iOS 18 permet désormais de filmer des vidéos tout en écoutant de la musique ou des podcasts

iOS 18 regorge de fonctionnalités et d'améliorations, qu'il s'agisse d'options de personnalisation supplémentaires, d'une application complète de gestion des mots de passe, de la possibilité de verrouiller les applications, etc. Et nous connaissons maintenant une fonctionnalité supplémentaire - une petite, mais potentiellement très utile pour certaines personnes.

Comme l'a repéré 9to5Mac, iOS 18 vous permet d'enregistrer des vidéos sans mettre en pause votre musique, votre podcast ou toute autre chose que vous écoutez.

Techniquement, vous pouvez déjà le faire, mais seulement en appuyant longuement sur la touche de l'obturateur lorsque vous êtes en mode photo dans l'application appareil photo. Il faut donc se souvenir d'utiliser cette méthode inhabituelle, et l'enregistrement de vidéos de cette manière est limité à une qualité 1080p à 30 images par seconde, ce qui n'est pas aussi bien que d'utiliser le mode vidéo dédié.

Plus de compromis

Avec iOS 18, cependant, vous n'avez pas à faire ce compromis : il vous suffit de basculer sur la caméra vidéo, d'appuyer sur "enregistrer" et vous constaterez que la lecture de l'audio se poursuit.

Cela n'est peut-être pas très utile la plupart du temps, mais si par exemple vous écoutez quelque chose en marchant et que vous repérez quelque chose que vous voulez filmer, vous n'aurez pas à mettre l'audio en pause. 9to5Mac donne également l'exemple d'une vidéo prise à partir d'un iPhone monté sur une moto, tout en écoutant de la musique dans votre casque (l'audio ne s'arrêtera pas non plus lorsqu'il est diffusé par les AirPods).

Il y a donc certainement des cas d'utilisation pour cela, et il semble étrange qu'Apple ait mis autant de temps à ajouter une fonctionnalité apparemment aussi basique.

Si vous souhaitez essayer cette fonctionnalité, vous pouvez télécharger la version bêta d'iOS 18 dès maintenant, mais nous vous recommandons d'attendre la version finale d'iOS 18, qui arrivera probablement en septembre.

