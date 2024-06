Pas de MacBook M4 à la WWDC 2024 : apparemment, Apple ne lancera aucun nouveau matériel

Si certains espéraient qu'Apple pourrait faire une grande révélation matérielle lors de la WWDC 2024, il semble que ce ne soit pas le cas. Cette information nous vient diretement du célèbre informateur Apple, Mark Gurman (de Bloomberg), qui a glissé beaucoup de nouvelles rumeurs dans sa dernière newsletter Power On, y compris cette information sur la WWDC.

Gurman a expliqué : « Aucun matériel n'est prévu pour être annoncé à la WWDC, à moins qu'Apple ne fasse une présentation inattendue d'un nouvel appareil qui sera lancé plus tard. »

Donc, bien que cela laisse une petite part de doute, l'informateur ajoute concernant la possibilité d'une avant-première d'un futur lancement : « Pour être clair : je ne m'attends pas à cela. »

Pour l'instant, il semble qu'il n'y aura rien en termes de lancements matériels lors de la grande conférence qui commence le 10 juin, dans une semaine.

Analyse : Pas de Mac – c’est donc plutôt l’IA qui sera à l'honneur ?

À proprement parler, la WWDC est une conférence pour les développeurs et se concentre davantage sur les logiciels, donc il ne devrait pas être surprenant qu'Apple se concentre effectivement sur les logiciels et non sur les lancements matériels ici. Mais ces derniers temps, Apple a dévoilé de nouveaux Mac lors de la WWDC, donc c'est devenu une attente dans une certaine mesure (l'année dernière, nous avons eu un nouveau MacBook Air, ainsi que le Mac Studio et le Mac Pro, par exemple ; quelques nouveaux Mac).

Cette fois-ci, cependant, il n'y a pas de matériel en vue, et Gurman confirme également qu'un Apple TV rafraîchi n'est pas non plus attendu.

Il pourrait encore y avoir une révélation surprise, mais certains sont déjà déçus par cette rumeur, espérant qu'Apple allait dévoiler du matériel Mac avec la puce M4 (qui a récemment fait ses débuts dans l'iPad Pro, bien sûr). Tous les regards sont maintenant tournés vers la fin de l'année, où ces révélations sur les Mac M4 auront probablement lieu (en septembre ou octobre peut-être).

Ce qui sera très probablement un point central à la WWDC, c'est bien sûr l'IA, et comment cela va dynamiser le côté logiciel de l'écosystème d'Apple de manière significative. Entre cela – l'IA n'étant certainement pas du goût de tout le monde – et l'absence apparente de matériel, l'anticipation autour de la WWDC 2024 est plutôt retombée, mais il est impossible de juger Apple avant de voir ce qui se passera réellement à la conférence, naturellement.

Via MacRumors