les bases d'un VPN, avec de nombreux emplacements dans le monde entier, des applications pour à peu près tout, et la protection d'une garantie de remboursement sans conditions de 30 jours si vous décidez de vous inscrire.

Les applications de NordVPN ne sont pas aussi faciles parfois à utiliser que nous le souhaiterions, mais même les novices en matière de VPN se sentiront à l'aise en quelques minutes. Les utilisateurs plus expérimentés peuvent explorer de nombreuses fonctionnalités, et s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, un site d'assistance de qualité et un chat rapide en direct sont à votre disposition pour vous orienter dans la bonne direction.

Les niveaux de performance sont excellents. NordVPN est l'un des services les plus rapides que nous ayons examinés et il est sur le podium dans notre liste des VPN les plus rapides. En ce qui concerne Netflix et les autres plateformes de streaming, Nord a débloqué tous les services dans toutes les régions que nous avons testées, ce qui en fait un excellent service dans ce domaine.

NordVPN est plus que performant sur le front de la confidentialité, selon notre expérience, mais vous n'avez pas à nous croire sur parole. La société a été soumise à de multiples audits indépendants de sécurité et de journalisation pour confirmer qu'elle traite vos données correctement.

NordVPN est un VPN polyvalent de haute qualité. Il fait tout à un bon niveau, et bien que certains rivaux puissent offrir de meilleures performances dans des départements spécifiques, si vous voulez que tout fonctionne bien et assure un service cohérent par-dessus tout, NordVPN ne vous trompera pas.

Vous voulez en savoir plus sur NordVPN ? Alors lisez la suite pour voir ce que nos experts ont découvert dans leur analyse de NordVPN.

NordVPN : dernières nouvelles et mises à jour

Cela fait peu de temps que nous avons examiné NordVPN pour la dernière fois, mais la société a récemment fait de grandes annonces dans plusieurs domaines clés.

Début 2023, NordVPN a dévoilé les résultats de deux nouveaux audits indépendants. Deloitte a vérifié sa politique de non journalisation, et un énorme projet Cure53 a examiné ses serveurs, son infrastructure, ses applications de bureau, son site Web, et bien plus encore.

Si l'on ajoute à cela la gratuité de Meshnet pour tous les utilisateurs, il est désormais possible de relier jusqu'à 60 appareils, partout dans le monde, au sein d'un seul réseau sécurisé. Il est ainsi beaucoup plus facile de partager des fichiers en toute sécurité entre vos appareils, et il n'y a pas de limite de taille de fichier. Même si vous n'avez pas d'abonnement à NordVPN, vous pouvez utiliser Meshnet pour construire votre propre réseau sécurisé sans frais.

Meshnet vous permet de relier jusqu'à 60 appareils distants sur un seul réseau sécurisé. (Image credit: NordVPN)

L'ouverture de l'application Linux de NordVPN et des bibliothèques couvrant le partage de fichiers et les différents outils de mise en réseau de Meshnet est une autre nouvelle positive en matière de transparence. Tout le monde peut désormais vérifier le code et s'assurer qu'il ne fait que ce qui est indiqué sur la boîte.

Comme nous nous y attendons avec NordVPN, il y a eu des améliorations notables dans toutes les applications. Par exemple, sur iOS, il y a des emplacements au niveau de la ville à choisir, et un support linguistique supplémentaire pour les utilisateurs italiens, coréens et cantonais.

Caractéristiques de NordVPN

NordVPN, enregistré au Panama, est un fournisseur de VPN extrêmement populaire qui compte plus de 14 millions de clients dans le monde. L'entreprise se vend sur ses fonctionnalités, et il y en a beaucoup à explorer.

Combien de serveurs NordVPN possède-t-il ?

Le réseau NordVPN compte plus de 5 600 serveurs dans 85 emplacements répartis dans 59 pays.

Nous avons effectué des tests sur plusieurs sites pour confirmer que leurs serveurs sont physiquement situés dans les pays annoncés, et cela a été une bonne nouvelle pour tout le monde. Du Costa Rica à l'Estonie, des Émirats arabes unis au Vietnam, chaque serveur que nous avons vérifié se trouvait à l'endroit promis.

Pour quelles plateformes NordVPN a-t-il des applications ?

Vous disposez d'applications Windows, Mac, iOS, Android et Android TV, d'une offre Linux riche en fonctionnalités (bien qu'en ligne de commande) et de tutoriels pour configurer le service sur bien d'autres plateformes et types d'appareils.

Combien d'appareils pouvez-vous utiliser avec NordVPN ?

NordVPN se vante de prendre en charge six connexions simultanées. Cela signifie que vous pouvez configurer NordVPN sur autant d'appareils que vous le souhaitez, mais que seuls six d'entre eux peuvent être connectés au service en même temps. C'est probablement suffisant pour la plupart des gens, mais si vous avez beaucoup de matériel à protéger, IPVanish, Private Internet Access, Surfshark, et Windscribe n'ont pas de limites fixées pour les connexions ou les appareils.

Vous voulez essayer NordVPN ? Visitez le site web ici

Quels sont les outils de sécurité dont vous bénéficiez avec NordVPN ?

NordVPN obtient de bons résultats sur les points essentiels du VPN, avec OpenVPN et son propre protocole NordLynx basé sur WireGuard fournissant un cryptage fort, un kill switch solide comme un roc, et une protection contre les fuites DNS pour aider à éviter les fuites de données.

Parmi les options puissantes, citons le Double VPN et la prise en charge de la technologie Onion pour une sécurité accrue. Il y a des serveurs optimisés pour le P2P dans la plupart des endroits, et une politique de non-enregistrement vérifiée donne l'assurance que vos activités Internet ne seront visibles par personne d'autre.

NordVPN inclut le blocage des publicités et des traqueurs, et sa fonction Threat Protection peut analyser certains téléchargements à la recherche de logiciels malveillants sur Windows et Mac, même lorsque vous n'êtes pas connecté au VPN. (La protection contre les menaces n'est pas assez puissante pour remplacer votre antivirus habituel - nous expliquerons pourquoi plus tard - mais c'est un plus appréciable).

Comme nous l'avons vu plus haut, le Meshnet de NordVPN vous permet de créer un réseau crypté sécurisé avec jusqu'à 10 de vos appareils, et jusqu'à 50 autres (à condition qu'ils soient également des utilisateurs de NordVPN). Cela peut vous permettre de partager des fichiers, de jouer à des jeux en réseau, d'accéder à d'autres appareils en réseau, etc.

Meshnet ne conviendra pas à tout le monde, mais c'est un ajout très puissant à la liste des fonctionnalités de NordVPN et vous ne le trouverez nulle part ailleurs.

Si vous êtes intimidé par cette surcharge de fonctionnalités, ou si vous rencontrez des problèmes inattendus, les équipes d'assistance 24/7 de NordVPN sont à votre disposition pour vous orienter dans la bonne direction, par email ou par chat en direct.

Les prix de NordVPN sont supérieurs à la moyenne après la première période, et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu que c'est le VPN qu'il vous faut, une garantie de remboursement de 30 jours vous permet d'essayer le service sans risque.

Vous avez d'autres questions sur les fonctions de base de NordVPN ? Consultez notre FAQ à la fin de cet article (vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le lien dans la barre ci-dessus).

Prix de NordVPN

Le plan standard de NordVPN se décline en trois versions. Les comptes facturés mensuellement coûtent 12,99 €, et l'abonnement annuel réduit ce prix à 4,99 € par mois, tandis qu'opter pour l'offre sur deux ans réduit encore le prix à 3,19 €.

L'offre Avancée de NordVPN ajoute le gestionnaire de mot de passe NordPass et le scanner de violation de données (qui émet une alerte si vos données sont repérées sur le dark web), pour un prix à peine plus élevé de 3,99 € par mois sur deux ans.

L'offre Premium de NordVPN ajoute également 1 To de stockage crypté sur le cloud, pour un prix de 5,19 € par mois sur deux ans. La société propose de nouvelles offres en permanence, mais une explication plus approfondie et plus récente peut être trouvée dans notre article dédié aux prix et aux offres de NordVPN.

Attention toutefois aux petits caractères. Les offres d'un an et de deux ans incluent une remise de lancement, et les deux se renouvellent sous la forme d'un abonnement annuel standard, impacté par une augmentation importante du prix. NordVPN n'est pas vraiment clair sur son site web, mais vous pouvez trouver ces coûts et tous les autres coûts de renouvellement sur sa page de tarification.

NordVPN offre-t-il un bon rapport qualité-prix ?

A première vue, oui, au moins pour la première période, mais si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de NordVPN, vous pouvez encore économiser de l'argent en allant ailleurs. L'offre annuelle de Private Internet Access ne coûte que 3,10 € par mois, par exemple, et l'offre sur 5 ans d'Ivacy constitue un poids plume de 1 € par mois.

Malgré tout, c'est loin d'être le VPN le plus cher, et nous pensons que NordVPN est assez abordable pour ce que vous obtenez.

Quelles méthodes pouvez-vous utiliser pour payer NordVPN ?

NordVPN propose de nombreuses options de paiement : cartes, PayPal, Bitcoin et autres crypto-monnaies (via CoinPayments), AmazonPay, Google Pay, etc.

NordVPN permet le paiement par carte de crédit, PayPal, Bitcoin, et plus encore. (Image credit: NordVPN)

NordVPN propose-t-il une version d'essai gratuite ?

Il y a longtemps, l'entreprise proposait une version d'essai gratuite pour l'ensemble du service, mais elle a malheureusement été abandonnée en raison d'abus.

Les nouveaux utilisateurs d'Android et d'iOS bénéficient cependant de sept jours d'utilisation gratuite de l'application. Et si vous vous inscrivez, la garantie de remboursement de 30 jours de NordVPN vous donne plus de temps qu'il n'en faut pour vous faire une idée des performances du service.

NordVPN offre-t-il une protection de la vie privée ?

La valeur de confidentialité de tous les VPN commence par la prise en charge des technologies de cryptage. NordVPN obtient de bons résultats grâce à son cryptage AES-256-GCM, et prend en charge le secret parfait pour changer régulièrement les clés (cette fois en utilisant 4096 bits Diffie-Hellman), garantissant que même si un attaquant parvient à pénétrer dans une session, il sera bloqué dans la suivante.

Une fois que vous êtes connecté, NordVPN utilise son propre DNS privé pour garder votre navigation Internet à l'abri des tiers. Ses applications incluent également une protection contre les fuites de DNS, afin de garantir la sécurité de vos activités en ligne.

NordVPN propose également un système Double VPN (sur Windows, Mac et Android) dans lequel votre trafic passe par un serveur VPN, puis est recrypté et envoyé à un second serveur NordVPN, avant de partir vers sa destination. Si vous recherchez un niveau d'anonymat maximal, cette couche de protection supplémentaire rend encore plus difficile pour quiconque de remonter jusqu'à vous lors d'une action sur Internet.

Si cela ne suffit pas, NordVPN prend également en charge Onion over VPN. Cela permet de crypter votre trafic et de le faire passer d'abord par un serveur NordVPN, puis de le diriger vers le réseau Tor, où il passe par trois nœuds Tor choisis au hasard avant d'atteindre sa destination. Il s'agit d'un accès à l'internet aussi privé que possible, mais il y a un coût. Tor est lent dans le meilleur des cas, et tous ces rebonds entre plusieurs serveurs réduiront encore plus votre vitesse.

NordVPN fait beaucoup pour préserver votre vie privée en ligne. (Image credit: NordVPN)

Politique de traçage de NordVPN

NordVPN affirme avoir une politique stricte d'absence de logs. La plupart des VPN disent à peu près la même chose, mais la politique de confidentialité de l'entreprise définit cela plus clairement que la plupart, en disant :

"Nord garantit une politique stricte d'absence de journaux pour les services NordVPN, ce qui signifie que votre activité Internet... n'est pas surveillée, enregistrée, consignée, stockée ou transmise à une tierce partie. Nous ne stockons pas les horodatages de connexion, la bande passante utilisée, les journaux de trafic, les adresses IP ou les données de navigation".

Cela couvre non seulement l'enregistrement général de vos activités sur Internet, mais aussi les détails de l'enregistrement de session tels que l'enregistrement de votre adresse IP entrante lorsque vous vous connectez au service, et l'IP qui vous est attribuée. (Lorsque d'autres VPN disent " pas d'enregistrement ", ils effectuent souvent une certaine forme d'enregistrement de session, il est donc bon de voir NordVPN l'exclure).

Quel est le niveau de sécurité de NordVPN ?

Une sécurité impressionnante. NordVPN a quelque chose dans son arsenal pour renforcer encore plus votre sécurité, et c'est un kill switch. Cette fonction est en place pour empêcher toute fuite de données au cas où la connexion VPN tomberait.

NordVPN se distingue ici en ayant deux kill switches. Un kill switch général bloque tout accès au réseau lorsque vous n'êtes pas connecté au VPN (il peut être facilement désactivé s'il n'est pas pratique), tandis qu'un kill switch d'application ferme les applications que vous avez choisies si la connexion est coupée.

NordVPN affirme que le service bloque également les fuites DNS, et nos vérifications avec DNS Leak Test, IPLeak et d'autres sites l'ont confirmé. Notre adresse DNS était toujours la même que notre adresse IP, et aucune fuite DNS, WebRTC ou autre n'a été détectée. Dans l'ensemble, la sécurité et la confidentialité sont donc bien assurées. (Pour plus de détails sur les services qui offrent une sécurité de premier ordre, consultez notre tour d'horizon des fournisseurs de VPN les plus sûrs, où NordVPN se classe très bien).

NordVPN dispose en fait de deux kill switches pour garder votre véritable IP cachée si la connexion VPN venait à s'interrompre. (Image credit: NordVPN)

NordVPN ne conserve aucun journal sur ses utilisateurs (Image credit: NordVPN)

NordVPN peut-il confirmer ces affirmations ?

Un VPN peut dire n'importe quoi sur son propre site web, mais contrairement à la plupart de ses concurrents, vous n'avez pas à faire confiance aux affirmations de NordVPN. En novembre 2022, NordVPN a engagé la société d'audit Deloitte pour réaliser un audit indépendant de son infrastructure et de ses services, et pour vérifier que la description de sa politique de journalisation est exacte.

Il s'agissait d'un projet approfondi, a expliqué NordVPN : "Il a impliqué des entretiens avec nos employés, des inspections de la configuration des serveurs, des inspections des journaux techniques et des inspections d'autres serveurs de notre infrastructure.

Un article de blog de janvier 2023 a rapporté la conclusion de Deloitte selon laquelle il "n'a vu aucun signe indiquant que nous avions violé de quelque manière que ce soit nos promesses de non journalisation".

C'est une bonne nouvelle, et un signe rassurant que NordVPN s'occupe correctement de la vie privée des utilisateurs. Et il y a un autre avantage. Alors que certains VPN se vantent encore d'un seul audit réalisé il y a cinq ans, il s'agit du troisième audit de NordVPN pour sa seule politique d'absence d'enregistrement (il en a eu d'autres couvrant d'autres domaines du service.) C'est important parce qu'un vieil audit ne vous dit pas grand-chose sur la façon dont un service fonctionne aujourd'hui. Les VPN doivent être audités régulièrement pour que les résultats soient vraiment utiles.

Test de performance : Quelle est la rapidité de NordVPN ?

Bien que les fonctions de protection de la vie privée soient normalement la priorité absolue d'un VPN, les performances sont également importantes. Un cryptage infaillible n'est pas aussi attrayant s'il réduit votre vitesse d'accès à Internet. C'est pourquoi nous soumettons tous les VPN que nous évaluons à des tests de performance intensifs.

Notre procédure consiste à nous connecter à notre serveur le plus proche depuis le Royaume-Uni et les États-Unis avec des connexions de 1Gbps, puis à effectuer des vérifications répétées à l'aide des meilleurs sites et applications d'analyse comparative tels que SpeedTest et Cloudflare. Nous effectuons les tests en utilisant les deux meilleurs protocoles, puis nous répétons l'ensemble des tests le matin et le soir.

Nous avons utilisé nPerf ainsi qu'une série d'autres services de test de vitesse pour mesurer la performance de NordVPN. (Image credit: nPerf)

Le protocole NordLynx propre à NordVPN a fourni des vitesses de téléchargement spectaculaires de plus de 950 Mbps. Cela place NordVPN à la première place de nos classements de vitesse avec Surfshark, IPVanish, Hide.me, Norton, et Windscribe.

OpenVPN est beaucoup plus lent, mais reste un protocole utile si vous configurez NordVPN sur un routeur, ou si NordLynx ne parvient pas à se connecter pour une raison quelconque. Nous avons effectué nos tests et NordVPN a réussi à atteindre un solide 240 Mbps.

Nous avons vu plus rapide (Mullvad a atteint plus de 500 Mbps avec OpenVPN dans ses derniers tests), mais c'est plus que suffisant pour la plupart des situations. Même si vous installez NordVPN sur votre routeur, des vitesses d'environ 240 Mbps signifient que chaque membre de la famille peut regarder son propre flux Ultra HD, et qu'il reste de la place pour naviguer si vous en avez besoin.

NordVPN peut-il débloquer Netflix et d'autres sites de streaming ?

La possibilité d'accéder à des sites web géo-bloqués est un avantage clé de tout service VPN. NordVPN ne prétend pas explicitement débloquer un site ou un service en particulier, mais les déclarations affirmant qu'il vous permet de " garder l'accès à vos sites Web et contenus de divertissement préférés, et d'oublier la censure " nous semblent bonnes.

Nous l'avons d'abord testé en essayant d'accéder au contenu de Netflix, réservé aux États-Unis, depuis le Royaume-Uni. Cela a parfaitement fonctionné, nous permettant d'accéder à nos trois serveurs de test.

D'autres bibliothèques vous intéressent ? Nous aussi, et NordVPN a eu le même succès avec Netflix en Australie, au Canada, au Japon et au Royaume-Uni.

Amazon Prime Video et Disney Plus ont été un défi dans certaines évaluations précédentes, mais pas cette fois, et nous avons réussi à diffuser du contenu uniquement américain à partir de trois serveurs américains.

Notre bonne série s'est poursuivie en Australie, NordVPN débloquant 9Now et 10 play. Nos derniers tests au Royaume-Uni allaient-ils gâcher le tableau ? Non, NordVPN nous a permis d'accéder à BBC iPlayer, ITV et Channel 4, avec un score de déblocage parfait de 100 %.

NordVPN a réussi à débloquer Netflix et a passé tous nos tests de streaming (Image credit: Netflix)

NordVPN prend-il en charge les torrents ?

La réponse courte est oui. Ils ne sont pas disponibles dans tous les endroits, mais NordVPN fournit des centaines de serveurs P2P-friendly aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres endroits du globe. Où que vous soyez, il devrait y avoir un serveur approprié à proximité.

Les VPN qui ne prennent en charge le P2P que sur certains serveurs peuvent être peu pratiques à utiliser, en particulier si vous vous connectez à un serveur non P2P, lancez votre client torrent et constatez qu'il ne fonctionne pas. L'application Windows de NordVPN possède une liste de serveurs P2P, où vous pouvez choisir le pays dont vous avez besoin de la manière habituelle, sans aucun problème.

Pour vérifier le support P2P de NordVPN, nous nous sommes connectés à trois pays et avons essayé de télécharger des torrents. Dans chaque cas, nous nous sommes connectés et avons téléchargé les fichiers comme prévu, sans problème de performance ou autre.

NordVPN se targue de posséder des centaines de serveurs compatibles avec le P2P. (Image credit: NordVPN)

Y a-t-il autre chose qui fait de NordVPN un bon choix pour le torrenting ?

Outre sa prise en charge directe du P2P, NordVPN dispose d'un certain nombre d'autres fonctionnalités qui pourraient en faire un choix judicieux pour ceux qui utilisent des torrents. Il y a sa politique stricte d'absence d'enregistrement (vérifiée par audit), plusieurs couches de DNS et de protection contre les fuites de trafic, le paiement via Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, et des extras de confidentialité incluant Double VPN et Onion over VPN.

D'autres VPN sont-ils meilleurs que NordVPN pour les torrents ?

NordVPN offre clairement un package complet et solide en termes de torrents, mais il existe quelques alternatives valables. Private Internet Access a d'excellentes applications, prend en charge le paiement via Bitcoin et coûte une fraction du prix de NordVPN. Mullvad jouit d'une solide réputation en matière de confidentialité et a fait l'objet de plusieurs audits indépendants, et vous pouvez ouvrir un compte sans fournir d'informations personnelles (pas même une adresse e-mail). Consultez notre récapitulatif des meilleurs VPN pour le torrenting pour plus d'informations.

Est-il facile de configurer les applications NordVPN ?

Vous vous êtes inscrit à NordVPN, vous êtes pressé de commencer, et NordVPN rend cela étonnamment facile. Le site Web vous dirige vers la bonne application pour votre plateforme (Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Android TV) et l'installation est simple - l'application Windows nous permet de nous connecter rapidement par le biais de notre navigateur.

Les applications mobiles de NordVPN disposent également d'un système de connexion basé sur le code PIN. Choisissez "Obtenir un code de connexion unique" au lieu d'entrer votre mot de passe, et NordVPN envoie un code à six chiffres à votre adresse email enregistrée. Saisissez-le dans l'application et vous serez immédiatement connecté.

Ce n'est qu'un début. De nombreuses applications VPN Windows s'installent avec des fonctions de sécurité clés désactivées, telles que le kill switch, et vous ne vous en rendrez même pas compte à moins d'explorer leurs paramètres (ce qui peut ne jamais arriver, avec certains utilisateurs). L'application Windows de NordVPN active non seulement ses paramètres clés (kill switch, blocage des publicités et des traqueurs, et connexion automatique) par défaut, mais au premier lancement, elle vous montre également ces paramètres et vous donne la possibilité de les modifier. C'est une excellente idée qui permet de sécuriser les débutants, tout en permettant aux experts de voir et de modifier leurs options existantes.

NordVPN a des clients pour Windows, ainsi que pour Mac, Android, iOS, et plus encore. (Image credit: NordVPN)

Pas d'application NordVPN pour votre plateforme ? Pas de problème. Une série de tutoriels très détaillés explique comment configurer manuellement le service sur les Chromebooks, Raspberry Pi, routeurs, appareils NAS, et plus encore.

L'application Windows de NordVPN est-elle bonne ?

L'application NordVPN Windows s'ouvre avec ses nombreux emplacements affichés sur une carte du monde, maintenant disponible en modes sombre et clair. Il se peut que les emplacements dont vous avez besoin ne soient pas affichés par défaut, mais vous pouvez cliquer et faire glisser pour effectuer un panoramique, zoomer et dézoomer, ou redimensionner la fenêtre pour obtenir une meilleure vue.

La carte se met à jour automatiquement pour s'adapter à votre niveau de zoom. Si vous zoomez à fond, vous verrez une seule icône pour l'Europe avec le nombre "40" (le nombre d'emplacements européens de NordVPN). Cliquez dessus, et la carte s'agrandit automatiquement pour afficher une vue de l'Europe, avec des icônes pour de nombreux pays. Cliquez sur l'icône d'un pays et l'application vous connecte au meilleur serveur de cette région.

Si tous ces zooms et panoramiques vous semblent trop compliqués, pas de problème. Cliquez sur le bouton Connexion rapide dans un panneau en haut à gauche et l'application se connecte automatiquement à l'emplacement le plus proche, sans aucune autre étape.

Une carte des serveurs disponibles vous aide à choisir l'emplacement à utiliser. (Image credit: NordVPN)

Vous pouvez également appuyer sur une flèche vers le bas pour afficher une liste de localisation conventionnelle. Vous pouvez l'utiliser pour accéder aux pays et aux villes, ou aux serveurs spécialisés de NordVPN pour gérer certaines tâches : P2P, Double VPN, Tor, IP dédiées, et plus encore. Si vous utilisez la nouvelle fonctionnalité Meshnet, vous pouvez même vous connecter à un appareil spécifique directement à partir de la liste des emplacements (votre PC à la maison, lorsque vous êtes en voyage, par exemple).

Un champ de recherche intégré vous permet d'ignorer à la fois la carte et les listes. Il vous suffit de taper CHI, par exemple, pour que l'application affiche vos correspondances : Chili, Chicago et Chisinau (Moldavie), et vous pouvez vous connecter en un clic.

L'application n'inclut plus la liste directe des serveurs individuels (plus de 5 600). Cela convient à la plupart des gens, mais si vous souhaitez accéder à des serveurs spécifiques (peut-être avez-vous découvert que le serveur américain #8876 est le seul à débloquer un site particulier), vous pouvez toujours le faire à partir de la boîte de recherche. Si vous tapez "United States #", la liste complète s'affiche, ou vous pouvez saisir un numéro comme #8876 pour afficher ce serveur spécifique.

Vous pouvez choisir des serveurs pour une tâche particulière dans la liste des spécialités. (Image credit: NordVPN)

Une section Récents affiche les icônes des cinq derniers emplacements auxquels vous avez accédé et, là encore, vous pouvez vous reconnecter d'un simple clic. Les icônes utilisent des cartes de pays ou des graphiques de type serveur, ce qui signifie qu'elles n'identifient pas toujours un emplacement de manière unique (connectez-vous à cinq villes américaines ou à cinq emplacements favorables au P2P, et la section Récent affiche cinq drapeaux américains ou cinq icônes P2P, par exemple). En passant la souris sur chaque icône, une info-bulle indique le pays ou la ville, de sorte qu'il n'est pas difficile de trouver ce dont on a besoin. Il n'en reste pas moins que cette liste est moins pratique que la précédente liste Récents, basée sur du texte, ou que les listes de Favoris que l'on trouve souvent dans d'autres applications.

Les temps de connexion sont raisonnables. Le protocole NordLynx par défaut nous a permis de nous connecter en 2 à 3 secondes, et OpenVPN a pris environ 8 secondes. ExpressVPN est un peu plus rapide, à peine une seconde pour Lightway, six secondes avec OpenVPN, mais il est peu probable que vous remarquiez une grande différence dans le monde réel.

L'application vous tient informé de l'état de la connexion et utilise les notifications du bureau Windows pour vous indiquer quand le VPN est activé ou désactivé. Elle n'affiche pas l'IP de votre VPN, mais en passant le curseur de votre souris sur le drapeau de localisation, le nom du serveur, l'adresse IP et le fournisseur d'accès à Internet s'affichent.

Vous pouvez interrompre votre connexion VPN pendant une courte période. (Image credit: NordVPN)

Un bouton Pause vous permet de vous déconnecter effectivement du VPN pendant 5, 15 ou 60 minutes. Si vous avez besoin d'utiliser rapidement un site web qui ne fonctionne pas avec le VPN, cliquez sur "Pause", choisissez l'intervalle de votre choix et le client se déconnecte. Si vous terminez votre tâche plus tôt que prévu, vous pouvez appuyer sur "Reprendre" pour rétablir votre connexion à tout moment. Mais l'intérêt est que si vous oubliez, l'application se reconnectera automatiquement pour vous, réduisant ainsi le risque que vous vous laissiez accidentellement sans protection pendant de longues périodes.

Si tout cela vous semble un peu trop compliqué, vous pouvez lancer une version mini de l'application en faisant un clic droit sur l'icône NordVPN de la barre d'état système. Cette version inclut votre liste de connexions récentes (avec les noms de ville en texte) et un bouton de connexion rapide, et si cela suffit, vous n'aurez peut-être jamais besoin de vous embêter avec l'application complète.

NordVPN est généralement très fiable, mais si vous rencontrez des difficultés, il y a une option pour créer un ticket depuis l'application. La plupart des VPN qui font cela vous demandent simplement de taper un message dans une simple case, mais NordVPN va beaucoup plus loin. Vous pouvez spécifier un sujet, ajouter des captures d'écran ou choisir d'envoyer des informations de diagnostic, et la page vous aide à décrire clairement le problème. C'est très bien fait, et c'est le seul système de support in-app que nous ayons vu qui offre ce que vous attendez d'un site de support.

La nouvelle application n'est pas parfaite dans tous les domaines. La fenêtre redimensionnable de l'ancienne application et la possibilité d'afficher la carte en plein écran ou de réduire la fenêtre pour gagner de la place nous manquent. La liste des connexions récentes, uniquement sous forme d'icônes, n'est pas idéale non plus. ExpressVPN utilise du texte pour sa liste Récente, et bien que cela prenne plus de place et ne soit pas aussi joli, vous pouvez voir d'un coup d'œil exactement quel emplacement chaque entrée représente.

Dans l'ensemble, la dernière application de NordVPN est un pas en avant. Elle est plus facile à utiliser et inclut de nouvelles fonctionnalités intéressantes, tout en vous faisant gagner quelques clics par rapport à la version précédente.

NordVPN dispose d'un certain nombre de paramètres utiles (Image credit: NordVPN)

Quels sont les paramètres offerts par l'application NordVPN Windows ?

L'application dispose de quelques paramètres pratiques pour garantir votre protection lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez par exemple demander une connexion automatique au démarrage de Windows ou de l'application, ou à chaque fois que vous accédez à un réseau non fiable, ce qui est utile si vous oubliez parfois de le faire manuellement.

L'option permettant d'autoriser l'accès à distance à votre appareil (via le bureau à distance, par exemple) lorsqu'il est connecté au VPN constitue un ajout inhabituel. Si vous n'utilisez jamais le bureau à distance de Windows ou si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous pouvez ignorer cette option. Mais si vous utilisez régulièrement un bureau à distance, c'est une véritable commodité et ce n'est pas quelque chose que nous avons vu directement pris en charge par d'autres VPN.

Le kill switch de NordVPN (un système permettant d'éviter les fuites de données si la connexion VPN tombe) offre également plus de contrôle que la plupart des autres. Un kill switch internet bloque tout accès au net à moins que vous ne soyez connecté au VPN, tandis qu'un kill switch séparé ferme des applications particulières si le VPN tombe (votre application de torrent, par exemple).

Nous avons essayé différentes manières de fermer de force le VPN, mais dans tous les cas, le client a correctement bloqué notre trafic Internet et nous a avertis du problème. La seule petite omission est que le client n'a pas d'option de reconnexion automatique, laissant les utilisateurs rétablir leurs connexions manuellement.

Quels sont les protocoles de cryptage pris en charge par l'application NordVPN Windows ?

Le support des protocoles inclut OpenVPN TCP et UDP, ainsi que NordLynx, le propre protocole de NordVPN. L'application Windows les définit automatiquement, et vous ne verrez même pas les options OpenVPN tant que vous ne les aurez pas désactivées (dans Paramètres > Connexion automatique, où vous désactivez "Choisir automatiquement un protocole et un serveur VPN"). Une fois que vous avez compris, vous pouvez changer de protocole en quelques clics.

Parmi les fonctionnalités de niveau expert figure l'option permettant de définir votre DNS préféré pour les connexions VPN. Le changement de DNS peut améliorer les performances de navigation, aider à bloquer l'accès à des sites web malveillants ou apporter d'autres avantages. Mieux encore, vous pouvez ajouter plusieurs serveurs DNS et passer de l'un à l'autre en fonction des besoins.

Une fonction bonus "serveurs obfusqués" prétend qu'elle peut vous aider à vous connecter même dans les pays et les endroits qui bloquent les VPN.

Protocole NordLynx ultra-rapide de NordVPN (Image credit: NordVPN)

La fonction de protection contre les menaces de NordVPN bloque les sites Web malveillants, les publicités et les traqueurs. Atlas VPN, CyberGhost, Mullvad, Windscribe, et d'autres font quelque chose de similaire, mais les applications Windows et Mac de NordVPN ont un plus inhabituel : elles peuvent scanner les téléchargements à la recherche de logiciels malveillants, même lorsque vous n'êtes pas connecté au VPN.

L'évaluation de la précision de la Protection contre les Menaces nécessite un examen complet en soi, mais nos tests initiaux ont montré des résultats mitigés. Threat Protection a détecté 31,8 % des 600 URL malveillantes, mais a éliminé 64 % des trackers de notre échantillon et a obtenu un score de 96 % pour le blocage des publicités.

Il est important de garder cela à l'esprit. Bien que la Protection contre les menaces soit loin d'être parfaite, elle travaille dur pour vous protéger et votre système sera plus sûr grâce à elle. Ne vous attendez pas à ce qu'il remplace votre outil de sécurité habituel ; vous aurez toujours besoin d'un antivirus spécialisé pour assurer votre sécurité.

En résumé, bien que le client Windows de NordVPN ait quelques problèmes, il est généralement bien présenté, facile à utiliser, et c'est un endroit confortable pour voir et contrôler le statut de votre VPN. D'ailleurs, vous pouvez également consulter notre sélection des meilleurs VPN Windows.

Quelle est la qualité de l'application de NordVPN pour Mac ?

L'offre NordVPN pour Mac a une interface similaire à celle de l'édition Windows, mais avec plus d'incohérences que ce à quoi nous nous attendions. Les boutons et les options ont été déplacés, la carte fonctionne différemment, et il y a quelques variations étranges dans les fonctionnalités. Par exemple, le Mac dispose d'un système de favoris, alors que Windows n'en a pas, et vous pouvez toujours accéder à des serveurs individuels ("Serveur USA #50645") directement à partir de la liste des emplacements.

Cependant, bien que cela puisse être déroutant si vous utilisez à la fois les versions Windows et Mac, cela n'a pas vraiment d'importance si vous n'utilisez que le Mac. Le cœur de l'application fonctionne bien, vous êtes connecté assez rapidement, les vitesses sont bonnes et elle sert généralement très bien les utilisateurs de Mac.

Il y a aussi des points positifs. La fonction Presets, réservée aux Mac, fonctionne comme un système de favoris surpuissant, vous permettant de combiner un emplacement et des paramètres VPN pour obtenir les résultats dont vous avez besoin.

Par exemple, vous pouvez créer un préréglage P2P qui se connecte à un serveur spécifique, avec des paramètres optimisés pour les téléchargements, et qui lance automatiquement votre application P2P à chaque fois qu'elle démarre. Vous pouvez également créer un préréglage de navigation, optimisé pour la sécurité, qui active le blocage des publicités et des traceurs et se connecte à l'endroit le plus proche. Il s'agit d'un système très flexible que nous n'avons vu nulle part ailleurs, et nous espérons qu'il arrivera bientôt sur Windows.

L'application Mac n'a pas fait l'objet de la même refonte que le client Windows. (Image credit: NordVPN)

D'autres parties de l'application ne fonctionnent pas aussi bien. Par exemple, bien qu'il y ait une option Favoris, elle ne fonctionne qu'avec des serveurs spécifiques. Vous ne pouvez pas marquer Atlanta comme favori, par exemple - vous devez choisir quelque chose comme "United States #5064", puis espérer que vous vous souviendrez du nom de la ville.

Le panneau des paramètres de l'application est un peu plus limité que celui de Windows (sans tunnel fractionné), mais il vous offre plus que ce que vous verrez dans de nombreuses applications Mac : un interrupteur de mise à mort, la prise en charge des protocoles NordLynx, OpenVPN et IKEv2, la connexion automatique lorsque vous accédez à un Wi-Fi non fiable et un interrupteur marche/arrêt pour le blocage des publicités, des trackers et des sites malveillants de NordVPN.

Il y a un peu de place pour l'amélioration ici, mais dans l'ensemble, c'est une application agréable, facile à utiliser et avec plus de fonctionnalités que la plupart de la concurrence sur Mac.

Quelle est la qualité de l'application NordVPN pour Android ?

L'application NordVPN Android est l'une des plus populaires, avec plus de 50 millions de téléchargements et une excellente note de 4,5 sur le magasin américain Google Play.

L'application vous permet de choisir des emplacements à partir d'une carte du monde ou d'une liste d'emplacements textuels, vous permettant de sélectionner des pays, des villes, ou même des serveurs individuels en entrant leur nom ("#8192") dans la boîte de recherche.

Il n'y a pas de système de favoris, mais vous disposez d'une liste de lieux récents qui vous aide à trouver les lieux les plus fréquemment utilisés. Le temps de connexion était de 1 à 2 secondes sur notre système de test, et nous n'avons pas constaté d'interruptions de connexion inattendues ou d'autres problèmes de stabilité.

L'application ne comporte pas d'option Paramètres sur son écran principal, et nous avons dû passer par les autres icônes pour les trouver. C'est un peu gênant, mais cela peut être un avantage si vous voulez réduire le risque que d'autres utilisateurs modifient quelque chose d'important.

L'interface de l'application mobile est similaire à celle du client Windows. (Image credit: NordVPN)

Lorsque vous arrivez dans la boîte des paramètres, vous trouverez une fonction de connexion automatique qui vous fera gagner du temps. En quelques clics, vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, vous connecter automatiquement à tous les points d'accès Wi-Fi en dehors de votre domicile et d'autres lieux de confiance, en vous assurant de n'activer le VPN que lorsque vous savez que vous en avez besoin.

L'application ne dispose pas de son propre kill switch, mais des instructions simples expliquent comment en configurer un sur votre appareil (Paramètres système > Paramètres NordVPN, puis activer "Toujours sur VPN" et "Bloquer les connexions sans VPN").

L'application Android de NordVPN représente un bon effort dans l'ensemble, avec de nombreuses fonctionnalités. (Image credit: NordVPN)

Les options de protocole incluent le rapide NordLynx de NordVPN, ainsi que OpenVPN TCP et UDP.

L'application prend en charge Threat Protection Lite, qui consiste essentiellement à bloquer les DNS pour les publicités, les traqueurs et les sites Web malveillants, mais uniquement lorsque le VPN est connecté (et pas d'analyse des téléchargements du tout).

Les fonctionnalités continuent d'arriver avec la possibilité de définir un serveur DNS personnalisé, le tunneling divisé pour désactiver le VPN pour des applications spécifiques, et même la protection contre le tapjacking (vous recevez une alerte si une application malveillante superpose une fenêtre sur votre écran pour vous inciter à effectuer une action).

L'application présente quelques petits problèmes d'interface, et nous ne sommes pas sûrs que l'élément carte de l'interface apporte beaucoup. Pour le reste, il s'agit d'un logiciel sympathique et riche en fonctionnalités qui surpasse sans peine la plupart de ses concurrents.

L'application Android prend également en charge le protocole NordLynx. (Image credit: NordVPN)

Quelle est la qualité de l'application iOS de NordVPN ?

L'application iOS de NordVPN est superbe, en particulier sur les tablettes. La carte peut s'afficher en plein écran, avec la liste des emplacements réduite à une petite boîte, ou elle peut être étendue à une barre latérale de gauche pour faciliter la recherche de pays.

Un système de favoris vous permet de regrouper les lieux les plus utilisés afin de vous reconnecter plus rapidement par la suite. C'est une bonne chose que les Favoris soient disponibles sur Mac et iOS, mais nous ne comprenons pas pourquoi les utilisateurs de Windows et d'Android sont laissés de côté.

L'application iOS de NordVPN partage le même design et la même mise en page que son homologue Android (Image credit: NordVPN)

La boîte de réglages offre plus d'options et de fonctionnalités que de nombreuses applications iOS. Vous pouvez demander à l'application de se connecter automatiquement au VPN lorsque vous accédez à des réseaux non fiables, par exemple, tandis que la prise en charge des raccourcis Siri signifie (comme le dit NordVPN) que la connexion peut être aussi facile que de "demander gentiment à Siri".

Le menu Protocoles vous offre un choix plus large que les applications Windows et Android, avec des options incluant NordLynx, basé sur WireGuard de NordVPN, ainsi que OpenVPN UDP ou TCP, et IKEv2.

Voici le panneau des paramètres de l'application iOS de NordVPN. (Image credit: NordVPN)

Comme pour Android, l'application prend en charge la surveillance du Dark Web, où vous recevrez des alertes si vos informations d'identification sont exposées en ligne.

Dans l'ensemble, l'application iOS de NordVPN est un atout important pour le service. Si vous en avez assez des autres VPN, où les utilisateurs iOS obtiennent le strict minimum de caractéristiques et de fonctionnalités, essayez-la - vous pourriez être agréablement surpris. (Et jetez aussi un coup d'œil à ces autres excellents choix en ce qui concerne les meilleurs VPN pour iPhone).

Tout comme l'application Android, le logiciel iOS vous permet de surveiller le Dark Web. (Image credit: NordVPN)

Les extensions de navigateur NordVPN sont-elles bonnes ?

NordVPN propose des extensions de navigateur, et si tout ce que vous cherchez à faire est de protéger votre navigateur, elles peuvent être très utiles.

Si vous n'êtes pas connecté et que vous réalisez que vous avez besoin de débloquer un site web, par exemple, vous devez normalement vous arrêter, trouver et lancer l'application NordVPN, trouver et parcourir la liste des pays, cliquer sur l'option de votre choix, attendre de voir si vous êtes connecté, et enfin revenir à votre navigateur.

Les extensions proxy Chrome, Firefox et Microsoft Edge de NordVPN vous permettent de choisir un emplacement VPN, puis de vous connecter et de vous déconnecter directement depuis la fenêtre du navigateur.

NordVPN facilite la connexion depuis votre navigateur préféré grâce à ses extensions (Image credit: NordVPN)

L'interface de l'extension abandonne la carte en faveur d'un panneau unique avec seulement quatre emplacements recommandés, un bouton de connexion rapide pour vous connecter au plus rapide, et une option de recherche pour trouver un pays spécifique seulement (il n'y a pas d'option pour choisir une ville, une région ou un serveur spécifique).

NordVPN n'a pas pu égaler les temps de connexion quasi-instantanés que nous voyons avec les extensions d'ExpressVPN. Cependant, il ne nous a jamais fait attendre plus de quelques secondes, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Les paramètres incluent des options pour bloquer les fuites WebRTC dans Chrome, réduisant ainsi les risques pour la vie privée, ou pour activer la protection contre les publicités, les logiciels malveillants et le phishing de Threat Protection Lite. En prime, la fonction Split Tunneling vous permet de désactiver le VPN pour certains sites web (ces sites verront votre adresse IP réelle et votre localisation, et non l'IP du serveur VPN).

Des options pratiques d'importation et d'exportation vous permettent d'établir une liste sur l'un de vos appareils et de la partager avec les autres, ce qui constitue un gain de temps appréciable que nous n'avons pas vu ailleurs.

Bien qu'il n'ait pas tous les bonus que l'on trouve dans certaines extensions de navigateur VPN (PIA a plus d'outils de confidentialité que n'importe qui), NordVPN offre un ensemble solide de fonctionnalités bonus dans un package simple et direct. Recommandé.

Quel support client pouvez-vous attendre de NordVPN ?

La première ligne d'assistance à la clientèle de NordVPN est son site web d'assistance. Les articles sont classés dans les catégories FAQ, Informations générales, Facturation et Connectivité, et une boîte de recherche vous permet de trouver le contenu par mot-clé.

Ces catégories sont un peu vagues par rapport au site d'assistance d'ExpressVPN, qui comporte des sections telles que " Configuration d'ExpressVPN " et " Dépannage ", ce qui vous donne une idée très claire de l'endroit où aller pour votre type de problème. Il n'y a pas la même différence entre des catégories comme "FAQ" et " Informations générales ", et nous avons parfois dû creuser pour trouver les détails que nous recherchions.

La base de connaissances de NordVPN contient de nombreux articles utiles. (Image credit: NordVPN)

Une fois que vous avez accédé aux tutoriels et aux guides, cependant, il y a beaucoup de choses à apprécier, avec de nombreux conseils d'installation et de dépannage détaillés mais faciles à suivre.

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, un chatbot vous offre une aide instantanée. Ce n'est pas exactement ChatGPT, mais ce n'est pas non plus le robot habituel des sites d'assistance.

Le chatbot de NordVPN est un ajout remarquable aux options d'aide du fournisseur. (Image credit: NordVPN)

NordVPN a une page web où vous pouvez télécharger des fichiers de configuration OpenVPN individuels, par exemple, mais pas l'ensemble des fichiers. Nous avons tapé "Où puis-je télécharger tous les fichiers OVPN" dans le chatbot, cliqué sur un lien suggéré "Fichiers de configuration OpenVPN", et le chatbot nous a donné un lien vers "tous les fichiers de configuration OVPN zippés". Pour une aide automatisée, c'est impressionnant.

S'il s'avère que le robot ne peut pas vous aider, NordVPN offre également une assistance par chat en direct 24/7 avec de vrais êtres humains, et d'après notre expérience, cela fonctionne très bien. Nous avons posé une question simple et avons reçu une réponse amicale d'un agent de support en quelques minutes.

L'assistance par courrier électronique est également disponible. Nous avons posé une question test demandant quels types de fichiers la Protection contre les menaces analysait, et nous avons reçu une réponse en seulement 16 minutes. Cette réponse ne répondait pas à 100 % à notre question, mais elle était suffisamment proche pour être utile, et un courriel de suivi nous a permis d'obtenir les détails supplémentaires dont nous avions besoin quelques instants plus tard.

Examen de NordVPN - verdict final

NordVPN est un fournisseur de VPN attrayant avec des performances haut de gamme, de nombreuses fonctionnalités et un audit rassurant sur l'absence d'enregistrement. Ce n'est pas le VPN le moins cher, et nous avons quelques petits problèmes avec les interfaces de l'application. Mais la société a ajouté récemment un certain nombre d'améliorations bienvenues et, dans l'ensemble, il s'agit d'un service professionnel et soigné qui fournira de bons résultats à la plupart des utilisateurs.

Testé par

Rencontrez les experts qui se cachent derrière notre avis sur NordVPN :

Mike Williams Responsable de l'évaluation de la sécurité

Andreas Theodorou Social Links Navigation Rédacteur en chef (Tech Software)

Anthony Spadafora Social Links Navigation Rédacteur principal (sécurité et réseaux)

Mo Harber-Lamond Social Links Navigation Éditeur VPN

FAQ NordVPN

Voici quelques réponses à d'autres questions que vous pouvez vous poser sur NordVPN, ou sur les VPN en général.

Qu'est-ce qu'un VPN et comment fonctionne-t-il ? Un VPN (Virtual Private Network) est un moyen sécurisé de se connecter à l'internet. Un VPN vous fournit un logiciel que vous pouvez installer sur vos appareils, fournissant un "tunnel" pour envoyer vos données sous forme cryptée, rendant ainsi le trafic de données plus sûr et vous donnant un niveau plus élevé de confidentialité en ligne. N'oubliez pas que le VPN ne se limite pas à la sécurité et à l'anonymat, mais qu'il peut également vous permettre d'accéder à des contenus géo-bloqués via des serveurs situés dans différents pays, et bien plus encore.



Pouvez-vous essayer NordVPN gratuitement ? Il n'y a pas d'essai gratuit en tant que tel, comme nous le mentionnions dans l'article ci-dessus, mais il y a une garantie de remboursement sans conditions. Si vous souscrivez à une offre d'abonnement NordVPN et que vous n'aimez pas le service, vous pouvez l'annuler à tout moment au cours des 30 premiers jours et vous serez remboursé.

NordVPN peut-il être piraté ? Théoriquement, tout service en ligne peut être piraté - même un service axé sur la sécurité comme un VPN (avec suffisamment de persistance de la part de l'attaquant, de ressources et le fait que les vulnérabilités potentielles peuvent apparemment surgir de nulle part). Bien sûr, NordVPN a été piraté, bien que le VPN ait depuis renforcé considérablement ses défenses comme nous l'avons mentionné dans l'article ci-dessus.

Quelle est la qualité de NordVPN pour les jeux en ligne ? Un VPN n'est pas vraiment conçu pour les joueurs, principalement parce qu'il est probable qu'il réduise les performances, en accaparant un peu de votre bande passante - comme nous l'avons vu dans nos tests de performance NordVPN - et en ajoutant potentiellement un peu de latence (bien que le niveau de latence puisse varier considérablement, en fonction de l'endroit où le serveur VPN et le serveur de jeu sont respectivement situés). Si vous êtes un joueur sérieux, et en particulier si vous jouez à des jeux de tir qui nécessitent des réactions rapides, la latence supplémentaire sera un véritable point de friction. Cela dit, pour les autres jeux et les joueurs plus occasionnels, si les vents Internet proverbiaux soufflent dans la bonne direction et que l'emplacement des serveurs est favorable, il se peut que vous ne remarquiez pas de différence. Un VPN ne vous sera toujours pas d'une grande aide pour jouer, bien qu'il puisse potentiellement mieux vous protéger contre la perspective (certes assez improbable) d'être victime d'attaques DDoS, et vous pourriez être en mesure d'accéder à du contenu de jeu dans des régions qui vous sont autrement inaccessibles.

Est-ce que NordVPN ralentit votre connexion internet ? L'utilisation de n'importe quel VPN, y compris NordVPN, peut ralentir un peu votre connexion Internet, car il y a inévitablement un impact général pour crypter vos données et les envoyer à travers un tunnel VPN. Cependant, la différence est parfois négligeable. Comme nous l'avons constaté lors de nos derniers tests de performance, NordVPN a entraîné une baisse de performance de 6 à 8 %, ce qui est acceptable et dans la moyenne pour un fournisseur de VPN. Il est probable que vous ne remarquiez même pas cette différence pour la plupart des tâches quotidiennes que vous effectuez en ligne.

NordVPN va-t-il épuiser la batterie de mon ordinateur portable ou de mon téléphone ? NordVPN est une application qui est exécutée par votre matériel, donc par définition elle utilise des ressources système, et à son tour, ces ressources ont un impact sur la durée de vie de la batterie d'un appareil portable. Bien qu'il y ait eu quelques rapports anecdotiques dans le passé sur le fait que NordVPN était un peu gourmand en batterie, ces rapports datent d'il y a quelque temps, et il ne devrait pas être plus intensif que n'importe quelle autre application VPN.

NordVPN fonctionne-t-il en Chine ? NordVPN affirme que son service peut effectivement fonctionner en Chine. Vous pouvez simplement utiliser l'une des applications NordVPN pour vous connecter à n'importe quel serveur lorsque vous êtes en Chine, ou pour des résultats potentiellement meilleurs, utiliser la fonction "serveurs obfusqués" de l'entreprise.

Qu'est-ce que NordLocker ? C'est l'application de NordVPN qui vous permet de créer un casier sécurisé sur votre appareil pour stocker des fichiers sensibles qui sont protégés par le cryptage. Cette application est vendue séparément du service VPN.