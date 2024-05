Siri dans iOS 18 serait "plus conversationnel et polyvalent" grâce à l'IA

Avec l'événement WWDC 2024 d'Apple et la révélation d'iOS 18 qui l'accompagne approchant à grands pas, les spéculations vont bon train sur le type de fonctionnalités d'IA qu'Apple pourrait introduire - et un nouveau rapport nous donne quelques indices majeurs supplémentaires.

Ce rapport provient du New York Times (via MacRumors) et indique qu'une version améliorée de Siri sera au cœur d'iOS 18. Les efforts pour faire de Siri un concurrent plus compétent du ChatGPT sont apparemment en cours depuis plus d'un an.

Le nouveau Siri amélioré sera "plus conversationnel et polyvalent", selon le NYT - et il sera plus à même de maintenir les conversations en cours, plutôt que de répondre à une question à la fois. Apple aurait affecté des ressources supplémentaires au développement de Siri, ce qui explique en partie l'abandon de l'Apple Car.

Toutefois, le rapport indique que Siri ne sera pas en concurrence directe avec le chatbot ChatGPT : au lieu de cela, il s'améliorera dans ce qu'il fait déjà, notamment les minuteries, les rendez-vous du calendrier et les listes. L'assistant numérique sera également capable de résumer des messages textuels.

Les tenants et les aboutissants de l'IA d'Apple

This is the Apple AI strategy:A) On-device LLM (in house)B) Cloud-powered LLM (in house)C) Chatbot (OpenAI for sure, Google maybe). Apple isn’t building its own chatbot but knows the market wants it so it’s going elsewhere for it. It’s the same playbook as search. https://t.co/XQrv57jylYMay 12, 2024

À l'approche de la Worldwide Developers Conference, il est de plus en plus difficile de faire la part des choses entre les différentes rumeurs Apple liées à l'IA. Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'Apple s'intéresse de près à l'IA et a prévu des annonces importantes.

Mark Gurman de Bloomberg, l'un des informateurs les plus fiables sur Apple, a publié sur les réseaux sociaux des informations sur le fonctionnement de ces mises à jour : Apple développe ses propres LLM (Large Language Models) pour le travail local, sur l'appareil, et pour le traitement dans le cloud, dit Gurman.

Elle intégrera ensuite un chatbot tiers dans son logiciel : soit ChatGPT d'OpenAI, soit Google Gemini, comme nous l'avons déjà entendu. Selon M. Gurman, "c'est le même principe que pour la recherche". Ainsi, si Siri peut effectuer des recherches sur le web, Apple a conclu un partenariat avec Google pour effectuer le travail de recherche proprement dit. Il faut s'attendre à quelque chose de similaire avec l'IA.

Il y a beaucoup de chevauchements, car si Apple développe ses propres LLM, elle n'a pas nécessairement besoin de l'aide d'OpenAI ou de Google. Espérons que tout deviendra clair lors de la WWDC 2024, qui débutera le 10 juin.