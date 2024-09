iOS 18 et iPadOS 18 : quels appareils sont compatibles ?

iOS 18 et iPadOS 18 sont désormais disponibles pour les appareils compatibles, mais quels sont les modèles d'iPhone et d'iPad pris en charge par les dernières mises à jour d'Apple ?

Apple a confirmé la configuration requise pour iOS 18 et iPadOS 18. Nous avons donc dressé la liste de tous les iPhone et iPad pris en charge.

Nous avons également des détails sur les fonctionnalités d'iOS 18 et d'iPadOS 18 qui ne sont pas disponibles sur tous les appareils, car Apple limite certains outils aux puces Apple les plus récentes.

Compatibilité iOS 18

Même l'iPhone 12 mini (ci-dessus) est compatible avec iOS 18 (Image credit: TechRadar)

Apple a confirmé que tous les modèles d'iPhone, y compris et plus récents que l'iPhone XS (c'est-à-dire tout iPhone doté du chipset A12 Bionic ou d'une version plus récente), sont compatibles avec iOS 18. Au passage, il s'agit des mêmes critères d'éligibilité qu'iOS 17, donc si vous utilisez actuellement le logiciel phare d'Apple de dernière génération, vous pourrez également télécharger iOS 18.

La liste complète des iPhones compatibles avec iOS 18 est la suivante :

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

Compatibilité iPadOS 18

(Image credit: Future)

Presque tous les modèles d'iPad sont disponibles en plusieurs tailles, ainsi qu'en configurations Wi-Fi uniquement et Wi-Fi + Cellulaire. Par souci de lisibilité, nous avons donc regroupé la liste ci-dessous des modèles compatibles avec iPadOS 18 en catégories datées :

Modèles d'iPad Pro à partir de 2018 (à partir de la 3e génération)

Modèles d'iPad Air à partir de 2019 (à partir de la 3e génération)

Modèles d'iPad à partir de 2020 (à partir de la 8e génération)

Modèles d'iPad mini à partir de 2019 (à partir de la 5e génération)

Contrairement à iOS 17, tous les iPad fonctionnant sous iPadOS 17 ne sont pas compatibles avec iPadOS 18. Plus précisément, Apple a abandonné la prise en charge de l'iPad Pro 10,5 pouces (2017), de l'iPad Pro 12,9 pouces (2017) et de l'iPad 9,7 pouces (2018).

Compatibilité des fonctionnalités

La fonction Messages par satellite est limitée à l'iPhone 14 et aux modèles ultérieurs. (Image credit: Apple)

Tous les iPhone et iPad compatibles avec iOS 18 et iPadOS 18 ne peuvent pas bénéficier de toutes les fonctionnalités d'iOS 18 et d'iPadOS 18.

Les fonctionnalités d'Apple Intelligence, lorsqu'elles seront lancées dans le courant de l'année, seront réservées aux appareils équipés de puces Apple de la série M, A18, A18 Pro et A17 Pro, tandis que l'outil Messages via Satellite est réservé aux iPhone 14 et aux modèles plus récents.

Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des fonctionnalités exclusives d'iOS 18 et d'iPadOS 18, ainsi que la configuration requise pour chaque appareil.

En dépit des fonctionnalités d'Apple Intelligence, nous n'avons pu trouver que des informations relatives à la compatibilité avec l'iPhone, mais nous mettrons à jour la liste avec la compatibilité avec l'iPad dès que nous aurons pu confirmer cette information auprès d'Apple.

Fonctionnalités Apple Intelligence - iPhone 16 series, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et modèles iPad et Mac équipés de la technologie M1 (ou plus récents)

Messages par satellite - iPhone 14 ou plus récent

Transcription audio dans Notes - iPhone 12 ou plus récent

Suivi oculaire - iPhone 12 ou plus récent

Haptique musicale - iPhone 12 ou plus récent

Ouverture sans fil de la serrure intelligente - iPhone 11 ou plus récent

Amélioration de la fonction Dialogue dans Apple TV - iPhone 11 ou plus récent