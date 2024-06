11 astuces iOS 18 super utiles qui pourraient changer votre façon d'utiliser votre iPhone

Un déluge de fonctionnalités phares a été livré avec iOS 18 lors de l'annonce de la WWDC 2024 d'Apple, de l'application Photos remaniée à un Siri reboosté en passant par l'Apple Intelligence pour la série d'iPhone 15 Pro. Mais quelles sont les petites astuces que nous avons le plus hâte d'essayer sur notre iPhone cette année ? Nous les avons toutes rassemblées ici.

L'un des grands thèmes d'iOS 18 est la personnalisation à la manière d'Android, Apple nous permettant désormais de placer les icônes des applications et les widgets en bas ou sur les côtés de l'écran. Des teintes de couleur et un nouveau mode sombre pour les icônes d'applis sont également prévus, mais c'est la possibilité de supprimer les étiquettes d'applis que nous sommes particulièrement impatients d'essayer.

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, ainsi que sur d'autres nouveautés telles que la messagerie par satellite et les « gestes de la tête » des AirPods, lisez notre résumé ci-dessous. Vous pouvez télécharger dès à présent la version bêta d'iOS 18, mais elle comporte quelques bugs et certaines fonctionnalités manquantes. La plupart d'entre nous recevront la version finale d'iOS 18 à la mi-septembre, parallèlement au lancement probable de l'iPhone 16. D'ici là, voici quelques-unes des meilleures nouveautés d'iOS 18 pour vous mettre en appétit...

1. Vous pouvez être très minimaliste en masquant les étiquettes des applications

Compatibilité : iPhone XS ou ultérieur

iOS 18 est la plus grande mise à jour jamais réalisée du langage de conception logicielle de l'iPhone. Les personnalisations de l'écran d'accueil vous permettent de réorganiser et de positionner vos applications où vous le souhaitez, comme sur Android, et de masquer les noms des applications.

Pour ce faire, choisissez l'option « Grandes icônes » dans le menu Personnaliser. Auparavant, le seul moyen d'obtenir ce type de look était de jailbreaker votre iPhone, mais nous sommes impatients de pouvoir donner à nos iPhones un look super-minimaliste comme celui présenté ci-dessus sans avoir à subir ces tracas supplémentaires.

2. Messages vous permet d'envoyer des messages par satellite

Compatibilité : iPhone 14 ou plus récent

Si vous vous trouvez en pleine nature, loin de toute connexion cellulaire ou Wi-Fi, iOS 18 vous offrira une nouvelle option d'urgence sur l'iPhone 14 ou ultérieur : la possibilité d'envoyer un SMS à quelqu'un par satellite.

Cette extension de SOS Urgence vous permettra d'envoyer ou de recevoir des iMessages ou des SMS par satellite, avec toutes les fonctionnalités habituelles, y compris les Tapbacks et les emojis. Toutefois, l'envoi d'émojis ne sera peut-être pas votre priorité si votre voiture est en panne sur une autoroute déserte.

Apple n'a pas encore indiqué si vous devrez payer pour envoyer des SMS par satellite, bien que Emergency SOS soit toujours gratuit pendant deux ans après l'achat d'un iPhone 14 ou d'un modèle de la série iPhone. Après cela, Apple commencera probablement à faire payer cette fonction, mais elle pourrait s'avérer utile si elle vous permet de sortir d'un trou dans une zone d'ombre cellulaire.

3. AirPlay prend désormais en charge l'audio spatial

Compatibilité : iPhone XS ou ultérieur

Vous en avez assez de la nouvelle application Sonos ? Vous pouvez peut-être l'éviter à nouveau en utilisant AirPlay sur votre iPhone, qui a été mis à jour avec la prise en charge de l'audio spatial (y compris Dolby Atmos).

C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires de HomePod, mais aussi pour tous ceux qui possèdent l'un des haut-parleurs AirPlay qui prend également en charge l'audio spatial. Nous sommes également impatients de l'essayer sur notre Sonos Era 300, bien que nous n'ayons pas encore pu le faire avec la version bêta d'iOS 18.

4. Vous pourrez écrire des questions à Siri

Compatibilité : iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max

Siri bénéficie enfin d'un nouveau look et de la greffe de cerveau dont il avait besoin depuis des années, mais uniquement sur l'iPhone 15 Pro. C'est parce que le redémarrage est alimenté par Apple Intelligence. Néanmoins, l'une des nouveautés les plus utiles est la possibilité de taper des questions à Siri, le transformant ainsi en chatbot.

Si vous ne souhaitez pas parler à voix haute à l'assistant d'Apple, vous pouvez appuyer deux fois sur le bas de l'écran et taper une commande, par exemple pour lui demander de régler une alarme. On ne sait pas encore si cette fonctionnalité est limitée aux applications d'Apple, mais vous pouvez également passer rapidement de la voix au texte.

5. Les propriétaires d'AirPods Pro 2 peuvent secouer la tête pour couper les appels

Compatibilité : AirPods Pro (2e génération), iPhone XS ou ultérieur

Si vous possédez une paire d'écouteurs AirPods Pro 2, les « gestes de la tête » constituent une nouvelle fonctionnalité intéressante d'iOS 18. Par exemple, si vous êtes coincé dans un ascenseur bondé et que vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez demander à Siri de couper l'appel en secouant la tête (ou, si vous voulez prendre l'appel, en hochant la tête à la place).

D'accord, c'est sans doute moins important que l'isolation vocale et d'autres mises à niveau gratuites très cool qui arrivent sur les AirPods Pro 2, mais c'était l'une des fonctionnalités les plus amusantes que nous avons vues lors de la WWDC 2024.

Ces soi-disant interactions Siri s'étendront également à l'interaction silencieuse avec les messages et plus encore, et sont alimentées par la puce H2 d'Apple - d'où la restriction aux AirPods Pro de deuxième génération.

6. Vous pourrez verrouiller et masquer des applications

Compatibilité : iPhone XS ou ultérieur

Nos iPhones contenant désormais toute notre vie, le confier à quelqu'un peut vous mettre mal à l'aise, surtout si vous ne voulez pas qu'il fouille dans votre application Photos ou qu'il voie vos notifications WhatsApp.

Heureusement, iOS 18 offre enfin la possibilité de verrouiller ou de masquer des applications sur votre écran d'accueil. Les apps que vous décidez de verrouiller ou de masquer seront cachées de la recherche et des notifications, celles qui sont verrouillées n'étant accessibles que dans un dossier d'apps cachées qui ne peut être ouvert qu'avec Face ID, Touch ID ou un code d'accès.

Pour activer la fonctionnalité sur iOS 18, il vous suffit d'appuyer sur l'application et de la maintenir enfoncée, de choisir « Exiger Face ID “, puis de choisir ” Exiger Face ID “ ou ” Masquer et exiger Face ID ».

7. Envoyer des SMS aux fans d'Android va s'améliorer

Compatibilité : iPhone XS ou ultérieur

Après avoir été contraint par l'Union européenne de prendre en charge les messages RCS - une norme adoptée par la majeure partie de l'écosystème Android - l'année dernière, Apple apportera enfin cette fonctionnalité aux iPhones dans iOS 18.

Cela signifie que vos messages aux fans d'Android bénéficieront bientôt de nombreux avantages d'iMessage, notamment des images en haute résolution, des accusés de réception et bien plus encore. Naturellement, Apple continuera à protéger ses précieuses bulles bleues d'iMessage en continuant à donner aux messages RCS des bulles vertes.

Néanmoins, cette initiative résout en grande partie le problème actuel de la messagerie texte d'Android à iPhone, à savoir que vos amis détenteurs d'un téléphone Android se voient rétrogradés à une expérience SMS, avec des images compressées et de faible qualité.

8. Vous pouvez enfin modifier les raccourcis de votre écran de verrouillage

Compatibilité : iPhone XS ou plus récent

Combien de fois avez-vous accidentellement allumé la lampe torche de votre iPhone et aveuglé un ami, à cause de son raccourci mal placé sur l'écran de verrouillage ? D'accord, il ne s'agit peut-être que de nous, mais quoi qu'il en soit, vous serez heureux de constater qu'iOS 18 vous permet enfin de choisir différents raccourcis pour l'écran de verrouillage.

Vous pouvez faire en sorte que l'un de ces raccourcis ouvre n'importe quelle application, ou les associer à d'autres fonctions comme l'activation du mode sombre, la transformation de votre iPhone en télécommande Apple TV ou le lancement de Shazam pour vous aider à identifier une chanson. Cela fait longtemps qu'on l'attendait, mais c'est une petite amélioration de la qualité de vie qui pourrait changer la routine de votre iPhone.

9. La nouvelle application Passwords pourrait vous aider à passer à Passkeys

Compatibilité : iPhone XS ou plus récent

Comme l'annonçaient les rumeurs, Apple a lancé une nouvelle application de gestion des mots de passe dans iOS 18. Il pourrait s'agir d'un nouveau moyen pratique de remplir automatiquement les mots de passe et les codes de vérification sur votre iPhone, votre Mac, votre iPad ou même votre PC (si vous utilisez l'application iCloud pour Windows). Mais un autre avantage potentiel est de vous aider à passer aux passkeys.

Les passkeys vous permettent de vous connecter à des sites web ou à des comptes en utilisant Face ID ou Touch ID, plutôt que d'utiliser un mot de passe vulnérable. Et comme l'a repéré MacRumors, il existe une option dans l'app Mots de passe qui permet aux sites web et aux apps de mettre automatiquement à niveau les comptes existants vers les passkeys, vous épargnant ainsi les tracas.

Les mots de passe existants ne sont apparemment pas affectés, de sorte que cela pourrait être un gain rapide, même si vous n'êtes pas encore totalement convaincu par les passkeys, qu'Apple a commencé à prendre en charge il y a quelques années.

10. L'application Home peut désormais déverrouiller automatiquement les portes et vous aider à contrôler les factures

Compatibilité : iPhone XS ou plus récent

Si vous n'avez jamais vraiment utilisé l'application Home d'Apple, iOS 18 arrive avec quelques nouvelles astuces pour vous convaincre d'essayer.

Cette mise à jour est particulièrement intéressante si vous possédez des serrures intelligentes, car à partir d'iOS 18, l'application Maison proposera un « accès invité » qui vous permettra de donner rapidement accès à vos invités à la porte d'entrée ou au garage. Il y a aussi une autre astuce de science-fiction : le « déverrouillage mains libres » ouvrira instantanément les serrures prises en charge lorsque vous êtes à un mètre cinquante de celles-ci, ce qui semble utile si vous avez des courses pleines les bras.

La surveillance de la consommation d'électricité est une autre fonction qui nous a séduits. Malheureusement, elle ne sera disponible qu'aux États-Unis avec la Pacific Gas & Electric Company en Californie dans un premier temps, mais elle semble être le point de départ d'une surveillance de la maison intelligente potentiellement utile pour vous aider à économiser sur vos factures.

11. Les jeux sur les anciens iPhones sont sur le point d'être améliorés

Compatibilité : iPhone XS ou ultérieur

C'est une fonction qui existe depuis des années sur les téléphones Android, mais les iPhones disposent enfin d'un mode « Jeu » dédié dans iOS 18.

À l'instar de la version Mac, le Mode Jeu minimisera les activités en arrière-plan, telles que les notifications, afin de permettre à votre jeu de fonctionner à la fréquence d'images la plus élevée possible. Apple promet également qu'il améliorera « considérablement » la réactivité avec les AirPods et les contrôleurs de jeu sans fil.

Vous ne verrez peut-être pas la différence sur un iPhone 15 Pro, mais le Mode Jeu pourrait certainement aider les modèles plus anciens qui risquent d'atteindre leur plafond de performances lors de jeux exigeants.