Les projets IA d'iOS 18 d'Apple : voici les 9 nouvelles fonctionnalités à attendre

Depuis des mois, des rumeurs annoncent qu'iOS 18 sera une mise à jour majeure - peut-être l'une des plus importantes de son histoire - et un nouveau rapport ajoute quelques détails supplémentaires sur ce à quoi nous devrions nous attendre lorsque le logiciel sera officiellement dévoilé le mois prochain.

Ces détails proviennent de Mark Gurman de Bloomberg, qui est généralement l'un des journalistes les plus fiables lorsqu'il s'agit de prédire avec précision les plans futurs d'Apple et de divulguer à l'avance ses annonces logicielles et matérielles.

Dans sa dernière lettre d'information Power On, Gurman présente quelques-unes des mises à jour intégrant l'IA qui, selon les rumeurs, devraient être intégrées à iOS 18 (et à macOS 15 dans certains cas). Voici ce que nous pensons être à venir, sur la base de sa dernière mise à jour.

1. Transcription de mémos vocaux

L'utilisation de l'IA pour transformer les mémos vocaux en texte est une pratique courante de nos jours - l'application Google Pixel Recorder le fait, par exemple - et c'est apparemment l'une des fonctionnalités qui seront intégrées à iOS 18. Elle pourrait bien être intégrée directement dans l'application Mémos vocaux incluse dans iOS.

2. Retouche de photos

Il s'agit également d'un aspect qui nous est désormais familier : citons par exemple les outils d'édition génératifs à base d'IA disponibles sur la série Galaxy S24 de Samsung. Les options pourraient inclure le déplacement ou l'effacement d'objets, ou l'optimisation des couleurs (l'application Photos a déjà fait l'objet d'une mise à jour).

3. Une meilleure recherche

Selon Gurman, les recherches sur iOS 18 et macOS 15 deviendront « plus rapides et plus fiables » grâce à l'IA. Comme le laissaient entendre les rumeurs précédentes, nous pourrions voir des résultats de recherche provenant d'un plus grand nombre d'apps, et une meilleure prise en charge des requêtes en langage naturel lorsque vous cherchez quelque chose.

4. Réponses automatiques

Il semblerait que vous puissiez bientôt générer des réponses intelligentes de l'IA dans les applications Apple Mail et Apple Messages, si vous souhaitez vous décharger des tâches d'écriture. Il s'agira toutefois de suggestions : vous pourrez toujours les revoir et les modifier avant de les envoyer.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

5. Amélioration de Safari

Safari devrait bénéficier d'une mise à jour assez importante cette année. Gurman revient sur les fuites précédentes pour annoncer que Safari bénéficiera d'une recherche web améliorée avec l'aide de l'IA - ce qui devrait se traduire par des résultats plus pertinents, ainsi que par la possibilité d'obtenir des résumés rapides des sites web que vous visitez.

6. Un Siri plus naturel

Comme nous l'avons déjà annoncé, il sera plus facile de parler à Siri, qui fournira de meilleures réponses - plus comme une personne et moins comme un robot. Selon l'article de Gurman, Siri offrira des interactions plus naturelles basées sur les modèles de langage d'Apple.

7. Emojis générés par l'IA

Le rapport de M. Gurman mentionne une fonction liée à l'IA dont nous n'avions pas encore entendu parler : une machine à emoji IA. Apparemment, cette machine affichera instantanément des emojis personnalisés, en fonction de ce que vous tapez. Ainsi, vous ne serez plus jamais obligé de chercher un emoji correspondant à votre message.

8. Résumés intelligents

Les résumés intelligents seront omniprésents dans iOS 18 : courriels, pages web, messages, etc. Il s'agit d'une fonctionnalité qui a déjà fait l'objet de fuites et qui pourrait bien s'appliquer également aux notifications. Si elle fonctionne comme elle semble le faire, cette fonctionnalité devrait vous faire gagner beaucoup de temps de lecture.

9. Personnalisation de l'écran d'accueil

Ce n'est pas à proprement parler lié à l'IA, mais dans la continuité de ce qu'il a dit précédemment, Gurman affirme que les raccourcis des applications de l'écran d'accueil d'iOS 18 peuvent être disposés comme vous le souhaitez - et pas seulement dans une grille - et que leurs couleurs peuvent être modifiées pour correspondre à un thème particulier.

Il y aura sans doute d'autres nouveautés, une fois qu'iOS 18 aura enfin vu le jour - intégration plus étroite entre Calendrier et Rappels, amélioration des fonctions mathématiques dans Notes, transitions plus fluides entre les chansons dans Apple Music - mais les fonctionnalités énumérées ci-dessus sont celles auxquelles Gurman fait spécifiquement référence dans son nouveau rapport.

Apple AI et OpenAI ChatGPT

Nous en saurons beaucoup plus lors de la WWDC 2024. (Image credit: Apple)

Le nouveau rapport de Gurman apporte également quelques éclaircissements sur le partenariat qu'Apple aurait conclu avec OpenAI, le développeur de ChatGPT et Dall-E. Apparemment, les modèles d'IA d'Apple - stockés sur l'iPhone et dans le cloud - seront utilisés pour gérer les tâches d'IA de base énumérées ci-dessus, mais ils ne permettront pas d'alimenter un chatbot d'IA à part entière.

Selon M. Gurman, Apple s'associera à OpenAI pour offrir aux utilisateurs la possibilité d'utiliser ChatGPT sur l'iPhone. La différence avec l'utilisation de l'application ChatGPT pour iOS n'est pas claire, mais une intégration plus poussée avec le logiciel de l'iPhone est vraisemblablement en cours. Le partenariat sera annoncé lors de la WWDC 2024, le 10 juin, selon M. Gurman, en même temps que toutes ces nouvelles fonctionnalités pour iOS et macOS.

Cependant, Apple ne veut pas s'appuyer exclusivement sur OpenAI, selon Gurman - des discussions sont donc toujours en cours pour proposer Google Gemini comme option de chatbot IA également. Il n'en sera cependant pas question lors de l'événement WWDC 2024 en juin. D'autres chatbots pourraient également être ajoutés plus tard.

Ce nouveau rapport indique également qu'Apple mettra l'accent sur la confidentialité de ses outils d'IA - à la fois sur l'appareil et dans le cloud - par rapport à ceux proposés par des entreprises telles que Google et Meta. Enfin, Gurman mentionne que les fonctionnalités d'IA d'iOS 18 pourraient être accompagnées d'une étiquette « preview », indiquant qu'elles sont encore en cours de développement.

Vous aimerez aussi