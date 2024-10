Meta Orion : tout sur les lunettes AR révolutionnaires

Les premières lunettes AR de Meta ont été dévoilées sous la forme du prototype Orion, qui change la donne. Ces lunettes ne seront jamais disponibles à la vente, mais Meta affirme qu'elles sont le précurseur des lunettes AR grand public. Et d'après ce que nous avons vu, elles pourraient être les meilleures lunettes AR au monde lorsqu'elles seront lancées.

Ces lunettes AR grand public ne seront probablement pas disponibles avant quelques années, mais grâce au Meta Connect 2024 et à ce que l'équipe de Meta a déclaré par la suite, nous avons déjà une idée de la date de lancement des lunettes AR non prototypes Meta Orion, de leur prix et de leurs capacités.

Pour faciliter le suivi des dernières informations sur Meta Orion, nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu'à présent dans cet article, et nous avons inclus une section à la fin sur les fonctionnalités que nous voulons voir au lancement.

Lunettes AR Orion de Meta : Prix

Techniquement, Orion ne sera probablement jamais mis en vente ; il s'agit d'un prototype que seuls certains membres du personnel de Meta, les développeurs de logiciels de réalité augmentée et ceux qui ont eu la chance d'obtenir une démo auront probablement l'occasion d'utiliser, et encore moins de posséder. La sémantique mise à part, nous avons déjà une idée du prix de la version grand public d'Orion lors de son lancement. Malheureusement, elle ne sera pas aussi bon marché que les autres technologies et lunettes XR de Meta.

Lorsque Mark Zuckerberg a dévoilé Orion, il a également souligné trois objectifs que Meta souhaite atteindre avant que les lunettes ne soient commercialisées. Le premier est de « les rendre plus abordables » (via Meta ) en utilisant des pratiques telles que la construction d'Orion à l'échelle. Lorsque nous avons entendu « abordables », nous espérions que cela signifiait quelque chose de l'ordre des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta actuelles - qui commencent à 329,00 €.

Orion ne sera pas aussi bon marché que les lunettes intelligentes Ray-Ban (Image credit: Meta)

Cela a été récemment clarifié par Andrew Bosworth, le CTO de Meta. Lors d'une session de questions-réponses sur Instagram, il a expliqué que les lunettes AR "ne se situeraient probablement pas dans la gamme de prix du Quest 3S, ni même du Quest 3" – ce qui les place d'emblée au-dessus des 549,99 €. L'équipe vise plutôt un prix comparable à celui des téléphones et ordinateurs portables abordables – on peut donc espérer un prix autour de 700 €.

Cela semble plus logique, étant donné les spécifications impressionnantes du projet Orion, même si cela signifie qu'il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps avant de voir un modèle véritablement accessible financièrement. À ce propos...

Notre estimation est une sortie en 2027, conformément au calendrier de sortie interne de Meta, divulgué par The Verge au début de l'année 2023. En se basant sur les habitudes de Meta en matière de lancement de produits, on pourrait même affiner cette prédiction à la fin de l'année 2027 – entre septembre et décembre.

Cela dit, Orion étant encore au stade de prototype, il est probable qu'un retard se produise, repoussant l'arrivée des lunettes de quelques années supplémentaires.

Lunettes AR Orion de Meta : Design et caractéristiques

Orion, Explained - YouTube Watch On

En tant que prototype, le design d'Orion n'est pas encore finalisé, et c'est d'ailleurs l'un des points sur lesquels Meta souhaite travailler pour rendre les lunettes plus élégantes avant leur lancement. Cela ne veut pas dire que l'on n'a aucune idée de ce à quoi le modèle final pourrait ressembler.

Tout d'abord, Meta souhaite affiner et alléger les lunettes. Sachant que la version actuelle d'Orion ne pèse que 100 grammes, il est attendu que la version grand public soit tout aussi légère, voire plus légère, et beaucoup moins encombrante – tout cela sans sacrifier l'autonomie, qui est actuellement de deux à trois heures.

On peut également s'attendre à ce que le design des lunettes s'inspire des modèles Ray-Ban. Meta a récemment annoncé la prolongation de son partenariat avec EssilorLuxottica (la maison-mère de Ray-Ban), et il semble logique que Meta adopte le style intemporel et à la mode des Ray-Ban pour ses lunettes AR, comme pour ses lunettes intelligentes actuelles.

Meta devra peut-être éviter de proposer des Orion transparentes pour les consommateurs, comme c'est le cas avec les Ray-Ban Meta existantes. Andrew Bosworth possède une paire spéciale d'Orion transparentes, mais il a révélé que, pour des raisons de conception, ces modèles sans cadre en magnésium souffrent d'une mauvaise répartition thermique, ce qui fait qu'elles "surchauffent" au bout de 30 minutes au lieu de durer les deux à trois heures prévues.

(Image credit: Meta)

En ce qui concerne les fonctionnalités, Orion promet des outils AR et IA. Sur le plan de la réalité augmentée, on a déjà aperçu des indices sur les types d'expériences qu'elles pourraient offrir : des fenêtres flottantes pour le multitâche virtuel, la possibilité de faire des appels vidéo en AR, et probablement un ou deux jeux AR lors du lancement (on peut espérer un Pokémon Go en AR complet).

Du côté de l'intelligence artificielle, on peut s'attendre à retrouver toutes les fonctionnalités déjà disponibles sur les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban actuelles, comme Look and Ask, ainsi que les nouveaux outils de mémoire photographique et de traduction en temps réel. De plus, d'autres outils IA devraient être lancés dans les années à venir et Orion en serait équipé.

Lunettes AR Orion de Meta : Ce que l'on veut voir

Lentilles de transition par défaut

(Image credit: Meta)

Pour que les lunettes connectées deviennent indispensables, elles doivent fonctionner par tous les temps. Les seules solutions à cela seraient des verres de haute qualité avec transition ou un design de monture permettant de passer facilement des verres clairs aux verres teintés manuellement – des verres qui devraient être séparés des écrans AR.

Les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban sont appréciées, mais les modèles solaires ne sont pas utilisables en intérieur ou les jours où le soleil ne brille pas. À l'inverse, des lunettes intelligentes avec seulement des verres clairs ne seront pas très utiles les jours de grand soleil lorsque l’on veut protéger ses yeux. Par conséquent, la seule solution viable serait des lunettes intelligentes utilisables par tous les temps.

Des fonctionnalités d'IA omniprésentes dès le lancement

Le plus grand reproche fait aux lunettes Meta Ray-Ban est que les fonctionnalités d'intelligence artificielle dévoilées lors de leur annonce en 2023 n'étaient pas disponibles au lancement, et elles ne le sont toujours pas dans toutes les régions où elles sont commercialisées. Sans ces outils IA, les lunettes perdent beaucoup de leur intérêt.

Lorsque la version grand public d'Orion arrivera sur le marché, Meta devra s'assurer que toutes les fonctionnalités annoncées pour ces lunettes soient disponibles partout dès leur sortie (ou au moins dans les quelques mois suivants).

Apps, Apps, Apps

Les jeux AR sont un must pour Orion (Image credit: Meta)

Le principal problème rencontré par la plupart des appareils XR n'est pas lié à leurs spécifications, mais à leur logiciel. Peu importe la sophistication technique de l'appareil, il doit justifier ses caractéristiques par des fonctionnalités concrètes.

Pour qu'Orion soit un succès, Meta devra s'assurer que le lancement soit accompagné d'un grand nombre d'applications et de fonctionnalités AR – ce qui explique peut-être pourquoi Meta envisage de distribuer des kits de développement Orion aux créateurs de logiciels pour les aider à concevoir des applications AR.

Un emplacement pour carte SIM et une connectivité téléphonique

Mark Zuckerberg envisage peut-être les lunettes AR comme l'évolution naturelle des smartphones, et il serait intéressant de les voir capables de se connecter à un réseau sans avoir besoin d'un smartphone – comme une montre LTE. Cependant, il serait aussi judicieux que les lunettes Orion fonctionnent bien avec les téléphones.

Cela inclurait de pouvoir se connecter au réseau de son téléphone sans avoir besoin d'une seconde carte SIM, ainsi que la possibilité de diffuser des vidéos et de l'audio depuis son téléphone, pour pouvoir alterner entre l'écran du téléphone et l'affichage tête haute des lunettes.

Ce dernier point peut sembler évident, mais d'autres prétendus remplaçants de smartphones alimentés par IA ont cherché à se distancer des téléphones, à leur propre détriment. Les lunettes intelligentes remplaceront peut-être les téléphones un jour, mais pour l'instant, elles gagneraient beaucoup à fonctionner en complément des téléphones plutôt qu'en opposition à eux.