iOS 18 pourrait enfin vous permettre de personnaliser correctement l'écran d'accueil de votre iPhone

Apple iOS excelle dans de nombreux domaines, mais la personnalisation n'est pas son point fort. Les options pour personnaliser l'écran d'accueil selon ses goûts sont assez limitées.

Heureusement, cela pourrait bientôt changer, si l'on en croit l'informateur de Bloomberg, Mark Gurman. Dans la section payante de sa dernière newsletter Power On, Gurman avance que iOS 18 introduira un écran d'accueil « plus personnalisable » qui pourrait radicalement changer l'apparence de votre iPhone.

Le rapport de Gurman n'entre pas dans les détails, mais MacRumors nous donne un peu plus d'informations après quelques recherches. Le site affirme avoir parlé à des sources qui déclarent que les utilisateurs pourront « organiser les icônes plus librement sur iOS 18 », y compris « la possibilité de créer des espaces vides, des rangées et des colonnes entre les icônes d'applications ». Les icônes seront toujours disposées sur une grille invisible pour maintenir un certain ordre et uniformité, mais ce nouveau système semble beaucoup plus flexible que ce qui est actuellement possible sous iOS.

Espérons que cela signifie qu'il sera beaucoup plus simple d'obtenir l'agencement de l'écran d'accueil souhaité, sans avoir à recourir à une multitude d'applications tierces et de solutions compliquées. Cela dit, il faudra attendre la présentation d'iOS 18 par Apple lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC), qui aura probablement lieu début juin, pour en être sûr.

L'IA sur l'iPhone

(Image credit: TechRadar)

Concernant la WWDC, la newsletter Power On de Gurman apporte également quelques précisions sur ce à quoi nous pouvons nous attendre lors de l'événement, notamment en ce qui concerne les efforts d'Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Cela intervient après de nombreuses spéculations selon lesquelles Apple envisageait de s'associer avec un ou plusieurs développeurs d'IA (tels que Google ou OpenAI) pour intégrer une IA générative à iOS.

Cependant, selon Gurman, « il ne faut pas s'attendre à ce que les fonctionnalités d'IA générative à la manière de ChatGPT soient au cœur de l'événement ». Même si ces fonctionnalités apparaissent, elles ne constitueront pas l'essentiel de l'événement, a expliqué Gurman.

Au contraire, « préparez-vous à découvrir une série d'outils d'IA qui vous aideront à gérer votre quotidien », a déclaré Gurman. Les détails étaient minces, mais des rapports précédents ont affirmé qu'Apple intégrerait des outils d'IA dans des applications comme Apple Music, Pages, et d'autres. Cela suggère que nous pourrions voir quelque chose qui combine Microsoft Copilot et le DJ IA de Spotify.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Pour l'instant, les informations sont limitées. Mais si Gurman a raison et qu'Apple considère iOS 18 comme « la plus grande mise à jour d'iOS depuis le premier iPhone », l'été pourrait réserver de belles surprises.