Vision Pro d'Apple enfin disponible dans le monde entier - 5 nouvelles astuces sympas pour visionOS 2

Lors de la WWDC 2024, Apple a annoncé une série de mises à jour pour son matériel, à commencer par l'Apple Vision Pro, révélant non seulement de nouvelles fonctionnalités à venir dans visionOS 2, mais aussi, enfin, une date de sortie pour les marchés non-américains.

Le 28 juin, l'Apple Vision Pro sera déployé en Chine, au Japon et à Singapour, et deux semaines plus tard, le 12 juillet, il sera lancé en Australie, au Canada, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Au France, il sera proposé à partir de 3.999 euros. C'est un peu plus cher que ce à quoi nous nous attendions.

Nouvelles mises à jour de visionOS 2

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, plus tard dans l'année, le Vision Pro recevra la mise à jour visionOS 2 qui ajoutera quelques astuces très intéressantes.

Notre seul reproche est qu'il ne s'agit pas des méga mises à jour que nous aurions attendues d'une version 2.0 - elles ressemblent un peu plus aux fonctionnalités que Meta apporterait au Meta Quest 3 dans ses mises à jour mensuelles Horizon OS (peut-être en combinant deux mois de ces mises à jour en une seule fois).

1. Les photos spatiales s'invitent sur les photos personnelles

Les photos spatiales de Vision Pro vous permettent de visualiser de manière plus réaliste les clichés que vous avez pris avec votre iPhone 15 Pro. L'image incorpore de la profondeur pour vous donner l'impression de regarder un souvenir plutôt qu'une simple photo.

Rendre n'importe quelle photo spatiale (Image credit: Apple)

Auparavant, vous deviez prendre spécifiquement des photos spatiales, mais visionOS 2 utilisera l'apprentissage automatique pour ajouter de la profondeur à des images auparavant plates et leur donner vie sur le casque Apple - une grande victoire pour les personnes possédant d'énormes bibliothèques iCloud de photos datant de plusieurs dizaines d'années.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

2. Mode de transport en train

Le mode voyage, qui permet d'utiliser le casque tout en se déplaçant dans un véhicule, bénéficie également d'une amélioration.

Apple a annoncé qu'avec visionOS 2, ce mode sera optimisé pour fonctionner dans les trains comme dans les avions, ce qui vous permettra enfin de profiter du contenu immersif du Vision Pro lors de vos déplacements terrestres ou aériens.

Regarder des films dans l'avion ou le train (Image credit: Apple)

3. Commandes gestuelles

Pour améliorer la navigation dans les menus, Apple ajoute de nouveaux gestes de la main. En regardant votre paume ouverte puis en serrant l'index et le pouce ensemble, vous ouvrirez le menu d'accueil, tandis qu'en retournant votre main, vous afficherez l'autonomie de la batterie, le volume et l'heure.

Vous pouvez ensuite effectuer d'autres gestes pour accéder rapidement à ces paramètres et les modifier. Apple indique que d'autres mouvements de la main vous permettront d'accéder rapidement à vos applications les plus utilisées.

4. Amélioration de l'affichage virtuel sur Mac

(Image credit: Future)

Ceux qui utilisent le Vision Pro en conjonction avec un Mac pour travailler pourront profiter de nouvelles améliorations de l'affichage virtuel avec visionOS 2.

Plus précisément, vous pourrez faire de votre écran virtuel un immense écran incurvé - qu'Apple décrit comme équivalent à deux écrans 4K côte à côte - ou simplement le rendre un peu plus grand si la taille virtuelle maximale est trop importante.

Quelle que soit la taille choisie, avec les autres fenêtres que vous pouvez ouvrir dans votre environnement virtuel, la surface d'écran offerte par la Vision Pro est indubitablement utile, et elle semble prête à consolider l'appareil en tant que machine de productivité de classe mondiale.

5. Nouveaux outils de création

La vidéo immersive vous plonge dans le film (Image credit: Apple)

Apple a également dévoilé de nouveaux outils pour les créateurs. Les créateurs d'applications disposeront de nouvelles API et de nouveaux kits qui les aideront à créer des expériences Vision Pro innovantes, comme un nouvel outil de table qui leur permettra d'ancrer l'expérience sur une surface plane, ce qui, selon Apple, est parfait pour les jeux de société ou de cartes virtuels.

Apple donne également aux cinéastes la possibilité de créer et de visionner des vidéos 3D immersives sur le casque, grâce au logiciel de montage vidéo de son partenaire Black Magic Design.

Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour les créateurs désireux d'explorer de nouvelles voies, mais aussi pour les utilisateurs qui devraient bientôt bénéficier d'une multitude de nouveaux contenus pour leur casque.