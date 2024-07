Canon reste la marque d'appareils photo la plus populaire au monde selon un nouveau rapport

Nikon, Sony, Fujifilm et Panasonic nous ont peut-être donné les meilleurs appareils photo sans miroir de 2023, mais une année relativement modeste pour Canon ne l'a pas empêché de s'emparer de la plus grande part du marché mondial des appareils photo l'année dernière, selon un nouveau rapport.

Selon les données de marché récemment publiées par Nikkei et Statista, Canon reste confortablement en tête de tous les indicateurs clés, y compris la part de marché et le volume des ventes, à la fois pour les appareils photo sans miroir et les appareils photo numériques dans leur ensemble.

Le rapport Nikkei (via Sony Alpha Rumors) indique que la part de marché mondiale des appareils photo sans miroir en 2023 était divisée comme dans le diagramme à secteurs ci-dessous, Canon prenant 41,2 % des livraisons et Sony n'étant pas très loin derrière avec 31,2 %. Nikon et Fujifilm ont pris respectivement 8 % et 5,5 %.

(Image credit: Future / Techno System Research)

Dans un autre rapport de Statista portant sur les parts de marché en volume des principaux fabricants d'appareils photo numériques dans le monde (en décembre 2023), les chiffres diffèrent mais les positions restent les mêmes et sont encore plus fortement déséquilibrées en faveur de Canon.

Dans ce rapport, Canon détient une part de marché de 46,5 %, contre 26,1 % pour Sony et seulement 11,7 % et 5,8 % respectivement pour Nikon et Fujifilm. Tout cela au cours d'une année où Canon n'a proposé que trois modèles à bas prix : les EOS R8, EOS R50 et EOS R100, ainsi que le Powershot V10, un nouvel appareil photo pour le vlogging. Nous avons même qualifié l'EOS R100 de pire appareil photo de l'année.

Canon était déjà le plus grand nom parmi les principaux fabricants d'appareils photo, mais le pourcentage de sa part de marché en 2023 reste surprenant. Que faut-il donc penser de ces chiffres ?

L'EOS R100, l'appareil photo sans miroir le moins cher de Canon, n'a pas réussi à impressionner les critiques, mais c'est l'un des appareils photo sans miroir les plus abordables du marché. (Image credit: Future)

L'innovation est-elle suffisante ?

Dans le cadre des TechRadar Choice Awards 2023, nous avons désigné le Sony A7R V comme le meilleur appareil photo sans miroir pour les professionnels, le Fujifilm X-S20 comme le meilleur pour les débutants et le Panasonic Lumix S5 II comme le meilleur pour la vidéo, avec une mention honorable pour le Nikon Z8. Aucun appareil photo Canon n'était en vue. Toutefois, cela n'a pas dissuadé les acheteurs, selon les données relatives aux parts de marché.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

D'autres marques comme Sony et Nikon ont remporté la bataille technologique en 2023, grâce à des innovations telles que le Sony A9 III, premier appareil photo sans miroir à obturateur global. Nikon a connu une reprise positive de ses ventes après la sortie du Z8 et espère renforcer encore sa part de marché après l'acquisition des caméras RED.

Cependant, rien de tout cela n'a empêché Canon de dominer le marché en 2023, ce qui pourrait encore s'améliorer en 2024 après l'annonce de l'EOS R5 Mark II et de l'EOS R1. (Bien que Fujifilm puisse avoir quelque chose à dire à ce sujet avec son très populaire X100VI, en supposant qu'il puisse en expédier suffisamment).

Si Canon n'impressionnait pas l'industrie par ses innovations technologiques en 2023, pourquoi se taille-t-il encore la part du lion sur le marché ? Au-delà du fait qu'il s'agit du nom le plus connu et d'une clientèle fidèle (et du fait que la part de marché de 2023 n'est pas uniquement constituée des appareils photo lancés en 2023), nous pensons que le fait qu'il ait été la seule des trois principales marques à lancer des modèles à bas prix est un facteur déterminant.

Le Nikon Zf a été le plaisir rétro de 2023, mais c'est un achat coûteux. (Image credit: Nikon)

Nikon a présenté les Z8 et Zf, deux superbes appareils plein format qui coûtent des milliers d'euros, tandis que Sony a présenté des appareils comme le ZV-E1, l'A7CR et l'A9 III, des modèles plein format coûteux destinés aux professionnels.

Dans le même temps, Canon a lancé son appareil photo sans miroir le moins cher, l'EOS R100, ainsi qu'un appareil plein format très abordable, l'EOS R8. Ces appareils n'ont pas suscité l'enthousiasme, mais il s'agit peut-être de l'initiative commerciale la plus intelligente qui soit. Pendant ce temps, Fujifilm nous offre une gamme de modèles en 2023 à tous les niveaux de prix, mais limite le nombre d'unités produites.

Alors que beaucoup pensent que le bas de gamme du marché des appareils photo a été décimé par les smartphones, les meilleurs appareils photo bon marché ont peut-être encore de la vie devant eux. Il serait souhaitable que Nikon et Sony proposent davantage d'options aux débutants, car ils ont tous deux négligé cette partie du marché récemment. Cela pourrait secouer encore plus le marché.

Vous aimerez aussi