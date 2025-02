Apple Intelligence sur Vision Pro : lancement prévu en avril, une bêta pourrait arriver cette semaine selon un insider

L'Apple Intelligence devrait être intégrée à visionOS 2.4 en avril, selon les rumeurs

La bêta développeur pourrait arriver pour l'Apple Vision Pro cette semaine

Les outils d'IA tels que Writing Tools, Genmoji et Image Playground arrivent sur le casque de réalité mixte d'Apple

L'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple, va intégrer Apple Intelligence – et une version bêta pourrait arriver sur l’appareil dès cette semaine.

L'Apple Vision Pro, produit grand public le plus cher d'Apple, est vendu à partir de 3 999 €, mais ne dispose actuellement d'aucune fonctionnalité d'IA Apple, malgré la présentation de visionOS 2.0 et d'Apple Intelligence lors de la WWDC 2024. Désormais, des rumeurs suggèrent l’arrivée de la suite d’IA d'Apple avec visionOS 2.4, dont la sortie pourrait avoir lieu en avril.

Selon Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, « La société vise à déployer Apple Intelligence dans le cadre d'une mise à jour logicielle visionOS 2.4 prévue dès avril, selon des personnes au fait du projet. Les améliorations seront proposées en version bêta aux développeurs dès cette semaine, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes en raison de la nature confidentielle de ces informations. »

Toujours selon Gurman, la bêta développeur de visionOS 2.4, attendue cette semaine selon ses sources, intégrera des fonctionnalités Apple Intelligence telles que les Outils d’écriture, les Genmoji et Image Playground. Gurman précise : « C’est la première fois qu’Apple étend ses outils d’intelligence artificielle au-delà de l’iPhone, de l’iPad et du Mac. Grâce à la puce Mac M2 et aux 16 gigaoctets de mémoire intégrés au casque, celui-ci est capable de gérer les traitements IA directement sur l’appareil. »

Trop peu, trop tard pour Vision Pro ?

L'engouement autour de l'Apple Vision Pro s'est rapidement estompé après son lancement. Des influenceurs utilisant le casque dans des lieux publics comme le métro de New York aux articles vantant ses bénéfices pour le télétravail, l'anticipation autour de ce produit hors de prix était immense.

Un peu plus d'un an plus tard, le Vision Pro peine à faire la une, incapable de séduire le grand public. L’arrivée d’Apple Intelligence pourrait-elle inverser la tendance ? En octobre, des rapports indiquaient qu’Apple réduisait sa production en raison de ventes décevantes. L’intégration de l’IA pourrait être une tentative pour raviver l’intérêt autour de l’appareil.

Apple Intelligence sur le Vision Pro pourrait s'avérer prometteur, mais aussi révéler les limites de l’IA d'Apple, notamment l'absence d'un Siri véritablement dopé à l'IA. Toutefois, une refonte majeure de Siri est prévue avec iOS 18.4 dans les semaines à venir, et si les informations se confirment, cette nouvelle version plus intelligente de Siri pourrait arriver sur le Vision Pro, ainsi que sur les iPhone.

Apple Intelligence ne fera peut-être pas du Vision Pro un succès, mais démontre qu’Apple continue de miser sur son casque de réalité mixte. Avec la WWDC 2025 qui approche, cette mise à jour pourrait redonner un élan bienvenu à l’appareil avant une mise à jour logicielle encore plus ambitieuse plus tard dans l'année.