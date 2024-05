L'invitation d'Apple à la WWDC 2024 dévoile quand se dérouleront les grandes révélations d'iOS 18 et de l'IA

Nous avons déjà coché sur nos calendriers les dates du 10 au 14 juin pour la WWDC (Worldwide Developers Conference) 2024 d'Apple, mais nous disposons désormais d'invitations officielles pour l'événement spécial et d'une heure de début confirmée.

Apple vient d'envoyer des invitations à la presse confirmant que l'événement spécial WWDC 2024 débutera à 19h (France) le 10 juin. Contrairement aux précédentes invitations à des événements Apple - notamment l'événement « Let Loose » du 7 mai - cette invitation WWDC est dépourvue de slogan et présente un design plus simple. Toutefois, il y a un retour à la forme classique d'Apple puisque l'événement démarre à l'heure habituelle de 10 heures du matin (USA).

(Image credit: Apple)

L'invitation présente un cercle lumineux aux teintes bleues, roses, violettes et jaune-orange. Pourquoi un cercle ? Eh bien, il correspond à peu près à la forme générale de l'anneau principal de l'Apple Park, le siège de la société à Cupertino, en Californie. Il y a une rangée plus épaisse, puis une plus fine, et enfin une plus épaisse dont le centre est ouvert, affichant le logo WWDC 24. Les couleurs correspondent au logo original partagé en mars 2024 par Apple.

Il pourrait s'agir d'un clin d'œil à l'événement organisé en personne pour les médias et les développeurs à l'Apple Park, mais cela pourrait également laisser présager un déploiement complet de l'ensemble des fonctions d'intelligence artificielle d'Apple, comme le prétendent les rumeurs.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

En plus des invitations à l'événement spécial, Apple a également partagé une nouvelle image principale pour la WWDC et mis à jour son site web pour les développeurs. Les deux images représentent une version du logo « Swift » avec une palette de couleurs holographiques, mais seule la version destinée aux développeurs est accompagnée d'un slogan : « Coming in swiftly ».

(Image credit: Apple)

Parallèlement aux prochaines générations d'iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS, nous nous attendons à ce qu'Apple présente son approche globale de l'IA. Nous avons récemment vu Apple ajouter des fonctionnalités infusées et alimentées par l'IA à Logic Pro pour iPad et Mac, mais la WWDC 2024 sera différente.

Après qu'OpenAI a présenté ChatGPT-4o, que Google a montré le Projet Astra et que Microsoft a dévoilé les PC IA, tous les regards sont désormais tournés vers Apple pour qu'elle tienne ses promesses et impressionne sur ce front. Il pourrait s'agir d'un LLM fonctionnant sur l'appareil, avec des fonctionnalités réellement utiles pour toutes les applications de base, comme de nouveaux outils de retouche photo ou des outils de synthèse pour le courrier électronique, le calendrier et même le téléphone. J'espère que la transcription sera intégrée dans les mémos vocaux, au minimum.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

En ce qui concerne iOS 18, nous nous attendons à davantage d'options de personnalisation pour l'écran d'accueil, à des résumés intelligents dans presque toutes les applications, à des emojis générés par l'IA et à des recherches considérablement améliorées. Tous ces éléments ont été détaillés dans un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, qui présente les nouvelles fonctionnalités d'IA à attendre dans iOS 18. Nous pourrions également voir Apple parler de ses modèles d'IA développés en interne et potentiellement de LLM qui pourraient s'intégrer avec un partenaire comme OpenAI pour intégrer ChatGPT dans le système d'exploitation.

Quelle que soit la voie choisie, nous pouvons nous attendre à ce que l'entreprise souligne le fait qu'une bonne partie de ces données seront traitées de manière sécurisée et privée sur l'appareil, au lieu d'être envoyées dans le nuage. Après tout, les unités de traitement neuronal (NPU) intégrées aux puces Apple des séries A et M devraient être plus que capables de gérer ces tâches.

Étant donné qu'Apple a rafraîchi le MacBook Air avec la puce M3 en mars et vient de présenter la puce M4 dans le nouvel iPad Pro au début du mois (consultez notre avis sur l'iPad Pro 13 (2024) pour connaître notre verdict), il est peut-être trop tôt pour voir du matériel supplémentaire. Cependant, il est toujours possible qu'Apple dévoile des versions améliorées de ces puces dans un Mac, comme le Mac Studio ou le Mac Pro.

Si vous attendez un nouvel iPhone, une Apple Watch, un iPad ou même une Vision Pro de nouvelle génération, il est probable qu'ils arriveront plus tard. Apple pourrait toutefois profiter de la WWDC 2024 pour annoncer le déploiement international de la Vision Pro.

(Image credit: Apple)

Quoi qu'il en soit, l'avenir nous dira ce qu'il en est, et nous savons au moins quand nous devrons tous nous brancher : 19h le 10 juin 2024, pour regarder Apple dévoiler tout cela depuis l'Apple Park. TechRadar sera sur place, alors restez à l'écoute pour une couverture complète.