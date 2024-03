Apple annonce vouloir "innover" en matière d'IA générative - voici ce à quoi il faut s'attendre

Tim Cook a passé les derniers mois à préparer les fidèles d'Apple à la première incursion de l'entreprise dans l'intelligence artificielle générative (IA), et a déclaré à plusieurs reprises que l'entreprise était sur le point de lancer son propre outil d'IA pour concurrencer des entreprises telles que ChatGPT. Aujourd'hui, le patron d'Apple vient de lâcher un nouvel indice de taille sur ce qui nous attend.

S'exprimant lors de la réunion annuelle des actionnaires d'Apple (via MacRumors), Cook a affirmé que l'entreprise allait "innover" dans le domaine de l'IA générative - et il ne s'agissait pas d'une vague promesse que nous devrons attendre des années pour voir se concrétiser, puisque Cook a déclaré que cela allait se produire cette année.

Au début du mois de février 2024, le PDG d'Apple a déclaré qu'il y avait "une énorme opportunité pour Apple avec l'IA générative". Lors de son dernier communiqué, il s'est montré tout aussi optimiste en annonçant : "Nous pensons qu'elle va débloquer des opportunités de transformation pour nos utilisateurs."

Bien entendu, Cook n'a pas détaillé la nature exacte de ces opportunités - il préfère sans doute attendre la Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple, en juin, pour le faire. Mais il y a de nombreux domaines dans lesquels nous nous attendons à voir l'IA générative s'imposer dans les produits Apple.

Bientôt sur iOS 18

(Image credit: Koshiro K via Shutterstock)

À l'instar de Microsoft qui a intégré l'IA Copilot dans sa suite d'applications maison, Apple devrait faire de même avec son propre modèle d'IA. Des applications comme Pages et Numbers pourraient être dotées d'un assistant virtuel pour faciliter le travail, tandis qu'Apple Music pourrait être doté d'un DJ virtuel similaire à ce que Spotify propose actuellement. Il ne s'agit pour l'instant que de spéculations, mais il n'est pas difficile de voir comment Apple pourrait suivre ses rivaux dans ces domaines.

Une autre rumeur est toutefois un peu plus corroborée : L'IA pourrait bientôt améliorer Siri. L'assistant d'Apple est à la traîne par rapport à ses concurrents depuis des années, et l'IA générative pourrait lui donner le coup de pouce dont il a désespérément besoin. Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a déjà divulgué des informations très précises sur les futurs projets d'Apple, Siri pourrait bénéficier d'une "grosse mise à jour" avec iOS 18 de cette année, qui pourrait être "l'une des plus importantes mises à jour d'iOS - si ce n'est la plus importante - de l'histoire de l'entreprise".

Cela signifie qu'Apple a une chance de rattraper enfin ses rivaux en matière d'IA générative et de remédier à des années de performances médiocres de Siri. À quelques mois de la présentation d'iOS 18 lors de la WWDC, nous attendons avec impatience.