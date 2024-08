La PS5 Pro : 2 To de stockage et des performances thermiques améliorées, d'après les rumeurs

Selon une nouvelle rumeur, la PS5 Pro pourrait être équipée de 2 To de stockage et pourrait fonctionner de manière beaucoup plus silencieuse et plus fraîche que le modèle de base.

D'après un rapport de Wccftech, lors du dernier podcast Broken Silicon du 27 août 2024, l'insider connu sous le nom de "Moore's Law is Dead" a affirmé : "On m'a montré un kit de développement de la PS5 Pro".

Il poursuit en indiquant que "ce kit dispose de deux téraoctets de stockage - mais il est impossible de garantir que cela se traduira par le modèle commercial", ce qui est compréhensible, car il n'est jamais certain que ce qui se trouve sur un kit de développement se retrouvera dans le produit destiné aux consommateurs. Cependant, cette rumeur est prometteuse en tant que spécification par défaut. Cela coïnciderait également assez bien avec le lancement d'une Xbox Series X de 2 To plus tard cette année.

Il a ensuite décrit une caractéristique clé du kit de développement, en notant qu'il possédait le "même connecteur d'alimentation à deux broches que la PS5".

Cela indique que la PS5 Pro ne nécessitera pas beaucoup plus de puissance pour fonctionner et ne devrait pas être plus gourmande que son prédécesseur si elle se satisfait de la même quantité d'énergie. Moore's Law ajoute ensuite son point de vue, en disant qu'il pense que ce sera probablement une machine "très silencieuse et fonctionnant à une température plus basse".

Si ces caractéristiques se confirment, elles seraient très appréciées pour une PS5 Pro. D'abord, 2 To de stockage offriraient sans aucun doute aux joueurs beaucoup plus d'espace pour stocker de nombreux jeux sans avoir à compter sur des moyens externes - même si on ne sait pas encore combien de stockage supplémentaire pourrait être nécessaire pour les améliorations des jeux existants et à venir sur la PS5 Pro. Quant à la réduction du bruit et de la température, avec une PS5 connue pour sa ventilation bruyante, toute diminution serait toujours la bienvenue.

Ce n'est pas la seule rumeur circulant actuellement au sujet de la PS5 Pro, d'autres insiders et commentateurs ayant également mentionné que la console est toujours prévue pour sortir cette année et se sont interrogés sur son prix potentiel.

Il est bon de rappeler que la PS5 Pro n'a pas encore été officiellement annoncée, et que ces informations ne sont pour l'instant que des rumeurs non confirmées. Il faudra rester à l'affût pour en savoir plus sur tout ce qui concerne la PlayStation 5 Pro !

