L' « Apple Intelligence » arrivera sur votre iPhone dans iOS 18 - voici à quoi s'attendre

On a appris des commentaires de Tim Cook et de nombreux rapports qu'Apple travaille sur des fonctionnalités d'IA pour tous ses appareils et plateformes. Il est presque certain que le géant de la technologie les dévoilera lors du discours d'ouverture de la WWDC 2024.

Cependant, nous avons maintenant une idée de la manière dont Apple va nommer ces fonctionnalités d'IA – et non, ce ne sera pas "intelligence artificielle" ou "Absolument Incroyable", comme l'a taquiné Greg Joswiak, SVP Marketing d'Apple, dans un post sur X (anciennement Twitter).

Selon Mark Gurman de Bloomberg, elles seront appelées "Apple Intelligence", un nom qui sonne plutôt bien. Ce sera apparemment l'endroit central pour adhérer aux nouvelles fonctionnalités intégrées dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15. Comme prévu, il s'agira probablement d'intégrer des fonctionnalités d'IA dans les applications et services actuels, ceux que l'on pourrait utiliser quotidiennement et qui apportent une valeur ajoutée.

Comme le note Gurman, "l'entreprise se concentre moins sur les technologies impressionnantes – comme la génération d'images et de vidéos – et davantage sur des fonctionnalités à large attrait."

Ces fonctionnalités deviendront probablement des outils de résumé pour naviguer dans une boîte de réception encombrée ou pour saisir l'essentiel d'une page web à la volée. Similaires à l'IA Galaxy de Samsung ou à l'ensemble de fonctionnalités Gemini de Google, elles s'étendront au résumé des notes, à la transcription automatique des enregistrements vocaux et même à la fourniture d'un simple digest des notifications.

Dans Messages, les réponses suggérées devraient bénéficier d'une mise à jour, et Siri pourrait se doter d'un nouveau cerveau, le rendant ainsi beaucoup plus utile. Cette mise à jour pourrait intégrer un modèle de langage étendu permettant à l'assistant virtuel de contrôler des fonctions et fonctionnalités au sein des applications et des requêtes à étapes multiples. Le dernier rapport de Bloomberg note également qu'Apple collaborera avec OpenAI et que ses outils seront utilisés pour alimenter certaines fonctionnalités.

Le rapport indique que les fonctionnalités "Apple Intelligence" seront entièrement optionnelles et ne seront pas activées par défaut – de plus, elles pourraient être étiquetées comme "version bêta". Cela suggère qu'Apple prévoit de les améliorer au fil du temps et d'ajouter éventuellement des fonctionnalités supplémentaires.

Il semble qu'un Mac ou un iPad avec une puce de la série M ou plus récente sera nécessaire. Pour l'iPhone, elles seront apparemment prises en charge par les modèles à venir introduits en 2024 ainsi que par l'iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max. L'A15 Bionic ou une version ultérieure sera probablement la condition requise, mais il sera intéressant de voir si cela est nécessaire pour toutes les fonctionnalités ou seulement pour certains éléments.

Comme pour d'autres services, le traitement sera soit sur l'appareil, soit basé sur l'informatique en nuage ; cette dernière serait une nouveauté pour Apple, qui se concentre toujours sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. À ce propos, le rapport note que la WWDC mettra en avant les "précautions" qu'Apple prend, telles que les "fonctionnalités de sécurité sur les puces qu'il utilise dans ses centres de données", et que des profils d'utilisateurs basés sur les données des clients ne seront pas créés.

Quel que soit le mode de traitement, il est clair que la confidentialité sera au centre des préoccupations, et Apple s'en servira pour se différencier de ses concurrents. Cela pourrait également encourager plus de personnes à adhérer à Apple Intelligence, et cela, associé à des fonctionnalités vraiment utiles perçues comme avantageuses, pourrait aider à faire basculer la tendance. Après tout, des améliorations utiles aux applications et outils que nous utilisons quotidiennement peuvent aider à accélérer les flux de travail et à rendre les tâches plus faciles.

Il faudra attendre de voir ce qu'Apple dévoilera lors du lancement de la WWDC 2024 et comment il positionnera l'IA, ou plutôt, Apple Intelligence. Vous pouvez voir les cinq choses que nous attendons d'Apple, y compris un résumé de toutes nos actualités avant le lancement à 19h [heure de Paris] le 10 juin.

Si quelqu'un attendait une application Calculatrice pour iPad, il semble que cette année soit la bonne. VisionOS 2.0 apportera également plus d'environnements à Vision Pro, et nous aurons apparemment aussi de nouveaux fonds d'écran pour Mac, iPhone et iPad, une application dédiée à la gestion des mots de passe, et la possibilité de créer des emojis à la volée.