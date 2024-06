iOS 18 confirmé : de grandes améliorations pour Mail, Messages, Photos et plus encore

Apple a officiellement annoncé iOS 18, la prochaine version de son système d'exploitation pour iPhone, lors de la WWDC 2024.

Cette mise à jour logicielle majeure apportera des améliorations significatives aux applications principales de l'iPhone, telles que Mail, Messages, Photos et Wallet, plus tard cette année, grâce à l'engagement d'Apple envers "l'intelligence sur l'appareil".

Par exemple, Mail sera bientôt capable de catégoriser vos e-mails et de fournir des résumés faciles à lire, tandis que l'application Photos sera unifiée en une vue unique comprenant une grille de photos et une grille de dates. Il sera possible de filtrer les photos par thèmes comme les captures d'écran et les groupes, sans avoir à organiser le contenu dans des albums.

Dans l'application Messages, iOS 18 permettra de réagir aux messages avec n'importe quel emoji, et il sera possible de programmer l'envoi de messages à un moment opportun dans le futur. Apple ajoutera également de nouveaux formats de texte, permettant de souligner, barrer et mettre en gras les messages, ainsi que d'ajouter de nouveaux effets de texte, comme des effets d'ondulation.

Image 1 of 3 iOS 18 redessine l'application Photos (Image credit: Apple) iOS 18 introduces the ability to schedule messages (Image credit: Apple) You'll be able to send messages via satellite in iOS 18 (Image credit: Apple)

L'application Messages prendra bientôt en charge le standard RCS, ce qui devrait faciliter une expérience de messagerie plus riche lorsque l'on communique avec quelqu'un qui ne possède pas d'appareil Apple. Apple étendra également les capacités satellitaires des iPhones compatibles, permettant d'envoyer des messages par satellite lorsque les connexions cellulaires et Wi-Fi ne sont pas disponibles.

Pour la première fois, iOS 18 permettra également aux utilisateurs de réorganiser les icônes et les widgets des applications. Il sera possible de positionner les applications en bas ou sur le côté de l'écran, libérant ainsi de l'espace pour le fond d'écran. Un nouveau mode sombre pour les icônes d'applications sera également disponible, ainsi que des teintes de couleur.

iOS 18 apportera des options de personnalisation améliorées au centre de contrôle (Image credit: Apple)

Le Centre de contrôle sera également amélioré dans iOS 18. Il sera bientôt possible de séparer le Centre de contrôle en groupes de fonctions distincts, comme Média et Maison, de redimensionner les widgets du Centre de contrôle, et d'éditer les widgets qui apparaissent sur l'écran de verrouillage.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

L'application Wallet sera quant à elle mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité "tap to cash", qui devrait faciliter les paiements entre amis, tandis que iOS 18 introduira également une authentification Face ID optionnelle pour toutes les applications iPhone – et pas seulement les applications Notes et bancaires.

iOS 18 ajoute une nouvelle fonction « tap to cash » à l'application Wallet (Image credit: Apple)

Apple a également dévoilé sa propre version de l'IA, baptisée Apple Intelligence, lors de la WWDC 2024, qui promet de rendre iOS 18 encore plus puissant pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, exclusivement. Apple Intelligence aidera à traiter et créer du langage et des images, à effectuer des actions au nom des utilisateurs dans une gamme d'applications, et à accélérer les tâches quotidiennes.

Apple n'a pas encore partagé de date de sortie précise pour iOS 18, bien que la société commence généralement à déployer la dernière version de son système d'exploitation en même temps que ses nouveaux iPhones. La ligne iPhone 16 devrait très probablement être lancée en septembre de cette année, c'est donc à ce moment-là que l'on s'attend à ce qu'iOS 18 soit disponible au téléchargement sur les modèles d'iPhone compatibles.

D'ailleurs, les membres du programme développeur d'Apple peuvent dès maintenant essayer une version préliminaire d'iOS 18.

En ce qui concerne les iPhones qui seront compatibles avec iOS 18, Apple a confirmé qu'il faudra un iPhone XS ou plus récent (autrement dit, tout iPhone doté d'un chipset A12 Bionic ou plus récent).

Vous aimerez aussi