Test du gestionnaire de mots de passe NordPass

Bien que NordPass ne dispose pas de toutes les fonctions avancées que les utilisateurs expérimentés recherchent, il offre néanmoins une solution accessible, efficace et facile à utiliser. La plupart des gens apprécieront, et ce d'autant plus que son prix reste comparable à celui de ses concurrents sur le marché.

NordPass a été créé par les mêmes personnes à l'origine du très populaire NordVPN, Nord Security. Cette société de sécurité a été lancée en 2012 et ses produits ont la confiance de plus de 15 millions d'utilisateurs. NordPass (s'ouvre dans un nouvel onglet) est un gestionnaire de mots de passe d'aspect professionnel, soigné et complet pour les particuliers et même parfois les entreprises. Il inclut de nombreuses fonctionnalités et une interface élégante et simple d'utilisation pour la plupart des internautes.

Dans notre évaluation de NordPass, nous vous guidons à travers toutes les fonctionnalités que vous devez connaître, et nous passons également en revue les tarifs et les options de sécurité. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, NordPass est-il le gestionnaire de mots de passe qu'il vous faut ? Lisez la suite pour en savoir plus.

NordPass vous permet d'enregistrer des mots de passe, de vous connecter automatiquement, d'importer vos mots de passe existants, de synchroniser les mots de passe sur tous vos appareils, etc. (Image credit: Future)

Caractéristiques

Tous les éléments de base d'un gestionnaire de mots de passe que les utilisateurs attendent sont présents et bien pensés dans NordPass. Cela commence par la synchronisation, la sauvegarde et le remplissage automatique des mots de passe chaque fois que vous vous connectez à une session. NordPass fonctionne avec une longue liste de plateformes, dont Windows, macOS, Linux, iOS et Android, et dans Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari et Brave en termes de navigateurs. Il peut vraiment vous accompagner pratiquement partout.

Pour les occasions où vous ne voulez pas réfléchir à un mot de passe fort vous-même (ce qui est presque toujours le cas), le générateur de mot de passe de NordPass vous en proposera un. Outre les mots de passe, vous pouvez enregistrer des notes sécurisées, des détails de cartes de crédit, des informations personnelles et tout autre élément de données que vous souhaitez conserver en toute sécurité. Nous sommes également satisfaits de voir que l'authentification à deux facteurs (2FA) est prise en charge pour la connexion à vos comptes, ce qui est une pratique exemplaire que tout le monde devrait utiliser. La sauvegarde des mots de passe est également très simple, puisque, grâce à une parfaite intégration logicielle, un mot de passe pour un site peut être sauvegardé en un seul clic.

Vous pouvez trier les mots de passe dans des dossiers, les partager en toute sécurité avec d'autres personnes, et vous pouvez également importer des mots de passe à partir d'autres sources - tant qu'il s'agit de Chrome, Firefox ou d'un fichier CSV (selon notre expérience, c'est un processus rapide et facile car NordPass fournit même un modèle CSV). NordPass peut même importer des mots de passe à partir de documents scannés et d'images en reconnaissant le texte qui y est intégré.

L'assistance clientèle est assez standard - vous bénéficiez d'une assistance par e-mail 24 heures sur 24, mais il n'y a aucun moyen d'appeler directement (téléphone, fax, numéro vert ou autre) si vous rencontrez des difficultés (une pratique bien trop courante pour un service comme celui-ci). Les diverses options en ligne sont toutefois intéressantes, notamment un centre d'aide très bien conçu. Vous y accédez via le site Web de NordPass et il devrait répondre à la plupart des questions de base que vous vous posez, par exemple les scénarios courants tels que "Impossible de se connecter à NordPass" et "Désactiver le gestionnaire de mots de passe Edge".

NordPass peut également conserver en lieu sûr des éléments qui sont autres qu' un mot de passe en ligne. Par exemple, pour enregistrer un mot de passe Wi-Fi, ou un code pour un coffre-fort, vous pouvez utiliser la fonction Notes sécurisées de NordPass.

NordPass dispose également de plusieurs fonctions de sécurité. La première est un Data Breach Scanner qui, comme son nom l'indique, "scanne le web pour voir si les données de l'utilisateur ont été compromises dans le cadre d'éventuelles violations." L'autre est appelée Password Health et elle "aide les utilisateurs à identifier les mots de passe vulnérables", une fonction que Google propose également à tous les utilisateurs de comptes Google.

NordPass peut être utilisé comme une application autonome ou comme une extension de navigateur. (Image credit: Future)

Interface et utilisation

Tout ce qui concerne l'interface de NordPass est élégant et harmonieux, de la page d'inscription initiale aux applications que vous allez installer pendant que vous configurez le logiciel - c'est en fait l'une des expériences les plus soignées que nous ayons vues récemment. Tout est conçu pour être convivial et accessible, et du point de vue de l'interface, c'est un gestionnaire de mots de passe qui conviendra aux utilisateurs quel que soit leur niveau de connaissances techniques.

En parlant de simplicité, le processus d'inscription au service et d'installation des différentes applications est on ne peut plus aisé. Le logiciel fait un excellent travail en se dissimulant en arrière-plan et en n'apparaissant discrètement qu'en cas de besoin, et nous n'avons pas eu à nous plaindre de la synchronisation de nos mots de passe sur plusieurs appareils (cela ne prend généralement qu'une seconde ou deux).

"Sans effort" est une bonne façon de décrire l'expérience globale de NordPass, qui ne tarde pas à donner l'impression d'être une fonctionnalité native, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'utilisez. Les petites touches utiles disséminées un peu partout sont très appréciables, notamment la façon dont vous pouvez personnaliser les mots de passe générés (par leur longueur ou en désactivant les caractères qui peuvent être interprétés de différentes manières, par exemple). Dans le même ordre d'idées, vous pouvez même simplifier vos achats en ligne en permettant à NordPass de saisir les détails de votre carte de crédit et les informations relatives à l'expédition afin de faciliter le paiement.

Pour ce qui est de la gestion de votre compte, la connexion et l'accès à vos paramètres, mots de passe et autres informations stockées sont très simples. Il serait agréable de disposer de quelques outils d'organisation supplémentaires, comme des étiquettes pour des groupes particuliers de données ou de simples dossiers Dans l'ensemble, les applications restent cependant faciles à utiliser et indiquent clairement où trouver les informations. Nous avons été séduits par l'interface claire, bien agencée et facile à utiliser.

NordPass est doté de nombreuses fonctionnalités pour protéger votre sécurité, tant dans son gestionnaire de mots de passe qu'en ligne. (Image credit: NordPass)

Sécurité

Comme vous pouvez vous y attendre de la part d'un développeur qui offre également un VPN, NordPass a une configuration de sécurité stricte. Pour commencer, il déploie une approche à zéro connaissance, avec un cryptage de bout en bout pour vos sauvegardes de mot de passe et la synchronisation des données. Cela signifie que même l'équipe de NordPass ne peut pas voir les données que vous avez sauvegardées. Prenez garde, cela signifie également que si vous oubliez votre mot de passe principal et le code de récupération de sauvegarde, vous devrez réinitialiser votre compte et repartir de zéro.

L'algorithme de cryptage XChaCha20, de plus en plus respecté, est utilisé, et est également le favori d'entreprises comme Google et Cloudflare : il va jusqu'au cryptage 256 bits et est considéré par certains comme une solution plus pérenne que le cryptage AES-256 couramment utilisé ailleurs. La sécurité biométrique peut être ajoutée lorsqu'elle est prise en charge - FaceID sur un iPhone, ou un lecteur d'empreintes digitales pour d'autres smartphones, par exemple - et il est bon de voir que l'authentification à deux facteurs est prise en charge pour votre compte NordPass ainsi que pour les comptes pour lesquels vous stockez des mots de passe.

NordPass propose des formules payantes pour les équipes et les familles, ainsi qu'une formule gratuite. (Image credit: NordPass)

Forfaits et prix

Il y a un niveau gratuit (s'ouvre dans un nouvel onglet) avec NordPass, ce qui n'est pas toujours une généralité avec les gestionnaires de mots de passe. Il vous permet de stocker un nombre illimité de mots de passe et offre la possibilité de synchroniser ces mots de passe sur plusieurs appareils. La principale restriction est que vous ne pouvez avoir qu'un seul appareil actif à la fois (donc lorsque vous vous connectez sur votre ordinateur portable, vous êtes déconnecté sur votre téléphone), et il n'y a pas de fonctionnalité de contact de confiance pour le partage des mots de passe. Il ne permet pas non plus d'identifier les mots de passe faibles, ni de partager des éléments avec d'autres personnes.

L'abonnement Premium (s'ouvre dans un nouvel onglet)commence à partir de 1,49 euros par mois (bien que vous deviez vous inscrire pour deux ans pour obtenir ce prix). Avec lui, vous pouvez rester connecté, et utiliser NordPass avec six appareils différents simultanément. Vous avez accès aux contacts de confiance, à l'identification des mots de passe faibles et compromis, ainsi qu'aux fonctions de partage sécurisé. Ce forfait permet également de rechercher les fuites de données sur le Web.

L'abonnement Famille (s'ouvre dans un nouvel onglet)est disponible à partir de 2,79 euros par mois et offre 6 comptes uniques aux membres de la famille. Il dispose de toutes les fonctionnalités du plan Premium. Yous deux bénéficient d'une garantie de remboursement de 30 jours. Des comptes professionnels dédiés sont également disponibles, si vous contactez NordPass directement.

Conclusion

Nous sommes impressionnés par ce que nous avons découvert de NordPass au cours de nos tests, et nous pensons que c'est un excellent choix pour les particuliers ainsi que les petites et moyennes entreprises. Il offre un bel équilibre alliant un design esthétiquement agréable à quelques fonctionnalités utiles et une protection de sécurité avancée. Enfin, il tient la route lorsque vous le comparez à tout autre produit sur le marché.

Son prix est compétitif, tant que vous êtes prêt à vous engager pour deux ans, et il est agréable d'avoir un niveau gratuit disponible (ainsi qu'un essai gratuit des fonctionnalités premium). En revanche, il n'offre pas tout à fait le même niveau de fonctionnalités de gestion d'entreprise et d'équipe que des concurrents tels que LastPass ou RoboForm. Des outils plus avancés tels que la synchronisation Wi-Fi et l'analyse du Dark Web seraient également les bienvenus.