Apple WWDC 2024 - 13 choses que nous avons apprises

La keynote d'Apple WWDC 2024 est toujours l'un des temps forts du calendrier technologique, et l'édition de cette année a été plus importante que les autres. En effet, comme tout le monde l'avait prédit, Tim Cook a profité de l'occasion pour dévoiler l'Apple Intelligence, sans doute le plus grand développement au pays de la pomme depuis... eh bien, la révélation de la Vision Pro l'année dernière.

Outre les grandes nouveautés liées à l'IA, l'événement Apple, qui a duré près de deux heures, a regorgé de détails sur tous les sujets, d'iOS 18 aux dernières versions de macOS, en passant par iPadOS, watchOS et tvOS.

Voici les 13 plus grandes annonces de la WWDC 2024.

1. Apple Intelligence, c'est pour bientôt...

(Image credit: Apple)

Commençons par le plus important. Apple Intelligence est la nouvelle famille de fonctionnalités d'IA d'Apple, qui se faufilera dans toutes les plateformes Apple et fonctionnera même avec des applications tierces. Elle sera entièrement gratuite et disponible sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia via leurs bêtas respectives, avant d'être entièrement déployée plus tard dans l'année.

Elle aborde l'IA d'une manière très Apple, ce qui signifie que la vie privée prime, et que la plupart des fonctionnalités fonctionnent sur l'appareil que vous utilisez, sans partage vers le cloud. Si vous avez besoin de plus de puissance, Apple propose l'option Power Cloud Compute pour les requêtes complexes, mais le cloud d'Apple se concentre davantage sur la protection de la vie privée que n'importe quelle IA que nous avons vue jusqu'à présent.

Parmi les nombreuses fonctionnalités proposées, vous aurez accès à l'écriture générative, à la création d'images génératives et à des outils API tiers, en plus de la mise à jour massive de Siri (voir ci-dessous). Apple est arrivé un peu tard à la fête de l'IA, mais il sera bientôt au top de sa forme.

2. Mais tout le monde ne pourra pas l'utiliser

Aussi passionnante que soit l'Apple Intelligence, elle ne sera disponible que sur l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max et les modèles d'iPad et de Mac utilisant la puce Apple M1 ou une version ultérieure.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

C'est compréhensible, étant donné qu'il faut du silicium Apple puissant pour fonctionner, mais ce sera décevant pour tous ceux qui possèdent un iPhone 15 standard, un iPhone 14 ou un modèle antérieur, ou encore un MacBook à base de processeur Intel. Il faut s'attendre à ce que les ventes de l'iPhone 16, dont on parle tant, en profitent considérablement...

3. Siri a fait l'objet d'une importante mise à jour et propose désormais la fonction ChatGPT

(Image credit: Future)

L'assistant vocal d'Apple fait du surplace depuis des années, mais Siri va enfin bénéficier de la refonte dont il a tant besoin dans iOS 18. Il s'agit notamment d'un rafraîchissement visuel, l'assistant prenant désormais la forme d'une lumière rougeoyante sur les bords de l'écran de votre iPhone.

Mais Siri a également bénéficié d'une greffe de cerveau dont il avait grand besoin. Il disposera d'une « conscience de l'écran » qui lui permettra de mieux fonctionner avec les applications. Et s'il ne peut pas répondre à une question, vous pourrez le brancher sur le modèle de ChatGPT-4o pour bénéficier gratuitement d'une sagesse basée sur le cloud. La mauvaise nouvelle ? Le nouveau Siri est alimenté par Apple Intelligence, ce qui signifie que, comme indiqué ci-dessus, vous ne l'obtiendrez que sur les derniers modèles d'iPhone 15 Pro, ou sur les iPad et Mac dotés au minimum d'une puce M1. Il n'en reste pas moins qu'il s'agira d'un avantage appréciable en cas de mise à niveau.

4. Les emojis personnalisés et l'IA générative

(Image credit: Apple)

Si vous pensiez que l'utilisation des emoji était déjà mauvaise, attendez la nouvelle fonctionnalité d'Apple qui vous permet de dire à votre iPhone/iPad/Mac quel nouvel emoji cool vous voulez, et il le créera pour vous en utilisant l'IA générative - il y en aura donc vraiment un pour chaque occasion.

Certains seront adorables, d'autres surréalistes, d'autres encore dérangeants, évidemment. Allons-nous adorer cette fonctionnalité ?

5. Les nouvelles mises à jour d'iOS 18 ont l'air plutôt sympa

(Image credit: Apple)

Comme prévu, Apple a dévoilé sa prochaine mise à jour logicielle majeure, iOS 18, confirmant que des changements importants allaient être apportés aux principales applications de l'iPhone, notamment Mail, Messages, Maps et Photos.

Mail, par exemple, sera bientôt capable de classer vos courriels et de fournir des résumés faciles à lire, tandis que l'application Photos sera unifiée en une seule vue comprenant une grille de photos et une grille de dates.

iOS 18 vous permettra bientôt de réagir aux messages en utilisant n'importe quel emoji dans l'application Messages, et vous pourrez programmer l'envoi de messages à un moment opportun dans le futur. D'importantes améliorations en matière de personnalisation sont également prévues pour l'écran d'accueil et le centre de contrôle.

6. Le prochain macOS porte un nom californien

(Image credit: Apple)

Nous avons également découvert le nom de macOS 15 : Sequoia. Malgré la grande révélation faite lors de la keynote, ce n'est pas vraiment un choc qu'Apple ait opté pour ce nom. Pour commencer, les versions modernes de macOS ont toutes été nommées d'après des sites ou des lieux californiens - les éditions précédentes se sont appelées Big Sur, Ventura, Monterey et Sonoma. Sequoia, nommé d'après un parc national de la Sierra Nevada, poursuit cette tradition.

Les internautes ont également repéré, avant la WWDC, qu'Apple avait déposé des marques pour un certain nombre de noms potentiels : Redwood, Grizzly, Mammoth, Pacific, Rincon, Farallon, Miramar, Condor, Diablo, Shasta... et Sequoia. Outre son nom, nous avons également appris qu'il sortirait « cet automne » (donc en septembre ou octobre 2024), et qu'un aperçu pour les développeurs était disponible dès maintenant.

7. Apple Vision Pro s'internationalise

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Comme le montre clairement notre test du Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple est un équipement spécial qu'il faut absolument découvrir. Jusqu'à présent, il n'était disponible qu'aux États-Unis, mais les choses sont en train de changer.

À partir du jeudi 13 juin, les clients de Chine, de Hong Kong, du Japon et de Singapour pourront précommander le Vision Pro, qui sera expédié à partir du vendredi 28 juin. Les clients d'Australie, du Canada, de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni devront attendre un peu plus longtemps, mais ils pourront précommander leur appareil à partir du 28 juin et le recevoir à partir du 12 juillet.

Combien cela coûtera-t-il ? Nous savons qu'en France, le prix de départ sera de 3 999 euros.

8. visionOS 2 transforme vos images 2D en photos spatiales

Parallèlement au lancement mondial du matériel, Apple a annoncé visionOS 2 pour le logiciel. La caractéristique la plus marquante est que le casque peut désormais transformer vos images plates en photos spatiales, grâce à l'apprentissage automatique.

Les images spatiales ont une profondeur qui donne davantage l'impression de voir un souvenir qu'une simple photo, et c'est une grande victoire pour ceux d'entre vous dont les bibliothèques iCloud débordent.

Lorsque la mise à jour visionOS 2 sera lancée dans le courant de l'année, d'autres fonctionnalités seront débloquées, notamment le mode voyage qui permettra de travailler dans les trains (et les avions), tandis que l'écran virtuel de votre Mac sera beaucoup plus grand, la taille maximale étant équivalente à deux écrans 4K placés côte à côte. Il y aura également de nouvelles commandes gestuelles, qui devraient vous permettre de naviguer rapidement vers le menu des réglages, la vue d'accueil et d'autres outils utiles.

9. iPadOS dispose enfin d'une calculatrice !

(Image credit: Apple)

La plus grande acclamation de la soirée n'est pas venue de la Vision Pro ou d'iOS 18, mais de... l'application Calculatrice sur iPadOS 18. Oui, vraiment.

En toute honnêteté, l'iPad n'a jamais eu d'application Calculatrice native, les utilisateurs devant se contenter d'options tierces, ce qui a inspiré plus d'un mème aux dépens d'Apple au fil des ans.

La nouvelle application Calculatrice est toutefois plus qu'une simple version agrandie de l'application iOS. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, citons une fenêtre redimensionnable et une barre latérale qui répertorie les calculs récents. Mais ce qui est encore mieux, c'est la nouvelle intégration de Math Notes.

Celle-ci fonctionne avec l'Apple Pencil et vous permet d'écrire des équations qui seront résolues immédiatement dès que vous aurez écrit un signe égal. Vous pouvez ensuite apporter des modifications à divers éléments de l'équation et voir comment les résultats changent en temps réel, et transformer immédiatement les équations en graphiques, etc. C'est assez impressionnant.

10. watchOS a ajouté quelques améliorations intéressantes

(Image credit: Apple)

Le système d'exploitation de l'Apple Watch, watchOS 11, apportera quelques améliorations intéressantes par rapport à son prédécesseur. Bien que, de manière plutôt décevante, il ne soit pas truffé d'astuces d'IA, watchOS 11 proposera des piles de widgets plus intelligents qui devraient rendre l'utilisation de l'écran de l'Apple Watch plus pratique.

Il introduit également une nouvelle application Vitals qui peut aider les utilisateurs à comprendre comment leur corps réagit au stress et s'en remet. Par ailleurs, le nouveau score de charge d'entraînement utilise un algorithme pour générer un score basé sur la façon dont une personne réagit à l'entraînement, en exploitant des mesures telles que la fréquence cardiaque moyenne et le repos, combinées aux données relatives à l'âge et au poids de l'utilisateur.

Apple n'a pas tellement revu watchOS, mais la 11e itération s'appuie sur l'évolution et devrait rendre encore plus agréable le port de l'une des meilleures Apple Watches.

11. Les gens vous entendront beaucoup plus clairement lorsque vous les appellerez depuis les AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 sont dotés d'une fonction d'isolation vocale qui promet de réduire considérablement le bruit du vent et d'autres sons forts provenant du micro lorsque vous appelez quelqu'un à l'aide de ces écouteurs. Compte tenu de la qualité de l'annulation du bruit sur les AirPods Pro 2, nous sommes impatients de voir si cette fonctionnalité fonctionne. Les autres AirPods sont malheureusement dépourvus de cette fonctionnalité, qui nécessite la puissance de la puce Apple H2, actuellement unique sur les AirPods Pro 2.

12. tvOS n'a pas été complètement oublié

(Image credit: Apple)

Sans surprise, tvOS n'a pas été au cœur de la keynote de la WWDC 2024, mais il s'est enrichi de quelques nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience de l'Apple TV.

La plus intéressante des mises à jour de tvOS 18 ressemble à InSight, la version de l'entreprise de la fonction X-Ray utilisée par Amazon Prime Video, qui affiche à l'écran des informations sur les acteurs, les personnages et la musique de fond dans les films et les émissions.

La fonction Enhance Dialogue de l'Apple TV 4K, quant à elle, bénéficie d'une amélioration de l'IA pour que les voix soient claires sur un large éventail d'appareils, et les sous-titres bénéficieront d'un traitement similaire pour générer du texte à l'écran lorsque l'on coupe le son ou que l'on parcourt les programmes en sens inverse.

Enfin, l'Apple TV 4K pourra désormais afficher des images au format ultra-large 21:9 pour une meilleure compatibilité avec les projecteurs 4K.

13. Apple Photos s'inspire de Google

On peut dire que les propriétaires d'iPhone ont été jaloux de la gomme magique sur la gamme Google Pixel, et heureusement, Apple corrige enfin ce problème - et ce n'est pas seulement sur iOS, mais aussi dans Photos sur iPadOS et macOS.

Avec une nouvelle fonctionnalité Nettoyer, vous pourrez entourer pour supprimer intelligemment un objet ou même une personne de l'arrière-plan. En outre, la recherche devient beaucoup plus intelligente dans l'application Photos, ce qui vous permet de retrouver plus facilement les photos qui vous intéressent.