WWDC 2024 : 5 choses à attendre

La Worldwide Developers Conference d'Apple a tendance à délaisser le nouveau matériel au profit de mises à jour de la myriade de plateformes logicielles de Cupertino. Et cela semble être le cas pour la WWDC 2024, comme aucun matériel n'a été annoncé pour la présentation.

On peut donc se demander à quoi s'attendre lors de la WWDC de cette année. Si l'on se fie aux rumeurs et aux spéculations sur ce qui s'est passé auparavant et sur l'état du monde de la technologie, on peut se faire une idée de ce qui sera présenté.

Sans plus attendre, voici cinq choses à attendre de la WWDC 2024.

Beaucoup d'IA

(Image credit: Shutterstock / Yuganov Konstantin)

Étant donné que les téléphones Samsung Galaxy S24 sont équipés d'outils d'IA générative et que la conférence Google I/O était entièrement consacrée à l'IA, nous sommes prêts à parier qu'Apple s'appuiera également sur l'IA pour ses plates-formes logicielles.

Apple n'est pas étranger à l'IA, avec des algorithmes intelligents utilisés pour assembler des photos impressionnantes sur les iPhones, et ses puces conçues en interne dotées du moteur neuronal dédié au traitement des charges de travail d'apprentissage automatique.

Mais Apple n'a pas encore abordé l'IA générative, qui permet à des outils intelligents de créer de nouvelles choses plutôt que d'optimiser des données existantes ou d'améliorer des photos et des vidéos. On peut donc s'attendre à ce qu'Apple présente des technologies d'IA générative telles que des outils d'édition intelligents dans Final Cut Pro, un résumé automatique des appels FaceTime, ou des agendas instantanés basés sur des réunions ou des réservations de vacances.

Comme les produits Apple ont souvent été les outils des créateurs, on peut s'attendre à ce que les capacités d'IA générative s'appuient sur la productivité, par exemple en aidant les éditeurs de photos ou en testant intelligemment le code pour détecter les erreurs.

Qu'Apple développe ses propres modèles d'IA ou s'associe à des sociétés comme ChatGPT, nous pouvons nous attendre à ce que l'IA multimodale - où les données peuvent être traitées à partir de plusieurs entrées, capteurs et sources - joue un rôle, étant donné que les efforts d'Apple en matière d'IA s'étendront certainement à l'ensemble de son écosystème plutôt que d'être limités à macOS ou iOS.

Siri plus intuitif

(Image credit: Apple)

Des rumeurs circulent sur le fait que l'assistant virtuel Siri bénéficierait d'une véritable mise à jour de l'IA, potentiellement avec l'aide de ChatGPT.

Si Siri a sans doute été le fer de lance de l'essor des assistants virtuels avec ses débuts sur l'iPhone 4S, il est aujourd'hui considéré comme un cancre comparé aux capacités et à la précision d'Amazon Alexa et de Google Assistant. Une nouvelle injection d'intelligence, notamment une meilleure compréhension du langage naturel, de meilleures capacités de recherche et l'accès à un modèle d'IA multimodale, pourrait donc rendre Siri bien plus performant.

Nous parlons ici de la capacité à comprendre des phrases composées en langage naturel, par exemple lorsqu'on lui demande d'élaborer une liste de restaurants à visiter en fonction du programme de voyage d'une personne ou de planifier des vacances entières en aspirant les données des vols et des hôtels réservés.

Ces améliorations, combinées à la grande portée des iPhones d'Apple, pourraient permettre à Siri de faire un véritable retour sur le devant de la scène des assistants virtuels.

De grands changements pour iOS 18 et iPadOS 18

(Image credit: Apple)

Apple ne peut pas organiser une WWDC sans présenter iOS, cette année dans sa 18e version. Et nous nous attendons à ce qu'Apple nous donne un aperçu des nouvelles fonctionnalités, des ajustements et des changements apportés par iOS 18.

L'élément le plus important - et vous aurez probablement flairé un thème ici - sera probablement l'intégration de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle améliorées. Si l'on en croit les rumeurs, cela pourrait impliquer l'utilisation de l'intégration de ChatGPT sur toute la plateforme.

La forme que prendra cette intégration n'est pas encore claire, mais elle fera probablement suite à un Siri plus intelligent, avec des fonctionnalités telles que les réponses intelligentes aux courriels ou l'édition assistée par l'IA dans l'application Photos, et la composition intelligente de listes de lecture dans Apple Music, qui seront intégrées dans iOS 18.

Il en ira probablement de même pour iPadOS 18, étant donné qu'il est étroitement lié à iOS. L'idéal serait d'avoir plus d'outils de productivité et de créativité pour exploiter le potentiel des nouveaux iPad Air et iPad Pro équipés d'une puce M4. Un environnement plus proche de celui d'un ordinateur de bureau lorsque les iPad susmentionnés sont connectés à un Magic Keyboard serait une bonne chose, mais ce n'est peut-être qu'un vœu pieux.

Il faut s'attendre à de nouveaux paramètres d'accessibilité et à des modifications du design, tant pour iOS que pour iPadOS.

Des fonctions intelligentes dans macOS 15

(Image credit: Future / Apple)

À l'instar d'iOS, la prochaine version de macOS, qui sera la 15e, sera présentée à la WWDC 2024. On peut s'attendre à ce qu'un grand nombre de fonctionnalités ajoutées aux applications inter-écosystèmes telles que Notes, Pages, Safari et autres fassent leur chemin vers les équivalents macOS.

Sans vouloir jouer les rabat-joie, l'IA générative aura certainement sa place dans macOS. Cela se traduira par des moyens intelligents de résumer des documents, des présentations et des pages web, des outils d'édition astucieux, une assistance intelligente dans les environnements de codage, une amélioration de la recherche sur le web et d'autres fonctionnalités axées sur la productivité.

De même, on peut s'attendre à ce que l'apparence de macOS soit quelque peu modifiée, avec éventuellement des fonctions et des options d'accessibilité améliorées, et peut-être une plus grande marge de manœuvre pour la personnalisation.

IA et watchOS

(Image credit: Future)

Pour faire résonner le tambour de l'IA une fois de plus, nous pouvons nous attendre à ce que des fonctionnalités génératives intelligentes basées sur l'IA soient potentiellement ajoutées à watchOS, et à ce qu'elles fassent l'objet d'un aperçu complet dans watchOS 11. L'IA serait probablement utilisée en conjonction avec un iPhone connecté qui s'occuperait du traitement, dans le but d'analyser les données des capteurs et du suivi de la condition physique pour créer des séances d'entraînement personnalisées pour les utilisateurs.

On peut imaginer l'ajout de coachs et d'entraîneurs virtuels dotés d'IA et l'utilisation intelligente des caméras d'un iPhone pour filmer la pose et l'équilibre d'une personne lors d'activités telles que le yoga, puis l'utilisation par l'Apple Watch de messages audio et haptiques pour guider la personne vers une forme parfaite.

Nous nous attendons également à voir de nouvelles fonctionnalités dans watchOS, comme un meilleur suivi de la santé et la détection de problèmes tels que la fibrillation auriculaire - mais ne vous attendez pas au retour de l'oxygène dans le sang pour l'Apple Watch Ultra 2.

Et encore plus...

Nous ne nous attendons pas à ce qu'Apple mette l'accent sur la technologie domestique ou audio, mais nous pouvons nous attendre à ce que certaines fonctionnalités d'IA s'infiltrent dans le reste de l'écosystème Apple, comme l'ajout d'un réglage intelligent pour les AirPods en fonction de l'endroit où se trouve une personne, ou la possibilité de créer des routines intelligentes pour la maison via HomeKit et l'application Home d'Apple.

L'Apple Vision Pro fera certainement son apparition, et bénéficiera probablement d'une amélioration de ses fonctionnalités et d'un élargissement de ses cas d'utilisation. Mais étant donné que le casque de réalité mixte n'est pas exactement un appareil indispensable pour le moment, Apple pourrait ne pas lui accorder une grande importance.

Nous vous tiendrons au courant des dernières nouvelles de la WWDC 2024, alors restez avec TechRadar.