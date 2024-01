iOS 18 : fonctionnalités attendues, date de sortie prévue, et tout ce que nous voulons voir

iOS 18 pourrait être l'une des versions logicielles les plus intéressantes de 2024, les premières fuites allant jusqu'à dire qu'il pourrait s'agir de la plus grande mise à jour logicielle de l'histoire de l'iPhone, point final. Étant donné que nous avons décrit iOS 17 comme "l'une des meilleures mises à jour d'iOS que nous ayons vues depuis des années" dans notre évaluation d'iOS 17, il s'agit là d'une perspective extrêmement excitante.

Cela dit, nous ne savons pas encore grand-chose d'iOS 18, du moins en ce qui concerne les fonctionnalités confirmées. Vous trouverez ci-dessous le peu que nous avons entendu, ainsi que des informations sur la date de sortie possible d'iOS 18 et sur les téléphones qui devraient être pris en charge.

Plus bas, vous trouverez une liste des éléments clés que nous attendons d'iOS 18 pour en faire la meilleure mise à jour possible. Nous ajouterons également des fuites et des actualités à cet article dès que de nouvelles informations apparaîtront, alors revenez bientôt pour vous tenir au courant.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine version majeure d'iOS

La prochaine version majeure d'iOS Quand sortira-t-elle ? Probablement en septembre 2024

Probablement en septembre 2024 Combien coûtera-t-elle ? Ce sera une mise à jour gratuite

iOS 18 devrait être présenté lors de la prochaine conférence WWDC (Image credit: Apple)

Si l'on se réfère au passé, iOS 18 sera presque certainement lancé à la mi-septembre 2024, étant donné que toutes les versions majeures d'iOS depuis iOS 6 ont commencé à être déployées entre le 13 et le 20 septembre de leur année de sortie. Ce lancement coïncidera probablement (à peu près) avec le lancement de la gamme iPhone 16 et de l'Apple Watch 10.

Cependant, vous n'aurez pas à attendre septembre pour découvrir certaines des fonctionnalités d'iOS 18, ou même pour l'essayer, car Apple annonce généralement les nouvelles versions d'iOS lors de la WWDC, qui se tient généralement au début du mois de juin. En effet, Mark Gurman de Bloomberg vient de confirmer que plusieurs fonctionnalités d'IA spécifiques à iOS 18 sont sur la bonne voie pour être dévoilées lors de la WWDC 2024.

C'est là que nous verrons pour la première fois un grand nombre de fonctionnalités clés, et peu après, Apple publie généralement des aperçus pour les développeurs, suivis de bêtas publiques. Ainsi, si vous n'avez pas peur de quelques bugs, vous pourrez probablement essayer une version inachevée d'iOS 18 bien avant le mois de septembre.

iOS 18 : compatibilité prévue

Vous pourriez avoir besoin d'un iPhone 11 ou plus récent pour faire fonctionner iOS 18 (Image credit: TechRadar)

Nous ne savons pas encore quels téléphones prendront en charge iOS 18, mais à titre de référence, iOS 17 fonctionne sur tous les iPhone à partir de l'iPhone XR et de l'iPhone XS. Apple a abandonné la prise en charge de l'iPhone 8, de l'iPhone 8 Plus et de l'iPhone X, qui ont tous débarqué la même année l'un que l'autre (2017).

Il est donc probable qu'avec iOS 18, Apple abandonne la prise en charge des iPhones sortis en 2018, à savoir l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. Cela signifierait que vous auriez besoin d'un iPhone 11 ou plus récent pour obtenir iOS 18. Bien que ce soit le scénario le plus probable basé sur l'histoire récente, mais ce n'est que de la spéculation pour l'instant.

iOS 18 : actualités et fuites

Il n'y a pas encore beaucoup de fuites d'iOS 18, mais une chose que nous avons entendue est qu'Apple dépense beaucoup pour les serveurs et les fonctionnalités d'IA - et que les premiers fruits de ces efforts seront prêts vers la fin de l'année 2024.

Apple GPT - le rival de ChatGPT dont on parle - est apparemment en cours de développement en interne et pourrait contribuer à réinventer à la fois Siri et AppleCare. Outre un chatbot d'IA, Apple travaillerait également sur une IA génératrice d'images, et ces deux fonctionnalités d'IA pourraient potentiellement être intégrées à Siri, afin d'améliorer l'assistant numérique d'Apple, de plus en plus décevant.

De même, nous avons entendu dire que l'assistant Siri d'Apple, alimenté par l'IA, pourrait être dévoilé dès la WWDC 2024, date à laquelle nous devrions avoir un premier aperçu officiel d'iOS 18. Mais il semblerait qu'il ne fonctionne qu'avec l'iPhone 16 et les versions ultérieures, ce qui laisse penser que cette fonctionnalité pourrait nécessiter un matériel dédié.

Siri pourrait s'améliorer avec iOS 18 (Image credit: Future / Philip Berne)

Nous ne savons pas grand-chose de la manière dont Siri pourrait s'améliorer, mais un exemple donné est qu'il pourrait remplacer l'application Raccourcis, en tant que moyen simple d'accomplir des tâches complexes. Par exemple, vous pourriez demander à Siri de créer un GIF à partir des cinq dernières photos que vous avez prises, puis de les envoyer à un contact, le tout d'une simple commande vocale.

Par ailleurs, Mark Gurman de Bloomberg a affirmé qu'Apple avait décrit en interne iOS 18 comme une mise à jour majeure, la qualifiant d'"ambitieuse et convaincante" avec quelques "nouvelles fonctionnalités et conceptions majeures".

Toutefois, Apple aurait également gelé le développement d'iOS 18 en novembre 2024, afin d'éliminer les problèmes. Il s'agit d'un fait rare, qui pourrait suggérer que certaines des fonctionnalités prévues s'avèrent problématiques. Cela pourrait signifier que certaines fonctionnalités sont retardées ou annulées, mais cela reste à voir.

En janvier 2024, Gurman est revenu pour dire qu'iOS 18 pourrait être "l'une des plus grandes mises à jour d'iOS - si ce n'est la plus grande - de l'histoire de l'entreprise", les employés d'Apple considérant la prochaine mise à jour comme un changement de vitesse majeur pour l'iPhone.

iOS 18 : ce que nous voulons voir

Il y a un certain nombre de choses que nous aimerions voir dans iOS 18, notamment les cinq améliorations suivantes.

1. Un déploiement mondial de toutes les fonctionnalités clés

Dans la plupart des pays, il n'est pas possible d'utiliser la messagerie vocale en direct. (Image credit: Future / Philip Berne)

L'une des fonctionnalités phares d'iOS 17 était la messagerie vocale en direct, mais elle n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada, ce qui rend iOS 17 et, par extension, l'iPhone 15 extrêmement désavantageux en dehors des États-Unis et du Canada.

C'est une situation regrettable, et même si Google est sans doute encore plus coupable de verrouiller les fonctionnalités des téléphones aux États-Unis, Apple pourrait encore faire beaucoup mieux dans ce domaine.

Pour iOS 18, nous voulons donc que toutes les fonctionnalités soient disponibles dans le monde entier, et si ce n'est vraiment pas possible, nous voulons qu'Apple soit plus transparent à ce sujet, plutôt que d'enterrer la disponibilité en petits caractères.

2. Compatibilité avec Android pour Check In

Une autre habitude d'Apple que nous n'apprécions guère est d'exclure Android de fonctionnalités telles qu'iMessage et SharePlay. C'est regrettable, mais assez compréhensible. Là où cela devient moins compréhensible, c'est lorsque ces fonctionnalités concernent la sécurité, comme c'est le cas avec Check In.

Cette fonctionnalité d'iOS 17 est un moyen automatisé d'informer vos proches que vous êtes bien rentré chez vous, ou au contraire de leur faire savoir que vous n'êtes peut-être pas en sécurité si vous n'avez pas pris de nouvelles - et dans ce dernier cas, de permettre à certaines personnes de voir où se trouve votre téléphone.

Mais pour fonctionner, l'expéditeur et le destinataire doivent avoir iOS 17, ce qui signifie que non seulement les utilisateurs d'Android ne peuvent pas utiliser activement la fonction (compréhensible), mais qu'ils ne peuvent pas non plus recevoir de notifications d'enregistrement de la part d'autres personnes (moins compréhensible).

Avec iOS 18, nous aimerions donc qu'Apple ouvre cette fonctionnalité aux utilisateurs d'Android, de sorte que même s'ils ne peuvent pas automatiser leurs propres check-ins, ils puissent recevoir ces messages et alertes automatisés de leurs amis et membres de la famille utilisant iOS.

3. Une mise à jour de l'IA pour Siri

(Image credit: Apple)

Les rumeurs suggèrent qu'Apple va fortement intégrer l'IA dans iOS 18, et il est probable que Siri en soit l'un des principaux bénéficiaires. Nous l'espérons, car avec ChatGPT, Siri, dans sa forme actuelle, semble incroyablement dépassé. D'autant plus que ChatGPT Voice est disponible gratuitement sur iOS.

Ces améliorations de Siri pourraient peut-être permettre des conversations plus naturelles et plus fluides, et permettre à Siri d'effectuer des tâches bien plus complexes que de simplement chercher quelque chose sur Google ou d'allumer vos lumières intelligentes.

4. Placez le curseur au milieu d'un mot en tapant dessus.

L'une des fonctionnalités que nous aimerions vraiment qu'Apple emprunte à Android est la possibilité de simplement taper au centre d'un mot pour y placer le curseur, afin de pouvoir ensuite corriger facilement les fautes de frappe.

Actuellement, pour atteindre le centre d'un mot, il faut maintenir la barre d'espacement et faire glisser le curseur, ce qui fonctionne assez bien mais est nettement plus lent. Nous ne nous attendons pas à ce que cette fonctionnalité soit intégrée à iOS 18, mais ce serait une bonne chose.

5. Intégration profonde mais réfléchie de l'IA

Nous aimerions voir des fonctions d'appareil photo IA (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Au-delà de Siri, nous espérons qu'Apple intégrera l'IA dans d'autres parties d'iOS 18, mais nous voulons que cela soit fait de manière réfléchie, plutôt qu'avec des fonctionnalités mal conçues ou gadget.

En particulier, nous aimerions que la photographie bénéficie d'un grand ensemble d'outils d'IA, pour aider à l'édition des images. Nous pensons aux outils Magic Eraser et Magic Editor de Google, qui permettent de déplacer ou de supprimer des éléments dans les photos. Il serait également intéressant de rendre les photos et vidéos spatiales plus accessibles, afin qu'elles ne soient pas réservées aux propriétaires d'Apple Vision Pro.