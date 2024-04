WWDC 2024 : L'IA, iOS 18 et tout ce que nous attendons du grand show d'Apple

WWDC 2024 sera la dernière édition de la longue série de la Worldwide Developers Conference d'Apple – et nous avons désormais une date officielle pour ce qui pourrait être l'une des éditions les plus importantes de l'événement jusqu'à présent.

Cette année, le WWDC 2024 débutera le 10 juin – c'est officiel. La conférence dure en réalité plusieurs jours, mais c'est le premier jour que nous assisterons à la présentation principale d'Apple, où toutes les grandes annonces seront faites.

Qu'est-ce exactement que le WWDC ? Chaque année, Apple organise cette conférence où elle informe les créateurs d'applications et le monde entier de ce à quoi s'attendre de sa prochaine série de mises à jour logicielles. Cela couvre iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS et bien plus encore, et il y a toujours de nombreuses révélations majeures lors de l'événement.

Pour nous mettre dans l'ambiance avant le WWDC 2024, nous avons rassemblé tout ce que nous savons et tout ce que nous pensons savoir sur l'événement de cette année, des changements à venir dans iOS 18 au matériel qui pourrait être présenté. Lorsque le moment viendra, nous vous proposerons également une couverture en direct de la keynote du WWDC 2024.

Dernières actualit... Apple vient d'annoncer que son événement WWDC 2024 débutera le 10 juin. Ce sera la date de sa keynote, la conférence pour les développeurs se poursuivant jusqu'au 14 juin.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le grand salon annuel des logiciels d'Apple

Le grand salon annuel des logiciels d'Apple Quand est-ce que c'est ? Du 10 au 14 juin

Le 26 mars, Apple a annoncé que le WWDC 2024 commencerait le 10 juin. La conférence se poursuivra jusqu'au 14 juin, mais nous nous attendons à ce que la plupart des grandes annonces logicielles pour iOS 18 et plus aient lieu le 10 juin.

Nous ne connaissons pas encore les horaires exacts de la keynote de l'événement, mais nous mettrons cette page à jour dès que nous en saurons plus. Mais par le passé, la keynote a eu lieu à 10 heures PDT / 13 heures EDT / 18 heures BST, ou à 1 heure ACT le lendemain en Australie.

Apple dit qu'elle révélera plus de détails bientôt sur le site Web Apple Developer et l'application officielle Developer.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

À quoi s'attendre à la WWDC 2024

L'IA partout

Avez-vous entendu parler de l'intelligence artificielle ? L'IA a été omniprésente cette année, et Apple est encore loin de ce que font des entreprises comme OpenAI, Microsoft et Google dans ce domaine. La WWDC 2024 pourrait bien marquer le moment du rattrapage, et Tim Cook, le patron d'Apple, a déjà déclaré que l'entreprise ferait de grands progrès dans le domaine de l'IA générative cette année.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZDMarch 26, 2024 See more

À noter également : un message sur les réseaux sociaux de Greg Joswiak, cadre chez Apple, qui affirme que la WWDC 2024 sera "absolument incroyable" - et nous ne pensons pas que le rapprochement de ces deux mots soit une coïncidence. La nature exacte de ces fonctionnalités d'IA reste à déterminer, mais des rapports suggèrent que Siri sera au centre de ces mises à jour liées à l'IA.

Il est également probable que l'IA aide à rédiger des messages et à résumer des textes, ainsi qu'à créer des listes de lecture assistées par l'IA dans Apple Music. Ces changements vont se produire sur toutes les plateformes et tous les appareils d'Apple, et il semble probable que nous aurons une grande mise à jour sur le travail d'intelligence artificielle d'Apple au début de la keynote WWDC 2024.

iOS 18 et iPadOS 18

Nous pourrions avoir des mises à jour importantes de Siri (Image credit: Apple)

Selon des sources fiables, iOS 18 est sur le point d'être l'une des mises à jour logicielles les plus importantes qu'Apple ait jamais réalisées – ce qui signifie que nous sommes très impatients de voir ce qui nous attend. Toutes sortes d'améliorations ont été évoquées, avec Google laissant entendre que nous verrons l'arrivée du support promis des messages RCS avec iOS 18.

Il se murmure que iOS viendra avec un design remanié, même s'il n'est pas clair à quoi cela pourrait ressembler. On peut dire que l'esthétique de iOS n'a pas vraiment changé ces dernières années, Apple se contentant de petites retouches et raffinements, donc on pourrait dire qu'un changement est attendu.

En plus d'adopter un nouveau look, iOS 18 pourrait également permettre une plus grande personnalisation de la part des utilisateurs, notamment en ce qui concerne les écrans d'accueil et les grilles d'applications. Cela le rendrait plus conforme à Android, qui permet aux utilisateurs de positionner des raccourcis d'applications et des widgets avec beaucoup plus de flexibilité qu'actuellement avec iOS.

Également au programme, si l'on en croit les rumeurs, des améliorations en matière d'accessibilité – y compris des améliorations de la manière dont les utilisateurs peuvent contrôler un iPhone avec leur voix – et peut-être un magasin d'applications IA pour accompagner l'assistant Siri suralimenté que nous avons déjà mentionné, peut-être similaire aux bots personnalisés que vous pouvez utiliser avec ChatGPT.

Une mise à jour iOS signifie également des mises à jour pour toutes les principales applications d'Apple, y compris Safari, Mail et Apple Maps. En termes d'Apple Maps, nous avons entendu dire que des itinéraires personnalisés pourraient devenir disponibles avec la prochaine mise à jour logicielle, ainsi que des cartes topographiques empruntées à l'Apple Watch.

iPadOS est bien sûr étroitement lié à iOS, bien qu'Apple les sépare maintenant. Nous n'avons rien entendu de spécifique concernant iPadOS 18 en termes de fuites et de rumeurs, mais il est probable qu'il bénéficiera des mêmes types d'améliorations que iOS 18 – ce qui signifie un bond significatif en avant en termes de logiciel pour les propriétaires d'iPad également.

watchOS 11

Il y a de fortes chances que l'Apple Watch 10 apparaisse en même temps que l'iPhone 16 vers le mois de septembre (c'est ce qu'Apple a fait l'année dernière), et la sortie complète de watchOS 11 devrait également avoir lieu à ce moment-là. D'ici là, Apple profitera de la WWDC 2024 pour nous parler de la prochaine mise à jour logicielle de l'Apple Watch.

Here’s what I wrote about iOS 18, visionOS 2.0 and watchOS 11 in Power On today https://t.co/yHepnBRSE7 pic.twitter.com/K7qY2iVw7IMarch 24, 2024 See more

Mark Gurman, de Bloomberg, habituellement précis dans ses fuites sur Apple, nous a dit que watchOS 11 serait "assez mineur", alors n'attendez peut-être pas grand-chose de cette mise à jour logicielle. Il y a cependant toutes les fonctionnalités d'IA que nous avons déjà mentionnées, et certaines d'entre elles devraient trouver leur place dans la mise à jour watchOS 11.

Il n'y a pas eu beaucoup de fuites et de rumeurs concernant l'Apple Watch 10 non plus à ce stade. Une fuite suggère que la prise en charge de la détection de l'hypertension et de l'apnée du sommeil est sur la feuille de route, et si c'est vrai, elle devra bien sûr être prise en charge dans le logiciel. Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles la forme et le style de l'appareil devraient être revus.

Autres mises à jour de logiciels

Des mises à jour du logiciel MacBook seront également annoncées (Image credit: Future)

Nous aurons également des nouvelles des mises à jour logicielles pour les Macs, la box Apple TV, l'Apple Vision Pro et l'Apple HomePod au WWDC 2024. Comme iOS, iPadOS et watchOS, ces mises à jour logicielles seront déployées au cours de l'année, et dans certains cas, il y aura des bêtas publiques auxquelles vous pourrez vous inscrire.

Jusqu'à présent, les informations divulguées sur ces mises à jour logicielles ont été assez limitées, mais nous savons qu'elles arrivent. Certaines des retouches que nous pouvons attendre correspondront aux nouvelles fonctionnalités de iOS 18 – si cela inclut le support pour les messages RCS, cela signifie que l'application Messages sur macOS 15 va également l'ajouter.

Encore une fois, attendez-vous à ce que les améliorations en intelligence artificielle soient fortement présentes – Siri fonctionne sur tous ces appareils, après tout. Il est possible que dans le futur, vous puissiez parler à votre HomePod de la même manière que vous pouvez déjà parler à ChatGPT ou Google Gemini, mais nous devrons attendre et voir.

Y aura-t-il des révélations sur le matériel ?

La Vision Pro a été dévoilée lors de la WWDC 2023 (Image credit: Apple)

Le WWDC est avant tout un événement logiciel, mais nous avons également vu des révélations de matériel lors de la conférence – y compris l'Apple Vision Pro qui a été présenté au WWDC 2023. Apple a certainement de nombreux rafraîchissements de gadgets prévus pour 2024, mais reste à voir si nous verrons l'un d'entre eux au WWDC 2024.

Les dernières rumeurs que nous avons vues sont que de nouveaux iPads vont être dévoilés avant le WWDC 2024, en mai – donc il ne serait pas nécessaire de les annoncer lors de la conférence des développeurs. Il semble également que le projet de voiture Apple soit maintenant abandonné, donc il n'y a aucune chance que le PDG d'Apple, Tim Cook, monte sur scène dans un véhicule électrique... ou peut-être que si ?

Une possibilité est qu'Apple utilise le WWDC 2024 pour annoncer une nouvelle version de sa puce M3 et peut-être de nouveaux Macs pour l'accompagner : le Mac Studio, le Mac mini et le Mac Pro sont tous en attente de rafraîchissement. Les autres lancements de matériel d'Apple pour 2024, y compris l'iPhone 16 et l'Apple Watch 10, auront lieu plus tard dans l'année.