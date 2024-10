Apple Intelligence débarque avec iOS 18.1 : les nouveautés et les manques à combler

C'est enfin arrivé ! Apple Intelligence fait son entrée dans iOS 18.1. La nouvelle mise à jour pour iPhone introduit la première vague de fonctionnalités d'IA d'Apple sur vos appareils, et elle peut être installée dès maintenant.

Cette mise à jour inclut un premier lot de fonctionnalités Apple Intelligence, telles que les Outils d’écriture pour la relecture et la reformulation de textes, les Réponses intelligentes pour répondre rapidement aux messages, des résumés de notifications, des options de nettoyage pour les photos et une refonte de Siri. Ces nouveautés sont également disponibles sur iPad et Mac grâce à iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, eux aussi déployés dès aujourd'hui.

D'autres fonctionnalités Apple Intelligence, comme Genmoji, Image Playground et l’intégration de ChatGPT à Siri, seront lancées dans iOS 18.2 plus tard dans l'année. Pour les propriétaires de l’iPhone 16, iOS 18.2 intégrera aussi l'Intelligence Visuelle, exploitant la Caméra Control de l’appareil.

Après des mois d’attente autour d’Apple Intelligence, il est enfin possible d’installer la version officielle d’iOS 18.1 pour explorer toutes les possibilités offertes par ces outils IA d’Apple. Pour en savoir plus sur Apple Intelligence et ses fonctionnalités, une liste complète des fonctionnalités Apple Intelligence est disponible.

À noter : Apple Intelligence nécessite un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max. Quant aux utilisateurs de Mac, il leur faudra une puce M-Series, et pour les iPad, les puces A17 Pro, M1, M2 ou M4 sont requises pour profiter d’Apple Intelligence.

Cette première version d’Apple Intelligence est disponible en anglais américain. En décembre, iOS 18.2 étendra la compatibilité à l’anglais britannique, australien, canadien, irlandais, sud-africain et néo-zélandais. En avril, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad dans l'Union européenne auront également accès à Apple Intelligence et ses diverses fonctionnalités.

Un porte-parole d’Apple a déclaré : « Nous sommes ravis que les clients iPhone et iPad de l'UE puissent accéder à de nombreuses fonctionnalités principales d'Apple Intelligence. Des outils comme l’écriture assistée, Genmoji, un Siri redessiné avec une compréhension linguistique plus riche, l’intégration de ChatGPT, et bien d'autres capacités, permettront aux utilisateurs de faire encore plus avec leurs appareils. Depuis l’annonce d’Apple Intelligence, nous avons travaillé à trouver un moyen de proposer le plus de fonctionnalités possible dans l’UE, dans le respect de la DMA tout en maintenant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Nous sommes impatients d'apporter des fonctionnalités d'Apple Intelligence aux utilisateurs de l'UE dans de futures mises à jour. »

Une nouvelle ère

La refonte de Siri sur un iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Apple)

iOS 18.1 propose aussi une série de nouveautés pour les utilisateurs d’AirPods, dont une fonctionnalité d’aide auditive en vente libre, approuvée par la FDA, pour les personnes souffrant de pertes auditives légères à modérées.

Les propriétaires d’iPhone 16 et 16 Pro pourront également choisir la caméra lancée par Camera Control, avec une nouvelle option pour basculer rapidement vers la caméra avant TrueDepth. De nouvelles options dans le Centre de contrôle, récemment repensé pour iOS 18, sont aussi disponibles.

iOS 18.1 corrige également de nombreux bugs et améliore la stabilité de tous les iPhones compatibles avec iOS 18. Cela dit, Apple Intelligence reste le point central de cette mise à jour, qui met en avant les utilisateurs d’iPhone 15 Pro et modèles plus récents.

Pour en savoir plus sur nos impressions, consultez notre retour d'expérience sur iOS 18.1 et Apple Intelligence, pour découvrir en détail toutes les fonctionnalités IA de cette nouvelle mise à jour. Si vous envisagez d’acquérir un iPhone compatible avec Apple Intelligence, retrouvez notre test de l’iPhone 16.