iOS 18 pourrait être la "plus grande" mise à jour logicielle de l'histoire de l'iPhone - voici pourquoi

Dans notre critique d'iOS 17, nous avons qualifié le dernier système d'exploitation d'Apple de "l'une des meilleures mises à jour iOS que nous ayons vues depuis des années" – mais il semblerait qu'iOS 18 aille encore plus loin.

Selon Mark Gurman de Bloomberg (via MacRumors), iOS 18 pourrait être “l'une des plus importantes mises à jour d'iOS – si ce n'est la plus importante – de l'histoire de la société”, les employés d'Apple considérant la prochaine mise à jour comme un changement de cap majeur pour l'iPhone.

Apple a déjà laissé entendre que iOS 18 serait une mise à jour “ambitieuse et captivante” avec de “grandes nouvelles fonctionnalités et conceptions". Mais les commentaires de Gurman ont encore augmenté l'excitation autour de ce qui est attendu comme la première grande incursion d'Apple dans l'IA.

Il semblerait qu'Apple dépense plus d'un milliard de dollars par an en développement d'IA, et Gurman a confirmé plus tôt ce mois-ci que plusieurs fonctionnalités d'IA spécifiques à l'iPhone sont en bonne voie pour une grande révélation lors de la WWDC 2024.

Des applications telles que Siri, Messages, Apple Music et Pages devraient bénéficier d'améliorations significatives basées sur l'IA en 2024, avec en particulier Siri qui serait en passe de subir une transformation dans le style de ChatGPT. En effet, selon le leaker habituel Revegnus, Apple utiliserait actuellement un LLM propriétaire (modèle de langage de grande envergure) pour “transformer complètement Siri en l'assistant virtuel ultime”.

L'iPhone dispose déjà de plusieurs fonctions qui font appel à l'apprentissage automatique, comme Voix personnelle (ci-dessus), qui peut créer une réplique quasi exacte de votre voix. (Image credit: Apple)

De toute évidence, l'IA devrait donc rester le mot à la mode dans l'industrie technologique en 2024. La récente présentation Galaxy Unpacked 2024 de Samsung a été dominée par des annonces liées à l'IA pour sa gamme Samsung Galaxy S24. Nous ne sommes donc pas surpris d'apprendre qu'Apple mettra également l'IA au cœur d'iOS 18 et des futures mises à jour de l'iPhone.

Apple a-t-il enfin compris le message ?

Mais iOS 18 pourrait être la "plus grande" mise à jour logicielle de l'histoire de l'iPhone pour une autre raison. Apple a confirmé qu'elle ajouterait la prise en charge de la messagerie RCS aux iPhones en 2024, et nous nous attendons à ce que cette fonctionnalité tant attendue fasse son apparition avec iOS 18 dans le courant de l'année.

RCS (ou Rich Communication Services) est une norme de communication conçue pour améliorer de manière universelle la communication par messagerie sur les appareils mobiles. Par essence, l'adoption de cette norme par Apple améliorera considérablement l'expérience de messagerie par défaut entre les iPhones et les appareils Android.

Actuellement, la messagerie d'iPhone à iPhone est beaucoup plus polyvalente que la messagerie d'iPhone à Android. (Image credit: Shutterstock / DenPhotos)

Actuellement, les fonctionnalités telles que les accusés de lecture, les indicateurs de saisie, les photos et vidéos à plus haute résolution et la messagerie Wi-Fi sont limitées aux conversations d'iPhone à iPhone (ou d'Android à Android), mais iOS 18 pourrait enfin apporter la parité aux messageries à bulles vertes et bleues.

RCS ne remplacera toutefois pas iMessage et ses fonctionnalités exclusives à l'iPhone. "Nous pensons que le profil universel RCS offrira une meilleure interopérabilité que les SMS ou les MMS", nous a déclaré Apple l'année dernière, "mais il fonctionnera parallèlement à iMessage, qui restera l'expérience de messagerie la meilleure et la plus sécurisée pour les utilisateurs d'Apple".

Pour ce qui est de la date à laquelle iOS 18 - et donc les fonctions d'intelligence artificielle et la prise en charge RCS d'Apple - devrait voir le jour, il est probable que la première version bêta d'iOS 18 apparaisse après la WWDC en juin 2024. iOS 18 proprement dit suivra probablement en septembre, et sa sortie complète coïncidera avec la sortie de la gamme d'iPhone 16, selon les rumeurs.