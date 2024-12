Lancement du Galaxy S25 : les lunettes connectées de Samsung au programme ?

Après des mois de rumeurs, de fuites et de teasers de la part de Samsung eux-mêmes, il semblerait que l’entreprise soit enfin prête à dévoiler son prochain produit portable tant attendu : ses lunettes intelligentes. Celles-ci pourraient être présentées en même temps que le Samsung Galaxy S25 au début de l’année 2025.

Selon de nouvelles informations issues du média coréen Yonhap News (traduction de l’original en coréen), les lunettes seront dévoilées lors d’un événement Unpacked prévu en janvier.

Bien que Samsung n’ait pas encore confirmé la tenue de cet événement, d’autres rumeurs évoquent la date du 23 janvier (via Android Police). Ce calendrier correspondrait à celui des précédentes présentations de Samsung, qui a l’habitude de débuter l’année avec un Unpacked centré sur ses nouveaux téléphones phares.

Outre les téléphones S25, Samsung pourrait également présenter ses lunettes intelligentes. Celles-ci ne seraient toutefois pas disponibles immédiatement. Il s’agirait d’un prototype qui donnerait un aperçu de ce qui est à venir, avant une révélation complète des spécifications. Selon Yonhap News, le lancement effectif est attendu pour le troisième trimestre 2025 (juillet / août / septembre). Cependant, compte tenu des retards déjà rencontrés, un report plus tardif en 2025 ne serait pas surprenant.

Comme pour toutes les rumeurs, ces informations doivent être prises avec prudence. Depuis l’annonce par Samsung lors du dernier Unpacked que des nouvelles sur ses efforts en matière de réalité mixte seraient partagées avant fin 2024, l’attente se fait sentir. Avec moins d’un mois avant le 1er janvier 2025, il est possible que cet objectif ne soit pas atteint à temps, mais espérons que le retard soit minime.

Qu'est-ce que Samsung s'apprête à sortir ?

Les lunettes intelligentes RayBan Meta que Samsung doit concurrencer (Image credit: Meta)

Les lunettes intelligentes de Samsung ont pris plusieurs formes, selon les différentes fuites. À un moment donné, elles semblaient destinées à devenir un casque XR complet, similaire au Meta Quest 3 ou, plus précisément, à l’Apple Vision Pro. Après le lancement du casque d’Apple, Samsung aurait repensé sa stratégie, optant finalement pour le développement de lunettes XR.

On ignorait s’il s’agissait d’une alternative au prototype de lunettes AR Meta Orion ou de quelque chose de plus simple, comme les lunettes AR Xreal Air 2. Cependant, les fuites les plus récentes s’orientent vers un dispositif similaire aux lunettes intelligentes Ray-Ban Meta.

Une fuite indique qu’elles auraient des caractéristiques matérielles presque identiques : une puce Qualcomm AR 1, un capteur photo de 12 MP, une batterie de 155 mAh, pour un poids de 50 g. À titre de comparaison, les lunettes de Meta disposent d’une batterie de 154 mAh pour un poids de 48 g. Aucun des deux modèles ne propose d’écran intégré.

Une différence notable résiderait dans le recours aux fonctionnalités d’intelligence artificielle : les lunettes de Samsung utiliseraient Google Gemini, contrairement à Meta qui mise sur Meta AI.

Pour l’instant, tout cela reste au stade de la rumeur et de la spéculation. Il est encore impossible de dire comment les lunettes intelligentes de Samsung se concrétiseront, ou même si elles verront le jour. Mais malgré ces ambitions réduites par rapport aux premières annonces, les caractéristiques évoquées semblent prometteuses et pourraient bien bouleverser le classement des meilleures lunettes intelligentes.